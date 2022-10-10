Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Alex-IT За пост начислено вознаграждение
В США показали танк нового поколения AbramsX и БМП StrykerX
В США показали танк нового поколения AbramsX и БМП StrykerX. Рассмотрим, что они из себя представляют и какие новшества используют. Постараюсь показать всё наглядно и без воды.
рекомендации
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3060 ASUS - цена идет к 30 тр

AbramsX представляет из себя танк нового поколения с необитаемой башней, гибридной силовой установкой (установлен дизель-электрический двигатель), который вдвое экономичнее по сравнению с М1А2 Abrams (серийно выпускается с 1992 года). В предыдущих моделях Abrams всегда было 4 члена экипажа (командир, механик-водитель, наводчик и заряжающиц), в AbramsX отказались от заряжающего, его работу будет выполнять автоматика. За счёт этого уменьшился вес танка, повысилась его мобильность. Новый танк также получил встроенный искусственный интеллект (теперь восстание машин может начаться именно с танков).

реклама

У предыдущих версий Абрамса размещение экипажа было стандартным. Водитель сидел спереди, по центру корпуса, для удобства управления танком на дорогах, и имел отдельный люк. Остальные члены экипажа (командир, заряжающий и наводчик) размещались в башне, которая могла делать полный оборот. При этом наводчик сидел перед командиром, а заряжающий слева от командира. Командир и заряжающий также имели отдельные люки и вооружение (применяемое прямо из башни и имеющее свою защиту). Использовалась броня Chobham британской разработки, состоящая из множества слоев кевлара, керамики, специального жаропрочного пластика (применяемого также для прикладов автоматов) и стали.

Танк M1A2SEP 3-го бронекавалерийского полка в городе Талль-Афар. Ирак, февраль 2006

По утверждению General Dynamics, в будущем, танк может действовать без экипажа.

Вес танка снизился на 10 тонн, что позволит ему меньше застревать на бездорожье, что тоже случается, и оставялть менее глубокий след на земле. Новинка получила целый ряд новейшего вооружения и различных датчиков. Например у него есть 30-мм дистанционный боевой модуль Kongsberg Protector RS6, система активной защиты Trophy (разработки Израиля). 

Танковая активная защита Trophy представлена в 2005 году (8 марта) в Тель-Авиве. Она защищает корпус машины от противотанковых ракет, создавая над танком защищённую полусферу, в пределах которой радарами отслеживаются потенциальные угрозы. В базовую комплектацию защиты вошли радиолокационная станция, компьютерная система и пара пусковых установок с системой автоматического заряжания.

 

 

Также General Dynamics представила новую БМП StrykerX, пришедшую на замену БМП Stryker (состоит на вооружении более 40 лет, и вероятно поставляется на Украину). Она также оснащена гибридным двигателем, и позиционируется как машина разведки с максимально возможным бесшумным перемещением. Бронемашина получила более просторные отсеки для пассажиров и экипажа. Экипаж защищён системой активной защиты. БМП имеет на борту множество датчиков и прозрачную броню. Прозрачная броня получается при соединении слоёв силикатного стекла со слоями полиуретанов, метилметакрилатов и поликарбонатов, защищает от пуль и осколков. Разрабатывалась машина на базе швейцарского Piranha III, точные характеристики пока засекречены.

рекомендации
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сша #танки #оружие #война #броня #tank #абрамс #бмп #танк абрамс
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
Курс американской валюты вновь превысил отметку 61 рубль
БПЛА блока НАТО, их возможности и слабые места (часть 1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Названо месторождение в Нидерландах, которое позволит Европе заместить газ из России
18
На севере Германии остановили движение поездов из-за диверсии
6
Не HIMARS-ом единым – чем российские инженеры могут ответить американской РСЗО
336
Власти Тайваня выразили готовность подчиниться новым требованиям США по экспорту продукции в Китай
3
Анонсированы сиквелы «Ведьмака» и Cyberpunk 2077
1
В свежем чарте продаж Steam две лидерских позиции оказались заняты не играми
5
Движение по Крымскому мосту восстановлено, но уровень угроз терроризма в России значительно вырос
33
Учёные разбудили "спящих" бактерий, возраст которых превышает 100 млн. лет
9
Компания Epic Games разместила новую версию движка Unreal Engine 5
+
ASRock представила активные системы охлаждения M.2 PCIe Gen5 SSD для плат AMD X670/B650 и Intel Z790
1
Геймеры из РФ выбирают World of Tanks – сколько денег стоит видеокарта для настоящего танкиста
7
Новая видеокарта RTX Titan получит полнофункциональный GPU AD102 и займет четыре слота в ПК
12
GeForce RTX 4090 никогда не будет в дефиците: видеокарт хватит всем, даже майнерам
42
Криптобиржа LocalBitcoins прекращает обслуживать граждан России
4
Цены семи доступных плат ASUS для Ryzen 7000 на базе чипсетов B650 и B650E обнародованы магазином
7
Российский энтузиаст занял первое место в 3DMark Ice Strom Unlimited при помощи GeForce RTX 3090
16
Кастомные RTX 4090 могут потребовать блоков питания мощностью 1200 Вт
9
Преемник легендарного суперкулера Noctua NH-D15 выйдет в начале 2023 года
11
Аналитики не были готовы к столь заметному падению выручки AMD
39
Китай предсказуемо выступил с осуждением новых санкций со стороны США
+

Популярные статьи

Видеокарты AMD дешевеют в магазинах РФ вслед за NVIDIA – 7 лучших игровых моделей со скидками до 24%
17
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
236
Два кулера AMD Wraith Stealth на один Ryzen 5 3600
37
Не про газ и не про HIMARS: обзор ультра-бюждетного SATA SSD NETAC NT01N600S-001T-S3X
39
БПЛА блока НАТО, их возможности и слабые места (часть 1)
109
О том, как я нанес изображение на крышку корпуса ПК
15
Мои впечатления от игры Dead Space 2. Часть 3
3
Несвободная свобода, или как потерять всё используя Linux в качестве операционной системы
7
Мои впечатления от игры Dead Space 3. Часть1
2

Сейчас обсуждают

Майню в долгосрок
15:39
они без свинины. говяжьи
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
Сева Шевченко
15:39
https://www.youtube.com/watch?v=V50tTfRgYyE&t=1284s
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
Иван Романов
15:38
смейтесь смейтесь.. посмеетесь когда ваших внуков будут резать необандеровцы..
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
Nvtt
15:37
Ну вот нормальный обзор без заглотовской политоты.
Видеокарту Intel Arc A770 Limited Edition заметили в Германии с ценой от 430 евро
Сева Шевченко
15:37
Нет. Мамой клянусь, э!
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
OgoGoLog
15:37
"нас мусульман" Шеша, ты несколько месяцев назад бегал с фотками "вкусных" свинных сосисок.
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
strazh66
15:36
Ниже читай,эксперт по деревням бл я.Русские кстати у нас не пристают,если получают от ворот поворот от девок.
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
Майню в долгосрок
15:35
русские девушки любят нас мусульман. мы всегда опрятные . а русский ваня с грязными туфлями.
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
Xardazzz
15:34
Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
rikki_tikki
15:31
Проблемы с питанием в США действительно есть, очень много ожирения.
Джозеф Байден полон решимости превратить США в мировой центр производства
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем