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В России разрабатывается компактная версия антидронового ручного комплекса «Гарпун»

Рассмотрим новость о разработке компактной версии антидронового ручного комплекса «Гарпун» и узнаем, что из себя представляют его предшественники «Гарпун-1», «Гарпун-2М» и «Гарпун-3».
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Появилась новость, что отечественные разработчики готовят компактную версию ручного комплекса «Гарпун-3», для нейтрализации небольших беспилотных летательных аппаратов на малых высотах.

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Серия комплексов «Гарпун», применяемых для противодействия небольшим гражданским и военным БПЛА, разрабатывается компанией «Технологии автоматизации и программирования» из города Санкт-Петербург. Первая модель «Гарпун-1» этого семейства была представлена несколько лет назад (точную дату найти не удалось). Уже в 2019 году появился его потомок «Гарпун-2М», а в 2021 году, на салоне МАКС-2021 был представлен прессе «Гарпун-3». Сейчас же разрабатывается его более компактная и лёгкая версия, с уменьшенной дистанцией работы. Видимо её будут использовать для длительных рейдов в тыл врага, а сокращение дистанции позволит уменьшить габариты и увеличит время автономной работы.

Ручной антидрон «Гарпун-1»


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Все модели серии созданы в форм-факторе «противодронового ружья». Они состоят коробчатого приборного отсека с органами управления и антенного устройства, прикрытого радиопрозрачным кожухом, защищающим антенну от попадания грязи, пыли и влаги. Длина «Гарпун-3» (самая свежая выпускаемая на сегодня модель) превышает 1 метр, а масса 6,5 килограмм. Длина компактной версии не сообщается, а её вес предположительно не будет превышать 3 килограмм. Каждая новая модель становится мощнее (кроме новинки), компактнее и легче своих предшественников. Управляются все модели ручных комплексов пультом на верхней грани изделия и обычным спусковым крючком.

«Гарпун-2М»
Ручной антидрон «Гарпун-2М»


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Подробнее рассмотрим ручные антидроны «Гарпун-2М» и «Гарпун-3, чтобы лучше представлять в каком направлении улучшались возможности нашей новинки. 

Так у «Гарпун-2М» были добавлены диапазоны используемых частот 5150-5350 МГц, и была сужена диаграмма направленности (его телесный угол уменьшили до 20 градусов), разработчики улучшили охлаждение системы и её автономность. Также у оператора появилась возможность отключения диапазонов 433/900 МГц режим подавления GNSS (Глобальная навигационная спутниковая система, от английского Global Navigation Satellite System) в целях экономии заряда батареи. Для примера, в активном режиме система может работать около часа (без режима экономии заряда), а процент заряда батареи и текущий режим работы показывают светодиодный индикатор и ЖК дисплей.

Для нейтрализации беспилотника противника нужно просто прицелиться антенной-стволом в нарушителя и нажать на спусковой крючок. При этом ружьё может работать в 2 режимах: 

•          Блокировать каналы управления. При этом БПЛА потеряет связь с оператором и вернётся в точку своего вылета (к своему оператору). Этот режим применяется при обнаружении пилотов дронов.

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•          Блокировать не только управление, но и систему навигации. После отказа системы навигации, при этом блокируется доступ к GNSS (обычно это GPS/ГЛОНАСС/Beidou), беспилотник совершает короткий неконтролируемый пилотом полёт и делает принудительную посадку возле места перехвата.

Питается «Гарпун-2М» от встроенной аккумуляторной батареи, которой обычно хватает на час активной работы. Поскольку передатчики потребляют много энергии, передавая сигнал в 7 различных диапазонах.

«Гарпун-3», в отличии от предшественников, уже может применяться не только в ручном режиме, но и в составе стационарной системы. Для этого его монтируют на специальный станок с приводами наведения в 2 плоскостях, имеющий дистанционное управление. Это решение позволяет одному оператору контролировать большой сектор пространства и распределять сразу несколько «ружей» в случае нападения целого роя БПЛА (это их максимально эффективное применение).


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«Гарпун-3» работает в диапазоне частот 433 - 5800 МГц и может функционировать в 3 режимах. Так первый режим создаёт помехи на частотах 488, 868 или 1200 МГц, что подавляет радиоканалы управления беспилотником. Задача второго режима подавить сигналы спутниковой навигации на частотах 1575, 2400 и 5200 МГц. В третьем режиме происходит включение или отключение блокировки каналов связи на частотах 433/868 5800 МГц. В итоге попавший под выстрел такого ружья БПЛА либо совершит посадку, либо вернётся в место взлета. Первый случай чаще актуален на линии фронта, а второй уже в городской черте, против ДРГ противника.

«Гарпун-3» наводится на цель визуально и обычно в пределах прямой видимости. При этом, низкочастотные помехи позволяют бить на дистанции до 3,5 километров, а высокочастотные до 2 километров. Этого расстояния обычно хватает борьбы с лёгкими и сверхлёгким беспилотниками коммерческих моделей (проще говоря, с Алика и других китайских магазинов). Поскольку они имеют невысокую скорость и высоту полёта, а их маломощные батареи и передатчики не позволяют им отлетать далеко от пилота. Большие военные БПЛА имеющие защиту от перехвата, высокую скорость полёта и летающие на приличной высоте, перехватываются уже мощными военными системами, гарпуны против них применяются редко.

Гарпуны имеют собственное программное обеспечение, а в их памяти хранится информация о большинстве гражданских БПЛА и способы борьбы с ними. Разработчик ружей регулярно обновляет эту базу данных, внося в неё появляющиеся на рынке новинки. Обновление базы максимально упрощено и может производится самим оператором системы.

Сообщается, что «Гарпун-3» хоть и работает от встроенной аккумуляторной батареи, как и прошлые модели, но его батарея легко снимается для замены. Поскольку в долгих рейдах заряжать батарею некогда, а менять их нужно максимально быстро.

В компактной версии «Гарпун-3» предположительно будут ограничены рабочие частоты, а дальность пробития сократится до 600 метров. И в нём скорее всего будет частота 900МГц, на которой летают FPV-дроны (управляемые через специальные очки, и отличающиеся высокой скоростью полёта и возможностью маневрировать). На сегодняшний день, все модели гарпунов активно применяются в зоне СВО на Украине.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

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