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Сколько оружия на какие суммы передал Запад Украине и зачем нужно учить историю

Узнаем сколько же денег и оружия (в денежном эквиваленте) передали Украине западные союзники с начала. И что связывает Индию и Украину. А также узнаем почему нужно учить историю.
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Недавно стало известно, что западные аналитики подсчитали примерную сумму помощи (официальную её часть), переданной Украине с начала СВО. И она оказалась равной нескольким годовым бюджетам Украины. Но в итоге вышла стране боком, откинув её в развитии на десятилетия назад. Ярким примером стали разрушенные до основания населённые пункты и снимок того, что осталось от Каховского водохранилища. А оно было необходимо для сельского хозяйства и атомной энергетики, которых уже в стране практически нет.

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Снимок того, что осталось от Каховского водохранилища.

По информации канадского портала Visual Capitalist, за период с февраля 2022 года и до июля 2023, западные союзники передали Украине 233 миллиарда долларов. Стоит отметить, что реальное финансирование шло ещё с 2014 года и даже раньше, а значит уже перевалило за 300 миллиардов. И выяснились интересные факты. Например, на первом месте по финансированию Украины оказался Евросоюз, передавший 90 миллиардов долларов, а США всего 73 миллиарда долларов, из которых 44 пошли на покупку оружия. И если европейские правительства помогали деньгами, то американское больше помогало оружием. 

Суммы помощи Украине в миллиардах долларов.

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Если говорить честно, то США избавлялись от всякого бесполезного хлама, которого накопилось «выше крыши» за период Холодной войны и локальных конфликтов, в которых они участвовали. Их примеру последовала и Европа, поставляя ВСУ устаревшее вооружение, под обещание США продать им новейшие разработки со скидкой.

А теперь самое интересное. Был составлен рейтинг европейских стран, из которых на первом месте по помощи Украине оказалась Германия, вложив в украинские националистические подразделения целых 22 миллиарда долларов, из которых 18 составляли исключительно военную помощь. Ох, не зря наши деды и прадеды немцев били, а сейчас арабские эмигранты среди немок по ночам шороху наводят, видимо у них такая карма. Немцы даже успели опередить вездесущих англичан, которые несколько столетий были самыми ярыми колонизаторами, сколотив благосостояние своей страны на крови населения своих колоний. Британцы выделили всего 15 миллиардов долларов, но их помощь была военной лишь наполовину.

На третьем месте рейтинга оказалась Норвегия, подарившая правительству Зеленского 8 миллиардов долларов, из которых половина ушла на военные нужды. На четвёртое место вышла Япония, давняя любительница России, учитывая минимум пару войн (обе в 20 веке) и претензии на Курильские острова. Страна восходящего солнца передала 27% от оставшихся 26 миллиардов долларов. Остальное передали Канада (23%), Польша (19%), и Нидерланды с Данией на двоих собравшие 15% от оставшейся помощи. Остальные страны помогали больше словом, чем делом, и в рейтинг не вошли.

Самое интересное, что украинцы мечтали жить, как в Европе, и им выделили столько денег, что они смогли бы построить минимум десяток заводов и фабрик. Они смогли бы по лицензии производить немецкое пиво, обувь, одежду и бытовую технику. Но путь созидания и процветания оказался чужд местным элитам, которые затеяли массовое перевооружение по натовскому образцу, и атаки на население Донбасса. Хотя для населения желающих отделиться регионов было достаточно создать рабочие места, построить дома, садики и школы. И разговоры про независимость обсуждались бы только на кухне в моменты застолий.

