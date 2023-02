За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Это логическое продолжение мой прошлой статьи «В Китае готовится ЗБТ клона World of Warcraft, заменит ли легенду игра Tarisland» (ссылка кликабельна).

Сходства и различия World of Warcraft и Tarisland

Сначала выясним насколько справедлив для Tarisland титул клона World of Warcraft. По предварительным данным, она будет бесплатной фэнтезийной MMORPG от Tencent для компьютеров и смартфонов, с геймплеем, напоминающим World of Warcraft. Первое отличие в бесплатности игры, в то время, как WoW имеет платную подписку и предлагает докупать периодически выходящие дополнения, которых вышло уже 9 штук.

Исключением стали только бесплатные пробные периоды, которые периодически устраивают разработчики, ещё есть пиратские сервера. Также существует целый подпольный рынок различных редких предметов из игры. И как писали сами игроки, в WoW продаётся буквально всё, что угодно: начиная от достижений, маунтов, рангов на арене, дейликов, повышения уровня, и заканчивая прохождением рейдов, экипировкой, питомцами, услугами лекарей или танков.

В обоих проектах игроки создают своего персонажа, выбрав его расу и класс, после чего отправляются выполнять квесты и исследовать огромный открытый мир. В обеих играх есть рейдовые подземелья с сильными боссами и разделением на роли (танк, дамагер, хил). Но и отличия тоже имеются, например, главным отличием стали графика, история мира (так называемый лор) и сюжетная линия. Tarisland разрабатывался гораздо позже и на более современном движке, поэтому визуально игра выглядит гораздо привлекательнее.

Лором считается различная информация о мире игры, его культура и история. Иными словами, всё, что повествует игрокам о виртуальной вселенной, но при этом может не относиться к сюжету. К лору относятся также принципы действия магии и исторические события, последствия которых косвенно влияют на сюжет игры.

Обе игры выглядят как фэнтезийные MMO с мультяшным художественным стилем. Так в обеих вымышленных вселенных живут паладины, маги, мифические существа, включая драконов, эльфы, гномы, орки и прочие фэнтезийные персонажи. Фанаты серии и блогеры уже успели поверхностно сравнить обе игры, найдя сходство у многих персонажей и игровых локаций. Так из World of Warcraft явно позаимствован дизайн дирижаблей, мифических существ, вроде элементалей и драконов, игровых классов и рас. Поскольку по вселенной WoW кроме самой игры написаны десятки книг, и снят фильм, то в сознании многих игроков уже успели укорениться стереотипы от Blizzard.

Даже в трейлере Tarisland, во время анонса игры, показали дракона, очень похожего на Крыло Смерти из World of Warcraft, а его приземление на укрепления города, многим напомнило ролик из World of Warcraft: Cataclysm (третье дополнение к игре, вышедшее 7 декабря 2010 года). По неподтверждённым данным, в новой игре также будет и верховая езда на драконах (фишка уже девятого дополнения Dragonflight, вышедшее 29 ноября 2022 года).

Результатом нескрываемого клонирования стала критика за отсутствие оригинальности от разработчиков World of Warcraft и фанатов игры. Важным моментом стал момент анонса игры Tarisland, его разработчики подгадали заявить о громкой новинке как раз накануне закрытия игровых сервисов Blizzard в Китае, когда не у дел остались не только китайские игроки WoW, но и фанаты остальных проектов Метелицы. Напомню, что Китай является самым прибыльным рынком для игр студии. Плюс китайские издатели проектов Blizzard оказались обижены на несправедливое к ним отношение и активно убирают из своего офиса все упоминания о 14 летнем сотрудничестве (ярким примером стало знаменитое уничтожение статуи орка).

История легендарной игры World of Warcraft

World of Warcraft (сокращённо WoW, переводится как «Мир военного ремесла») самая массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра за всю историю индустрии, создала её знаменитая студия Blizzard Entertainment. Примечательно, что сюжет игры разворачивается в фэнтезийной вселенной Warcraft, тесно связанной с серией стратегий Warcraft.

