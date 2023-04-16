За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

«Леопард» (Leopard) был основным боевым танком в армиях Нидерландов, Бельгии, Норвегии, Дании, Австралии и Италии, где его собирали по лицензии. Также он и различные его модификации состояли на вооружении в ФРГ до 1980-х годов, когда вышло следующее поколение танка (о нём будет отдельная статья).

реклама

Уточним, значение термина Основной боевой танк (ОБТ) (от английского Main battle tank (MBT), другие обозначения battle tank (боевой танк), universal tank (универсальный танк); немецкое der Kampfpanzer (KPz). Сам термин пришёл из западной классификации танков, и обозначает мощную боевую машину или многоцелевой танк, с высокой огневой мощью, хорошей бронёй и высокой подвижностью (обычно это средние и частично тяжёлые танки, в классификации игры Мир танков).

Леопард включает в себя сразу несколько модификаций танка, у которых постоянно модернизировалась начинка и внешний обвес (оптика, навигация, средства связи). В некоторых странах он до сих пор стоит на вооружении, а вооружённые силы ФРГ (бундесвер) использовали его вплоть до 2010 года. Затем его сменил Леопард 2.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде





Канадский Леопард 1C2. На башне и корпусе различимы блоки навесной брони MEXAS-M Леопард-1 ФРГ. 1983 год Леопард-1А3 Австралии. 2003 год Леопарды-1 ФРГ. 1965 год

История создания первых Леопардов

История разработки первых танков Leopard начинается в далёком 1956 году, когда несколько европейских стран (Италия, Франция и Западная Германия (ФРГ)) задумали совместными усилиями создать для своих армий основной боевой танк. Он должен был эффективно противостоять по основным характеристикам (огневая мощь, манёвренность и бронезащита) моделям из стран-участниц Варшавского Договора. Сразу поясню, что разработка, выпуск и модернизация танка дело недешёвое, например, сейчас у России только 1 танковый и 1 танкоремонтный завод, а многие небольшие страны не имеют своего производства вовсе. Уже в 1965 году в Германии собирают первые опытные образцы Леопардов. Франция на тот момент отказалась от сотрудничества, решив разработать собственный танк (им станет AMX-30). После масштабных испытаний, решили собирать модель от Фердинанда Порше. Производство Леопардов началось в том же 1965 году на немецком заводе Krauss-Maffei в городе Мюнхен. В итоге Leopard состоял на вооружении в ФРГ, Нидерландах, Бельгии, Норвегии, Дании, Австралии и Италии.

реклама









Варшавский договор или Варшавский пакт был подписан 14 мая 1955 года и расторгнут 1 июля 1991 года. В нём состояли СССР, Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния и Чехословакия.

АМХ-30 был основным боевым танком французской армии. От иностранных аналогов он отличался относительно невысокой защищённостью, но повышенной манёвренностью и подвижностью. Видимо его конструкторы рассчитывали на стремительные рейды в тыл противника, а при обороне надеялись на использование земляных насыпей, когда противник может видеть лишь башню танка.

реклама

Бундесвер (от немецкого Bundeswehr, состоящий из Bund (федерация) и Wehr (оружие, оборона, сопротивление). Основан в 1955 году в ФРГ и на сегодня представляет собой немецкие вооружённые силы.

При реформировании бундесвера на его вооружении состояли американские основные боевые танки М47 и М48, обе модели имели 90-мм пушку. Их решили заменить на более современные машины со 105-мм пушкой. Для этого были отобраны 2 группы конструкторов (называвшиеся A и Б), в их задачу входило создание прототипа боевой машины для проведения сравнительных испытаний. Одновременно с этим, во Франции разрабатывался прототип танка AMX-30 для замены всё того же американского М47. По результатам испытаний и сравнения тактико-технических характеристик (ТТХ) предстояло выбрать либо новый западногерманский танк, либо AMX-30 в качестве единого основного боевого танка в обеих армиях. Но в итоге, каждая страна пошла своим путём, и в ФРГ конструкторы из группы A создали танк, названный «Леопардом».

M47 «Паттон II» представляет собой улучшенный вариант танка М46. Производился в США с июня 1951 года. На M47 увеличили углы наклона лобовых листов корпуса, установили инфракрасные приборы наблюдения и добавили обогреватель для экипажа.

M48 «Паттон III» или «Паттон 48» был средним американским танком 1950-х годов. Проектировался в 1950—1951 годах в качестве замены всех средних танков предыдущих моделей.

реклама

Тактико-технические характеристики (ТТХ) являются совокупностью качественных и количественных параметров вооружения или военной техники, описывающая его эксплуатационные и боевые свойства. Для танков это боевая масса, габариты, бронирование, вооружение, показатели двигателя, запас хода, подвеска, гарантированно преодолеваемые препятствия.

