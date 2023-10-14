На днях я прочёл «Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5» от Андрея Понкратова (ссылка кликабельна) и меня посетила одна интересная мысль, что в интернете множество обзоров разных читалок и программ для чтения и конвертации электронных книг. Но почти все они рассчитаны на наличие у читателя определённого уровня знаний и опыта обращения с ридерами. Поэтому появилась идея написать пошаговую инструкцию для новичков, у которых данного опыта нет совсем.

Современный ридер (электронная читалка) способна вместить в себе целую библиотеку.

Шаг первый и самый банальный — изучение инструкции

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Сразу предупреждаю, что инструкцию читать нужно. Она есть, как на сайте производителя читалки, так и внутри самого устройства.

Также полезно бывает посмотреть обзоры на Ютубе и на профильных сайтах (вроде overclockers.ru). Поскольку, во-первых, у любых гаджетов встречаются так называемые незадокументированные особенности, которые уже выявляют в результате тестов блогеры-обзорщики. И во-вторых, на многие устройства выходят обновления, и новые функции могут просто не отображаться в уже немного устаревшей инструкции.

Шаг второй — узнаём и запоминаем поддерживаемые форматы книг

Прежде чем скачивать книги, нужно уточнить, какого формата они нам нужны. Иначе есть риск накачать то, что ваша читалка просто не увидит. Для этого находим инструкцию или обзор на одном из сайтов, и выписываем список форматов.

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В качестве примера возьмём электронную книгу Onyx Boox Magellan 5, которую на днях обозревал Андрей Понкратов (кстати, огромное спасибо ему за «подсказанную» тему для статьи). Onyx Boox Magellan 5 понимает целых 23 формата: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV, CBR, CBZ.

Новичку покажется, что форматов слишком много, но если их сразу разделить на несколько групп, то станет проще ориентироваться.

Первое время вам не пригодятся графические форматы: JPG, PNG, GIF, BMP. В них обычно сохраняют картинки и фотографии.

Потом «отсекаем» музыкальные форматы MP3, WAV, в них обычно идёт музыка и аудиокниги.

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Потом убираем форматы комиксов CBZ/CBR. CBR (Comic Book Archive) – это формат электронных комиксов. CBZ/CBR представляет собой обычный архив с картинками, без каких-либо метаданных. Картинки идут в алфавитном порядке.

И можно убрать самые редкие форматы PRC и PDB. Так PRC является форматом электронной книги, и был создан компанией Mobipocket, а применялся лишь на устройствах Palm (которые уже не выпускаются, примерно с 2007-2010 годов), поддерживающих форматы PRC или PDB.

Palm были целым семейством карманных коммуникаторов, с операционными системами Palm OS и webOS. Они считаются одними из предков электронных ридеров. В 2010 году компанию Palm покупает Hewlett Packard.

Ещё остался не совсем книжный формат CHM. В формате CHM обычно была справочная документация к программам для Windows. Чаще всего этот файл находится в папке с программой и содержит в себе набор HTML-страниц, собранных в один файл, что позволяет лучше в нём ориентироваться и искать нужное слово сразу по всему тексту.

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И формат HTML (Hyper Text Markup Language), представляющий собой расширение для веб-страниц, необходимое для показа в браузере. Его поддержка позволяет сохранить страницу понравившегося сайта и прочитать её на читалке, предварительно туда скопировав.

В итоге у нас остаются следующие форматы: TXT, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, DOC, DOCX, MOBI, EPUB, PDF, DjVu. В них уже можно искать непосредственно книги.

Сильные и слабые стороны популярных форматов электронных книг.

Выбираем формат книги в зависимости от её жанра:

Роман, повесть, детектив или приключения лучше читать в EPUB, MOBI, PDF, FB2.

Технические книги и различные учебники (в которых много схем и различных картинок) удобнее в PDF, EPUB, MOBI, DJVU.

Комиксы приятнее рассматривать в форматах CBR и CBZ.

Энциклопедии и любые книги с множеством иллюстраций обычно будут в PDF, EPUB, MOBI.

Поэзия и драматургия чаще публикуется в форматах PDF, EPUB, MOBI.

Книги на иностранных языках чаще встречаются в EPUB и MOBI, поскольку они поддерживают функцию перевода.

Для различных офисных документов обычно используются форматы DOC, DOCX, XLS, PPT, PPTX.

