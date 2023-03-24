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ИТ-1 «Дракон» (также носивший названия «Истребитель Танков» и «Объект 150») был первым и единственным в мире советским ракетным танком. Принят на вооружение в далёком 1968 году, его главным вооружением были ракеты, а пушка отсутствовала. В своей основе ИТ-1 имел базу от среднего танка Т-62, а стрелял специальными противотанковыми ракетами 3М7 Дракон из смонтированной на башне установки (причём как ракеты, так и установку спроектировали именно для него). Прослужил родине он недолго, поскольку был снят с вооружения уже в 1972-1974 годах. Разрабатывался он под началом Главного конструктора Л. Н. Карцева.

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Его конструктор заслуживает отдельного внимания. Леонид Николаевич возглавил конструкторское бюро Уралвагонзавода (Нижний Тагил) в 1953 году, на тот момент ему было всего 30 лет. Он руководил разработкой многих объектов, например, Т-55 разных модификаций, Т-62, Т-72 (во время создания которого он был уволен, а награды в итоге получили лица, препятствовавшие созданию танка, а его реальные создатели Л. А. Вайсбург, Ю. А. Ковалёв, С. П. Петраков, как и Л. Н. Карцев в списке лауреатов Государственной премии СССР не фигурировали). За создание ракетного истребителя танков ИТ-1 Леонид Николаевич получил Государственную премию СССР. Также он руководил проектами нестандартных экспериментальных конструкций бронетанковой техники. Например, именно Карцев впервые заменил нарезные танковые пушки на гладкоствольные, которые первыми в мире появилась на советском танке Т-62 в 1959 году. Гладкоствольная пушка получила название У-5ТС «Молот». В наше время большинство танков мира оснащаются только гладкоствольными орудиями.

Леонид Николаевич Карцев

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Для создания ИТ-1 (истребитель танков) были использованы узлы и агрегаты опытного среднего танка «Объект 140» (серийно не производился). Также они широко применялись при разработке танка «Объект 165», (фанатам World of Tanks или «Мир танков» известного как Т-62А).

История разработки истребителя танков

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Проектирование первого ракетного танка началось в конструкторском бюро Уралвагонзавода в 1957 году на базе узлов и агрегатов танков Т-62 и «Объекта 140». При этом ОКБ-16, под руководством А. Э. Нудельмана, занималось разработкой ракетного вооружения, а А. А. Расплетин, руководивший КБ-1 Госкомитета радиоэлектронной промышленности, стал приглашённым консультантом по системе управления. Позднее этому коллективу и ЦКБ-14 поручили создать и сам танк. Изначально эскизный проект ИТ-1 был подготовлен заводом № 183 в 1958 году (на базе танка Т-54), но позднее проект скорректировали, взяв за основу танк Т-62. Уже в апреле 1964 года прошли первые испытания двух прототипов ИТ-1.

Также ИТ-1 был показан председателю Совета Министров СССР Н. С. Хрущёву 22 июля 1960 года на полигоне Капустин Яр. На тот момент боекомплект танка находился в прямоугольной укладке, а пусковая установка в походном положении располагалась внутри башни, выдвигаясь наружу вместе с ракетой, крылья ракеты распрямлялись и фиксировались, после чего ракета была готова к пуску. Пусковая установка ракетного танка переводилась из походного положения в боевую готовность всего за 1-1,5 минуты, а из него в боевое положение уже за 6 секунд (крылья ракеты распрямлялись и фиксировались). Комплекс мог непрерывно вести огонь в течение 4 часов.





Сохранилась интересная история, когда Хрущёв, после консультаций со своими советниками по ракетному оружию, потребовал от конструкторов ИТ-1 создать противотанковый управляемый реактивный снаряд, запускаемый не с направляющей снаружи башни, а непосредственно из танковой пушки. Чтобы оперение снаряда выпрямлялось уже в полёте, а боекомплект перенести непосредственно в башню. Консультанты хотели, чтобы в зафиксированном магазине барабанного типа велась автоматизированная подача снарядов. По их замыслу это увеличивало начальную скорость снаряда, придавало ему большую устойчивость и сокращало время перезарядки). Карцеву пришлось возразить, поскольку технологии тех лет не позволяли изготовить выпрямляющееся оперение без снижения управляемости ракеты, в итоге она могла упасть сразу после вылета. Также это требовало полностью переработать всю системы управления огнём и устройство башни. А барабанный механизм внутри башни танка мешал экипажу, отнимая большую часть места у наводчика-оператора (при сохранении размера башни). В итоге Хрущёвым был всё же одобрен первоначальный проект, а Карцева он поздравил с успешно выполненным заданием партии и правительства.