Первую партию Леопардов в сентябре 1965 года выпустила немецкая компания KraussMaffei в Мюнхене. За всё время увидели свет свыше 4 744 основных и 1 741 специальных танков, разных модификаций. В последующие годы выпуском и модернизацией машины занимались в рамках многонациональной программы NATO. Кроме ФРГ, активное участие принимали военные ведомства и оборонная промышленность ещё ряда стран (Дания, Норвегия, Италия, Бельгия, Нидерланды).





Норвежский Леопард-1. 1987 год

Конструкция танка

Для удобства производства, ремонта и обучения экипажей, Leopard разрабатывался по классической компоновке. Когда моторно-трансмиссионное отделение находилось в кормовой части танка, узлы управления в передней, а боевое отделение в средней части машины. В экипаж входили механик-водитель, командир, наводчик и заряжающий.

Бронирование

Министерством обороны Германии (BMVg) в своих требованиях от 25 июля 1957 года, предписали Леопарду не превышать по массе 30 тонн. Также он должен был держать попадания 20-мм бронебойного снаряда, включая огонь с близкого расстояния и со всех направлений обстрела (в случае попадания танковой колонны в засаду или при штурме городов, где за каждым окном может подстерегать угроза). Танк должен был оснащаться многотопливным двигателем с удельной мощностью 30 лошадиных сил на тонну, аналогичные требования были по наличию передовой оптики и средств связи. По ширине машина не должна была 3,15 метра, для лучшей проходимости по дорогам и беспроблемной транспортировки авиацией, флотом и поездом.

По приоритетам, во главу угла ставилась подвижность (выраженная в удельной мощности 30 л.с.), потом огневая мощь (танку предписывалась 90-мм пушка), а вот бронирование оказалось на последнем месте, поскольку считалось, что на тот момент не было надёжной защиты от кумулятивных боеприпасов. И всего через год (1 апреля 1958 года) требования по всем пунктам были пересмотрены в сторону их увеличения.

Также пристальное внимание министерство уделило вооружению машины, используемым боеприпасам и средствам наведения. Танк должен был метко вести огонь как днём, так и ночью, имею пробивную способность на уровне 150 мм броневой стали под углом 60° на дистанции от 2 000 до 2 500 метров. Его корпус должен быть сварным, и выполнен из листов броневой стали, иметь разделение поперечной перегородкой на боевое и моторно-трансмиссионное отделения. Чтобы в случае пожара или попадания снаряда у экипажа было больше шансов выжить. По бронированию, толщина лобовой брони должна быть минимум 70 миллиметров, с углом наклона 60°. Бортовая броня предписывалась в диапазоне 30-35 миллиметров, а для днища и кормы 20 и 25 миллиметров. (Что почти не защищало экипаж от противотанковых мин.)

На сегодня ситуация аналогичная. Например, современная противотанковая мина (кумулятивно-фугасная ТМ-89), используемая в армии РФ с 1993 года, имеет вес 11,5 килограмм и диаметр 320 миллиметров. Позволяет разместить в себе около 7 килограммов взрывчатки, пробивающих 200-миллиметровую катаную броню. А бронелист днища американского М1A2 "Абрамс" в наиболее защищенном месте толщиной всего 80 миллиметров, что позволяет пробить танк практически насквозь (для максимальных шансов на детонирование топливных баков и боекомплекта).

Башня Леопарда изготавливалась единой фасонной отливкой с толщиной брони до 60 миллиметров, кроме участка крыши с парой люков. У модификации A2 толщину брони увеличили. А в период с 1975 по 1977 года броню башни усилили навесными стальными бронеэлементами. Это была разработка компании Blohm & Voss, бронеэлементы закреплялись на основную броню с небольшим зазором на специальных резиновых опорах-амортизаторах. Этот апгрейд повысил защиту башни до уровня Леопарда A3. У модификаций А3 и А4 башни были сварными по разнесённой схеме бронирования и не отличались по уровню защиты. При этом дополнительной (навесной) брони на них уже не ставили.





Уровень противоснарядной стойкости (по дальности непробития)

На фото представлена литая башня Leopard 1A1A1 со снятой навесной бронёй. Можно рассмотреть резиновые опоры‒амортизаторы (их оригинальное название Shock-mounts, Gummielemente), именно на них крепилась дополнительная бронезащита.