Формат ePub — почти полноценный веб-сайт

Формат ePub появился в 2007 году благодаря Международному форуму по цифровым публикациям, который его и разработал. Он представляет собой ZIP-архив, с ХHTML-файлами, изображениями, таблицами стилей и прочими данными внутри. Книга в формате ePub выглядит почти как полноценный веб-сайт, в котором после добавления поддержки HTML5 теперь можно размещать даже видео и аудио. Только стоит учесть, что видео пока не проигрывается на E-ink экранах, а аудиофайлы проигрываются далеко не всеми ридерами.

Популярность формата ePub обусловлена не только его универсальностью, но и возможностью ограничения несанкционированного копирования с помощью DRM защиты, чем пользуются многие книжные издатели. Поэтому данный формат поддерживают большинство читалок, а многие заграничные магазины продают электронные книги только в ePub.

Формат FB2 — ранее наиболее массовый российский книжный формат

Самый популярный книжный формат в России - это формат FB2 (расшифровывается как FictionBook2). FB2.zip – это он же, только уже сжатый, его лучше не использовать в совсем старых читалках, у которых слабый процессор и мало оперативной памяти.

Формат FB2 разработала в 2006 году команда энтузиастов под руководством Дмитрия Грибова, директора компании «ЛитРес» (онлайн-магазина электронных и аудиокниг), и Михаила Мацнева, автора приложения Haali Reader. Также одно время существовал и формат FB1, в качестве экспериментальной версии, но он уже никем не поддерживается.

Он отличается от ePub тем, что у него документ представлен не архивом, а XML-файлом, где каждый элемент книги описан своими тегами. Тег позволяет указать подробную информацию о книге (автора, дату входа, жанр и другие сведения). Сам же текст книги находится внутри тега. Наличие тегов оценят владельцы огромных библиотек, поскольку специальные программы (каталогизаторы) позволяют моментально отсортировать книги по автору, жанру или году.

FB2 стал почти универсальным форматом, не имеющим привязки к аппаратному обеспечению и формату бумаги, ему не нужно указывать и единицы измерения (дюймы, пиксели или кегль). Что и сделало его таким популярным в России. Но в отличие от ePub, у него отсутствует защита от копирования, из-за чего формат не используется издателями в коммерческих целях.

На сегодня формат FB2 считается морально устаревшим, поскольку улучшать его закончили ещё в 2008 году, а крайняя версия ePub 3.2 от уже 15 мая 2019 года. Сейчас место FB2 уже занял FB3, например, в нём уже можно покупать книги в онлайн-магазине «ЛитРес».

Краткое сравнение ePub и FB2.

FB3 — дальнейшее развитие формата FB2

С годами возрастали требованиями к сложности форматирования текстов книг (и чтобы исправить некоторые недостатки FB2), Дмитрий Грибов решил разработать формат FB3, позволяющий отобразить любую книгу. Позднее разработка была заморожена, но в 2014 году возобновилась.

Формат FB3 является zip-архивом, в котором отдельными файлами содержатся метаданные, изображения и текст. Все его особенности прописаны в стандарте ECMA-376, определяющем Open XML. А поскольку формат FB3 имеет свободную лицензию и открытый код, то издателям и пользователям доступны всевозможные утилиты: конвертеры, облачные редакторы, читалки.

В целом FictionBook3 уже довольно распространён, и догоняет по массовости старшего брата. Например, в «ЛитРес» он уже заменил FB2, поскольку многие ридеры уже поддерживает весь необходимый функционал FB3.

Шаг третий — узнаём, откуда скачивать книги

Сразу оговорюсь, что я не буду рассматривать торренты и разные файлообменники, поскольку эти сайты нарушают закон об авторском праве. И скачивая книгу бесплатно, вы воруете деньги у любимого автора.

Если вы много читаете и хотите сэкономить, то приобретайте понравившуюся вам электронную читалку и покупайте книги в электронном виде, так они стоят ощутимо дешевле и для них не нужно вырубать деревья, делать краску и жечь топливо, для доставки книги в магазин. Плюс для хранения электронных книг не требуется аренда складов и оплата работы грузчиков и уборщиц.

Одним из крупнейших российский книжных онлайн-магазинов считается litres.ru (ссылка кликабельна). У него большинство книг продаются в следующих форматах: epub, fb3, ios.epub, mobi, pdf, txt, zip. Из них мы ещё не рассматривали форматы ios.epub и zip.

Формат ios.epub предназначен для платформы (операционной системы) iOS, установленной в смартфонах iPhone, и её аналога iPadOS, установленной в iPad.

ZIP — формат архивации файлов без потерь. В архиве ZIP могут содержаться один или сразу несколько файлов и каталогов (папок), сжатых разными алгоритмами. Чаще всего в ZIP применяется алгоритм сжатия Deflate. Чаще используется в формате FB2.zip.

