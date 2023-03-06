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Arctic MX-6 против Arctic MX-4. Тест CPU. Часть 1

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Комплектация:

Arctic MX-6 продается в картонной коробке с фирменными цветами, свойственными компании. Картонная коробка содержит различную техническую информацию о термопасте, а также фотографии продукта. На боковой стороне также скрыт QR-код, с помощью которого можно проверить - подделка у вас или оригинал. В свете повальных подделок на MX-4 это очень актуально.

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Внутри находится тюбик термопасты. У шприца у нас есть несколько отверстий сбоку, которые позволят нам следить за уровнем остатка "термухи". В общем - отличий от MX-4 мало.

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Характеристики:

Вязкость: 45000 Poise.

Плотность: 2.6 г / см.

Температура непрерывного использования: -50 ~ 150 С.

Объемное сопротивление: 1.8 x 10^12.

Напряжение пробоя: 7.5 кВ/мм

Цвет: серый.

Теплопроводность на уровне 8,5 Вт (неофициальные данные).

Вязкость и метод нанесения:

Вязкость вполне сравнима с Arctic MX-4, так что ничего нового в этом плане я сказать Вам не смогу. Паста наносится отлично и хорошо распределяется как лопаткой, так и любимым указательным пальцем. По поводу метода нанесения - здесь всё очень просто. Выдавливаем небольшое количество пасты и распределяем ее тонким ровным слоем по всей поверхности. Если Вы просто "ляпнете" пасту посредине, то часть может выдавить в другом направлении и часть теплораспределительной крышки будет попросту без контакта с радиатором через пасту.

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Отпечаток:

Условия тестирования:

Тест на 500RPM вентилятора

Тест на 1000RPM вентилятора

Процессор Intel Core i5 12400 (Степпинг С0 - большой и более жрущий кристалл с отключенными ядрами)

Башня Id-Cooling 224XT Black V2

Установлена рамка Thermalright LGA-17xx

Термопасты наносились одинаковым способом и на "притирку" каждой давалась неделя. Да, это достаточно малый промежуток, чтобы паста приработалась. Но отпуск не резиновый и нужно было делать тесты. Процессор тоже достаточно холодный, но смысла делать апгрейд делать пока не вижу, даже когда будет приобретена 4070Ti. Для 2К 75Hz в любом случае избыточно.

Тестовая система:

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Prime95:

Температурный режим в квартире зафиксирован на кондишне на 25 градусов цельсия и не менялся в процессе тестирования. Между каждым прогоном делался промежуток в 15 минут для полного остывания системы до исходной температуры простоя.

Arctic MX-4 500RPM Arctic MX-6 500RPM

Arctic MX-4 1000RPM Arctic MX-6 1000RPM

По итогу имеем следующие результаты:

Arctic MX-4 500RPM - максимальная T° самого горячего ядра - 66°C, температура устаканивается на 64°C

Arctic MX-6 500RPM - максимальная T° самого горячего ядра - 64°C, температура устаканивается на 62°C

Arctic MX-4 1000RPM - максимальная T° самого горячего ядра - 61°C, температура устаканивается на 60°C

Arctic MX-6 1000RPM - максимальная T° самого горячего ядра - 60°C, температура устаканивается на 57°C

К сожалению, у меня нет сейчас возможности взять и погонять какой-нибудь 12600 или 12700 (или тем более 13600-13700). И к тому же я вообще не ожидал увидеть какую-либо разницу между результатами. Если на 12400 мы получаем 2-3 градуса профита, то для более горячих моделей процессоров можно ожидать более интересных результатов. Или нет?

Если покопать результаты, то получаем следующее - плюс минус одни и те же результаты для 12900K и для 5800X3D по трехсекционной водой. Результаты достаточно средние. Разве что можно "поверить" в заверения маркетологов, которые утвержают, что жизненный цикл MX-6 составляет аж 8 лет. Проверять это конечно же никто не будет.

Цена:

Arctic MX-4 Arctic MX-6 2 грамма - 390 руб 2 грамма - 540 руб 4 грамма - 518 руб 4 грамма - 820 руб 8 грамм - 843 руб 8 грамм - 1300 руб

Как вы можете понять - для владельцев не горячих камней даже с недорогим кулером по типу Gammaxx 300, Gammaxx 400, 214XT, 224XT будет с головой достаточно Arctic MX-4 и переплата не оправдана. Кроме того стоит быть крайне внимательным при покупке MX-4 - подделок огромное количество, покупайте только у официальных реселлеров и проверяйте по коду под защитным покрытием оригинальность товара. С MX-6 со стопроцентной вероятностью будет точно также. Заказать упаковку с измененным дизайном и наклеить другой стик на шприц - раз плюнуть. А залить туда MX-2 или MX-4 и продавать под видом MX-6 - проще простого. Новая бизнес-модель)

Итоги:

Да, результаты тестирования и поисков результатов от юзеров не впечатляют. Однако не стоит ставить точку. По тем показателям, которые я нашел - для видеокарт, особенно на техпроцессах 4-7-8 нм - буст очень неплохой. Как раз этим можно и заняться в следующем обзоре отнюдь нехолодной Sapphire RX6700XT Nitro+. Тут и высокие показатели хотспота и маленький кристалл. Думаю, там мы получим более впечатляющий прирост по температуре.





Спасибо за внимание!