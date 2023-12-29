На этот раз рассмотрим бронепоезда в одной из игр и в реальной жизни. Недавно увидела свет тактическая стратегия Last Train Home о передвижении солдат Чехословацкого легиона по Сибири на бронепоезде в период Гражданской войны.

Игра изначально основана на реальных событиях, о чём сразу заявили разработчики. За счёт интересного сюжета и красивой графики она получила множество положительных отзывов от журналистов, например, на Metacritic она набрала 83 балла из 100, что можно назвать успехом и поздравить разработчиков.

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Скриншоты из игры Last Train Home.

Продажи игры Last Train Home для персональных компьютеров стартовали вечером 28 ноября. В Steam она доступна сразу в 2 изданиях: стандартном и Deluxe.

Разберём подробнее саму игру. Её сюжет и графика основаны на реальных исторических событиях, а именно на передвижении по Сибири Чехословацкого легиона, который сражался на стороне Антанты в Первой мировой войне.

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Скриншоты из игры Last Train Home.

Антанта (Entente в переводе с французского означает соглашение) была военно-политическим блоком Российской империи, Великобритании и Франции. Но в зарубежной официальной литературе её чаще называли Тройственная Антанта (от английского Triple Entente). Создавалась она для противостояния «Тройственному союзу» Германии, Австро-Венгрии и Италии. Датой образования союза считаются 1904— 1907 года, когда уже назревала Первая мировая война.

Вернёмся к нашей игре, созданной студией Ashborne Games и распространяемой издательством THQ Nordic. Она классифицируется, как тактическая стратегия с элементами симулятора, в которой игроку необходимо командовать солдатами Чехословацкого легиона, едущими во Владивосток на хорошо прорисованном бронепоезде. Модель бронепоезда, карта местности, вооружение и техника в игре максимально реальны, что делают её ещё более захватывающей.

Скриншоты из игры Last Train Home.

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Действия сюжета происходят после окончания Первой мировой войны (28.07.1914—11.11.1918) в разгар Гражданской войны (17.05.1918—25.10.1922/19.06.1923), происходившей между красными, белыми и различными вооружёнными группировками. Игрок управляет эшелоном чехословацких солдат, желающих вернуться домой, но вынужденных пережить опасное путешествие через Сибирские леса.

Дорога будет проходить по разорённой гражданской войной земле и изобиловать опасностями и различными проблемами. Например, вашим бойцам для выживания будет необходимо регулярно совершать вылазки на всевозможные задания по сбору ресурсов, освобождению дороги от засад и торговли с местным населением. Бойцам нужно будет поддерживать боевой дух и высокую боеспособность (лечить и кормить, следить, чтобы те не замёрзли), прокачивать их способности, обеспечивать оружием и амуницией. Это стратегия не только военная, но и экономическая, поскольку ресурсов будет мало и за ними придётся постоянно следить.

Также игрок будет управлять экипажем бронепоезда, назначая солдат на небоевые специальности, мастеря предметы, и излечивая раненых. Сам же состав желательно модернизировать (добавлять новые вагоны, улучшать бронирование и вооружение).

Скриншоты из игры Last Train Home.

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В игре нас ожидают операции в реальном времени (по интерфейсу она напоминает серию стратегий «В тылу врага»), влияние решений игрока на судьбы бойцов, почти достоверную историю, и даже текстовый перевод на русский язык, что сейчас стало редкостью для иностранных проектов.

Для победы над всеми противниками и суровой сибирской природой, будет важно тщательно продумывать тактику при выполнении миссий и грамотно применять навыки бойцов, что позволит минимизировать потери во время сражений.

Посмотрим пару трейлеров к игре, графика рисованная, нарисовано всё красиво. Сама игра напоминает серию игр «В тылу врага», только с изменённым интерфейсом.













История создания бронепоезда

Сама идея бронирования и вооружения поездов зародилась ещё во Франции во время Реставрации Бурбонов в 1826 году, кстати, сразу же после окончания строительства первой железной дороги в Англии. А воплощена в жизнь она была уже в австрийской армии в 1848 году во время осады венграми Вены.

А первые пушки установили на железнодорожные платформы в период Гражданской войны в США (1861—1865). Так в 1861 году в армии Северных штатов был командир 19-го Иллинойского волонтёрского полка полковник Иван Васильевич Турчанинов (Джон Бэзил Турчин). Его годы жизни (30 января (11 февраля) 1822—19 июня (2 июля) 1901). Он был полковником Русской Императорской армии, а затем бригадным генералом Армии Северян в Гражданской войне. В США он вошёл в историю как Джон Бэйзил Турчин (John Basil Turchin), имевший прозвища Русский Гром (the Russian Thunderbolt) и Безумный казак (Mad Cossack). Так русские воины давали жару американцам.

