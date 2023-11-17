Страны блока НАТО несмотря на переключение основного внимания на арабо-израильский конфликт, продолжают снабжать Украину оружием. В этот раз отличилась Германия, её оружейный концерн Rheinmetall решил протестировать в зоне СВО свои новые автомобили «Caracal». Как стало известно в конце 2023 года их поступит 5 штук, а в 2024 году будет вторая поставка, объёмы которой пока не раскрываются. Финансировать покупку боевых машин будет правительство Германии.

Немецкая десантно-штурмовая машина «Caracal».

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Стоит отметить, что немецкое оружие уже потеряло свою былую славу, так например, танки Leopard, как и израильские Меркавы, оказались практически картонными, как для старых советских РПГ, так и для современных дронов. И горят они как спички, буквально от одного попадания, почти не оставляя экипажу шансов на выживание. Теперь видимо настало время русскому оружию пожечь и немецкие бронеавтомобили.

Рассмотрим «Caracal» подробнее. Это новейшая модель десантно-штурмовой машины, впервые представленной на форуме DSEI в 2023 году. Она базируется на модификации шасси Mercedes-Benz серии G-model 464 и оснащается 6-цилиндровым дизельным двигателем, мощностью 249 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. «Каракал» разгоняется по трассе до 130 км/ч. Может преодолевать брод глубиной до 0,7 метра и траншеи глубиной до 0,5 метра.

Основная фишка машины - её модульность, позволяющая размещать разное вооружение (включая пулеметы и ПТУР) и всевозможное оборудование для широкого спектра задач (включая транспортировку пехоты или небольших грузов, эвакуацию раненных, и даже инженерные функции).

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На всех фото и видео машина практически лишена бронирования, но в её описании указывается возможность добавления элементов защиты от пуль, осколков и небольших мин.

Немецкая модульная десантно-штурмовая машина «Каракал».

Стало известно, что Украина будет первым счастливым пользователем Caracal, а зона СВО станет для неё полигоном. Немцы решили сэкономить на тестировщиках, и сразу протестировать машину в боевых условиях, бойцов ВСУ им видимо не жалко. Что обычно делать не рекомендуется, ввиду снижения шансов экипажа на выживание, в случае обнаружения каких-либо недоработок.

На сегодня эти бронеавтомобили уже заказали вооруженные силы Германии и Нидерландов, они получат 2054 и 1004 автомобилей. Опытную партию они получат в первом квартале 2024 года, а серийное производство стартует в начале 2025 года. А бойцы ВСУ выступят этакими подопытными кроликами, тестируя никому неизвестную технику в самых экстремальных условиях. Интересно, как быстро они попадут в коллекцию трофейных экспонатов российской армии, напишите в комментариях.

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Посмотрим пару видео с демонстрацией новой боевой машины «Caracal».









Почему Caracal не может называться полноценной боевой машиной

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Рассмотрим сильные и слабые стороны нового автомобиля.

Из несомненных достоинств стоит выделить только малый вес, небольшие габариты и высокую манёвренность.

А вот минусов тут гораздо больше. Начнём с того, в условиях СВО манёвренность колёсной техники минимальна, особенно весной и осенью, поэтому попав туда Caracal сразу лишается своего главного преимущества.

Второй минус – слабое бронирование, а точнее почти никакое, особенно по бокам. Если честно, я впервые вижу военное авто с непонятными рамами вместо дверей. В случае миномётного обстрела, у экипажа такой машины практически нет шансов на выживание.





Примеры полноценных военных автомобилей с хорошей защитой экипажа.

Модульность Caracal актуальна для полицейских подразделений, чтобы можно было оборудовать её, например, для борьбы с мексиканскими наркокартелями или для пограничной службы. Но для полноценного театра боевых действий модульность не слишком актуальна. От воздействия ударной волны при взрывах, многие модули будут банально отваливаться или деформироваться, поскольку не смогут полноценно передавать энергию взрыва на остальную часть машины.

Также интересна маскировка, а именно маскировочная сетка, показанная на фото и видео. В прошлые годы она была очень актуальна, но не сейчас. Поскольку она маскирует автомобиль лишь визуально, а в наши дни даже многие беспилотники снабжены тепловизорами, от которых маскировочная сетка не спасает. Как вариант, можно было бы сделать экранирование двигателя и салона, чтобы минимизировать тепловой отпечаток машины.

Пулемёт на крыше автомобиля хорошо его демаскирует. При ведении огня ночью, противник будет чётко видеть расположение авто по вспышкам выстрелов (поскольку, на пулемёт банки ставятся гораздо реже, чем на автомат). А после стрельбы, ствол пулемёта будет долго остывать, выдавая себя тепловизорам. В период так называемой распутицы, маскировочная сетка будет собирать на себе грязь с дороги и будет мешать обзору экипажа.

Немецкая десантно-штурмовая машина «Caracal» с разных ракурсов.

Отдельно стоит рассмотреть крепление стрелкового оружия и гранатомётов на корпусе авто (показанные на фото). Во время дождя или снега оно будет намокать, а во время езды по пыльной или грязной дороге, покрываться пылью и грязью. Поэтому такое размещение оружия нерационально и полностью противоречит здравому смыслу.

Защита от мин, учитывая лёгкий вес машины, она практически никакая.

Выводы

Боевую машину Caracal в условиях зоны СВО можно назвать лишь «недобоевым недоразумением». Возможно он хорошо себя покажет в условиях пустыни или тропического климата, но в средней полосе, особенно в условиях бездорожья и распутицы, он практически бесполезен.

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