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ВСУ стали активно применять надувные войска, обычно имитирующие РСЗО HIMARS и гаубицы M777

Надувными бывают не только шарики или куклы, существуют ещё и надувные войска. Разберёмся, в чём опасность надувных войск ВСУ, где они несут службу, и где их производят.
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Недавно появилась новость, что надувную технику применяет не только армия РФ в зоне СВО, но и ВСУ. Насколько успешно пока судить сложно, но украинская сторона утверждает, что русская армия заявила об уничтожении примерно на 40% больше HIMARS, чем их было поставлено Киеву. Не забываем, что сейчас идёт активная информационная война и можно доверять только проверенным данным. Достоверно пока известно, что ВСУ используют муляжи американских РСЗО HIMARS и гаубиц M777, с целью обмануть российских артиллеристов, вынудив их тратить больше снарядов и во время стрельбы раскрывать свои позиции под ответный огонь. На сегодня есть даже фотографии надувных макетов Хаймарсов и M777 сфотографированных российской стороной.

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По словам военных экспертов, надувные копии РСЗО HIMARS и гаубиц M777 главным образом предназначены для обмана российских беспилотников, ведущих воздушную разведку местности и спутниковой разведки. Поскольку с приличной высоты бывает сложно определить даже точную модель техники, а не макет это, или настоящая техника. Когда снайперы или пехотная разведка, уже могут более точно определить, как модель самой техники, так и её техническое состояние (главным образом по наличию и расположению деформаций корпуса и пробоинам от пуль и осколков). Но тем не менее, есть технические средства, позволяющие довольно точно вычислить муляжи и на большой высоте.

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Для определения надувной техники можно использовать следующие меры:

  • Тепловизоры на дронах и авиатехнике. Явный тепловой отпечаток будет только у насоса, подкачивающего воздух в надувную технику, возле которой не будет видно её расчёта.
  • Измерители шума и датчики движения, у любой техники есть расчёт и он либо бодрствует в полном составе, либо выставляет часового, который полностью бесшумно и неподвижно долго сидеть не сможет (ввиду затекания мышц). Если часовых нет, то техника заброшена (возможно заминирована) или это надувная копия.
  • У надувной техники отличается геометрия корпуса и внешних элементов, как например, на фото с пушкой видно искривление ствола. Это свойственно повреждённой технике (особенно если рядом есть воронки от снарядов), либо надувной, у которой нет жёсткого каркаса.
  • Возле надувной техники не всегда есть следы от протектора шин, особенно следы манёвров разворота.

Могу добавить, что многие военные корреспонденты уже обращали внимание на разногласия в цифрах потерь ВСУ по данным Минобороны РФ и отчётах ВСУ и её западных союзников о полученной технике. Но не стоит забывать, что СССР и РФ долгие годы продавали оружие по всему миру, находясь на втором месте по его продаже, после США. А теперь мнимые союзники России кинулись продавать не пригодившееся им оружие Украине. Также не для кого не секрет, что западные наёмники приезжают не только со стрелковым оружием, но и с собственной тяжёлой техникой. Плюс существует чёрный рынок оружия, на котором предприимчивые украинцы неплохо развернулись, продавая через Даркнет американские FGM-148 Javelin и FIM-92 Stinger по всему миру, вполне может на нём продаваться и техника вроде HIMARS и гаубиц M777. Кстати, для самих украинцев, западных наёмников и пленных российских солдат гораздо большую опасность представляет другой чёрный рынок, уже трансплантологии. Так в новостях появлялась информация, как минимум о 4 бригадах чёрных трансплантологов.

Чехия и остальная Европа снова заигрались в нацизм

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Недавно Чехия открыто призналась в активной поддержке ВСУ, в частности в пошиве надувных макетов военной техники, поскольку многие украинские предприятия страдают от нехватки электроэнергии. Сейчас чешские предприятия специализируются на производстве макетов артиллерии и РСЗО натовского образца. Так на одном предприятии в Чехии уже подтвердили изготовление муляжей РСЗО HIMARS, гаубиц M777 и прочей техники для украинских войск. И также они приписывают себе заслугу несоответствия цифр в отчётах потерь, о котором писалось выше. Отмечается, что пошивом макетов натовской военной техники занимаются обычно женщины (хотя в нюансах внешнего вида этой техники они разбираются похуже мужчин). А готовая продукция затем проходит испытания воздухом в специальном военном ангаре.

Не зря говорят, что история циклично повторяется. Например, уже хорошо известно о любви чехов к нацистам во время Второй мировой войны. Когда, чешские предприятия весьма активно производили оружие и военную технику для нацистской Германии. А после поражения Германии, чехам удалось технично отмазаться от наказания, под предлогом нацистской оккупации, что якобы они бедные и несчастные работали под дулами автоматов. И в будущем может вдруг внезапно оказаться, что ВСУ уже успели оккупировать Чехию и они бедные снова трудятся под дулами автоматов, на самом деле выступая против фашизма во всех его проявлениях. Одним словом, двойные стандарты свойственные не только США, Англии и Германии, (которая недавно просила танкистов ВСУ, проходящих у них обучение, не рисовать на танках нацистскую свастику, пока эти танки не выедут из Германии). Напомню, что в самой Германии использование нацистской символики карается тюремным заключением, а активное оказание помощи, включая обучение и поставку техники, уже разрешается, это другое, как говорится.

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