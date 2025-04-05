В Сеуле, столице Южной Кореи, создали жидкого робота, умеющего менять форму и передвигаться почти по любым поверхностям.

Прототип терминатора Т-1000 из фильма Джеймса Кэмерона

Учёные из Сеульского университета разработали и испытали робота из жидкого металла. Получившийся прототип выглядит, как капля жидкости и содержит в себе мельчайшие наночастицы. При его описании, на ум прежде всего приходит терминатор Т-1000 из фильмов «Терминатор 2: Судный день» и «Терминатор: Генезис» от легендарного Джеймса Кэмерона.

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Сообщается, что робот сочетает в себе свойства жидкости, включая текучесть и высокую прочность твёрдых материалов. Полученный учёными прототип легко переносит внушительные механические нагрузки, например, сжатие и удары при падении, после чего он самостоятельно возвращаться в исходную форму.

А теперь самое интересное. Робот способен проникать сквозь металлические преграды (как Т-1000 в фильме), удерживать и перемещать пока небольшие объекты, объединяться с другими подобными прототипами. Также он быстро адаптируется к различным поверхностям, уже научившись перемещаться по воде и твёрдой поверхности.

Согласно успешным экспериментам, движение робота из жидкого металла возможно контролировать ультразвуковыми волнами, изменяя траекторию и скорость. По задумке разработчиков, данная технология будет востребована в медицине, для точечной доставки медицинского препарата и проведения инвазивных процедур внутри организма при минимальном разрезе.

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Под инвазивной процедурой обычно понимается проникновение через естественные внешние барьеры организма, например, через кожу или слизистую оболочку. Примерами простой инвазивной процедуры можно считать любую инъекцию, а сложной — хирургическую операцию.

Возможное применение в наши дни

Рассмотрим самые перспективные направления по применению жидкого металла:

В армии для создания слоя жидкой брони для бронетехники. Она в повысит устойчивость к снарядам всех калибров, включая использующие кумулятивную струю. В мирное время она будет востребован для бронирования инкассаторских и полицейских машин.

Для бронежилетов и касок в армии и полиции. В современных конфликтах 80-90% ранений приходятся на осколки. А жидкий металл будет как поглощать их ударную силу, так и оказывать останавливающие воздействие. Плюсом такой брони будет возможность приёма множества пуль и осколков до необходимости замены защиты. В то время, как современные бронежилеты требуют заменить бронеплиту даже после одного единственного попадания, ввиду деформации или разрушения защитного материала.

Броня для дронов. Это может быть как толстый слой металла для крупных машин, так и небольшой слой для поглощения силы удара для небольших БПЛА, у которых за жидким слоем будет бронированный корпус с углами наклона, оптимальными для рикошета пуль и осколков.

Ударные роботы из жидкого металла. Они смогут штурмовать двери в армии и полиции, собираясь в нечто, подобное тарану. Также они смогут проводить обезвреживание живой силы и техники противника. Например, пятно жидкого металла подползает к ноге солдата или колесу автомобиля и выстреливает в цель острым шипом.

Применение в качестве охранных систем на военных объектах. Когда на уровне ног и головы из стен и потолка будут выстреливать острые шипы или небольшие тараны, если противника нужно взять живым. С поломанной ногой или носом и сильным кровотечением, он далеко не убежит, а при побеге будет оставлять характерный след.

Замена минам на поле боя и для охраны периметра военных баз. Причём эти мины будут многократного использования и с настройкой на нелетальное применение, когда небольшие шипы пробивают ступни солдат противника. И летальное, когда шипы выстреливают из замаскированных ямок в земле или полу на высоту 1-2 метров, а затем делают повторный выстрел через несколько секунд, когда выжившие бойцы противника находятся в положении лёжа или сидя.

В дорожной полиции для остановки автомобиля нарушителя. Это будет аналог ежа, применяемого в наши дни.

В охране зданий и военных объектов в качестве замены колючей проволоки. Жидкий металл может находиться в специальном углублении в верхней части забора. Когда нарушитель хватается руками или перекидывает ногу, то формируется структура колючей проволоки на данном участке ограждения.

Щиты для полиции и военных. Мобильные щиты будут аналогами современных, позволяя принимать на щит больше урона, а в случае необходимости увеличить площадь защиты. Военные смогут например, построиться в римскую черепаху, а щиты интегрируются между собой, позволяя защищать штурмовую группу почти от любого оружия за счёт распределения ударной силы сразу по всем щитам.

Оборудование мест для содержания пленных солдат противника или задержанных полицией. Жидкий металл сможет как создать локальную решётку по периметру дверных и оконных проёмов, так создать цельную решётку любой формы и размера, если поблизости нет зданий.

Для усиления конструкций зданий и сооружений для полиции и армии.

Для создания средств эвакуации раненых с поля боя. Например, создание носилок и закрепление повреждённой конечности в специальных фиксаторах.

В шахтах, для укрепления несущих конструкций или их экстренного ремонта.

Выводы

Технология жидкого металла очень перспективная как для военных, так и для полиции. Также она она может применяться инкассаторами, шахтёрами, врачами и многими другими профессиями, которым может потребоваться оперативное создание металлических конструкций, их ремонт или усиление.

Напишите в комментариях своё отношение к роботам и киборгам. Имеют ли они право на существование или изначально представляют угрозу для всего человечества?

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