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О будущем рынка настольных игр в России

Первые настольные игры появились более тысячи лет назад, и с тех пор претерпели множество изменений. И если раньше в них могли играть только богатые сословия, то сегодня они стали доступны почти всем желающим. Сегодня рассмотрим будущее рынка настольных игр в России, в связи с недавней новостью о строительстве нового завода.
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Недавно стало известно, что российское издательство Hobby World выделяет 500 миллионов рублей на постройку крупного завода настольных игр под Тверью. А в течение 5 лет после постройки завода, а его запуск планируется уже в 2025 году, компания рассчитывает на увеличение своей доли на российском рынке с 10% до 20%.

Hobby World («Мир хобби») является крупным российским издательством настольных игр. У них довольно богатый ассортимент: детские, семейные, игры для вечеринок, стратегические, военные, коллекционные карточные. Центральный офис расположился в Москве. 

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История компании началась в далёком 2001 году, когда в небольшой комнате работала команда всего из 4 человек (директор, редактор и пара переводчиков). Тогда это была компания «Хобби-игры». Современное же название фирма получила уже в 2010 году, после слияния конкурировавших компаний. Стоит уточнить, что сначала «Хобби-игры» приобрели компанию «Смарт», а уже позднее объединились с «Миром фэнтези», образовав Hobby World, занявшую в итоге внушительную долю российского рынка настольных игр. Под брендом Hobby World успели выйти свыше 500 игр. Причём больше 20% стали играми собственной разработки.

В 2013 году состоялся перевод на английский язык и издание игры Metro 2033 по роману Дмитрия Глуховского. Весь тираж выкупили дилеры в Европе и США. В том же году на популярной краудфандинговой платформе Kickstarter началась компания по сбору денег на карточную игру «Берсерк», которую затем поставляли на западный рынок. После успеха «Берсерка», крупнейшие издательства мира начали активно сотрудничать с Hobby World.

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Пример настольной игры с фишками и картами.

Рассмотрим новость о строительстве завода настольных игр подробнее. Компания Hobby World заявило о своём решении построить завод в промышленном парке «Боровлево-3» в Тверской области. Саму новость рассказал российским СМИ руководитель компании Михаил Акулов. Он же назвал и сумму инвестиций в проект, составившую около 500 миллионов рублей.

Также была названа примерная дата запуска завода (весна 2025 года). Причём, если сейчас издательство ежегодно выпускает около 3 миллионов игр в арендованном помещении в Твери, то мощность завода составит уже 9 млн экземпляров игр в год.

Также Михаил Акулов рассказал, что если до этого они производили коробки, карточки, фишки и игровые поля, то на новом заводе будет цех для литья пластиковых фигурок (миниатюр), которые ранее чаще всего импортировались. По словам директора Hobby World, основную нагрузку заводу обеспечит само издательство, но они также будут принимать заказы от конкурентов (которым тоже будет выгодно производство в России, а не за границей).

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Михаил Акулов поделился и стратегическими планами компании. Например, через 5 лет после открытия завода, они планируют увеличить свою долю на российском рынке до 20%, а также увеличить продажи в страны СНГ и снова выйти на мировой рынок (наверное, имеется ввиду снятие санкций с российской продукции). Также за эти годы «Мир хобби» надеется окупить все вложения в строительство завода и его техническое оснащение.

Интерьер магазина настольных игр.

Если говорить о конкретных цифрах, то объём российского рынка настольных игр, согласно информации от Hobby World и агентства «Бизнес аналитика», в 2022 году составил 22 миллиарда рублей. Оборот же самой компании за 2022 год достиг 2,9 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила 270 миллионов рублей. Получается, что на постройку завода уйдёт чистая прибыль компании за последние 2-3 года.

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По мнению экспертов игровой индустрии, сроки окупаемости проекта вполне реальные. Но оптимистичные планы компании может спутать наращивание параллельного импорта и конкуренция с торговыми марками крупных сетей и дистрибьюторов игрушек, которые также занимаются продажами настольных игр, но уже своего производства.

Рынок аксессуаров

Многие авторы и издатели настольных игр неплохо зарабатывают на сувенирной продукции. Чаще всего это кружки, бейсболки, футболки, подушки, полотенца.

Разные виды игровых полей, изготавливаются игроками или выполняются на заказ.

Но бывают и более практичные аксессуары, например, игровые поля для настольных игр с миниатюрами (Варгеймов), показывающие определённую местность. Также популярны чехлы (футляры) и прозрачные протекторы для игральных карт. Поскольку стоимость многих карточных игр превышает тысячу рублей, а некоторые игры: например, Magic: The Gathering и Берсерк требуют сбора почти уникальной колоды, состоящий из лучших карт, собранных из разных наборов и дополнений к ним. Они позволяют регулярно докупать дополнительные наборы, собирая свою редкую колоду, стоимость которой спустя годы может легко перевалить за десятки тысяч рублей и выигрывать в крупных турнирах.

Пример сложного игрового поля с рельефом нескольких уровней и подсветкой. Как правило, выполняется на заказ для игровых клубов или богатых игроков.

Суть в том, что многие игроки в настольные игры хотят иметь у себя дома напоминание о своём хобби, а на играх в клубах или просто в гостях, желают выделиться среди друзей и товарищей по игре. Поэтому рынок аксессуаров не только приносит ощутимую прибыль, но и неплохо рекламирует саму игру.

