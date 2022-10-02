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Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии

Аналитика военных действий в условиях превосходящих сил противника. Используется опыт из мировой истории, познания в географии и психологии.
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В условиях превосходства противника в живой силе, техническом и материальном оснащении всё ещё остаются шансы на победу, достаточно обратиться к истории, географии и психологии.

Что даёт история

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В мировой истории достаточно примеров, когда большие и неплохо оснащённые армии проигрывали войну гораздо более слабому и малочисленному противнику. Например, Первая советско-финская война (1918 – 1920), когда мобильные отряды финских лыжников партизанской тактикой разгромили танковую армию РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия советской России), превосходящую их по численности и вооружению. В наше время лыжников можно использовать в зимнее время и на украинском фронте.

Другой пример, поражение США во Вьетнамской войне (1955 – 1975). Это уже современная история и на Украине даже присутствует техника тех времён. Там тоже была партизанская война, причём вьетконговцы воевали сильно устаревшим оружием, почти без амуниции, но идеально использовали географию местности и человеческую психологию. Например, они сбивали сотни американских вертолётов обычными винтовками, вырыли целую сеть подземных туннелей, в которых были даже подземные лагеря сопротивления. И самый главный фактор, они использовали все подручные средства для создания смертельных ловушек, о которых уже достаточно информации на Ютубе и различных сайтах.

Что даёт география

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Знание географии местности даёт возможность использовать её в своих нуждах. Например, зная расположение подземных рек, можно заболотить местность перед своими позициями, затруднив противнику наступление. Армия РФ уже начала использовать данный фактор при разрушении дамб, когда потоки воды затрудняли переправу противнику и затапливали большую площадь.

Знания географии поможет более грамотно вырыть окопы и подземные ходы, чтобы их не затапливало первым же дождём. Например, при обороне высот, вся вода по системе водоотвода будет стекать к подножию высоты, образуя ров с водой, как у средневековых замков.

Что даёт психология

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Для победы нужно использовать страхи противника, например, страх смерти, страх боли. Нужно максимально ознакомиться с системой обучения ВСУ и иностранных наёмников, это даст много полезной информации. Проблема опытных военных в их шаблонном поведении и автоматизме, выработанном за время тренировок и прошлых боевых действий. Во время «стандартной» войны автоматизм помогает выжить, но он же оборачивается огромным минусом, когда противник начинает рвать шаблоны, как делали финны и вьетконговцы.

Полезным бывает узнать, как проходят зачистки зданий, перемещения колонн с техникой, в какие моменты времени противник наиболее уязвим для нападения. Об этом вам любезно расскажут журналисты, фронтовые блогеры среди солдат и военнопленные. Поэтому всегда следите, что снимают наши СМИ, в идеале просматривайте отснятый ими материал, который они собираются выпустить в эфир.

Сильно деморализует любую армию большое количество раненых, как было во Вьетнаме. Поэтому если солдат противника получил тяжёлое ранение и выжил, то не стоит его добивать, он станет живой антирекламой как для своих сослуживцев, а затем и для потенциальных призывников. По этой же причине многие раненные со стороны РФ проходят лечение в больницах Белоруссии.

Использование подручных средств

Использование подручных средств отдельная обширная тема, стоит вспомнить японских крестьян, адаптировавших сельскохозяйственные орудия для самообороны против самураев и зарождения множества стилей кратэ. Стоит рассмотреть арсенал японских ниндзя, которые были не только наёмными убийцами, но и прекрасными шпионами, прекрасно совмещая функции Джеймса Бонда и Хитмэна агента 47.

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В текущих условиях, перед окопами имеет смысл рассыпать битое стекло, гвозди и саморезы. Из обзора армейских ботинок, можно узнать, что многие производители жертвуют надёжностью в угоду комфорту, в результате чего на подошве появляются порезы и вырванные кусочки материала подошвы. А по информации из сети, в ботинках от Lowa ходит до 70% контингента НАТО, ввиду их относительно невысокой цены и высокого комфорта.