Что происходит сейчас или почему грустят украинские коррупционеры

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Но после того, как украинская элита «спустила в унитаз» возможность экономического рывка, потратив деньги на оружие и коррупционные схемы (скандалы от которых докатились и до нас), начались неприятные последствия:

  • В Словакии глава правительства Роберт Фицо обещал на выборах, что прекратит помощь Украине, после чего победил.
  • Польша полностью прекратила военную помощь Украине. Плюс ставит препоны украинским дальнобойщикам, подрывая снабжение страны товарами. Поляки заявили украинским беженцам, что больше их не поддерживают и подали жалобу на Украину во Всемирную торговую организацию.
  • В Нидерландах политик Герт Вилдерс высказался, что прекратит расходы на Украину и за счёт этого с лёгкостью победит своих соперников.
  • В США Джо Байден предложил новые расходы в размере 61,4 миллиарда долларов США на Украину, но их заблокировали республиканцы.
  • Само население США протестует против помощи Украине. Так только 41% опрошенных американцев согласны продолжать помогать правительству Зеленского, и этот процент постоянно уменьшается.
  • В Европейском союзе Венгрия не дала потратить 50 миллиардов евро на помощь Украине. Поскольку страна активно торгует с Россией энергоресурсами. Также ЕС грозился привезти для ВСУ целый миллион артиллерийских снарядов в самое ближайшее время, но обещания оказались пустыми.
  • В Великобритании премьер-министр Риши Сунак отложил ежегодную помощь Украине на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. А крайний бюджет его правительства уже не предусматривает эту выплату.
  • В Германии федеральный канцлер Олаф Шольц ранее наообещал Украине 8 миллиардов евро, но воз и ныне там.
  • Всемирная торговая организация (ВТО) получила уведомления о спорах с Украиной от Польши, Словакии и Венгрии.
  • А на самой Украине Владимир Зеленский начинает подковёрную борьбу со своим же армейским командованием. Ранее уже потеряв доверие собственного народа. Хотя, учитывая еврейские корни, народ по сути и не был его, может кроме товарища Коломойского.

Сила денег и двойные стандарты

Этот мир постоянно меняется и далеко не в лучшую сторону. Например, если раньше людей можно было поднять на войну или революцию за идеи светлого будущего, которое нужно было ярко и красноречиво расписывать. То теперь просто достаточно выплачивать определённую сумму денег, в несколько раз превышающую среднюю зарплату по стране. Этим правилом уже стали пользоваться многие страны мира. Это стало возможно вместе с приходом общества потребления, когда деньги заменили людям смысл жизни.

Деньги являются очень сильным инструментом. При грамотном использовании, направленные в нужное русло, они могут строить города, лечить тяжёлые заболевания и продлевать жизнь людей на несколько десятилетий. Теперь же человек считает, что с деньгами, он может не получать образование, а просто купить диплом. Уже не нужно заниматься спортом, достаточно сделать откачку жира и пластические операции. Не нужно развивать своё мышление и память, ведь теперь достаточно «загуглить» любой вопрос...

Но деньги этой планеты (основная денежная масса) попали в руки далеко не созидателей. В итоге Африканский континент десятилетиями голодает, как и многие страны Азии и Латинской Америки. А медицинские корпорации переквалифицировались с лечения болезней, на убирание их симптомов, вытягивая из пациентов всё больше и больше денег. Армии многих стран мира, из защитников, переквалифицировались в агрессоров. Чего только стоят действия одной армии обороны Израиля… А вооружённые силы США, уже давно наводят демократию лишь в странах, с богатыми залежами полезных ископаемых. Принося вместо мнимой демократии голод, смерть и разрушения.

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Не обошла сила «дурных денег» и Украину. Достаточно посмотреть недавние новости. Например, как Кличко-младший с серьёзным видом вещает по немецкому телевиденью о свободе на Украине: «Это Украина. Мы другие. Мы свободный народ. Люди, которые находятся на фронте, пришли туда добровольно».

И незадолго до этого показывают, как по всей Украине военкомы ловят мужчин и силой отсылают на фронт, а сзади их стерегут заградительные отряды националистов. Дошло уже до того, что у них стали окружать целые сёла, забирая под призыв всё мужское население. Или как недавно российские воска взяли в плен украинскую девушку-солдата, которая оказалась беременной…

Одним из центров подготовки резервов из числа детей-сирот для 103-й бригады территориальной обороны ВСУ является учебно-тренировочный лагерь «Гаймадатская Сечь» (слева). Дети в одном из лагерей подготовки украинских боевиков (справа).