Игра относится к жанру MMO RPG и распространяется через ежемесячную платную подписку (при этом не играет роли, будет в это время игрок заходить в игру, или нет). Плюс каждые пару лет выходит очередное глобальное дополнение (оно покупается отдельно), оно добавляет в игру новые земли, новые классы персонажей и прочий контент, при желании можно играть без установки дополнений, но это уже не так интересно. На сегодняшний момент уже вышли 9 глобальных дополнений, каждое из которых имело свой громкий анонс, с масштабной рекламной акцией и красочным роликом с описанием ключевых новшеств.

Также в 2019 году выходит классическая версия игры (Classic), отображающая изначальное состояние игры (версия 1.12). В ней отсутствовали все дополнения и обновления. Позднее, в 2021 году вышло Burning Crusade Classic, основанная уже на глобальном дополнении The Burning Crusade. Видимо не всем игрокам пришлись по вкусу дополнения к игре и разработчики не захотели их терять.

В 2008 году игра попадает в Книгу рекордов Гиннесса, став самой популярной MMORPG в мире, получив более 10 миллионов подписчиков. Пик популярности WoW пришёлся на октябрь 2010 года, когда число игроков перевалило за 12 миллионов. Но триумф был не долгим и уже к 2015 году число подписчиков сократилось до 5,5 миллионов. Ещё одним достижением стало создание 100 миллионов аккаунтов, о чём в 2014 заявили представители Blizzard. Игра на тот момент существовала уже 10 лет. За свою долгую по меркам онлайн-игр историю, World of Warcraft заслужила большое количество всевозможных наград, например, Gamespot’s Game of the Year Award в качестве лучшей игры 2004 года.

Игровой процесс

WoW представляет собой ролевую онлайн-игру, где игрок одновременно управляет только одним игровым персонажем (также доступны ездовые маунты, включая летающих, и разнообразные питомцы, обоих можно прокачивать). Игрок путешествует по вымышленной вселенной Warcraft, состоящей из разных материков, островов и подземелий. Ирок может сражаться как с мобами, управляемыми искусственным интеллектом, так и с другими игроками, выполнять многочисленные задания (квесты) выдаваемые неигровыми персонажами (неписями). Также игроки могут объединяться в группы (рейды) с другими игроками и проходить различные данжи (специальные локации, зачастую многоуровневые, на каждом уровне может быть свой рейдовый босс, финальный босс данжа обычно самый сильный, и может иметь свиту). Успешно выполненные квесты дают хорошие награды (иногда уникальные), позволяющие улучшать оружие, броню и амуницию персонажа, его маунта и питомца. Также выполнение квестов открывает доступ к более сложным квестам и подземельям. Есть легендарные мировые боссы, которые появляются с определённой периодичностью и обладают максимально возможной силой. Для убийства такого монстра обычно требуется группа из нескольких десятков игроков. В игре есть замки и возможность из осады. Игроки могут объединяться в кланы. А кланы могут захватывать замки и улучшать их, если крепость достаточно ценная, то её можно продать за десятки тысяч долларов (как сделал родственник моего знакомого).

За выполнение квестов, убийство НПС и игроков игрок получает опыт. По достижении определённого количества опыта, который отображает отдельная шкала (наряду со здоровьем и маной), происходит повышение уровня (левел ап). С добавлением глобального дополнения часто повышается и максимальный уровень доступный персонажу. Например, в глобальном дополнении Dragonflight максимальным стал 70-й уровень. Ранее их было 120, но потом ужали до 60. Львиная доля заданий на начальных уровнях выполняются в одиночку, для этого есть отдельные локации, называемые среди игроков нубскими. А по мере прокачки персонажа сложность квестов растёт, заставляя игроков объединяться в группы. У группы обычно есть отдельный чат, а опыт и награды делятся на всё группу.