Джон Турчин в форме командира 19-го Иллинойсского полка. И он же с супругой.

На его поезде установили артиллерию, после чего быстро подъехали к лагерю войск Южных штатов, находящемся недалеко от линии железной дороги. Внезапная и стремительная атака северян наголову разбила южан. Этот бой вошёл в учебники истории и позднее многократно использовался американцами. Прогресс не стоял на месте и в 1864 году на платформах появились уже 13-дюймовые мортиры, во время осады Питерсберга они стреляли снарядами массой около 100 кг и дистанцией ведения огня до 4,5 км. Этого расстояния хватало, чтобы находиться вне зоны досягаемости стрелкового оружия того времени.

В Европе артиллерию на железнодорожных платформах использовали в 1871 году в франко-прусскую войну 1870—1871 годов, во время осады Парижа прусской армией, которая умудрялась обстреливать городские укрепления с разных сторон. Позднее, в 1884 году французский инженер Мужен разрабатывает проект бронированного вагона с пушками, ставшего прообразом бронепоезда. Но он имел один критический недостаток, ему не подходила ширина колеи (1435 мм) того времени. И он мог перемещаться лишь по специально построенной более широкой колее.

А первые настоящие бронепоезда, которые мы знаем по фильмам и играм, впервые широко применялись уже в англо-бурской войне 1899−1902 годов (когда англичане вероломно захватывали Африку, превращая её в свою колонию). Поскольку буры были хуже вооружены, то использовали партизанскую тактику, нарушавшую снабжение припасами и оружием английской армии. В результате англичане были вынуждены защищать свои коммуникации, создавая хорошо вооружённые и защищённые толстой бронёй гарнизоны на колёсах.

Позднее бронепоезда активно применялись в обеих мировых войнах и Гражданской войне в России, а также в более поздних конфликтах по всему миру.

Применение бронепоездов в России

В России расцвет бронепоездов произошёл в Гражданскую войну. Этому способствовали её особенности — практически отсутствующие чёткие линий фронтов, большое число иррегулярных войск (всевозможных группировок, пользовавшихся отсутствием твёрдой власти в регионах) и постоянная борьба за железные дороги, ставшие основным средством быстрой переброски солдат, амуниции и продовольствия. Так в 1918 году началось массовое строительство бронированных машин. В итоге бронепоездные части оказались на вооружении почти у всех воюющих сторон. Так кроме Красной Армии, их имела белогвардейская Добровольческая Армия (позднее Вооружённые силы Юга России (ВСЮР)) генерала Деникина, чехословацкий корпус (БП «Орлик», типа «Хунхуз» про экипаж которого как раз повествует игра Last Train Home), армии Украинской Народной Республики (БП «Слава Украины», «Сечевик») и другие.

1) Бронепоезд типа Хунхуз. 2) Бронепоезд «На Москву» в 1919 году. На фотографии он ещё не захвачен «красными». 3) Личный состав и артиллерийская площадка бронепоезда «Иоанн Калита». 4) Мотоброневагон «Заамурец», присоединённый к бронепоезду чехословацкого корпуса «Орлик», 1920 год (который показан в игре).

Активное боевое применение бронепоездов в период Гражданской войны продемонстрировало не только их боевую мощь и мобильность, но и главную слабость. Фактически бронепоезд становился большой и неповоротливой мишенью, сильно уязвимой для артиллерии (и позднее авиации). Также он сильно зависел от железнодорожной линии. Чтобы полностью обездвижить бронированного гиганта, было достаточно повредить полотно спереди и сзади. Для повешения выживаемости экипажа, у бронепоездов имелись специальные платформы с путевыми материалами: рельсами, шпалами и крепежом. Всё это использовалось для ремонта разрушенных путей, зачастую под шквальным огнём противника. И надо сказать, что работали солдаты оперативно, успевая восстановить за один час около 40 метров обычного пути и примерно 1 метр пути на мостах через небольшие реки. Поэтому разрушенное полотно лишь ненадолго задерживало движение бронепоезда.

Сохранились данные об использовании Белыми в период Гражданской войны в России 1917 —1922 годов до 79 бронепоездов. У Красных их было ещё больше, например, на октябрь 1920 года в РККА имелось 103 бронепоезда. Часть из них достались от Русской Императорской армии, плюс было налажено их серийное производство. Также до 1919 года происходило массовое строительство «суррогатных» бронепоездов, которые собирались из подручных материалов, их броня крепилась на обычные пассажирские вагоны. Чертежей конечно при этом никто не чертил, поэтому такого бронированного «франкенштейна» могли собрать всего за одни сутки. В РККА бронепоезда входили в состав броневых сил.

