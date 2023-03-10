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Мой тернистый путь на пути сборки игрового ПК для школьника

Сборка игрового ПК для школьника, выбор оптимальной конфигурации при ограниченном бюджете, мысли, размышления, судьбы мировой революции. А также о возникших трудностях, нюансах и допущенных ошибках. Ну и немного тестов и сравнений с моим древним ПК с процессором 2012 и видеокартой 2016 годов.
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В прошлой своей статье я обещал рассказать о сборке игрового ПК для школьника, ну что же, пришло время. Будет много букв и фотографий. 

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Обратился ко мне один мой старый товарищ и молвит - Надобно мне школьнику своему компьютер собрать новый - игровой, но недорогой. На всё про всё 80, ну край 90 тысяч рублей. 

Задача конечно интересная, благо дело я это люблю, а свой опыт по сборке ПК я скромно характеризую выражением "Собрал несколько...". Одна беда, последние лет 5, а то и больше я совсем отошёл от сферы продаж, так что не особо в курсе цен и навскидку ничего товарищу ответить не смог, сказал - Ну гляну вечерком чего там на 80к можно собрать. 

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Магазинов нормальных с железом у нас в городе не осталось, так что сходить посмотреть нынче некуда. И логичным решением стало всё заказать через интернет магазины, коих у нас в городе представлено 2 федеральных сети, имена которых слишком известны, чтобы их называть.

И поглядев цены, я был слегка фраппирован их размером... 80к было, мягко говоря, "впритык", а точнее недостаточно. Ассортимент железа хоть и большой, но постоянно меняющийся, за пару недель пока товарищ готовил деньги, ну и в целом мы прикидывали и согласовывали, конфигурация... эта долбанная конфигурация менялась раз 10, постоянно пропадали из наличия те или иные добавленные в "избранное" позиции и приходилось заново подбирать аналоги. Все изменения я уже и не вспомню, но по паре раз менялось - память, охлаждение CPU, корпус, блок питания, кулеры в корпус, процессор постоянно то появлялся, то пропадал, то менялась на всё это цена... в общем никакого удовольствия от процесса. 

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Ну да бог с ним, деньги были собраны, конфиг подобран, заказ оплачен. Заказывали в 2х магазинах ввиду достаточно большой разницы в ценах на некоторые позиции. В целом это не очень хорошая идея если вдруг железо поведёт себя как-нибудь не так при сборке и придётся тащить его в сервис, а там начнутся качели с тыканьем магазинов друг в друга. Увы, всё железо у меня в 1 экземпляре и "подкинуть" для проверки будет нечего. С другой стороны, железо я в целом выбирал +/- качественное, так что ничего такого случиться было не должно. 

Собственно, начал я с главного и очевидного - выбора платформы и видеокарты. Коли компьютер у нас игровой, выбор был очевиден: не менее 6 ядер, видеокарта с трассировкой лучей и минимум 16Gb оперативной памяти. 

В основу всего естественно был положен процессор Intel и учитывая бесполезность E-ядер и неадекватной цены на процессоры и материнские платы 1700 было решено брать 11-ое поколение, а точнее народный Intel Core i5 11400F ценою на момент покупки в 11000р.

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Я уже имел с ним дело и несмотря на его горячий нрав относительно 10-го поколения разница в цене у него была не существенная, а какие-никакие плюшки очевидны - PCI-E4.0 и дополнительный слот под M2, висящий на процессорных линиях PCI-E. Учитывая, что материнскую плату мы будем брать на Z590, при выборе материнской платы основными критериями были - наличие на борту WiFi модуля, а также нормальный ATX размер, а не какой-то там обрубок. Собственно, на момент покупки самый доступный вариант - это Gigabyte Z590 UD AC, ценою в 9500р.

На борту был Z590 чипсет, 3 разъёма под накопители М2, 4 слота под оперативную память, два полноразмерных слота PCI-E 16, один из которых правда работает на 4х, но с ним пусть будет, а без него и не надо. Так же помимо WiFi там ещё есть и Bluetooth, плюс 4 SATA порта под классические накопители. И главное достоинство этой платы - никакой ЛГБТ подсветки, хотя разъёмы для подключения внешней там какие-то есть, если вдруг кто такие склонности имеет. Так же на верхний SSD M2 тут есть радиатор, хотя толку от него я особо не заметил, какое-то хлипкое у него крепление, тонкая термопрокладка и никакущий прижим. 

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Для охлаждения процессора был выбран Thermalright Assassin King 120 Plus ценою в 3500р.

