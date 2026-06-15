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Как составить бизнес-план и какие подводные камни важно учитывать

Рассмотрим составление бизнес-планов: какие они бывают и что важно учитывать. Также приведём типичные ошибки при их составлении и подскажем, как автоматизировать данный процесс.
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Бизнес-план — это подробное описание проекта со всеми ключевыми расчётами и перспективой на ближайшие несколько лет. Качественный план основывается на пошаговой подготовке, анализе рынка и трезвой оценке финансовых возможностей предпринимателя, его партнёров и потенциальных кредиторов.

Бизнес-план обычно составляется на 1—5 лет. При этом первый год расписывается подробно, на второй и последующие делаются общие прогнозы. Позднее по итогам первого года уточняют и дополняют запланированное на более поздний срок.

Источник изображения: ChatGPT

Зачем нужен бизнес-план

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Если предприниматель откроет кофейню, полагаясь исключительно на собственную интуицию, то может оказаться, что локация выбрана неудачно, клиенты недовольны ценами, рынок уже перенасыщен, а рядом находится конкурент, предлагающий аналогичный ассортимент дешевле. Через несколько месяцев бизнес закроется, а его владелец зачастую оказывается в долгах. 

В данном примере предприниматель заранее не учёл затраты, выручку и негативные факторы. Поэтому львиная доля начинающих бизнесов закрывается в течение первого года после открытия.

Отсутствие бизнес-планирования является основной причиной закрытия многих стартапов. Хотя и планирование не страхует предприятие от всех возможных рисков, но оно критически важно для коммерческого успеха бизнеса. Руководитель должен понимать: какие цели и в какие сроки планирует достичь его детище, какие ресурсы потребуются для выхода на рынок и стабильной работы. Это «дорожная карта» для бизнеса, без которой легко выбрать неверное развитие и потерять деньги.

Виды бизнес-планов и чем они отличаются

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Внутренний — пишется основателем бизнеса для себя. В нём рассчитываются необходимые ресурсы, определяются временные ориентиры развития компании и ставятся финансовые цели. Данный документ предназначен исключительно для внутреннего использования, поэтому составляется в произвольной форме.

Для инвесторов —  показывает конкурентоспособность бизнеса и мотивирует вложить деньги в его старт или развитие (если он уже работает). Документ позволяет оценить объём необходимых инвестиций, рассчитывает маржинальность и период окупаемости бизнеса. Обычно составляется по международным стандартам, чаще всего UNIDO. 

Для банков — доказывает потребность бизнеса в кредите и при этом платёжеспособность компании. Требования к оформлению такого бизнес-плана могут отличаться, в зависимости от банка, поэтому рекомендуется заранее попросить шаблон в кредитном отделе.

Для получения господдержки — показывает перспективность бизнес-проекта, его соответствие условиям программы, для получения гранта или субсидии. Такой бизнес-план должен до малейших деталей придерживаться установленной формы документа, иначе в финансировании могут отказать. 

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Антикризисный — разрабатывается для экстренных ситуаций, включая тяжёлое материальное положение и угрозу банкротства. Документ должен выявить оптимальное решение проблем бизнеса и сохранить доверие кредиторов.

Стандарты планирования бизнеса

Единого мирового стандарта до сих пор нет, но есть целый ряд шаблонов, предложенных международными организациями.

Популярные стандарты планирования бизнеса:

  • UNIDO — разработан Департаментом промышленного развития ООН. Наиболее популярный шаблон в России и мире. Помогает в составлении детализированного и удобного в использовании бизнес-плана. Стандарт используется многими банками и инвестиционными фондами.
  • ЕБРР — шаблон от Европейского банка реконструкции и развития для предприятий, претендующих на кредит. ЕБРР финансирует исключительно крупный бизнес, а российский офис закрыт с марта 2023 года. Поэтому данный стандарт потерял свою актуальность для РФ. 
  • KPMG — стандарт от международной аудиторской организации (KPMG вместе с Deloitte, EY и PwC входит в «Большую четвёрку» аудиторских компаний). В стандарте основной упор идёт на анализ маркетинговых и финансовых показателей. В России популярности не получил ввиду ограниченного анализа бизнеса.
  • TACIS — программа помощи ЕС странам СНГ в рамках собственного стандарта бизнес-планирования. По факту, является модификацией версии шаблона UNIDO. В России с 2014 года действие программы ограничено.

Российские предприниматели чаще всего используют стандарт UNIDO. Шаблон актуален практически для любого бизнеса, котируется в банках и включает всю необходимую информацию. 