Интересный момент игровой механики, для каждой группы игроков, заходящей в подземелье (инстанс), игра создаёт его отдельную копию, чтобы избежать стычек разных групп игроков, мешающих друг другу исследовать подземелье и собирать награды (часть из которых могут быть скрытыми). Но игроки из враждующего клана могут поджидать вас на входе или выходе из подземелья. Причём подземелья отличаются по сложности (они рассчитаны на разное число участников рейда и игроков разного уровня). Обычно в рейде участвуют до 5 игроков, но встречаются рейды до 40 игроков одновременно, в каждом рейде зачатую имеется рейд-лидер, командующий остальными игроками, для максимальной эффективности группы. А в составе каждой группы игроки разделяются по разным ролям, в соответствии с прокачкой персонажа, его оружием и бронёй. Например, штатная группа состоит из танка, лекаря и 3 бойцов (дамагеров, ДД или дэмэдж дилеров). Обычно танк, имея самую мощную броню и максимальное в группе здоровье персонажа, первым атакует противников, отвлекая их на себя. В обязанности лекаря, как правило, входит исцеление всей группы, но при возможности он может как атаковать противника, так и накладывать различные баффы (на усиление своих союзников) и дебаффы (ослабление противников). А задача бойцов наносить максимальное количества урона за минимальное время, пока жив танк, а у лекаря не заканчилась мана на исцеление. В качестве дополнительной задачи, ДД накладывают баффы и дебаффы. Например, баффами считаются усиление брони, регенерация здоровья, увеличение скорости атаки, а дебаффами замедление, сон, оглушение, привязка к земле, дезориентация. Дамагером может быть, как воин, так и маг, только у первого как правило лучше защита и основной урон физический, у мага защита хуже, но выше дальность атаки и урон уже магический. Также у магов более богатый выбор баффов и дебаффов. Основная характеристика дамагера — ДПС (от «DPS», damage per second (урон в секунду)). Дамегеров в рейд обычно набирают как раз по показателю ДПС. Сильные враги и боссы имеются как в подземельях, так и на обычных локациях, и победить их возможно только слаженной работой всей группы, исключение могут составлять лишь игроки с донатными предметами, и то не всегда.

Глобально дамагеры делятся на: РДД (Range Damage Dealer) наносящих урон с дистанции (маги, стрелки из мушкета, арбалетчики, лучники), и МДД (Melee Damage Dealer) их ещё называют милишники или мили дд, они атакют в ближнем бою (воины, разбойники, паладины). Многие боссы настолько сложные, что по их прохождению составляются специальные гайды, с подробной расстановкой игроков и необходимыми заклинаниями, а управление группой берёт на себя наиболее опытный игрок.

В World of Warcraft не существует единого общего мира, где могут одновременно встретиться все игроки, поскольку это пока технически невозможная задача. Мир игры имеет десятки копий, каждая копия разделена на материки и острова, а те на более мелкие локации. Каждый мир рассчитан на несколько тысяч игроков, с возможностью переноса персонажей между мирами (например, для совместной игры с друзьями, которые начали игру в более старой копии мира). Это позволяет разработчикам при наплыве новых игроков вводить новые копии мира на новых серверах. А при оттоке игроков, переносить персонажей из одного малонаселённого мира в другой, убирая лишнюю нагрузку на сервера. Также разработчики могут присоединять небольшие малонаселенные миры к более крупным и густонаселённым. Это актуально при замене устаревшего оборудования, когда появляется избыточная мощность. Раньше миры делились на PvE-миры (где игрок сражался против окружающего мира, управляемого ИИ) и PvP-миры (где игроки могли сражаться друг с другом). Тогда от типа мира зависела возможность свободно атаковать персонажей враждебных кланов при встрече. А после выхода глобального дополнения Battle for Azeroth (седьмое по счёту, вышедшее 14 августа 2018 года) разделение миров на PvE и PvP убрали. Вместо него ввели «Режим войны», позволяющий игрокам самостоятельно переключаться между режимами войны и мира.

Модификации интерфейса и их фишки

Не только Мир танков славится своими модами, у World of Warcraft тоже предусмотрена возможность применения различных пользовательских модификаций интерфейса (аддонов). Их обычно создают сторонние разработчики, пишут аддоны на языках Lua и XML, позволяющим встраивать модификацию в игровой клиент. Функционал у них довольно широкий, они могут собирать статистику, видоизменять интерфейс и добавлять новые функции. Существуют даже дополнения, ставшие фактически самостоятельной игрой (например, аналог игры Bejeweled, из серии «3-в-ряд»). Интересно что Blizzard заняла к ним нейтральную позицию, не запрещает, но и не одобряет использование аддонов. Как бы говоря своим игрокам, что можете пользоваться модификациями, но исключительно на свой страх и риск, к нам потом ни каких претензий. И как оказалось, эта позиция имеет под собой основания, поскольку зачастую модификации негативно влияют на игровой клиент, вызывая проблемы с производительностью игры, особенно после выхода обновлений. Поскольку модификацию пишут сторонние разработчики, то у них нет возможности всесторонне протестировать его на клиенте игры. А после выхода обновления, программный код дополнения может конфликтовать с программным кодом клиента игры.