Обзор и тестирование которого я делал в отдельной статье, все желающие могут пройти ознакомиться. Тут я лишь отмечу, что для охлаждения 6ти ядерного Intel Core i5 11400F данного кулера оказалось более чем достаточно, и я думаю хватило бы и для какого-нибудь 8ми ядерного i7 с запасом. 

С оперативкой было уже не всё так просто, выбор то в магазинах приличный, а вот качество этих всех модулей сомнительное. Ни для кого не секрет, а для тех кому секрет мы его сейчас раскроем - модули памяти подбираются довольно просто - для начала было решено брать сразу 32Gb, чтоб в ближайшие лет 5 к этому вопросу не возвращаться, частота естественно 3200 максимальная для стандарта DDR4 и главное рабочее напряжение 1.2в. Проставив все эти галочки на сайте магазина вдруг обнаруживается, что выбрать-то надо всего-то моделей из 10-12, а весь шлак сам собой отсеивается. Сначала я хотел взять какие-то обычные "зелёненькие" модули то ли Crucial, то ли Samsung, но они пропали из продажи. В итоге был взят комплект из 2х модулей по 16Gb - прошу любить и жаловать Patriot Signature Line Premium PSP432G3200KH1 2х16Gb. Цена на момент покупки 6500р. 

Забавная форма модуля памяти, видимо для более надёжной и простой установки в слот.

Модули имеют радиаторы, которые исполняют скорее декоративную функцию, но как бы есть и есть. Более особо сказать о них и нечего, разве что если вдруг появится желание поставить 4 таких модуля, то скорей всего придётся снижать частоты для стабильной работы из-за особенностей контроллера памяти в процессоре, но это не точно и проверить я увы это не могу. 

Далее пришла очередь видеокарты, тут особо думать я не стал, коли мать у нас Gigabyte, то давай и видяху ставить Gigabyte. А так как с охлаждением шутить не стоит, учитывая нынешние цены на видеокарты, то берём с 3мя вентиляторами Gigabyte GV-N3060GAMING OC-12GD 2.0 LHR ценою в 37000р. Собственно вот и она.

Увы, при сборке я забыл сделать фотографии самой видеокарты и у меня есть фотография только в установленном виде, так что дёрнул их с открытых источников. Дальнейшие тесты, о которых я писал в обзоре на процессорный кулер, показали, что даже такого охлаждения видеокарте "впритык", так что мой выбор был верным. 

Что же, основа у нас есть, перейдём к системе хранения. Коли у нас аж 3 слота, было решено установить 2 SSD, один на 250Gb под систему, второй на 500Gb под игры, плюс у меня валялся почти новый жёсткий диск на 500Gb, который пойдёт под всякое барахло типа фильмов, музыки и прочего. Ориентировался я исключительно на те спецификации, что были указаны на сайтах производителей, так что были приобретены.

Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S250BW на 250Gb - 3800р

Он брался как "первый быстрый", но в ходе тестов выяснилось, что он ничем не шустрее второго... хотя справедливости ради надо отметить - тестировал я это всё "по верхам" ибо времени особо не было.

WD Blue SN570 WDS500G3B0C на 500Gb - 4500р

Вместо него изначально планировался более простой и дешёвый WD Green, но он пропал из продажи, а на этот Blue был хороший скидон.

Ну и собственно жёсткий диск Toshiba P300 HDKPC35AKA01 500Gb.

О нём сказать особо нечего - он есть, и он бесплатный. 

Собственно, что у нас дальше - блок питания, на вскидку видеокарта + процессор потребляют +/-300вт, так что ориентироваться надо на 500-600 ватный блок питания, чтобы +/- на всё хватило с запасом. И был выбран FSP ATX-700PNR PRO за 5000р.

Изначально я хотел брать какой-то 650W блок питания с отстёгивающимися проводами, увы, он предательски пропал из продажи, а возиться дальше у меня не было ни сил, ни времени, так что выбор пал на старый добрый FSP, который в представлении, я думаю, не нуждается. Наконец-то они стали делать их в чёрном цвете, хотя, наверное, это у них уже давно, просто я не в курсе. Провода хорошие, длинные, из особенностей это два 8pin разъёма на CPU, что позволяет использовать данный блок в 2х процессорных сборках, а вот два 8pin разъёма GPU - это по сути 1 провод, и один разъём выходит из другого. Это конечно ничего страшного, учитывая, на какой сегмент данный блок питания рассчитан, но для информации полезно. Ну и по мощности не стоит ждать, что данный блок питания вывезет реальные 700вт нагрузки, но 600вт выдаст, чего для данной системы с солидным запасом. 

Далее у нас корпус с неблагозвучным названием Aerocool Shard A-BK-v, ценою в 4200р.

