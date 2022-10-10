В США показали танк нового поколения AbramsX и БМП StrykerX. Рассмотрим, что они из себя представляют и какие новшества используют. Постараюсь показать всё наглядно и без воды.

AbramsX представляет из себя танк нового поколения с необитаемой башней, гибридной силовой установкой (установлен дизель-электрический двигатель), который вдвое экономичнее по сравнению с М1А2 Abrams (серийно выпускается с 1992 года). В предыдущих моделях Abrams всегда было 4 члена экипажа (командир, механик-водитель, наводчик и заряжающиц), в AbramsX отказались от заряжающего, его работу будет выполнять автоматика. За счёт этого уменьшился вес танка, повысилась его мобильность. Новый танк также получил встроенный искусственный интеллект (теперь восстание машин может начаться именно с танков).

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У предыдущих версий Абрамса размещение экипажа было стандартным. Водитель сидел спереди, по центру корпуса, для удобства управления танком на дорогах, и имел отдельный люк. Остальные члены экипажа (командир, заряжающий и наводчик) размещались в башне, которая могла делать полный оборот. При этом наводчик сидел перед командиром, а заряжающий слева от командира. Командир и заряжающий также имели отдельные люки и вооружение (применяемое прямо из башни и имеющее свою защиту). Использовалась броня Chobham британской разработки, состоящая из множества слоев кевлара, керамики, специального жаропрочного пластика (применяемого также для прикладов автоматов) и стали.

Танк M1A2SEP 3-го бронекавалерийского полка в городе Талль-Афар. Ирак, февраль 2006

По утверждению General Dynamics, в будущем, танк может действовать без экипажа.

Вес танка снизился на 10 тонн, что позволит ему меньше застревать на бездорожье, что тоже случается, и оставялть менее глубокий след на земле. Новинка получила целый ряд новейшего вооружения и различных датчиков. Например у него есть 30-мм дистанционный боевой модуль Kongsberg Protector RS6, система активной защиты Trophy (разработки Израиля).

Танковая активная защита Trophy представлена в 2005 году (8 марта) в Тель-Авиве. Она защищает корпус машины от противотанковых ракет, создавая над танком защищённую полусферу, в пределах которой радарами отслеживаются потенциальные угрозы. В базовую комплектацию защиты вошли радиолокационная станция, компьютерная система и пара пусковых установок с системой автоматического заряжания.

Также General Dynamics представила новую БМП StrykerX, пришедшую на замену БМП Stryker (состоит на вооружении более 40 лет, и вероятно поставляется на Украину). Она также оснащена гибридным двигателем, и позиционируется как машина разведки с максимально возможным бесшумным перемещением. Бронемашина получила более просторные отсеки для пассажиров и экипажа. Экипаж защищён системой активной защиты. БМП имеет на борту множество датчиков и прозрачную броню. Прозрачная броня получается при соединении слоёв силикатного стекла со слоями полиуретанов, метилметакрилатов и поликарбонатов, защищает от пуль и осколков. Разрабатывалась машина на базе швейцарского Piranha III, точные характеристики пока засекречены.

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