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Не так давно атаке украинского морского дрона подвергся российский корабль. Разберёмся, насколько опасны эти морские беспилотники, из чего их собирают и для чего готовят.

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Недавно мир узнал о существовании у Украины флота морских дронов, состоящих из безэкипажных надводных аппаратов «Микола-3». Стало известно, что стоимость каждого дрона-камикадзе составляет около 10 миллионов гривен или 16,3 миллиона рублей. Часть денег на их сборку собиралась через интернет в виде пожертвований. Тогда сбор средств проходил на десяток дронов.





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В пиаре нового вида вооружения засветился и Владимир Зеленский, организовавший показ рекламного ролика, в котором он непрозрачно намекает про возможность украинской промышленности самостоятельно производить морские беспилотники. Хотя по факту, все технологии им предоставили западные союзники, как и часть комплектующих, другую часть они просто закупили в Китае. Украинский в «Микола-3» только бронированный корпус (и тот пока под вопросом).

Один из дронов уже выбросило на берег, и он успел попасть в кадр очевидцев. На его борту находился бензиновый двигатель Rotax (серии 900 ACE), австрийского производства, мощностью до 300 л. с. Ранее данный гражданский мотор (находящийся в свободной продаже) использовался в гидроциклах. В качестве управляющего программного обеспечения выступает софт с открытым кодом ArduPilot, именно он управляет безэкипажным катером. Интересным моментом стало наличие внутри дрона оборудования от китайской компании Fujian Jinhua. Поскольку этот производитель электроники был внесён в санкционный список США по соображениям национальной безопасности ещё в 2018 году. Как оно там оказалось, и закупали его сами украинцы или через западных партнёров, тоже остаётся загадкой.

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Носовая камера дрона с помощью терминал Starlink позволяет передавать видео приличного качества в режиме реального времени.

Вероломная атака на акваторию Севастопольской бухты

На рассвете 29 октября 2022 года (в 4:20 утра) группы беспилотников (российские эксперты насчитали как минимум 9 БПЛА и 7 безэкипажных надводных аппаратов), атаковали акваторию Севастопольской бухты. По информации министерства обороны, они были быстро уничтожены силами Черноморского флота и не успели нанесли серьёзного ущерба инфраструктуре. Позднее на просторах интернета появится видео якобы с одного из безэкипажных надводных аппаратов, на котором видно часть его маршрута и момент атаки одного из российских кораблей (достоверность данного видео пока не подтверждена).

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Стало известно, что украинские морские дроны-камикадзе носят название «Микола-3», и именно они принимали участие в атаках на Севастополь 29 октября. А поскольку дроны использовали для движения безопасный коридор, выделенный украинской стороне в рамках зерновой сделки, то власти Украины долго не сознавались в причастности к удару по российским кораблям. Позднее сам Зеленский в одном из видео однозначно указал на ответственность своего нацистского режима за вероломную атаку.

Но как известно, любые действия бумерангом возвращаются к их авторам. И теперь от украинского зерна стали отказываться многие европейские страны (Польша, Венгрия, Болгария, Словакия). Причин для отказа было несколько. Первая причина в том, европейцы понимают, что зерно, поставляемое из Украины, наносит сильный удар по их собственным рынкам. Её усугубляет вторая причина, это зерно не облагается никакими пошлинами, а потому вдвойне разрушает европейские рынки. Третьей причиной стало заявление в ООН, что это зерно пойдёт для голодающих в бедные страны (но до них оно так и не дошло). Плюс само зерно оказалось очень плохого качества (старое и богато пестицидами). Видимо таким образом режим Зеленского решил немножко отблагодарить (отравить) население своих западных партнёров, параллельно на этом заработав и замаскировав атаку на акваторию Севастопольской бухты.

Вернёмся к морским дронам-камикадзе, этот «Микола-3» (информации про первую и вторую его версии не удалось найти, видимо они были не совсем удачными) представляет немалую опасность. Поскольку в отличие от воздушных дронов, его сложнее обнаружить, и при этом его заряд взрывчатки несоизмеримо больший (теоретически один дрон может нести её до 200 кг). А такого заряда хватит даже для повреждения даже прочного гигантского ледокола.