Почему люди до сих пор играют в настольные игры

Прежде всего люди – социальные животные, поэтому во все времена они любили живое общение. Разработчики программного обеспечения неоднократно пытались его заменить, создав программы вроде Skype и Zoom, когда пользователи видят и слышат своих собеседников, но полностью заменить живое общение они так и не смогли, поскольку ПО не передаёт энергетику живого общения. Поэтому некоторые геймеры со временем начинают играть ещё и в настольные игры, или даже полностью на них переходят.

Многие игроки любят создавать уникальных юнитов, делая им необычную раскраску и меняя облик брони и оружия. И спрос рождает предложение, так большинство варгеймов позволяют раскрашивать свою армию в необычные сочетания цветов и модифицировать броню и оружие воинам (в пределах правил конечно). А некоторые варгеймы, например, SAGA разрешают брать миниатюры формата 28 миллиметров от любого производителя, главное, чтобы у бойцов одного отряда было одинаковое оружие и не сильно отличалась экипировка. А карточные игры позволяют собрать действительно уникальную колоду, использую редкие карты, выпускаемые ограниченными тиражами. Что является аналогом уникальной армии в варгейме.

В современных настольных играх армии миниатюрных войск могут обладать уникальными навыками и способностями. Что позволяет игрокам разрабатывать собственную тактику и стратегию, планировать атаку и оборону с применением магию и технологий фэнтезийного мира.

Также с развитием технологий, миниатюры для настольных игр стали более прочными и детализованными. Позволяя игроку либо самостоятельно их раскрашивать и покрыть защитным лаком, либо заказать покраску у профессиональных художников. После чего фигурки приобретают максимальный реализм и становится настоящим произведением искусства.

Плюс многие издатели популярных настольных игр регулярно обновляют своды правил. После чего одни отряды теряют часть своей силы, а другие (обычно новые, выпускаемые одновременно с выходом новых правил), наоборот приобретают дополнительную силу и живучесть в бою. Данную стратегию уже много лет используют авторы варгейма Warhammer 40,000.

Многие настольные игры перестали быть скучными и бесцветными. В качестве примера рассмотрим несколько видео.


Настольный варгейм SAGA. Обзор игры от Gexodrom. В нём можно использовать почти любые миниатюры формата 28 мм.    

 

Tornscape — настольная игра с миниатюрами.

 

Обучение игры в  Warhammer Age of Sigmar: WARCRY с Беккой Скотт.

 

Warhammer: Age of Sigmar — настольный варгейм, придуманный и издаваемый британской компанией Games Workshop в 2015 году, как преемник её же игры Warhammer Fantasy Battles.

 

Настольная игра «Свержение Мутантов: Битва за Россию» от Тима Кирби, называемого русским американцем.

Виды покраски миниатюр

Отдельно рассмотрим виды покраски миниатюр, поскольку они уже образовали небольшую индустрию, начиная от производства специальных красок и лаков, и заканчивая услугами самого покраса.

Условно можно выделить несколько видов покраса:

  • Игровая покраска, когда красит сам игрок, используя простые техники, всего 1-2 слоя краски. Такие модели используются для простеньких диорам или турнирной армии. Так покрашены примерно 90% всех армий на игровых столах.
  • Художественный покрас занимает не один десяток часов и выполняется профессиональными художниками. Используется для сложных диорам и пополнения частных коллекций. Зачастую выполняется под заказ для коллекционеров и участников различных конкурсов.
  • Конкурсный покрас является самым сложным видом, когда каждая миниатюра становится уникальным произведением искусства. Это единичная и очень дорогая работа, с ценой покраса одной модели до нескольких тысяч долларов. Например, за расписанную российским художником модель танка «ленд-райдер» (Angels of redemption Landraider Crusader) по вселенной Warhammer 40,000, получившую в Англии награду «Золотой Демон», владельцу модели предлагали за неё до 5 тысяч американских долларов.
  • Покрас за деньги ставший способом заработка для нескольких сотен художников только на просторах России. Качество покраса зависит от ценника и мастерства художника, варьируясь между игровым и художественным.

Перспективы рынка настольных игр в России

Перспективы развития настольных игр весьма интересные. Поскольку, несмотря на санкции заработал параллельный импорт, а теперь ещё начнут открываться местные заводы. Ибо свято место пусто не бывает, и монополизировать весь рынок настольных игр у одной компании скорее всего не получится. А это означает открытие ещё как минимум 1-2 заводов настольных игр в ближайшие годы.

Теперь на российский рынок смогут быстрее выходить небольшие команды, разрабатывающие свои настольные игры. Например, настольная игра Тима Кирби «Свержение Мутантов: Битва за Россию». Для гигантов индустрии они не будут представлять серьёзной опасности, но смогут заказывать всю материальную часть уже полностью в России.

Для российских игроков это означает удешевление многих настольных игр, расширение их ассортимента и выбора разнообразных аксессуаров. Богатые игроки получат возможность заказать напрямую на заводе действительно уникальные аксессуары, которые не будут выпускаться ограниченными тиражами, а будут исключительно в их коллекциях.

Для российской экономики расцвет настольных игр будет означать новые рабочие места на заводах по их выпуску, заказы рекламы у маркетинговых агентств, новые темы для писателей, художников, мультипликаторов и индустрии компьютерных и настольных игр. Примером может стать вселенная Warhammer 40,000, по которой уже есть серия книг, мультиков, компьютерных и мобильных игр.

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Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

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