Плюс недавно выяснилось, что на фронт отправятся подростки-сироты, которые оказались обузой для Киевского режима.

Зато товарищ Зеленский, сначала приобретает для тёщи виллу в Египте, а потом обзаводится парой шикарных яхт. Подавая личный пример, как должен и может жить украинский слуга народа, который решил уничтожить сам оный народ. А крайней сделать Россию.

Уроки истории и зачем они нужны

История имеет свойство повторяться, например, североамериканским индейцам боком вышло сотрудничество с европейцами (теперь уже американцами). Когда коренному население травили воду в реках, давали заражённые одеяла, спаивали, истребляли бизонов, на которых те охотились многие века. Эта тема уже освещалась в статье «Что такое грамотная политика или как небольшой стране добиться мира и процветания» (ссылка кликабельна). 

Но не менее показательна и история Индии. Когда англичане, чтобы не вводить туда свои войска, набирали их из коренных индусов, просто одев их в военную форму, вооружив и начав платить жалование. И те тут же начали угнетать своих бывших соплеменников, собирая налоги для Англии. А чтобы сипаи собирали больше налогов для англичан, им даже давали коней и предлагали продвижение по карьерной лестнице. И спасло Индию лишь полное изгнание английских колонизаторов из страны.

Рассмотрим более подробную историю покорения Индии. Там говорится, что, поработав на оккупантов-англичан сипаи отучались думать, принимать решения и работать руками. Армия сипаев достигала 5 миллионов человек, обогнав по силе все армии местных правителей, а содержала её сама же Индия. Англичане создали лояльную местную элиту и подкупили её возможностью паразитировать на своих же крестьянах. Это вам ничего не напоминает???



В наши дни аналогичная ситуация происходит на Украине. Когда немного возвышенные иностранными оккупантами (неожиданно это США и Европа, которые уже выкупили большую часть украинской земли) украинцы записываются в отряды военкомов и националистические подразделения. Первые насильно посылают на фронт обычных украинских работяг, а вторые служат в заградительных отрядах. 

В ситуации с СВО в выигрыше остаются лишь западные союзники Украины. Так если бы Украина побеждала, то они бы вместе с украинской выкупали и российскую землю. А если незалежная будет разгромлена, то её остатки по-быстрому оккупируют и раздадут взамен за верную службу тем же полякам.

Мэр Киева Виталий Кличко (слева), президент Украины Владимир Зеленский (справа).

Такая ситуация грозит существованию Украины как государства. О чём задумался даже Мэр Киева Виталий Кличко. Недавно он задался вопросом, продолжит ли Украина существовать. Когда журналистка швейцарского ресурса 20 Minuten зада вопрос о наличии у него политических амбиций о посте президента Украины, он ответил, что сегодня «было бы глупо» думать о таком. «Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать», — заявил Виталий Кличко.

Выводы

Если сравнить суммы помощи Украине, то можно составить своеобразный рейтинг потенциальных врагов России. С большинством из этих стран наши предки уже воевали.

Теперь наглядно можно убедиться, что США не остановились на холодной войне и развале СССР, а стремятся уничтожить Россию руками других стран. Германия до сих пор не может простить России своё поражение в Великой отечественной войне и разделение на ФРГ и ГДР. Хотя в разделении принимали участие и США, причём они же первыми кинули Гитлера, когда тот начал проигрывать и открыли второй фронт. 

Англия, ранее натравливавшая на Российскую империю Турцию, теперь переключилась на Украину. Польша не может простить ещё Российской империи подавление восстаний и оккупацию территорий. Япония не может простить поражения в русско-японской войне 1945 года и мечтает о захвате Курильских островов, хотя уже выигрывала войну 1904-1905 годов. Остальные же «недружественные» страны фактически являются колониями США и Англии.

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Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна). 

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