При этом конструкция катера относительно простая. Он представляет собой 5,5-метровую лодку массой до 1 тонны, способную автономно находиться в море до 60 часов и развивающую максимальную скорость до 80 км/ч. В неё умещается до 200 кг взрывчатки, но масса полезной нагрузки варьируется в зависимости от дистанции до цели. Так если плыть предстоит долго, то общий вес нужно уменьшить, а запас топлива увеличить.

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Например, в Крыму, где и были обнаружены выброшенные на берег дроны, в них количество взрывчатки не превышало 50–60 кг (видимо остальную взрывчатку втихую продали через Даркнет (DarkNet) африканцам или мексиканцам). Поскольку нападение скорее всего готовилось при содействии США (как и диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2»), а те взрывчатых веществ никогда не жалели для своих терактов. Достаточно вспомнить взрывы небоскрёбов в Нью-Йорке (США) 11 сентября 2001 года, когда ЦРУ разместили мощные заряды взрывчатки в наиболее слабых местах башни, а в самих строениях находился в тот день только обслуживающий персонал. А многие компании успели даже заранее всю документацию вывезти. Об этом позднее даже книга была написана и сняты разоблачительные видео. Общественности же всё представили, как атаку захваченными террористами самолётами, не удосужившись проверить, что от столкновения с самолётами таких разрушений не возникло бы.

Согласно украинским источникам, каждый плавающий дрон может передавать до 3 потоков видео HD качества, при максимальном удалении от оператора до 400 километров. А это в свою очередь стало возможным только при использовании спутникового терминала Starlink, что этими же украинскими источниками тщательно скрывается. Не говорится о Старлинках и в резонансной рекламе нового оружия. Во всех описаниях морских дронов, в его характеристиках скромно пишут о «специальном соединении, защищенном от средств РЭБ противника».

Так недавно американский олигарх Илон Маск (владелец Starlink) уже объявлял, что отказывается оплачивать связь для украинского нацистского режима. А недавно купленная им социальная сеть Twitter (заблокирована в РФ), публикует правду о нацистском режиме Зеленского.

Подпись на фото «украинские военные позируют» набрала 3,3 миллиона просмотров.

Сейчас у европейского и американского населения возникают вопросы, почему их деды и прадеды проливали свою кровь в борьбе с фашистами (так в Германии за их символику сейчас грозит тюремный срок). А выбранные ими правительства открыто финансируют нацистский режим на Украине. В их глазах Украина уже перестаёт быть маленькой и безобидной страной, которую якобы обидела большая и сильная Россия. В интернете уже были фото и видео, где у бойцов ВСУ присутствуют как названия нацистских подразделений, благополучно уничтоженных в своё время, так и обилие свастики на нашивках.

Львиная доля компонентов дрона имеет гражданское происхождение

Как отмечают российские эксперты, в корму беспилотника встроена новая прямоугольная антенна спутникового терминала Starlink. А сам катер почти полностью собран из гражданских комплектующих, кроме бронированного корпуса (для минимальной защиты от пулемётов береговой охраны), взрывчатки и двух контактных взрывателей на носу, очень напоминающих авиационные.





Немного подробнее рассмотрим Starlink, она представляет собой глобальную спутниковую систему, созданную компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым Интернетом мест, где ранее связь была ненадёжной, дорогой или вовсе недоступной. Сегодня подключиться к Старлинку можно почти из любой точки земного шара (кроме полюсов). Поскольку система функционирует через «межспутниковые каналы связи Starlink», используя лазерную связь между спутниками, то это позволило отказаться от необходимости близкого расположения базовых станций (как в случае мобильного интернета и GPS).

Изначальна компания SpaceX промышляла космическим туризмом, а её подразделение, занимающееся спутниковых системами (от исследований и разработки, до непосредственно их производства) расположилось в Редмонде (штат Вашингтон).

