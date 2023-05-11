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Ну что же мой юный читатель, не прошло и пары месяцев, а у меня случилось очередное пополнение видеокарт, в несколько заходов. Началось всё с поиска S3 Trio для моего проекта по модернизации "компьютера белого человека", процесс которого вышел на финишную прямую. А потом мне понадобилась ещё одна видеокарта PCI для сборки ПК на базе Pentium I, в итоге была куплена пачка видеокарт, так как ценник был хороший, а видеокарт там было аж 5 штук, а в итоге пришло аж 7. Увы, продавец поручил отправку своему младшему брату, а тот тупо свалил их в коробку без пакетов. Так что в процессе перевозки как минимум одна карта получила фатальные повреждения, вторая получила повреждения, но запустилась и прошла тесты, а третья под вопросом - не запускается, но возможно поможет перепайка вспухшего конденсатора. Так что тут будет уместна такая картинка.

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Борис, ты ведь мой брат, поэтому старайся вести себя по-умному, как я.

Найди кого-нибудь, кто сможет отправить видеокарты. Я не хочу, чтобы это обернулось против меня.

Я хочу их протестировать, Борис. Поэтому не нанимай на дело идиотов.

В итоге за пару месяцев у меня скопилось 12 видеокарт, о которых я теперь и поведаю в условно хронологическом порядке их появления на свет.

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Итак, видеокарта номер раз UMC UM85C408AF под шину ISA:

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К сожалению, видеокарта приказала долго жить при проверке, 1 раз показала изображение с артефактами и померла прямо у меня на руках. Так что сказать о ней особо ничего не могу. Пусть лежит, как-нибудь попробуем её пропаять - вдруг оживёт.

Видеокарта номер два S3 Trio64V+ 1Mb

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Всем известная 2D видеокарта массового сегмента, эта версия оснащена 1Mb памяти, чего хватает для работы в разрешении 640х480 и 800х600 в 16bit цвете, что более чем достаточно для тех лет, также можно расширить память до 2Mb, что повысит количество доступных разрешений экрана. Пришлось купить её, так как аналогичная карта, что была у меня в коллекции, оказалась неисправной.

Видеокарта номер три, легендарный 3D ускоритель первого поколения S3 Virge 2Mb

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Легендарность этого ускорителя нельзя отрицать, ибо в момент его выхода в 1996 году он занял 60% рынка 3D видеокарт. По факту же его способности в 3D ограничивались от силы десятком игр, использующими API S3D и то, если у вас был какой-то слабый процессор типа 486 или Pentium без MMX, так как выход процессоров с поддержкой инструкций MMX начисто лишал эту видеокарту смысла, ибо на процессоре стало возможно обсчитывать графику даже шустрее чем на этом с позволения сказать ускорителе. Выпущенный позднее драйвер Direct3D по факту был неработоспособен, так как мощности и возможностей видеокарты было недостаточно для его полноценной работы, и у современного игрока сложилось бы впечатление, что карта неисправна при попытке запустить на нём Direct3D игру, так как там то пропадали текстуры, то изображение превращалось в кашу, однако это не неисправность, это оно просто вот так работает. OpenGL он не поддерживал как класс, не считая враппера для GL Quake, который имел просто никакущую производительность кадров 10-15 в разрешении 320х200, да ещё и картинка была с артефактами. Впрочем такая ситуация была со всеми 3D видеокартами первого поколения. Память на видеокарте можно было расширить аж до 4Mb, однако толку от этого было немного. Что самое противное - так это невозможность отключить все эти 3D возможности видеокарты и использовать её например в связке с Voodoo, так как не всякая игра давала возможность выбрать, на каком именно ускорителе обрабатывать графику и как следствие всё шло через S3, что было лютым геморроем и привело к тому, что карты эти на вторичке стоили дешевле карт с чистым 2D, таких как, например, вышеупомянутая S3 Trio64. Впрочем такая ситуация характерна для большинства фирм, пытавшихся выйти на рынок 3D ускорителей, что nVidia с их NV1, что ATi с их 3D Rage, что прочие фирмы: у всех, как правило, первый ускоритель был, мягко говоря, спорным вплоть до полной бесполезности. Исключение составляет разве что 3Dfx, но опять же они сделали чистый ускоритель без 2D части. Но дело S3 Virge не умерло, она возродилась как S3 Trio3D в 1998 году уже на шине AGP, причём ситуация собственно с 3D не изменилась - она в него точно так же не умела, даже в своё собственное S3D, что собственно сильно ударило по и так подмоченной репутации фирмы S3 и в конечно итоге стало одной из причин её банкротства, ибо к концу 90х затычки для слотов стали бессмысленны ввиду появления интегрированной графики, а с нормальными ускорителями у S3 так и не заладилось.

