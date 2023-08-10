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На Украине завели 112 уголовных дел против «честных» военкомов

Коррупция на Украине пробила очередное дно. Рассмотрим новость о расследовании 112 уголовных дел против военкомов. В качестве приятного бонуса рассмотрим, как украинские военкомы, а также жёны и любовницы украинской элиты сочувствуют российской армии, всеми силами приближая её победу.
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Ранее уже приходили новости о жизни «честных» украинских военных и чиновников. Например, про продажу через Даркнет оружия и амуниции, поставляемых западными союзниками. Или работу на Украине минимум 4 бригад чёрных трансплантологов, потрошащих солдат и офицеров ВСУ на органы, которые потом отправляются в западные клиники. Или о том, как некоторые товарищи из ВСУ сбили вертолёт, на борту которого летела верхушка украинского МВД, а потом оказалось, что они шантажировали товарищей из ВСУ их торговлей оружием через Даркнет. А теперь пришла интересная новость, про начавшиеся расследование на Украине 112 уголовных дел против военкомов.


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Стало известно, что украинское Госбюро расследований начало проводить следственные действия по 112 уголовным производствам в отношении военкомов. Уточняется, что в суд уже были отправлены 15 обвинительных актов.

Напомню, что в Интернете уже кочует анекдот, что на Украине самый влиятельный и хорошо оплачиваемый сотрудник - это военком. Поскольку именно он может остановить посреди улицы любого мужчину и попросить у него любую сумму денег, которую тот с радостью ему отдаст.

И совершенно неожиданно этот анекдот оказался чистой правдой. Поскольку самым распространённым видом правонарушений, содеянных военкомами, стала помощь украинским гражданам по избежанию мобилизации и отправки на фронт. А за своё содействие в якобы легальном уклонении от мобилизации предприимчивые военкомы собирали «скромное» денежное вознаграждение, размер которого варьировался от 2 до 10 тысяч долларов. Можно смело предположить, что украинские военкомы были завербованы русской разведкой и по её заданию рьяно подрывали обороноспособность ВСУ. И теперь им вполне могут предъявить обвинение за измену родине...

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Стало известно, что в самом украинском обществе коррупция в рядах военкомов получила довольно противоречивое отношение. Так богатая часть украинского населения (которая может откупиться от призыва), считает, что доблестные военкомы на самом деле спасают потенциальных призывников от отправки на фронт, а затем скорой и бесславной гибели в ходе неудачного «контрнаступления» ВСУ. Когда их тела потом никто неделями не забирает, поскольку те стали пушечным мясом, которое однажды использовали и забыли. 

Однако другая часть украинского населения (которая не может откупиться от призыва, ввиду отсутствия нужной суммы денег, и вынуждена становиться пушечным мясом вместо богатых сограждан), не согласна с тем, что военкомы делают благое дело. Поскольку с их точки зрения, коррумпированные военкомы становятся аналогом «робин гудов», которые отбирают повестки на фронт у богатых слоёв населения и передают их бедным. С этой точки зрения, военкомы снова подрывают обороноспособность ВСУ, поскольку отправляемые ими на фронт украинцы могли бы работать (или даже уже работали) на производстве снарядов и амуниции для ВСУ, чем не станут заниматься откупившиеся богатые граждане Украины.

Если говорить простым языком, то коррумпированные или доблестные (выберите свой вариант) украинские военкомы лишают ВСУ и свою страну рабочих рук, оставляя вместо них откровенных трутней и паразитов, если называть вещи своими именами. За эту активную подрывную деятельность им отдельная благодарность от России, молодцы мужики, так держать, мы верим в ваше правое дело.

Также кроме активного содействия в уклонении от мобилизации и помощи в выезде за границу (поскольку украинцы любят пить немецкое пиво, с которым на их родине пока перебои), были озвучены и другие интересные обвинения. Например, несколько военкомов получили обвинения в избиении своих подчиненных (видимо они живут по принципу бей своих, чтобы чужие боялись), а также они занимались привлечением мобилизованных военнослужащих к строительству дачи для начальника областного военкомата. За это им тоже благодарность от России. Поскольку не нужно воинам ВСУ рыть окопы для спасения жизни своих сограждан, неблагодарное это нынче дело. Иное дело, строить дачу доблестному начальнику областного военкомата, тем самым помогая российской армии отражать неудачное «контрнаступление» ВСУ. Они даже не представляют, какой неоценимый вклад вносят в победу русского оружия на СВО! Одним словом, молодцы мужики, за это тоже вам респект и уважуха, вас по значимости можно только со Штирлицем сравнить.

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Также сообщается (неофициально конечно), что озвученные уголовные дела заводились исключительно против жадных и недобросовестных военкомов, которые забывали делится некоторой долей своих скромных доходов (получаемых коррупционным путем) с вышестоящими должностными лицами, включая высшее руководство ВСУ. Не зря же есть старая поговорка, что жадность фраера сгубила. 

А вот «скромному» высшему руководству ВСУ категорически не хватает их «скромных» прибылей от торговли оружием и органами украинских солдат. Сейчас жёны и любовницы лидеров Украины обходятся очень дорого как украинскому народу, так и западным союзникам. За это украинским девушкам и женщинам тоже огромное спасибо от России. Вместо финансирования ВСУ, ваши мужья и любовники исполняют ваши капризы, подрывая обороноспособность украинской армии. Ваша неземная красота спасает много жизней российских солдат, спасибо вам за это.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

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