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Другой интересный случай произошёл 14 сентября 1964 года, когда во время демонстрации боевых возможностей ИТ-1 высшему руководству СССР. Когда офицер полигона Г. Б. Пастернак, принимавший участие в отработке системы управления ракетами и лучше всех испытателей её освоивший (который долгое время оставался единственным, кто мог максимально эффективно стрелять танковой ракетой), поразил 3 ракетами 3 движущиеся танковые мишени на дистанции 3 тысячи метров. Товарищ Хрущёв, под впечатлением от увиденного, оперативно сделал выводы, что раз обычные танки так легко поражаются новыми ракетами, то в таких танках отсутствует и потребность для армии. Это он озвучил на выступлении в Кремле уже на следующий день 15 сентября: «Вчера я видел, как эффективно уничтожаются танки уже на подходах. При наличии таких противотанковых ракет танки оказываются ненужными!». Так советская армия чуть не осталась без танков... Но положение спасли сами же конструктора ИТ-1, которые знали реальные боевые возможности машины (а клонировать офицера полигона Г. Б. Пастернака возможности не было), и скептически относились к полному замещению обыкновенных танков на ракетные. Отстранение от власти Хрущёва помешало полномасштабному внедрению ИТ-1 в войска. В итоге, серийное производство истребителя танков продолжалось с 1968 по 1970 год, армия получила всего 110 серийных машин (по другим данным 193), в боевых действиях они участия не принимали.

На конец 1964 года было произведено 94 испытательных пуска ракетами «Дракон», а этап их проектирования был завершён уже в 1965 году.

Описание ИТ-1 «Дракон»

Экипаж танка состоял из 3 человек: механика-водителя, оператора-стрелка и командира танка. ИТ-1 получил сварной корпус (как у Т-62). Башня была литая, полусферической приплюснутой формы, в ней размещалась выдвижная установка 2К4 «Дракон» и механизм её заряжания с 12 управляемыми ракетами ЗМ7. Плюс 3 ракеты находились в немеханизированной боеукладке (всего 15 снарядов). Также имелось вспомогательное вооружение в виде 7,62-мм пулемета ПКТ (Пулемет Калашникова танковый) с боекомплектом на 2000 патронов, который укладывался в 8 магазинов-коробок по 250 патронов. Ещё имелись 12 ручных гранат Ф-1 в 5 сумках, автомат АК-47 в чехле и 600 патронами к нему, уложенными в сумках, сигнальный пистолет с 20 патронами (что позволяло экипажу в случае аварии или засады подать сигнал о помощи и дождаться прихода подкрепления). Танковая башня получила как электрический, так и ручной механизмы поворота, что повышало общую надёжность в случае боя.

Мало кто знает об этом танке, но именно ИТ-1 стал единственным в мире серийно производимым ракетным истребителем танков. Также он стал первой в мире боевой машиной, вооружённой ПТРК (противотанковым ракетным комплексом) с полуавтоматической системой наведения ПТУР (противотанковых управляемых ракет) на цель, и мог вести огонь во время движения по движущимся же целям, что вдвойне сложно (и что привело в восторг Хрущёва). Основным вооружением машины был ТУРС 3М7 (калибром 180-мм, массой – 50 кг, длиной – 1250 мм, и максимальной скоростью полета – 200 м/с). Его кумулятивная боевая часть позволяла пробивать 250-мм броню, под углом в 30 градусов. Благодаря автоматизации заряжания скорострельность достигала 5 выстрелов в минуту в ближнем бою и прицельная скорострельность в дальнем бою – 2,5 выстрела в минуту при максимальной дальности – 3 километра. (В современных условиях подобный танк получил бы максимальную эффективность при взаимодействии с группой беспилотников, уничтожая до 15 танков противника на дистанции в 3 км всего за 6 минут, что позволило бы делать рейды в глубокий тыл противника).

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ИТ-1 имел 3 основных наружных топливных бака, на которых по шоссе мог проехать 470 км, а после установки 2 дополнительных баков, запас хода увеличивался до 670 км.

Командир машины имел в распоряжении блок выверки прицела и пулемет ПКТ. Танк оснащался системой очистки защитных стёкол входных окон прицелов, радиостанцией Р-123 и аппаратом ТПУ (танкового переговорного устройства). Наводчик-оператор мог использовать дневной и ночной прицелы, шифратор с блоками устройства выработки команд, 3 диссекторных блока устройства съёма координат и пульт наводчика-оператора (и это в эпоху ламповых компьютеров!).

На ИТ-1 крыша башни с левой стороны имела командирскую башенку с люком и оснащалась системой командирского целеуказания. Также имелись 4 призменных прибора наблюдения и комбинированным прибор для дневного и ночного наблюдения ТКН-3, над которым был смонтирован осветитель ОУ-ЗКГ. Справа располагался люк наводчика-оператора, у которого был свой призменный прибор наблюдения. Ещё башня имела осветитель Л-2Г ночного прицела, и фару Ф-125.