Что такое бронепоезд и каковы были его задачи

Начнём с полного названия — броневой поезд (сокращённо бронепоезд), представлял собой бронированную железнодорожную боевую машину, железнодорожный состав (поезд) для ведения активных боевых действий на железной дороге, в составе разных родов войск.

А теперь самое интересное, бронепоезда нужно отличать от моторных броневых вагонов и броневых дрезин, которые могли входить в состав бронепоезда (его формирования), а могли действовать автономно.

1) Мотоброневагон № 2 14-го отдельного дивизиона бронепоездов перевооружён 76-мм пушками Ф-34. Экипаж на МБВ празднует снятие блокады Ленинграда. Ленинградский фронт. Февраль 1944. 2) Бронеавтомобиль-дрезина БА-10жд, музей военной техники УГМК.

В составе классического бронепоезда были: бронированный локомотив (бронепаровоз или бронетепловоз), «чёрный» паровоз (у которого отсутствовала броня, ввиду применения вне зоны боевых действий для перегонки всего бронепоезда на нужную станцию), несколько броневагонов с различным стрелковым, артиллерийским и зенитным вооружением (которое обычно комбинировалось), также имелись 2-4 контрольных платформы (платформы прикрытия), и иногда были платформы с десантом. Плюс могли применяться блиндирование вагоны (аналог блиндажа), или платформы с бруствером из мешков с грунтом, который хорошо останавливал пули.

Вторая мировая война внесла свои коррективы. Например, немецкие бронепоезда (Panzerzug) часто оснащались 1-2 платформами с танками (обычно чешскими или трофейными французскими). Также в этот период создавались бронепоезда для охраны важных объектов в тылу, как правило крупных железнодорожных мостов, оборонных и нефтеперерабатывающих заводов. Они курсировали вне зоны боевых действий, но на дистанции досягаемости авиации противника. Эти бронепоезда кроме бронепаровоза имели платформы с зенитным вооружением.

1) Бронепоезд вермахта в СССР. 2) Советский мотоброневагон Д-2, захваченный, отремонтированный, модернизированный и используемый немцами. 1944 год.

В 1930-е годы в составе сухопутных механизированных войск также были бронированные лёгкие и тяжёлые поезда, в соответствии с классификацией боевых машин того времени.

Согласно проекту боевого устава броневых сил РККА, составленному в 1931 году, предусматривались следующие типы машин:

броневой поезд полевой, который мог быть лёгким (слабо бронированным, но относительно быстрым) или тяжёлым (хорошо бронированным, но медленным):

броневой поезд-батарея, имевший усиленное вооружение.

Назначение бронепоездов в 1932 году (сохранена стилистика того времени):

содействие пехоте и коннице в бою для поражения живой силы противника, уничтожение его броневых средств и подавление его артиллерии;

быстрые набеги на тылы и фланги противника;

захват узлов и пунктов, представляющих важность в оперативном отношении, и их удержание до подхода основных войск;

охрана железнодорожных путей, сооружений, узлов и станций;

сопровождение поездов и ценных грузов (а также перевозка ценностей, прообраз инкассаторской машины);

охрана побережья для противодействия как кораблям, так и их десанту.

Бронепоезда на российских почтовых марках.

Предназначение единиц подвижного состава

Теперь более подробно рассмотрим состав бронепоезда:

Броневой паровоз или бронетепловоз был необходим для движения бронепоезда в бою. Обычно оборудовался на базе серийного паровоза, имевшего низкую осевую нагрузку. Это было необходимо для избежания большого превышения осевой нагрузки после завершения бронирования, а также давало низкий силуэт (что уменьшало площадь бронепоезда как мишени). Бронетепловозы (локомотивы которых имели двигатель внутреннего сгорания, чаще дизельный) создавались на базе серийных тепловозов, но изначально модернизировались и получали бронирование, ещё на заводе-изготовителе.

Бронетендер представлял собой бронированный вагон с запасами угля для паровоза.

«Чёрный» паровоз был мощным небронированным паровозом для скоростного передвижения бронепоезда за пределами зоны боевых действий. В боях они не участвовали, поскольку отцеплялись и ждали бронепоезд на ближайшей станции или на перегоне. Примечательно, что в состав изделия они не входили, а входили в состав формирования.

Броневагоны и Бронеплощадки предназначались для борьбы с противником имеющимся вооружением.