Битое стекло не только сделает невозможным перемещение по-пластунски ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) противника, но и осложнит ведение огня из положения лёжа, и скрытное перемещение в тёмное время суток (стекло будет хрустеть, выдавая расположение противника). Утром по свежим следам крови и упаковкам от бинтов можно будет отследить, где противник проводил разведку или пытался что-то заминировать.

Пустые ящики от боеприпасов стоит разобрать на доски и нашпиговать гвоздями и саморезами, раскидав на подступах к своим позициям. Это затруднит как перемещение пехоты, так и колёсной техники ВСУ.

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Пустые цинковые упаковки от патронов можно при помощи кусачек и плоскогубцев превратить в аналог шипов, которые разбрасывали ниндзя во время ухода от погони.

Против танков помогут противотанковые ежи, которые показали свою высокую эффективность во время ВОВ. А также куски арматуры, желательно заточенные, врытые наполовину в землю под углом, и замаскированные листвой или мусором. Попадая между траков гусениц танка они могут их повредить, вплоть до срыва гусеницы с катка, что сделает танк лёгкой мишенью.

Против дронов и тепловизоров помогут костры, создающие не только дымовую завесу, и делающим бесполезным тепловизор, но и загрязняющие копотью оптику дронов. На фронте обычно хватает покрышек и прочих горючих материалов, дающих много копоти и маскирующих ваши перемещения. Также не стоит забывать про пиротехнику, особенно мощную используемую для салютов, которую можно успешно применять для ослепления и оглушения противника, включая снижение эффективности дронов.

Не стоит забывать про ветер, он особенно критичен для маленьких БПЛА, например, Black Hornet Nano (PD-100 Black Hornet Nano), используемых войсками НАТО. При сильном ветре любые БПЛА редко летают, как и авиация. При ветре в сторону позиции противника можно жечь самый вонючий мусор, собранный в округе, для выкуривания противника из укрытий. Заранее предупредите об этом своих снайперов, для них будет много работы. А в случае обратного ветра можно совершать передислокацию сил, сжигая мусор, дающий наиболее густой дым, получится неплохая дымовая завеса.

При засадах на конвои противника в городской застройке можно использовать маркер для пейнтбола, как это показано в фильмах про ограбления инкассаторских броневиков (например, в фильме «Гнев человеческий»). По аналогичному принципу можно делать бомбы для минитюрных БПЛА и роботов, применяемых в разведке, ослепляя их и выводя их строя.

Мудрые советы по выживанию на фронте

Я подобрал несколько очень полезных роликов по выживанию на фронте

КАК НЕ СДОХНУТЬ НА БОЕВЫХ МОБИЛИЗОВАННОМУ | АРХИВ 2021 | 1 ЧАСТЬ.

ВЫЖИТЬ НА ВОЙНЕ 

Хотел добавить к данному видео, что по воспоминаниям ветеранов ВОВ авианалёты и наступления противника заранее чувствуют не только собаки, но и кошки, мыши и прочая живность. Поэтому если нет поблизости собак и кошек, используйте мышь в клетке, в зоомагазинах они стоят недорого. Животные хорошо слышат гул техники и дрожание земли, по их поведению можно будет заранее определить по движухе недалеко от ваших позиций.

Для выявления наступления противника полезно слушать землю, как делали это древние войны, выявляя перемещения конницы или марш колонны солдат. В нашем случае поможет прозрачная банка с водой, лучше пластиковая, поставленная в специально вырытую нишу в земле. Волны на воде и её вибрация заранее дадут понять о сейсмической активности, либо о перемещении техники.

В видео говорится о запрете на выбрасывание мусора вблизи окопов, его можно сжигать в качестве дымовой завесы, когда накопится достаточное количество.

Большое спасибо за видео Солдату, его контент очень полезен не только для новичков, и спасёт много жизней наших парней.

Его канал на Ютубе (ссылка кликабельна)

Его Телеграмм (ссылка кликабельна)

Отдельная благодарность бывшему спецназовцу Сергею, за его консультации по вопросам быта на фронте и угрозам войны для мобилизованного.

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