Стартовала разработка проекта не так давно, в 2015 году, а тестовые прототипы TINTIN (экспериментальных телекоммуникационных спутников) успешно запустили на орбиту Земли 22 февраля 2018 года.

В 2017 году SpaceX подготовила документацию для запуска почти 12 тысяч ИСЗ (искусственных спутников Земли) на околоземную орбиту к середине 2020-х годов. Так к маю 2019 года их было уже минимум 60.

С 2020 года SpaceX начинает предоставлять услуги доступа в Интернет в Канаде и северных штатах США. Уже к январю 2022 года число их абонентов (тестирующих Starlink) достигло 145 тысяч в 25 странах мира. А в мае 2022 года их число перевалило за 400 тысяч.

Озвученная сумма инвестиций уже превысила 10 миллиардов долларов. Поэтому для полной окупаемости проекта, SpaceX также запланировала продавать часть своих спутников для «исследовательских и научных целей». Но самыми первыми их конечно купят военные и спецслужбы.

Поскольку с самого начала СВО комплекты Starlink массово поставлялись американцами для ВСУ, в качестве основной связи между подразделениями, для наведения авиации, дронов и артиллерии. Без навязчивой «помощи» США на Украине уже давно сменилась бы власть (с сегодняшней нацистской, когда людей приматывают скотчем к столбам, на действительно демократическую) и больших потерь среди мирных украинцев удалось бы избежать.

Снова вернёмся к дронам-камикадзе, интересным фактом стало обнаружение среди узлов гражданского происхождения рулевого сопла от гидроцикла, ориентировочно, от линейки Sea-Doo. Как отметили эксперты, особая опасность подобных катеров заключается в возможности их сборки группой террористов-энтузиастов.

По утверждениям украинских источников, их будущий флот морских дронов будет использован и в мирных целях. Например, в дальней морской разведке, в охране прибрежных вод, в сопровождении и обслуживании обычного флота. Видимо имелась ввиду возможность доставки провизии и запчастей для небольших кораблей, дислоцированных в открытом море.

Западный след в украинском оружии

Во всём мире не так много стран, обладающих возможностью спроектировать и построить плавающие беспилотники, это США, Япония, Россия, Англия, Норвегия, Франция, Израиль, Германия и Китай. Как видим, Украины в этом списке нет, и не зря...

Поскольку технологическим донором для украинского флота становятся американские морские дроны UUV MANTAS T-12, поставленные для ВСУ еще в апреле 2022 года. Подробности сделки не оглашалось, включая количество и модельный ряд безэкипажных надводных аппаратов, но итоговая сумма поставок приблизилась к 800 миллионам долларов. По некоторым данным, их планировали использовать для штурма острова Змеиный, но российская разведка оперативно сработала, и войска РФ вовремя покинули остров. На элементной базе этих разведывательных беспилотников украинские умельцы и создали «Миколу-3». При этом было проведено максимальное удешевление катера и переориентация его от наблюдателя к камикадзе. Поскольку у США имеется мощный торпедный флот и он не испытывает потребности в дронах-камикадзе, им дешевле и эффективнее запустить группу торпед, чем рой дронов. А вот дроны-наблюдатели, корректирующие эти торпеды и снимающие результат их попаданий (для анализа экспертами и рекламных видеороликов), американскому флоту очень нужны.

А теперь немного свежей истории, 28 октября 2021 года Центральное командование ВМС США (NAVCENT) публикует видео, согласно которому, безэкипажные надводные дроны MANTAS T-12 управляемые американскими операторами приступили к патрулированию акватории Персидского залива.

Сообщалось, что переносные тактические автономные системы (Man-Portable Tactical Autonomous Systems, сокращённо MANTAS) T-серии являются многоцелевыми безэкипажными надводными аппаратами (Unmanned Surface Vessels, сокращённо USV) нового поколения. Их разработкой занималась компания Maritime Tactical Systems (MARTEC). Эти дроны изначально были предназначены для выполнения боевых задач ВМС США по всему Земному шару. Если читать между строк, то они нужны для контроля международной морской торговли. Поскольку теперь можно будет отслеживать даже небольшие торговые суда. И также это связано с постройкой Китаем мощного военного флота.