Зенитные бронеплощадки для подавления зенитного вооружения противника и защиты от его авиации.

Вагон управления, обычно имевший командирскую башенку, позднее радиофицированный. В нём находился командир бронепоезда, управлявший его движением и ведением огня.

Бронированные десантные вагоны, специально оборудованные для перевозки десанта, который захватывал станции и ключевые точки на пути движения бронепоезда. Часто имели легкопулемётное вооружение и бойницы для ведения ружейного и автоматного огня. Если не было такого вагона, то десант размещался на контрольных платформах.

«Контрольные» платформы были обычными железнодорожными платформами, необходимыми для обнаружения минирования железнодорожного пути и обычно перевозившие путевой инструмент, рельсы, шпалы, и крепёж для них. Чаще всего такие платформы требовались для ремонта железнодорожного пути, пострадавшего после взрыва или артилерийского обстрела. Также контрольные платформы часто использовали для перевозки десанта и наблюдателей, для чего их блиндировали на высоту около 40 см и делали бойницы для ведения огня из личного оружия десанта.

Бронепоезда в наши дни

На сегодняшний день у Железодорожных войск России стоят на вооружении 4 бронепоезда: «Байкал», «Терек», «Амур» и «Дон». И они вполне действующие, а не музейные экспонаты. Например, их применяли в контртеррористической операции на Северном Кавказе в 2002-2009 годах. Но после окончания боевых действий в Чечне бронепоезда активно не применялись.

Реплика бронепоезда типа БП-43 в музее техники УГМК, с примером размещения танковой башни на броневагоне.

По информации газеты «Известия», Министерство обороны России приняло решение оставить специальные бронированные поезда на вооружении. Хотя изначально их планировали списать и утилизировать ещё до конца 2015 года. А само решение о сохранении бронепоездов якобы было принято министром обороны Сергеем Шойгу. Для каких именно задач их оставили в строю пока не раскрывается. Но уже по просторам гуляет видео с одним из бронепоездов в зоне СВО или её окрестностях.

В чеченской контртеррористической операции эти поезда применялись для сопровождения составов со строительными и военными грузами, прикрытия саперов, которые разминировали железнодорожные пути и оперативного восстановления, поврежденного диверсантами рельсового полотна. Плюс бронепоезда уничтожали боевиков, орудовавших в районе железных дорог. Благо сейчас артиллерия стала более дайльнобойной, чем в эпоху царской и советской России.

1) Макет бронепоезда Тульский рабочий на станции Тула-1-Курская. 2) Бронепоезд «Амур» на учениях в 2018 году.

Интересный факт, что все состоящие на вооружении бронепоезда строились ещё при СССР, а в 1980-х годах их использовали для охраны мостов и железнодорожных перегонов на советско-китайской границе. Уже в 2000-х годах составы были модернизированы, получив новые гранатометы и пулеметы и улучшенное бронирование. А центральный состав заполучил платформу с танком, способным вести круговой обстрел. Но видимо технология постройки самих бронепоездов с нуля, ушла в историю вместе с СССР, и её ещё предстоит восстановить, как и постройку авианосцев.

1) Реплика бронепаровоза БП «Козьма Минин» в Нижнем Новгороде. 2) Реплика бронепаровоза бронепоезда «Илья Муромец» в Муроме.

Также бронепоезда стоят на вооружении Министерства внутренних дел России. Например, в 2013 году Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД модернизировало бронепоезд «Козьма Минин». На него установили системы защиты от радиоуправляемых взрывных устройств. Напомним, что «Козьма Минин» был одним из легендарных бронепоездов Великой Отечественной войны. А построили его зимой 1941—1942 годов в локомотивном депо станции Горький — Московский, руководил процессом инженер Леонид Дмитриевич Рыбенков.

Выводы

С началом СВО в Telegram регулярно появляются видео, как навороченная западная техника увязает и буксует на российском и украинском бездорожье. Этого недостатка лишены поезда, которые при условии регулярного обслуживания железнодорожных линий и их надёжной охраны, способны относительно быстро перебрасывать большое количество техники и личного состава на большие расстояния.

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Вполне возможно, что посмотрев на бесполезность традиционной бронетехники в условиях распутицы, многие страны вернутся к постройке и модернизации бронепоездов. А их составы обзаведутся всеми видами танковой брони, плюс получат системы ПВО, способной сбивать беспилотники и ракеты ПТУРов. Поскольку у танка есть жёсткие ограничения по весу, а бронированный состав имеет гораздо больший простор для выбора как защиты, так и вооружения.