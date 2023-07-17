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Большое тестирование процессоров Intel под Socket 370

Статья о том, как я готовил стенд для тестирования своей коллекции видеокарт, в ходе чего предстояло проверить 10 имевшихся у меня процессоров под Socket 370. Ну и заодно провести полноценное тестирование исправных экземпляров в компании с Pentium III 500MHz под Slot 1 и VIA Eden 600MHz.
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В прошлой свой статье, я рассказывал о том, что наконец то у меня появилась материнская плата под Socket 370 и я занялся сборкой стенда для тестирования своей коллекции видеокарт. Что же пришло время выбрать для данного стенда процессор, благо таковых под Socket 370 у меня скопилось аж 10 штук. 

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Собственно, вот такой у нас стартовый набор:

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SL36C Intel Celeron 366MHz 66MHz 128Kb 2.0V 0.25
SL3A2 Intel Celeron 400MHz 66MHz 128Kb 2.0V 0.25
SL3BA Intel Celeron 433MHz 66MHz 128Kb 2.0V 0.25
SL46T Intel Celeron 566MHz 66MHz 128Kb 1.5V 0.18
SL52Y Intel Celeron 733MHz 66MHz 128Kb 1.75V 0.18
SL5GA Intel Celeron 850MHz 100MHz 128Kb 1.7V 0.18
SL5UZ Intel Celeron 950MHz 100MHz 128Kb 1.75V 0.18
SL4ME Intel Pentium III 933MHz 133MHz 256Kb 1.7V 0.18
SL52R Intel Pentium III 1.00GHz 133MHz 256Kb 1.75V 0.18
SL6C8 Intel Celeron 1.2GHz 100MHz 256Kb 1.5V 0.13

Все имеющиеся процессоры с открытым кристаллом имели сколы и увы на этом этапе нас покинули сразу два кандидата SL52Y Intel Celeron 733MHz и SL5UZ Intel Celeron 950MHz отказавшись запускаться, печально конечно, но такова жизнь. Также оказалась что моя материнская плата не поддерживает процессоры на ядре Tualatin, так что нас ждала ещё одна утрата SL6C8 Intel Celeron 1.2GHz... 

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Тут что-то я совсем загрустил, хотел тестировать 10 процессоров, а уже на первом этапе их осталось 7... Так что было принято волевое решение добавить до кучи пару процессоров из предыдущей статьи, а именно:

 Intel Pentium III 500MHz 100MHz 512Kb 2.0V 0.25
 VIA Eden ESP 6000 600MHz 133MHz 64Kb 1.2V 0.15

VIA Eden ведёт свою родословную от процессора IDT Winchip 4 под Socket 370 так и не выпущенного в продажу и впоследствии воскрешённого VIA купившей процессорное подразделение IDT в 1999 году.  

Ну что же, глянем чего нам показывает CPU-Z, увы на VIA Eden он запускаться отказался:

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Три абсолютно идентичных процессора, отличающиеся лишь множителем и соответственно тактовой частотой

А тут у нас уже представители нового поколения процессоров с поддержкой инструкций SSE, первая вариация Pentium III под Slot 1 с огромным кэшем, однако работающим на половине частоты процессора и устаревшим 0.25мкм техпроцессом. Celeron'ы уже используют более совершенный 0.18 техпроцесс и интегрированный в кристалл кэш работающий на частоте процессора. В остальном же оба эти Celeron абсолютно идентичны, за исключением частоты системной шины на которой они работают 66vs100 и напряжения 1.5vs1.7. Как правило 566 на нормально плате при разгоне брал 850MHz без проблем, что неудивительно.  

Ну и главная наша сегодня вишенка на торте обновлённые Pentium III на ядре Coppermine работающие на шине 133MHz и различающиеся лишь множителем. Собственно, эта главные кандидаты на установку в наш тестовый стенд.

Ну не будем более тянуть, всё чего я помнил про Socket 370 я рассказа в одной из прошлых статей, так что перейдём непосредственно к тестам. 

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Тестировать будем на материнской плате Chaintech 6OIV2-E100A из предыдущей статьи.

Так же стоит напомнить особенности работы оперативной памяти на чипсете i815 на процессорах с шинами 66/100MHz память работает на 100MHz, у процессоров с шиной 133MHz память работает на частоте 133MHz. Памяти у нас будет стоять 512Mb.

3DMark 99 Max

С синтетикой я допустил небольшую ошибку, а именно не учёл оптимизацию под SSE, как видим процессоры разделились чётко на 2 лагеря с SSE и без такового. В принципе ничего страшного и уровень производительности в целом можно понять, однако при отключении SSE показания достаточно существенно падают, например, SL52R Intel Pentium III 1.00GHz показывает уже не 14367, всего 8596 попугаев. Впрочем, это всё равно более чем в 2 раза больше чем показывает SL3BA Intel Celeron 433MHz.

3DMark 2000 Pro

Тут ситуация аналогичная, SSE тащит. Вот только проблемка... в играх SSE никто особо то и не использовал в те времена, ну или толку от него там не было. 

Quake

Как видим Quake любит частоту и очень любит большой кэш. Так что Intel Pentium III 500MHz демонстрирует просто взлёт ракетой благодаря своему 512Kb кэшу. 

Quake II

В Quake II опять же делает упор на размер кэша что видно на примере провала VIA Eden у которого его всего 64Kb, а также любит широкую шину у процессора. 

Unreal

Картина не меняется, есть у VIA Eden всплеск по максимальному FPS на минимальных настройках, но толку от этого в целом нет. Я даже не поленился и протестировал ещё раз, результат такой же. 

Unreal Tournament

В UT хоть и усовершенствованный движок, но как видим толку от этого мало, по крайней мере в режиме Software рендеринга.

Ну что же, думаю с самого начала всем было очевидно какой процессор займёт место в стенде, а именно SL52R Intel Pentium III 1.00GHz 133MHz 256Kb 1.75V 0.18, его я тестировал последним, так что осталось поставить хороший кулер на хорошую термопасту и приступать к проверке и тестированию видеокарт. 

А для своей второй материнской платы Asus CUW-RM на i810 чипсете я пожалуй отложу процессор SL5GA Intel Celeron 850MHz 100MHz 128Kb 1.7V 0.18, можно конечно было бы запихать туда SL4ME Intel Pentium III 933MHz 133MHz 256Kb 1.7V 0.18, но его поддержка есть лишь в бета версии BIOS, да и встроенному видеоядру я думаю будет более чем достаточно Celeron'а. 

А на этом пока всё, до новых встреч.    

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