Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Эта тема волнует многих, но мало где затрагивается. Начну с уточнения самого термина «компьютерщик». Для обывателя это человек, который разбирается в компьютерах. А на самом деле так называют целый рад специальностей, каждую из которых мы далее рассмотрим.

реклама

Программист – самая популярная компьютерная специальность. Она имеет множество разновидностей, так одни программисты пишут программы и целые операционные системы, например, Виндовс, Линукс и Андроид. Другие создают сайты, форумы, социальные сети и электронные магазины. Третьи настраивают 1С Бухгалтерию, так популярную на просторах России. Четвёртые пишут вирусы, антивирусы, фаерволы и прочие программы для защиты или кражи информации.

анонсы и реклама RTX 2070 Super - цена супер RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Системный администратор - вторая по популярности компьютерная профессия. Они занимаются в основном установкой и настройкой программ, но периодически могут выступать программистами, например, для написания скриптов, которые будут запускать установку определённой программы на разных компьютерах по всей локальной сети компании.

Ремонтник оргтехники – ремонтирует не только компьютеры и ноутбуки, но и принтеры, сканеры, роутеры и многое другое. Если ремонт нецелесообразен из-за высокой стоимости, отсутствия запчастей или сложности работы, то ремонтник предупреждает об этом клиента и ждёт его решения. Как говорят ремонтники, отремонтировать можно всё что угодно, дело лишь во времени и цене.

реклама

Связист – настраивает работу локальной сети и телефонной связи в компаниях, прокладывают кабель по вентиляционным шахтам, в гофре, либо в кабель-канале. Также связисты настраивают телефонные станции и некоторое сетевое оборудование.

Теперь рассмотрим особенности данных профессий и ограничения по здоровью. Программист и системный администратор – это чистая и сугубо интеллектуальная работа для так называемых белых воротничков.

реклама

Ремонтники оргтехники вынуждены регулярно паять и дышать испарениями припоя. Им приходится разбирать пыльную оргтехнику, в которой встречается всё что угодно, от ёлочных иголок и сушённых тараканов, до крошек хлеба и чипсов.

Связисты-техники чаще всего вынуждены прокладывать кабель в местах, куда не достаёт швабра уборщицы, поэтому им приходится дышать пылью и выполнять грязную работу. Если вы инженер связи, то можете управлять техниками. Но, учитывая экономию на кадрах, в большинстве компаний инженер связи участвует в монтаже кабеля наравне с подчинёнными.

Базовые навыки для каждой специальности

реклама

Программист

Начинать стоит с изучения английского языка, а не с языков программирования, как многие до сих думают. Поскольку львиная часть языков программирования будет именно на английском, также как и справка, форумы и многие полезные книги. Второй крайне полезный навык – быстрый набор текста. Например, можно освоить слепой десятипальцевый набор с помощью клавиатурных тренажёров. Я осваивал быстрый набор текста по программе «СОЛО на клавиатуре», большое спасибо её авторам! Третье – заранее развивайте свою память, сейчас в интернете довольно много разных методик. Будучи программистом, вам придётся запоминать названия нескольких тысяч команд и их назначение.

Плюсы работы: Возможность полного перехода на удалённую работу. В свободное от работы время, вы сможете подрабатывать написанием программ, находя заказчиков в интернете. Когда клиентов станет достаточно много, сможете оформить ИП или, объединившись с коллегами, открыть свою компанию.

Системный администратор

Прежде всего, это знание английского и опыт установки и настройки операционных систем и всевозможных программ. Нужно знать не только вездесущую Windows, но и операционные системы семейства Unix, такие как Linux (их много версий), RedHat и другие. Сейчас есть практика установки на некоторые компьютеры государственных предприятий операционных систем Линукс, чтобы сэкономить на покупке лицензии Windows. На этих компьютерах также используется бесплатная альтернатива Microsoft Office, обычно это OpenOffice или WPS Office (бывшая Kingsoft Office). Отмечу, что OpenOffice совместима с документами Microsoft Office только на 90-95%, в то время, как WPS Office имеет 100% совместимость. Так открыв в «Открытом Офисе» документ, созданный в Ворде, вы рискуете получить непонятные символы вместо части текста.

На сегодня многие государственные конторы внедряют российские вариации Линукса, например, Astra Linux, которую тоже придётся изучить, если будете там работать.

Также системному администратору, наряду с навыками удалённого подключения к компьютерам пользователей и их настройкой, придётся регулярно общаться с самими пользователями ПК. А тут кроются свои подводные камни! С некоторыми людьми придётся проявить недюжинную выдержку и самообладание, поскольку их знание компьютера может стремиться к нулю. Другие могут быть слишком нетерпеливыми, и пока вы настраиваете их компьютер, каждые 15 минут названивать вашему начальнику с жалобами на невозможность работать и сорванные по вашей вине сроки сдачи проектов.

Плюсы работы: Опыт общения с разными людьми, многие из которых будут звать вас настроить компьютер или роутер у себя дома. Благодаря «сарафанному радио», вы сможете получить регулярные «шабашки» и связи в самых разных кругах, включая врачей и юристов.

Ремонтник оргтехники

Обучившись на ремонтника оргтехники, вы сможете чинить не только её, но и большую часть современных электронных устройств. На работе также придётся общаться с пользователями данной техники и иметь хорошую выдержку, поскольку в большинстве случаев, причиной поломки будет человеческий фактор. Причём довольно часто, люди поначалу пытаются починить технику сами, потом призывают на помощь друзей, и только после этого, несут её в сервис. В итоге, пустяковая поломка с копеечным ремонтом превращается в сложный и дорогостоящий ремонт, занимающий приличное время сервисного мастера.

Плюсы работы: Возможность общения с разными людьми, шанс обзавестись постоянными клиентами и подрабатывать дома. А позднее можно открыть свой сервисный центр.

Связист

Вы освоите установку и настройку сетевого и телекоммуникационного оборудования. Желательно знание английского языка, но можно ограничиться запоминанием терминологии и основных команд для настройки оборудования. Если будете работать у интернет-провайдера, то обязательным условием будет наличие личного автомобиля для перевозки бухты кабеля и инструмента, включая перфоратор.

Плюсы работы: Возможность подрабатывать настройкой роутеров и переподключением сетевых кабелей, когда ваш знакомый повредил коннектор или кабель внутри квартиры.

Зарплата

Теперь перейдём к самому главному для многих из нас – финансовой отдаче каждой специальности. Поскольку от неё зачастую зависит возможность завести семью, приобрести жильё, путешествовать во время отпуска и тратить часть денег на хобби. Больше всех, как правило, зарабатывают программисты, поскольку их работа наиболее сложная и хорошими программистами становится лишь небольшой процент студентов.

Второе место делят системный администратор и ремонтник оргтехники. Их работа немного проще, хороших специалистов гораздо больше и как результат: выше конкуренция и ниже оплата труда.

Третье место, по моему мнению, у связистов, где самая высокая конкуренция из компьютерных специалистов, поскольку туда часто устраиваются студенты без опыта работы. Однако на связиста быстрее и проще выучиться, зачастую даже необязательно обладать профильным образованием, достаточно иметь опытного наставника на первой работе по специальности. Исключение составляют инженеры связи с опытом работы, обслуживающие серверы и другое дорогостоящее оборудование. Там ошибка специалиста может привести к потере репутации компании и серьёзным финансовым издержкам. Поэтому и зарплата сотрудника может достигать уровня хорошего программиста.