Видеокарта номер четыре, ATi Rage XL 8Mb

Видеокарта 1998 года, является обновлённой версией ATi Rage Pro 4-16Mb 1997 года, перевыпущена на обновлённом техпроцессе, с поднятыми частотами чипа и памяти, в пару к ATi Rage128 как дешёвая затычка с 8Mb памяти, умеет в DirectX 6.0 и OpenGL 1.1. Что касается конкретно данного экземпляра, то он, судя по наклейкам, выпущен аж в 2002 году 0_o, видимо их клепали китайцы из залежавшихся запасов чипов на максимально удешевлённой плате.

Карта номер пять, Trident Blade3D 8Mb в исполнении фирмы Acorp

Первый относительно удачный ускоритель от фирмы Trident, широко известной во времена 486 компьютеров своими видеокартами на шинах ISA и VLB. Blade3D поступил в продажу в начале 1999 года, что увы было слишком поздно, хоть он и умел в DirectX 6.0 и OpenGL 1,1, производительности его было явно недостаточно, что отчасти компенсировалось низкой ценой чипов 10-12$ в партиях от 1000шт. По скорости он был где-то между Intel i740 и Matrox G200, так что выход в конце 1999 года чипсета Intel i810 с интегрированной графикой на основе того самого i740 обнулил саму необходимость в видеокартах такого класса.

Плата номер шесть, ATi Radeon 7000 64Mb на шине PCI в исполнении фирмы Sapphire

Выпущенная в 2001 году бюджетная видеокарта с расширенными возможностями по видеовыводу, а именно поддержка 2х дисплеев и TV-out по достаточно низкой цене. Применялась в основном в офисных решениях, так как на момент выхода обладала достаточно скромными возможностями по обработке 3D ввиду отсутствия блоков Hardware T&L, т.е. всего лишь DirectX 6.0 и OpenGL 1.3. Данную видеокарту я уже успел протестировать и сравнить с её сестрёнкой на AGP.

Видеокарта номер семь, золотой nVidia GeForce 4 MX440 64Mb в исполнении фирмы Palit.

Золотой этот с позволения сказать ускоритель потому, что плата покрашена золотистой серебрянкой, более об этом куске текстолита сказать и нечего, ибо сказано о GeForce 4 MX уже всё. Выпущенный в 2002 году в пару к полноценному GeForce 4Ti этот кусок текстолита не умел в шейдеры, увы, множество людей, включая и вашего покорного слугу, повелось на цифру 4 в названии и купили это недоразумение. Данный экземпляр имеет 64Mb памяти на борту и шину в 128bit, в отличие от моего предыдущего экземпляра, у которого всё с точностью до наоборот 128Mb и 64bit - так что вскорости проведём их тестирование и узнаем, что лучше: широкая шина или большой объём памяти. Плата ехала как раз в той самой злополучной посылке, о которой я рассказывал в начале статьи, так что имеет повреждения и отлетевшие компоненты, однако, как ни удивительно предварительные тесты показали, что она исправно функционирует.