Согласно рассказу его разработчиков, а их пока всего 15 человек (на момент съёмки видео), MANTAS серии T-12 получил расширенные возможности по сравнению со своими предшественниками, в том числе за счёт увеличения габаритов. На видео показывают целый каталог из более чем десятка аппаратов разных габаритов и форм. Он разрабатывался для сбора информации о кораблях в зоне видимости, обнаружения мин, наблюдения и разведки (ISR) за береговой линией для ВМС. И незаменим для пограничников, помогая пресекать контрабанду и нелегальную миграцию.

Длиной MANTAS T-12 целых 361 см, шириной 91,5 см, высотой 36 см, его осадка 18 см, максимальный вес 95 кг. Полезная нагрузка не превышает 63,5 кг.





Для ВСУ основными задачами стало удешевление производства (ввиду одноразового применения дрона), поэтому были использованны гражданские комплектующие, и максимальное увеличение полезной нагрузки со стартовых 63,5 килограмм до 200, чего они по их же утверждениям успешно добились. Но при этом ни одного дрона с такой нагрузкой ещё не было замечено... Кто именно занимался доработкой (сами украинцы или иностранные консультанты, которых им прислали со всего мира) не афишируется. Но по данным российских экспертов, украинское участие ограничилось лишь сборкой привозных машинокомплектов и возможно изготовлением корпуса (самая простая из задач при наличии поблизости любого автомобильного или тракторного завода).

Остаётся добавить, что применение морских беспилотников против флота РФ стало уникальным опытом, на который возможно ВСУ сподвигли западные инструкторы, для прощупывания возможностей российской обороны. Ранее подобных атак ни одна страна мира не проводила. Ранее самым экзотическим моментом считалось встретить дельфинов, обученных топить боевых плавцов. Американцы даже снимали ужастик на эту тему, только там дельфинов срещивали с акулами. А теперь человек в открытом море может подвергнуться атаке плавающего дрона. И как уже упоминалось, 29 октября 2022 года ВСУ решили применить «военную хитрость», послав своих дронов по пути следования гражданских судов из «зернового конвоя», но этим показали лишь свою стратегическую слабость и недальновидность, поскольку теперь их словам ноль доверия даже у их западных партнёров (которые в итоге стали отказываться от низкосотного и опасного для здоровья украинского зерна).

По мнения аналитиков, страны НАТО регулярно испытывают в зоне СВО своё новейшее вооружение. И в ближайшие месяцы они будут тестировать различные модификации дронов, включая морских. Поэтому, не стоит верить каким-либо договорённостям с ними или украинскими лидерами.

Ранее в новостях сообщалось об уничтожении известного в узких кругах 73-го специального центра морских операций в Очакове, где готовили операторов дронов и боевых пловцов. Тогда удары нанесли российские РСЗО "Смерч" по строениям базы, включая склад с оружием и боеприпасами, которые при этом сдетонировали. Согласно отчёту министерства обороны РФ, тогда было уничтожено не менее 12 человек (среди которых возможно были и западные инструкторы), а 23 украинских военных, включая 3 офицеров, получили тяжёлые ранения.

А ещё раньше, в сентябре и октябре 2022 года, эту базу уже атаковали дроны-камикадзе "Герань-2". Но видимо для полного её уничтожения их заряда не хватало. Что касается дронам-камикадзе «Микола-3» (как их окрестили в СМИ), то ими возможно управлять дистанционно с большого расстояния, учитывая возможности Старлинк.

Теперь российскому флоту предстоит разработать различные стратегии борьбы с новой угрозой. Это может быть, как отслеживание и поражение таких дронов, или выставление заградительных сетей, как боролись с боевыми пловцами и плавающими минами. Так и уничтожение каналов поставки подобной техники (украинских аэропортов и железнодорожных станций). Ещё один способ, научиться глушить сигнал Starlink, одновременно лишив дронов как удалённого управления (автономное у них наверняка тоже имеется, но оно сильно ограничено), так и возможности передвать потоковое видео своим операторам.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).