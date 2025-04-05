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Робот из жидкого металла уже существует — предок модели Т-1000 из фильма о восстании машин

Рассмотрим новость о разработке роботов из жидкого металла. Что именно было изобретено и в каких отраслях оно сможет применяться в ближайшем и не очень будущем.
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В Сеуле, столице Южной Кореи, создали жидкого робота, умеющего менять форму и передвигаться почти по любым поверхностям.

Прототип терминатора Т-1000 из фильма Джеймса Кэмерона

Учёные из Сеульского университета разработали и испытали робота из жидкого металла. Получившийся прототип выглядит, как капля жидкости и содержит в себе мельчайшие наночастицы. При его описании, на ум прежде всего приходит терминатор Т-1000 из фильмов «Терминатор 2: Судный день» и «Терминатор: Генезис» от легендарного Джеймса Кэмерона.

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Сообщается, что робот сочетает в себе свойства жидкости, включая текучесть и высокую прочность твёрдых материалов. Полученный учёными прототип легко переносит внушительные механические нагрузки, например, сжатие и удары при падении, после чего он самостоятельно возвращаться в исходную форму.

А теперь самое интересное. Робот способен проникать сквозь металлические преграды (как Т-1000 в фильме), удерживать и перемещать пока небольшие объекты, объединяться с другими подобными прототипами. Также он быстро адаптируется к различным поверхностям, уже научившись перемещаться по воде и твёрдой поверхности.

Согласно успешным экспериментам, движение робота из жидкого металла возможно контролировать ультразвуковыми волнами, изменяя траекторию и скорость. По задумке разработчиков, данная технология будет востребована в медицине, для точечной доставки медицинского препарата и проведения инвазивных процедур внутри организма при минимальном разрезе. 

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Под инвазивной процедурой обычно понимается проникновение через естественные внешние барьеры организма, например, через кожу или слизистую оболочку. Примерами простой  инвазивной процедуры можно считать любую инъекцию, а сложной — хирургическую операцию.

Возможное применение в наши дни

Рассмотрим самые перспективные направления по применению жидкого металла:

  • В армии для создания слоя жидкой брони для бронетехники. Она в повысит устойчивость к снарядам всех калибров, включая использующие кумулятивную струю. В мирное время она будет востребован для бронирования инкассаторских и полицейских машин.
  • Для бронежилетов и касок в армии и полиции. В современных конфликтах 80-90% ранений приходятся на осколки. А жидкий металл будет как поглощать их ударную силу, так и оказывать останавливающие воздействие. Плюсом такой брони будет возможность приёма множества пуль и осколков до необходимости замены защиты. В то время, как современные бронежилеты требуют заменить бронеплиту даже после одного единственного попадания, ввиду деформации или разрушения защитного материала.
  • Броня для дронов. Это может быть как толстый слой металла для крупных машин, так и небольшой слой для поглощения силы удара для небольших БПЛА, у которых за жидким слоем будет бронированный корпус с углами наклона, оптимальными для рикошета пуль и осколков.
  • Ударные роботы из жидкого металла. Они смогут штурмовать двери в армии и полиции, собираясь в нечто, подобное тарану. Также они смогут проводить обезвреживание живой силы и техники противника. Например, пятно жидкого металла подползает к ноге солдата или колесу автомобиля и выстреливает в цель острым шипом.
  • Применение в качестве охранных систем на военных объектах. Когда на уровне ног и головы из стен и потолка будут выстреливать острые шипы или небольшие тараны, если противника нужно взять живым. С поломанной ногой или носом и сильным кровотечением, он далеко не убежит, а при побеге будет оставлять характерный след.
  • Замена минам на поле боя и для охраны периметра военных баз. Причём эти мины будут многократного использования и с настройкой на нелетальное применение, когда небольшие шипы пробивают ступни солдат противника. И летальное, когда шипы выстреливают из замаскированных ямок в земле или полу на высоту 1-2 метров, а затем делают повторный выстрел через несколько секунд, когда выжившие бойцы противника находятся в положении лёжа или сидя. 
  • В дорожной полиции для остановки автомобиля нарушителя. Это будет аналог ежа, применяемого в наши дни.
  • В охране зданий и военных объектов в качестве замены колючей проволоки. Жидкий металл может находиться в специальном углублении в верхней части забора. Когда нарушитель хватается руками или перекидывает ногу, то формируется структура колючей проволоки на данном участке ограждения.
  • Щиты для полиции и военных. Мобильные щиты будут аналогами современных, позволяя принимать на щит больше урона, а в случае необходимости увеличить площадь защиты. Военные смогут например, построиться в римскую черепаху, а щиты интегрируются между собой, позволяя защищать штурмовую группу почти от любого оружия за счёт распределения ударной силы сразу по всем щитам.
  • Оборудование мест для содержания пленных солдат противника или задержанных полицией. Жидкий металл сможет как создать локальную решётку по периметру дверных и оконных проёмов, так создать цельную решётку любой формы и размера, если поблизости нет зданий.
  • Для усиления конструкций зданий и сооружений для полиции и армии.
  • Для создания средств эвакуации раненых с поля боя. Например, создание носилок и закрепление повреждённой конечности в специальных фиксаторах.
  • В шахтах, для укрепления несущих конструкций или их экстренного ремонта.

Выводы

Технология жидкого металла очень перспективная как для военных, так и для полиции. Также она она может применяться инкассаторами, шахтёрами, врачами и многими другими профессиями, которым может потребоваться оперативное создание металлических конструкций, их ремонт или усиление.

Напишите в комментариях своё отношение к роботам и киборгам. Имеют ли они право на существование или изначально представляют угрозу для всего человечества?

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

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