Какие задачи решает бизнес-план

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Главная задача бизнес-плана — убедить потенциальных инвесторов вложить деньги в проект, что он окупит вложенные средства и принесёт им прибыль. Также документ детально расписывает организацию бизнеса, его сильные и слабые стороны.

Оценка возможностей и рисков — позволяет оценить перспективы бизнеса и ситуацию на рынке, составить стратегию развития, выявить факторы риска и продумать способы защиты от них. 

Прогноз доходов и расходов — рассчитывает целевые финансовые показатели. Позволяет предпринимателю прогнозировать выход бизнеса на точку безубыточности, его заработок и размеры требуемых вложений.

Привлечение финансирования — описывает бизнес-идею и раскрывает её экономическую эффективность. Это важно в случае привлечения внешнего финансирования. Инвесторы и банки будут вкладываться только в потенциально рентабельные бизнесы.

Важно понимать, что бизнес-планирование актуально не только для спокойного времени, но и для сложной экономической ситуации, поскольку чёткие цели и продуманные действия помогают удержать бизнес на плаву даже в условиях кризиса. 

Бизнес-план может составляться как для нового бизнеса, так и для уже работающего. В первом случае финансовые показатели будут отражать текущие и предстоящие затраты. Во втором в него нужно включать информацию о выручке за последние 2-3 года или от момента его открытия, валовой и чистой прибыли, эксплуатационных расходах, бухгалтерском балансе. 

В случае открытия типового офлайн-бизнеса или покупки франшизы, уже есть готовые шаблоны, в которые останется подставить свои цифры. Например, автоматизировать составление бизнес-плана поможет сервис на Цифровой платформе МСП.РФ.

МСП.РФ — официальный сайт государственной платформы поддержки предпринимателей, предлагающий онлайн-доступ к бесплатным сервисам для малого и среднего российского бизнеса. Пройдя регистрацию на сайте, предприниматель может выбрать вид бизнеса, подходящую локацию в своём городе, оценить конкуренцию и получить прогноз по доходам.

Если бизнес-идея необычная, то составить бизнес-план предпринимателю придётся самостоятельно либо заказать его у специалиста.

Источник изображения: Nano Banana

Структура бизнес-плана

Титульный лист станет «лицом» бизнес-плана и первым, что увидит инвестор. Если есть возможность, можно разработать логотип компании, общий графический стиль, слоган и запоминающееся название.

Титульный лист бизнес-плана обычно содержит:

  • название, логотип и слоган компании;
  • род деятельности (суть проекта);
  • контактные данные;
  • дату старта проекта и сроки его реализации;
  • ФИО автора бизнес-плана.

Обычно титульный лист имеет дату создания документа и пометку: «Строго конфиденциально. Просьба вернуть, если вас не заинтересовал проект».

Содержание позволяет ориентироваться в структуре бизнес-плана. Рекомендуется включить в него названия всех разделов с указанием их страниц.

Рассмотрим структуру бизнес-плана, рекомендуемую по стандарту UNIDO. При необходимости можно оптимизировать разделы под конкретный бизнес и его особенности. Документ начинается с титульного листа и содержания, эти пункты служат для привлечения внимания потенциальных инвесторов и должны отражать основную суть бизнеса.

  1. Резюме — содержит краткое описание бизнес-проекта и основные финансовые показатели. Составляется самым последним. Должно содержать всю ключевую информацию о проекте, поскольку инвесторы могут посмотреть только резюме, не вчитываясь в остальные пункты.
  2. Сфера бизнеса и компания — даётся информация о предприятии и рынке.
  3. Продукты компании (услуги или товары): описание продукта и его ценности для потребителей. 
  4. План продаж и маркетинговая стратегия. Анализ рынка сбыта, способов и объёмов продаж, стратегия привлечения клиентов и примерные цифры ожидаемых продаж.
  5. План производства. Включает описание процесса изготовления продукта, расходных материалов для выхода на рынок сбыта и организации бесперебойной работы предприятия. 
  6. Организационный план. Разделение на отделы, взаимодействие между ними и схема управления компанией. Более актуально для среднего бизнеса, чем для малого, но пригодится в случае масштабирования.
  7. Финансовый план. Описывает экономические цели и стратегию их достижения. Данный раздел обычно лидирует по объёму и количеству цифр, поэтому рекомендуется использовать графики и диаграммы.
  8. Анализ эффективности — содержит экономические показатели, позволяющие оценить инвестиционную привлекательность и потенциальную доходность бизнеса.
  9. Гарантии и риски — описание внешних и внутренних факторов риска и план действий в случае их возникновения.
  10. Приложения — содержит различные дополнительные материалы.

