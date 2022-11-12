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В школах не принято учить неудобную историю, пусть даже это история военной славы наших предков, и их технических достижений. Например, в царское время были построены корабли «Волхов» и «Новик». Первый из них является старейшим в мире боевым кораблём, находящимся на полноценной боевой службе. Сейчас он известен как «Коммуна», построен он был ещё при Николае II на Путиловском заводе. Став первым русским военным кораблём-катамараном, а также первым спасателем подводных лодок. Все прошедшие годы судно исправно служило в российском (советском) флоте, участвовало в обеих мировых войнах и учениях «Кавказ-2016». Крайний раз оно фигурировало в новостях после подъёма со дна крейсера «Москва». Ходят слухи, что при его строительстве использовали особую корабельную сталь, прозванную «путиловской», рецепт её изготовления после революции был утрачен. За все годы существования СССР и современной России, подобную сталь, полностью невосприимчивую к коррозии и износу от времени, так и не смогли создать... На сегодняшний день известно, что базовый корпус «Коммуны» остаётся почти в идеальном состоянии, а ржавеют и превращаются в труху уже более поздние металлические конструкции, установленные после революции 1917 года. Второй корабль являлся самым передовым на день постройки, установив в 1913 году мировой рекорд скорости в 37,7 узла.

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Рассмотрим подробнее оба таинственных корабля (эсминец «Новик» будет рассмотрен в продолжении статьи) и Путиловскую верфь, на которой они были созданы.

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«Коммуна» (до 31 декабря 1922 года назывался «Волхов») является морским вспомогательным судном ВМФ РФ, служит спасателем подводных лодок, по конструкции катамаран. На сегодня это старейшее судно ВМФ России и старейшее в мире, среди стоящих на вооружении и выполняющих боевые задачи. Находится в составе Черноморского флота. Проходило модернизации, получило подводного робота Seaeye Panther Plus (производства Швеции).

История создания спасателя подлодок «Волховъ»

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Строительством «Коммуны» мы обязаны прежде всего автору этой идеи, Меркушеву Василию Александровичу, подавшему идею создания специального спасательного судна для нужд подводников. Именно он, будучи командиром подводной лодки «Кефаль» Сибирской флотилии, в июне 1909 года подал докладную записку, в качестве примера взяв немецкое судно «Вулкан». Возможности «Вулкана», были ему известны по службе на Балтике, где он общался с немецкими офицерами.





Идея понравилась руководству флота, и 5 мая 1912 года c Обществом Путиловских заводов был заключён контракт на строительство катамарана. На спуске на воду, 17 ноября 1913 года, бутылку шампанского о борт корабля разбила третья дочь императора, великая княжна Мария Николаевна. Портрет княжны Марии до сих пор находится в кают-компании судна. Имя «Волхов» (старое его написание «Волховъ»), была дано либо в честь новгородской реки, либо в честь библейских волхвов.





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В 1915 году «Волхов» был построен на Путиловской верфи и вошёл в состав Российского императорского флота. Есть мнение, про использование при постройке корабля особой ковкой корабельной стали, прозванной «путиловской». Её метод изготовления являлся засекреченным и позднее был утрачен. Существует ещё авторитетное мнение специалистов Российского государственного архива военно-морского флота (РГА ВМФ). Они предложили свою версию, заявив, что применялась стандартная на тот момент сименс-мартеновская сталь, которую сейчас называют просто мартеновской (эта литая сталь была изобретена Сименсом и Мартеном в 1864 году). А эксперты Роскосмоса провели серию исследований, установив, что скорее всего, высокие антикоррозионные свойства стали «Коммуны» получены благодаря её воронению в ходе строительства судна. (Жду мнения читателей по этому поводу)

Начал «Волхов» свой боевой путь в Ревеле, став плавучей базой для подводных лодок, перевозя до 10 запасных торпед, 50 тонн топлива, и предоставляя каюты для проживания до 60 подводников.

Первое применение судна состоялось в июне 1917 года, когда была поднята подводная лодка АГ-15 (проект «Американский Голланд») у Аландских островов. Данный эпизод позднее был описан в повести «Подводники», которую написал Алексей Силыч Новиков-Прибой, где «Волхов» фигурирует под именем «Мудрец». Далее была богатая событиями образцовая служба, которую не будем пересказывать.

Рассмотрим воронение стали

Воронение стали (оксидирование, чернение, синение) представляет собой процесс получения на поверхности углеродистой или низколегированной стали или чугуна очень тонкого (1-10 мкм) слоя окислов железа. При этом цвет слоя зависит от его толщины. Возможные цвета: жёлтый, бурый, вишнёвый, фиолетовый, синий, серый.