Вооружение

Все модификации Леопарда оснащались нарезной полуавтоматической пушкой L7A1 или L7A3 калибра 105 мм. Она производилась по британской лицензии и имела длину ствола 52 калибра / 5 460 мм, и эжектор для удаления пороховых газов после выстрела. Орудие устанавливалось на цапфах, в спаренной с пулемётом установке, что допускало её вертикальную наводку в диапазоне от −9° до +20°. Сама наводка осуществлялась электрогидравлическим приводом. Боекомплект пушки составлял от 55 до 60 снарядов, из них 42 располагались в левой части отделения управления, а остальные в боевом отделении. Leopard мог вести огонь всеми стандартными 105-мм боеприпасами НАТО, включая подкалиберные бронебойные снаряды с отделяемым поддоном, кумулятивными, осколочно-фугасными и фугасно-бронебойными боеприпасами. С начала 1980-х годов выстрелы БПС-Т были заменены на более эффективные БОПС-Т (DM23, который стал лицензионной копией израильского снаряда M111).

БОПС или Бронебойный оперённый подкалиберный снаряд (представляет собой стреловидный оперённый снаряд) является типом снарядов для ствольного оружия, имеющих в полёте стабилизацию за счёт оперения и использования им аэродинамических сил (подобно стабилизации в полёте стрелы).

Дополнительное вооружение танка состоит из пары 7,62-мм пулемётов MG-3A1. Первый из них спарен с пушкой, что позволяет экономить снаряды, если цель легкобронированная. А второй, зенитный (для ведения огня по воздушным целям), размещался на специальной турельной установке возле люка командира. Суммарный боекомплект пулемётов составлял 5 200 патронов. Для некоторых модификаций танка зенитный пулемёт заменялся на 12,7-мм M2.





Leopard 1A2A1 и штатный боекомплект (1970-х годов.) 105-мм снарядов (слева направо): подкалиберный APDS-T, кумулятивный HEAT и бронебойно-фугасный HESH/HEP.

Средства наблюдения и корректировки ведения огня

На Леопардах был как основной прицел наводчика EMES-18, совмещённый с лазерным дальномером, так и вспомогательный телескопический шарнирный прицел FERO-Z12. Благодаря тепловизионному каналу обеспечивалось ведение огня в тёмное время суток на дистанции до 2 000 метров. При этом поле зрения прицела имело независимую стабилизацию в обеих плоскостях. В боевой машине также имелась автоматическая встроенная система выверки прицела и система контроля функционирования комплекса управления огнём. Что позволяло вести огонь на ходу и компенсировать некоторый недостаток опыта у стрелка. Для ночной стрельбы были предусмотрены автоматически закрывающиеся шторки у прицелов наводчика и командира. Они исключали кратковременные ослепления при стрельбе ночью. У танков есть электронный баллистический вычислитель, автоматически дающий поправки на скорость цели, боковой ветер, дальность до цели, крен цапф пушки, температуру воздуха и атмосферное давление, и всё это с учётом собственной скорости танка и износа канала ствола. Также на машине был установлен двухплоскостной стабилизатор вооружения электрогидравлического типа, ощутимо повышающий меткость стрельбы.

Двигатель и трансмиссия)

У Леопарда МТО (Моторно-трансмиссионное отделение) находится в едином блоке с трансмиссией и другими обслуживающими системами. Двигатель дизельный многотопливный (поскольку в условиях войны бывает сложно найти определённое топливо) четырёхтактный с 10 цилиндрами и жидкостным охлаждением, модель MB 838 СаМ-500. Масса этого единого блока 4600 кг. Сам двигателя запускался электростартером. А конструкция трансмиссии позволяла производить запуск двигателя с толкача. Трансмиссия 4НР-250 двухпоточная гидромеханическая, включала однореакторную комплексную гидропередачу с блокировочным фрикционом, планетарной коробкой передач и механизмом поворота дифференциального типа. Поворачивал танк при помощи штурвала (а не рычагов, как советские модели). Конструктора предусмотрели даже дублирующее управление движением от командира танка (в случае ранения или гибели механика-водителя). Плюс они предусмотрели дистанционное управление движением машины по кабелю или радиоканалу, что было необходимо для преодоления водных преград по дну.

Также имелось и встроенное диагностическое оборудование, контролирующее работу агрегатов и систем силового блока. У гусеничного движителя было по 7 опорных и по 4 поддерживающих катка на каждый борт, и специальные направляющие колёса, имеющие механизм натяжения, ведущие колёса, а гусеницы имели резино-металлические шарниры. Гусеница также имела обрезиненную беговую дорожку и съёмные резиновые подушки, для лучшей амортизации и устойчивости танка на зимнем льду. Направляющие колёса были взаимозаменяемы с опорными катками, что позволяли производить их замену в полевых условиях. Пробег Леопарда до капитального ремонта составлял 10 000 километров. Для связи с командованием в машине имелась ультракоротковолновая телефонная симплексная радиостанция SEM-90, её диапазон рабочих частот составлял 30—80 МГц.