Стоит помнить и про ограничения возможностей аддонов, поскольку они ограничены программно (например, не позволяя напрямую произнести заклинание через интерфейс дополнения), и ограничены правилами от компании-разработчика игры. Однако несмотря на все ограничения, периодически выходят дополнения сильно упрощающие игровой процесс. Например, модификация AVR, ранее способная рисовать фигуры разного цвета и формы, создавая иллюзию их присутствия в мире игры. Для данного трюка использовалась возможность программно вычислять положение виртуальной камеры. Эта возможность в итоге позволила создать аддон, сильно упрощающий большинство боёв с рейдовыми боссами, поскольку теперь игрок наглядно видел расположение наиболее опасных зон, и получал подсказки по необходимым от него действиям. Такое дополнение фактически являлось читерским, позволяя игроку получать весомое преимущество, теряя меньше здоровья во время боя и нанося максимально возможный для его персонажа урон. Что не ускользнуло от бдительных разработчиков игры, вскоре нарочно сломавших нечестную модификацию.

Разработчики пристально следят не только за читерскими дополнениями, но и за вполне легальными. Не так давно они стали встраивать в базовый интерфейс игры функционал самых популярных аддонов. Например, обновление 4.2 добавило в игру Атлас подземелий, вобравший в себя функции дополнений Atlas, AtlasLoot и Deadly Boss Mods. Но тем не менее, Атлас подземелий не полностью перенимает все фишки мода, а берёт только легальные. Так в популярном аддоне Deadly Boss Mods присутствует помощь в виде указаний к действию в бою с монстрами (игрок получает чёткие указания как успешно пережить активацию противником любой его способности, даже видя точное время её применения). А в Атласе подземелий идёт только описание способностей рейдовых боссов, а советов по их прохождению уже нет.

Дополнения глобальные и не очень

Каждое глобальное дополнение не просто так продаётся отдельно, оно изменяет предельный уровень персонажа, не позволяя игрокам поднимать его до бесконечности (что позволяют делать некоторые игры). Также добавляются новые земли и сюжетные линии, а иногда ещё расы, профессии, и классы. Кроме глобальных дополнений, периодически выходят контентные обновления, они уже бесплатные и вносят уже мелкие изменения (добавляя новые подземелья, изменяя баланс игровых классов).

Разработка и выпуск игры, насколько это сложный и трудоёмкий процесс

На создание самой первой версии WoW ушло целых 4 года, а после выхода игры работы разработчикам лишь прибавилось. Игра увидела свет в 2004 году, а уже в 2009 штат разработчиков вырос до 900 человек. Кто-то подсчитал, что на разработку и поддержку игры в первые 5 лет (с 2004 по 2009 год) ушло 200 млн долларов. Именно поэтому игра не покупается одни раз, а продаётся по подписке, собирая отдельную оплату за каждое дополнение, а их вышло уже 9 штук. Такое разделение платежей позволяет постоянно поддерживать разработчиков, и при этом не тратить единоразово большую сумму денег.

В игре огромное количество текста, учитывая все квесты и описания предметов, поэтому локализация её на русский язык произошла только 6 августа 2008 года. Русский язык становится пятым европейским языком, добавленным в World of Warcraft.

На ежегодной международной выставке компьютерных игр Gamescom 2014 продюсер игры Том Чилтон, завил, что в Blizzard уже около 10 лет обсуждают целесообразность создания WoW 2. Но видимо расходы на этот процесс мягко намекнули на выпуск вместо этого платных обновлений, ввиду их большей рентабельности.

Экранизация

Подготовительные работы к съёмкам стартовали ещё в начале 2013 года. А спустя почти 3,5 года, уже 24 мая 2016 года прошла мировая премьера фильма «Варкрафт». Примечательно, что в России он вышел на экраны уже 26 мая, а не спустя месяц-другой, как другие картины (видимо слава о шустрых русских пиратах уже успела докатиться и до Голливуда). На сами съёмки ушло 123 дня и 160 млн долларов. За это время, если учесть постройку декораций, и бюджет как раз можно было выпустить WoW 2.





