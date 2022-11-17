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Корабли царской России опередившие свое время, «Новик» и его героическая судьба (ч.2)

Корабли царской Российской империи были передовыми для своего времени, например, эсминец «Новик» установил мировой рекорд скорости, для боевых кораблей своего времени. Мы не должны забывать свою историю, несмотря на усилия западных историков.
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Это продолжение ранее вышедшей статьи "Корабли царской России, опередившие свое время, катамаран «Волхов» и история Путиловской верфи (ч.1)". В ней мы рассмотрим один из самых передовых кораблей своего времени эсминец «Новик». Мы не должны забывать свою историю, историю великого государства, имеющего передовые технологии во всех сферах жизни, а не слабую полуразвалившуюся империю с лапотными крестьянами, как нам рисует современная официальная история.

История создания эсминца «Новик»

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Заложен легендарный эсминец «Новик» был 19 июля 1910 года. Это произошло на стапеле судостроительной мастерской Путиловского завода. Спустили на воду его 21 июня 1911 года, уже на новой Путиловской верфи, которая на тот момент активно строилась возле Путиловского завода. Конструкция корпуса эсминца была нестандартной для своего времени, в ней впервые в мире применили продольную систему набора, разработанную великим отечественным кораблестроителем Иваном Григорьевичем Бубновым.


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Официальной датой постройки эсминца считается 1913 год. Он был первым в российском флоте эскадренным миноносцем с паровыми турбинами и нефтяным отоплением котлов. Примечательно, что даже имя своё он получил вовсе не случайно. Так в 15-17 веках новиками было принято называть дворян и бояр, достигших возраста 15 лет, и записавшихся на военную службу. А уже позднее, данное слово употреблялось в более широком смысле, обозначая что-то совершенно новое, чего не было ранее.


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Первые успехи были 27 августа 1913 года во время испытания механизмов на полную мощность. «Новик» за 6 часов плавания развил небывалую для своего времени среднюю скорость, целых 36,8 узлов, при максимальной скорости в 37,1 узла. А 31 октября 1913 года на повторных испытаниях эскадренный миноносец показал новый мировой рекорд скорости - 37,7 узла. Эсминец приступил к военной службе, спустя всего несколько дней, уже 4 сентября 1913 года. Он стал первым российским эсминцем с паротурбинными двигателями и котлами высокого давления, которые отапливались исключительно жидким топливом. Именно проект «Новика» в январе 1909 года выиграл конкурс "Особого комитета по усилению флота".


Само название кораблю дал командующий Балтийским флотом вице-адмирал Николай Эссен. В 1902-1904 годах Эссен командовал крейсером 2-го ранга «Новик» в русско-японской войне. Император Николай II утвердил название.

Два предка одноимённых «Новика», от которых он получил своё имя

Историческая справка. Русский бронепалубный крейсер II ранга «Новик» был первым в мире «25-узловым» многоцелевым крейсером. Он совмещал задачи ближнего эскадренного разведчика, лидера миноносцев, контр-миноносца, миноносного крейсера-охотника. «Новик» мог самостоятельно находить цель и атаковать её, мог устанавливать минные заграждения в открытом море, был предшественником подкласса «крейсер-скаут». Успел отличиться в Русско-японской войне 1904-1905 годов.

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Интересно, что своё имя он получил в память о корвете «Новик». («Новик», точнее «Новикъ» являлся 11-пушечным парусно-винтовым корветом Российского Императорского флота типа «Боярин».)

В 1904 году после битвы у Корсакова бронепалубный крейсер был затоплен экипажем. В 1906 году был поднят и восстановлен, затем служил в составе японского флота, именуясь «Судзуя» (по имени одной из двух крупных рек на южном Сахалине), был разобран на металл в 1913 году.

Передовые технологии своего времени

Конструкторы эсминца «Новик» уделили максимальное внимание обеспечению живучести корабля. Он был вооружён 4 двойными торпедными аппаратами диаметром 457 миллиметров. Его артиллерийское вооружение составляли 4 пушки со снарядами калибра 102 миллиметра и пулеметы «Максим». Строительство судна проходило быстро, уже к концу 1910 года было завершено формирование корпуса, сделаны котлы и турбины. А 21 июня 1911 года эсминец спустили на воду. Высокую скорость давали паровые турбины фирмы "Вулкан" (Штеттин, Германия).

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Эсминец «Новик» быстро становится символом технологического лидерства российского флота. Впервые в истории, у русского флота появился корабль, по своим боевым возможностям значительно превосходящий не только своих непосредственных предшественников, но и корабли данного класса иностранных флотов.


На момент вступления Российской империи в Первую мировую войну, «Новик» стал единственным современным эсминцем в Балтийском флоте. Он числился в бригаде крейсеров и многократно выходил в море на разведку и поиск судов противника, активно устанавливал минные заграждения. В 1926 году был переименован в «Яков Свердлов», став флагманом бригады эсминцев Балтийского флота. 


Замечу, что любовь всё переименовывать перешла России по наследству от СССР. Современным историкам теперь приходится учитывать несколько названий одних и тех же кораблей, городов и прочих исторических объектов. Это один из примеров незаметного переписывания истории.

Последней операцией «Новика» в Первой мировой войне стало Моонзундское сражение (Операция «Альбион» 1917 года). Корабль получил повреждения, встал на ремонт и в гражданской войне уже не принимал участия. Позднее его модернизировали, поменяв навигационное оборудование и радиосвязь, двухтрубные торпедные аппараты были заменены на трехтрубные.

Погиб эсминец 28 августа 1941 года, уже в начале Великой Отечественной войны. Он был направлен в Таллин для эвакуации защитников города. В него попала торпеда (по другой версии подорвался на мине при прорыве советских кораблей из окруженного Таллина), разломившая эсминец пополам. «Яков Свердлов» затонул возле острова Мохни в Финском заливе Балтийского моря.

Выводы и наши дни

Интересно, почему в 1912 году создаётся новая верфь, а уже в следующем году на ней строят 2 лучших корабля российского флота. Я подозреваю, что если бы "Новик" не был затоплен в 1941 году, то он бы тоже до сих пор был бы на плаву…

На сегодняшний день есть ещё несколько кораблей-долгожителей, например, фрегат USS Constitution, построенный ещё в 1797 году. Он и сейчас находится на плаву и даже числится в составе ВМС США, но его последний бой был в 1814 году. 

Ещё сохранился парагвайский артиллерийский катер Р 01 Capitán Cabral, построенный ещё в 1908 году, на сегодня используемый в роли стационера на реке Парана. Стационером называется сторожевое судно, стоящее на якоре в порте, для охраны или наблюдения за порядком.

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