Lib.ru: Журнал «Самиздат» (ссылка кликабельна). Тут книги (или их черновики) можно читать бесплатно, как онлайн, так и скачав в формате FB2.

Шаг четвёртый — узнаём, как грамотно скачивать (покупать) электронные книги

Для покупки электронных книг нужно завести отдельную банковскую карту (можно виртуальную). И хранить на ней сумму, которую не жалко внезапно потерять. Поскольку, как показала суровая реальность, даже у гигантов индустрии случаются утечки данных. Ярким примером стал «ЛитРес».

Например, недавно (в июле-августе 2023 года) о крупной утечке данных пользователей с известного сайта «ЛитРес» (онлайн-магазина электронных книг) рассказал телеграм-канал «Утечки информации». Якобы в компании началась проверка и об инциденте сообщили в РКН (Роскомнадзор). А своим пользователям «ЛитРес» рекомендовали срочно сменить пароли.

Но в сети появились жалобы теперь уже бывших пользователей «ЛитРес», что никто никого не уведомлял.

А уже 4 августа 2023 года неизвестным хакером были выложены в открытый доступ данные миллионов пользователей сервиса «ЛитРес» (litres.ru). Он рассказал, что ими была взломана база данных сайта и получена информация о 97 миллионах пользователей. В подтверждение своих слов, он опубликовал примерно 3% украденных данных.

Как пожаловался один из пострадавших от взлома, узнал об этом он чисто случайно, когда не смог попасть в свой личный кабинет на сайте. У него была привязана банковская карта, а поскольку он уже не помнит какая, то возможно придётся их все заблокировать. Также у него был указан адрес электронной почты, куда теперь вероятно будет приходить больше спама. А вот номер телефона и персональные данные он не указывал. Но самое обидное, что учётную запись украли с остатком денег на лицевом счёте и коллекцией из более чем тысячи книг разных писателей. Этот профиль теперь в системе отсутствует. А техническая поддержка бессильно разводит руками. Видимо про защиту данных местные админы не слышали, как и про создание регулярных бэкапов (резервных копий).

Пруф на авторитетном сайте, там же будут ссылки на новостные сводки тех дней. (ссылка кликабельна).

Шаг пятый — узнаём, как удобно отсортировать и читать вашу электронную библиотеку

Если электронную книгу нужно просмотреть, а читалки под рукой нет, то это можно сделать с телефона, в платном приложении Moon+ Reader Pro или его бесплатной версии (с рекламой) Moon+ Reader. Там же книги можно сортировать по всевозможным параметрам, создав виртуальную библиотеку.

Если вы ещё пользуетесь кнопочным телефоном, как это любят делать люди пенсионного возраста, то можно воспользоваться одной из многочисленных программ для компьютера/ноутбука (их примеры ищите в конце статьи). Я тестировал «calibre 64bit - E-book management» (или просто Calibre) и «Icecream Ebook Reader», обе программы являются одновременно и каталогизаторами, и читалками книг на ПК.

Сам я пользуюсь читалкой Amazon Kindle Paperwhite 2018 и конвертирую книги из FB2 в MOBI бесплатной программой (каталогизатор + конвертер) freeLib. Она также умеет конвертировать книги в форматы EPUB и AZW3 (последний моя читалка тоже поддерживает).

Бесплатная программа (каталогизатор + конвертер) freeLib.

В качестве бонуса посмотрим видео об устройстве «Российской государственной библиотеки»

Бонус: Список популярных программ (часть из них бесплатные) для чтения электронных книг в различных форматах

Подобных программ на самом деле больше сотни, но тут собраны самые популярные у пользователей:

Calibre - бесплатный каталогизатор и читалка, понимающая большинство современных форматов.

Adobe Digital Editions - бесплатная читалка для электронных книг в форматах EPUB и PDF.

FBReader - бесплатная читалка, понимающая большинство форматов.

Sumatra PDF - бесплатная читалка для книжек в форматах PDF, EPUB, MOBI, CHM, XPS и DjVu (для него обычно рекомендуют DjVuReader).

Kindle App - читалка от Amazon для электронных книг в разных форматах, включая AZW, MOBI, KFX. Есть как для компьютеров, так и для мобильных гаджетов.

Google Play Books - читалка для книг в форматах EPUB и PDF на платформах Android и iOS.

iBooks - читалка для книжек в форматах EPUB и PDF на гаджетах Apple.

Напишите в комментариях на каком устройстве вы читаете книги и в каких форматах. И какая ваша любимая книга и почему.

Также вы можете прочитать про мои эксперименты по конвертированию PDF в Word (ссылка кликабельна).

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Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).