Оценка рисков

Учитывая реалии российской экономики, оценка рисков и учёт негативных сценариев должны быть в любом бизнес-плане. Данный раздел содержит типичные для выбранной отрасли факторы риска, а также сильные и слабые стороны компании. Должна быть готова стратегия на случай нежелательного развития событий. Необходимо описать:

  • внутренние и внешние риски;
  • индикаторы риска;
  • программу действий для каждого индикатора.

Важно учесть, что риски нестабильны и, когда ситуация на рынке меняется, их нужно пересматривать заново. Необходимо определить зоны риска (в каналах продаж, партнёрах, потребителях и т. д.). Затем задаются индикаторы риска — показатели, сообщающие о выходе ситуации из-под контроля.

Например, если поставка сырья задерживается на пару дней — не критично. А третий день задержки будет маркером начала принятия мер (смены поставщика или закупки впрок и расширения склада). Важно продумать алгоритм действий на случай срабатывания каждого из индикаторов риска. Рекомендуется наличие в штате сотрудника, ответственного за мониторинг рисков и ревизию принятых мер.

ИТ-решения для бизнес-планирования

Процесс бизнес-планирования упрощается при помощи специальных онлайн-сервисов и программного обеспечения (ПО). Кратко рассмотрим основные решения для автоматизации планирования. 

Онлайн-конструкторы финансовых моделей — могут самостоятельно рассчитать целевые показатели бизнеса на основании исходных данных. Позволяют быстро разработать несколько сценариев развития компании.

Шаблоны планов — позволяют начинающему предпринимателю освоить бизнес-планирование. На просторах интернета есть примеры бизнес-планов для общепита, индустрии красоты, швейных производств и прочих сфер. Любой шаблон требует адаптации под конкретный бизнес, даже если это бизнес по франшизе или готовый бизнес. 

Базы знаний — позволяют собирать и систематизировать знания для дальнейшего применения накопленного в компании опыта. Они пригодятся для взаимозаменяемости сотрудников на случай больничного или отпуска. Также перед выходом на пенсию опытный сотрудник сможет задокументировать большую часть полученных им в компании знаний.

Типичные ошибки при составлении бизнес-плана

Грамотно составленный бизнес-план заинтересует инвесторов и станет эффективным инструментом управления компанией. Но для этого необходимо помнить о распространённых ошибках начинающих предпринимателей. 

Неправильное оформление — бизнес-планы для инвесторов должны составляться строго в соответствии со стандартами, установленными банком или госструктурой. Сотрудники банков и инвестиционных фондов изучают большое количество бизнес-планов, оценивая их прежде всего по правильности оформления. Ошибка в оформлении намекает на ошибки в расчётах, что в итоге делает бизнес сомнительно рентабельным.

Большой объём — оптимальный документ не должен выходить за 20-40 страниц. Иначе дочитываемость документа резко снижается. Также учитывайте, что читатель обычно не эксперт в вашей отрасли и должен держать в голове ключевые данные. Если их будет слишком много, он запутается и не одобрит финансирование. Старайтесь формулировать свои мысли кратко и ёмко, избегая сложных терминов и давая больше наглядных материалов (графики и диаграммы).

Избегайте необоснованных показателей — все цифры в бизнес-плане должны опираться на актуальные исследования рынка и свежую аналитику. Не рекомендуется приукрашивать возможности бизнеса, поскольку инвестор может запросить источник впечатливших его данных.

Отсутствие чётких сроков — инвестору важно знать точную дату запуска проекта, выхода на рынок, начала продаж и прочих ключевых событий. Он рискует частью своего капитала или своей премией на работе. Размытые сроки подразумевают слабую проработку всего бизнес-плана, и инвестор может усомниться в рентабельности бизнес-идеи.

Подводные камни при составлении бизнес-плана

  • Излишний оптимизм. Например, когда доходы завышаются, а расходы — занижаются. Необходимо предусмотреть финансовую подушку в размере 20-30% от начального бюджета.
  • Недопонимание потребностей целевой аудитории (ЦА). Например, рекомендуется не ориентироваться на принцип «наш продукт для всех». Даже хлеб бывает множества видов, чтобы удовлетворить потребности как любителей разнообразной кулинарии, так и людей с жёсткой диетой. Предпринимателю нужно точно знать, кто будет покупать тот или иной его товар.
  • Игнорирование конкурентов и переоценка уникальности своего товара или услуги. Нужно предусмотреть ответные меры от конкурентов, у которых ваш бизнес будет забирать часть дохода. Например, приготовиться к снижению у них цен или запуску агрессивной рекламы.
  • Отсутствие гибкости. Бизнес-план не является догмой, а служит скорее инструментом, позволяющим быстрее адаптироваться к изменениям рынка.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

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