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На сегодняшний день есть 3 вида воронения:

Щелочное, происходящее в щелочных растворах с окислителями при температурах примерно 135 - 150 °C.

Кислотное, происходящее в кислых растворах химическим или электрохимическим способом.

Термическое, происходящее при воздействии высоких температур:

в парах аммиачно-спиртовой смеси при 520 - 880 °C,

в расплавленных солях при 400 - 600 °C,

в воздушной атмосфере при 310 - 450 °C с предварительным покрытием поверхности обрабатываемой детали слоем асфальтового или масляного лака.

Воронение имеет мелкокристаллическую, микропористую структура покрытия. Деталям можно придать блеск и улучшить защитные свойства оксидной плёнки, пропитав её минеральным или растительным маслом.

В наши дни воронение используется в качестве декоративной отделки, а ранее применялось для уменьшения коррозии металла.

Секрет Путиловской верфи

Верфь начинает свою богатую историю от судостроительного отдела Путиловского завода, который был основан в 1890 году, а в 1908 году отделился в самостоятельное предприятие. Сошедшие со стапелей верфи суда становятся легендами флота, поставившими несколько рекордов, среди которых старейший в мире боевой корабль, мировой рекорд скорости, первые пуски крылатых ракет. Сама же верфь была основана в 1912 г. по решению правления акционерного "Общества Путиловских заводов" в Санкт-Петербурге. Сейчас это ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь".





По замыслу своих основателей, верфь должна была в будущем стать главной судостроительной компанией Петербурга. Предприятие имело большую территорию и выгодное географическое положение возле Морского канала и порта (окраина Петербурга). Планировалось внедрить наиболее передовые технические достижения того времени. Основным сооружением верфи был эллинг (от нидерландского helling, означавшего сооружение для постройки или ремонта в судостроении), длиной 250 метров, который примыкал к корпусообрабатывающему цеху. Ширина эллинга составляла 80 метров, а высота до 40 метров, что позволяло строить суда любого водоизмещения (на то время). Для постройки миноносцев были возведены деревянные стапеля с железнодорожными кранами. Судоремонтом должны были заниматься пара плавучих доков. Кроме корпусного производства, у верфи предусматривалась и продвинутая машиностроительная часть, где могли собирать различные механизмы (например, паровые котлы и турбины). Причальная линия, оборудованная современными кранами, превышала по длине 1,5 км. Запланирован был и внутренний бассейн для достройки судов, его длина составляла 600 метров, ширина 200 метров, глубина варьировалась от 7,2 до 8,4 метра.





Примечательно, что было продумано до мелочей даже расположение мастерских (цехов). Они полностью предусматривали весь производственный процесс, позволяя избегать обратного и перекрёстного движения материалов и изделий, перемещающихся между цехами и стапелью. Число запланированных станков и машин составляло 446 единиц, в основном производства Германии.

Стапель или эллинг, представляло собой сооружение для постройки или ремонта корабля, а затем его спуска на воду. Строительство судна на стапеле начинается с его сборки из готовых блоков и секций, произведённых в цехах верфи.

По проекту, Путиловский завод поставлял для верфи литьё, прокат, вооружение, обрабатывал изделия машиностроительной части, снабжал электроэнергией. Путиловский завод и верфь были тесно взаимосвязаны.





Стройка проходила невиданными ранее темпами, например, все здания и сооружения строились одновременно. С 1912 по 1913 года были возведены Большая и Малая судостроительные мастерские (общая их площадь составляла 22 000 м2), турбинная мастерская, имевшая испытательную станцию для котлов и турбин, сборочно-установочная, медницкая, ремонтные мастерские, строительный и железнодорожный цеха. Эллинг по проекту позволял строить корабли водоизмещением до 50 тысяч тонн. Администрация и технические службы располагались в трёхэтажном здании площадью 6200 м2, в нём до сих пор находится заводоуправление. Предусматривались даже пара пассажирских лифтов.

Завершению грандиозной стройки помешала начавшаяся Первая мировая война. Например, эллинг имел только 150 метров в дину (вместо 250), что на десятилетия ограничило габариты строящихся на заводе кораблей. Также не успели построить плавучие доки, универсальную котельную мастерскую, деревообделочную мастерскую. В итоге Путиловская верфь была ограничена в своих возможностях, и не могла строить суда большого водоизмещения. Но, несмотря на это, она стала самым передовым и технически оснащённым судостроительным предприятием Петербурга.

Сегодня в повседневной речи слова «судно» и «корабль» являются синонимами, но по морской терминологии кораблями называют исключительно военные плавсредства, а гражданские называют судами. Поэтому по морской терминологии правильно говорить «гражданское судно» и «военный корабль».