Танк имел дизельный двигатель В-55А, мощностью 580 л.с. (модификация танкового дизеля В-55, но с отсутствующим генератором). Генератор Г-10 тоже имелся, но был установлен не на самом двигателе, а отдельно от него. Плюс машина имела вентилятор системы охлаждения и специальное противопожарное оборудование. При этом МТО (моторно-трансмиссионное отделение) находилось в задней части корпуса и имело герметичную перегородку, защищающую экипаж.

К ракетному вооружению относились сами противотанковые управляемые ракеты, система для их заряжания и запуска, прицелы (дневной и ночной), стабилизатор 2ЭЗ, станции наведения и управления. Ракеты управлялись по радио (полуавтоматическое управления), при этом использовались разные комбинации частот и кодов, что позволяло вести одновременный огонь из нескольких истребителей танков, расположенных недалеко друг от друга. Большинство целей поражались с первого-второго выстрела, на испытаниях в цель попадали 90% ракет, для стрельбы в движении и по подвижным целям, это хороший результат.

Пусковая установка заряжалась автоматически (кроме 3 ракет, находящихся в немеханизированной боеукладке, которые видимо были НЗ на случай боя на обратном пути из рейда). Заряжание управлялось кнопкой на дневном прицеле. При пуске ракет, люлька пускового устройства вместе с дневным и ночным прицелами, антенной, пулеметом ПКТ и осветителем ночного прицела стабилизировалась в вертикальной плоскости, а башня в горизонтальной, что позволяло повысить меткость ведения огня.





При стрельбе сначала определялась дистанция до цели, и она вводилась в прицел. После чего, оператор наводил перекрестие на цель и жал кнопку пуска ракеты. При этом направление схода ракеты обычно отличалось от линии прицеливания в вертикальной плоскости на 3°20', а в горизонтальной всё зависело от скорости ветра. После пуска ракеты пусковая установка автоматически складывалась внутрь башни. Одновременно с этим снималось упреждение, учитывавшее ветер, и затем башня поворачивалась по направлению к цели. Примечательно, что в момент пуска ракеты, перед входным окном прицела устанавливалась автоматическая воздушная завеса (всего на 1,5 секунды). Это было сделано после того, как на испытаниях в 1965 году, во время схода ракеты с пусковой установки, газы из её сопел подняли с передней части корпуса танка снег, запорошивший входное окно прицела, после чего управлять ракетой стало невозможно. Первые полсекунды ракета летела без внешнего управления. Именно за этот промежуток времени боковой ветер (ввиду парусности оперения ракеты) и сила тяжести выводили ракету на линию прицеливания. После чего координаты летящей ракеты автоматически определялись, создавались зашифрованные радиокоманды, которые затем излучались в направлении ракеты. Ракета их принимала, расшифровывала и подавала сигналы на рули поворота. При этом вычисление координат положения ракеты происходило при помощи светового пятна от трассера, проектировавшегося по оптической системе прицела на фотокатоды, это вызывало электрические импульсы, необходимые для получения радиокоманд системой управления ракеты.

Всего через 25,5 сек после запуска первой управляемой ракеты, система автоматически возвращалась в исходное положение и позволяла оператору произвести следующие заряжание и пуск. Дистанция ведения огня днём варьировалась от 300 до 3300 метров, а ночью — от 400 до 600 метров.

Несмотря на любовь руководства СССР к ракетным войскам, ИТ-1 пробыл на вооружении советской армии всего 3 года. Изначально, отдельными батальонами истребителей танков планировали укомплектовывать мотострелковые дивизии, дислоцирующиеся на танкоопасных направлениях. Но успели сформировать всего 2 таких батальона, первый в Белорусском, а второй в Прикарпатском военных округах.

Во время испытаний и активной эксплуатации ИТ-1 показали довольно высокую надёжность (до 96,7 %). Однако имелись и конструктивные недостатки: крупные габариты и большая масса машины, уже успевшая устареть элементная база, приличная мёртвая зона (300 метров днём и 400 ночью), отсутствие танковой пушки. Все эти недостатки послужили причиной снятия ИТ-1 с вооружения. В реальных боевых действиях танк не участвовал и на экспорт не поставлялся. Сами машины после снятия с вооружения переделывали в тягачи БТС-4В. Хотя на самом деле это отговорки, поскольку элементную базу можно было бы со временем обновить, как делают те же американцы на своих танках, десятилетиями их модернизируя. А мёртвая зона не имела бы большого значения при работе вместе с обычными танками, при построении в шахматном порядке. Когда танки с пушками контролируют ближайшие 300-400 метров, а ИТ-1 ответственны за среднюю и дальнюю дистанцию. А габариты и большая масса решались бы уменьшением размеров и веса электроники и изобретением новых сплавов для танковой брони. Так американцы в своём новом танке AbramsX, про который у меня уже была статья (ссылка кликабельна), уже выпустили первый танк с необитаемой башней. А для ИТ-1 это позволило бы разместить барабанный заряжающий механизм, ощутимо ускоряющий скорострельность.





Напишите в комментариях, имел ли будущее ИТ-1 или его заслуженно отправили на задворки истории?

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