Пациент номер восемь, ATi Radeon 9200 128Mb

Много сказано уже про данный ускоритель, конкретно данный экземпляр - это полноценный Radeon 9200 с шиной 128bit, в отличие от моего предыдущего экземпляра Radeon 9200SE с шиной в 64bit. Будет повод их сравнить. Данная видеокарта была выпущена в 2003 году и по недоразумению попала в один модельный ряд с Radeon 9500/9800, являясь по сути урезанным вдвое Radeon 8500 прошлого поколения с поддержкой DirectX 8.1 и OpenGL 1.5. Ввиду полного фиаско видеокарт nVidia GeForce FX вполне неплохо конкурировал с их младшими модификациями.

Видеокарта номер девять, nVidia GeForce FX 5200 на 128Mb от фирмы Asus

Старый добрый Фуфлыкс 5200, умел в какие никакие шейдеры и позволял запускать игры, которые их требовали. В остальном всё тот же FX, который на бумаге якобы умел в DirectX 9.0a и OpenGL 2.1, по факту же мог в них продемонстрировать слайд шоу, как и прочие видеокарты семейства FX. Впрочем, об этом у меня была отдельная статья. Увы, данный экземпляр получил фатальные повреждения при транспортировке, так что протестировать его не удастся.

Номер десять в нашем списке nVidia GeForce 7600GS на 256Mb от фирмы Asus.

Видеокарта 2005 года в AGP исполнении, использует мост PCI-E на AGP, так что крайне ненадёжна и требует бережного обращения, особенно учитывая её пассивное охлаждение. Требует дополнительного питания через Molex, в отличие от карт в исполнении PCI-E, у которых такой надобности не было. Карточка хорошая, умела в DirectX 9.0c и OpenGL 2.1 без всяких оговорок, имея неплохую производительность закрепила доминирующее положение фирмы nVidia на рынке. Данный экземпляр увы не запускается, на вид повреждений и отсутствующих компонентов на плате на обнаружено, надеюсь, дело во вздутом кондёре.

Видеокарта номер одиннадцать, AMD Radeon HD3450 на 512Mb от фирмы PowerСolor

Карта 2008 года, выпускавшаяся уже под брендом AMD, под шину AGP. Использует мост PCI-E на AGP, так что не особо надёжна, особенно учитывая полное отсутствие на нём радиатора. Наиболее частой причиной выхода таких карт из строя был как раз сгоревший мост. Требует дополнительного питания через разъём Molex, чего опять же PCI-E версии не требовали. Поддерживает DirectX 10.1 и OpenGL 3.3, что позволяло владельцам старых систем на AGP ещё какое-то время пожить на старой системе и получить прибавку к скорости при переходе с чистых AGP видеокарт, а владельцам Фулфксов так и перейти наконец на Windows Vista или даже Windows 7 благо драйвера позволяли. Драйверы правда были специальные с поддержкой AGP и обновлять перестали намного раньше, чем для PCI-E версий видеокарт.

Ну и наконец видеокарта норме 12, двухголовый монстр от nVidia - Quadro NVS420 512Mb.

Имеет на борту 2 чипа G98 образца 2008 года, т.е. это такой двухголовый GeForce 8400GS, сложно сказать, умеет ли данная видеокарта в SLI, так как её предназначение - это вывод изображения на 4 монитора, посредством специального кабеля-переходника с разъёма VHDC (SCSI 68pin) на 4хDVI. Увы, данного кабеля у меня в наличии нет, а ценники в интернете на него от 3.5 до 15 тысяч рублей, что, как вы понимаете, бред чистой воды. Так что в ближайшее время вряд ли получится данную карту протестировать, а в коллекции нехай лежит. Карточка поддерживает DirectX 10 и OpenGL 3.3.

Вот такое у нас получилось пополнение коллекции, за сим позвольте с вами попрощаться - до новых встреч.