Увы, данный корпус пусть и ожидаемо, оказался главной ошибкой в данной сборке. Об этом можно почитать в статье с обзором и тестированием кулера, а тут же отмечу что в бытовом использовании его достаточно, и выглядит с пары метров он достаточно прилично. Естественно, планировался другой корпус, а именно Zalman i3, но что? Правильно - он пропал из продажи и пришлось брать другой методом - школьник, ткни в тот, который нравиться. 

Предвидя проблемы с охлаждением, в корпус было запихано максимальное для него количество вентиляторов, а именно 6шт 120х120 ID-COOLING двух видов FL-12025 и FL-12025K 500р за шт.

Почему разные? Всё потому же - ни тех, ни других не было в нужном количестве в продаже и пришлось взять 3+3. И что вы думаете? Через неделю они мало того появились в нужном количестве так ещё и по 350р. Одно расстройство. Сказать о них особо нечего - они работают. Но толку от них маловато, ввиду неудачной конструкции корпуса. 

Так как вентиляторов 6 шт, а разъёмов на плате 4 шт, пришлось колхозить двойники, благо у меня как раз валялась пара штук длиной 15см, купленных когда-то на Aliexpress для проекта по оживлению и модернизации Xbox 360, о чём была у меня статья

Двойники эти длинные и судя по всему провода там явно не из меди и дают повышенное сопротивление, так как при подключении кулеров у них упали обороты с максимальных 1250 до 1000... но других у меня увы не было, так что заменим через годик, когда придёт время чистить компьютер от пыли. 

Собственно, всё это было собрано до кучи.

Провода без оплётки слегка бросаются в глаза.

Их неиспользуемые остатки были аккуратно уложены возле отсека для жёстких дисков.

Комп успешно запустился.

И на потолке засияла "Голубая луна"

BIOS я шить не стал, ибо стоял там вроде F5, следующим были F6 и бета F7, в описании которых ничего существенного я не увидел. На ПК была установлена Windows 10 и Office 2013, благо у владельца был аккаунт с когда-то купленными лицензиями. После установки драйверов с диска и свежих драйверов nVidia, были скачаны и установлены все обновления через Центр обновления Windows. Из прочего софта были установлены Firefox, VLC и 7zip, ну и более, я думаю, ничего и не надо.  

И пришло время поиграть и протестировать. Увы, на всё про всё у меня остался один вечер после работы, так что тестировал тем, что было под рукой.

Начнём с системы хранения.

SSD Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S250BW

SSD WD Blue SN570 WDS500G3B0C

HDD Toshiba P300 HDKPC35AKA01

Переходим к играм, их, увы, удалось пощупать не так много.

Одна из лучших игр последнего времени и последняя, которую я прошёл до конца - Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 без трассировки
Всё на максимум, ухудшайзеры DLSS и тому подобное естественно отключены.

Cyberpunk 2077 с трассировкой.
Всё на максимум, ухудшайзеры DLSS и тому подобное отключены.

Лучшие на данный момент, хоть и погрязшие в самокопировании, аркадные гонки Forza Horizon 5. 

Forza Horizon 5 (настройки указаны на картинке).

Спорная, но безусловно красивая и технологичная Returnal родом с PlayStation 5.

Returnal; всё что можно на максимум.
Ухудшайзеры DLSS и прочее отключены.

Ну и небольшое сравнение с моим домашним старичком, эпичная битва между Intel Core i5 11400F/32Gb DDR4 3200/3060 12Gb/Samsung SSD 250Gb NVMe и Intel Xeon E3-1230 V2/16Gb DDR3 1600/1060 3Gb/Samsung SSD 250Gb SATA2. Все настройки на максимум. 

Первая и пока последняя Final Fantasy с официальной русской локализацией Final Fantasy XV.

Старая добрая Resident Evil 6, закончившая эпоху шутанства в серии утонувшей в самоповторах.

Легендарный Street Fighter IV, если не возродивший, то как минимум давший новое дыхание жанру файтингов, захиревшему было в 2000х годах. 

Старенькая и незаслуженно забытая Анабиоз: Сон разума, получившая на КРИ 2007 приз в номинации "Лучшая игровая графика".

Что же мы имеем по итогу - можно играть в любые современные игры в 1080p на максимальных или близких к тому настройках, а также практически двукратный рост производительности относительно моего компьютера с разницей в возрасте по процессору в 8 лет и 5 лет по видеокарте. Данный системный блок обошёлся в сумму 88 000 рублей + всякая мелочёвка и софт были в найдены в загашниках. М-да, цены нынче не радуют, хотя и укладываются в +/- 1000$, которую всегда стоил нормальный ПК. Хорошо быть школьником, которому такой подарят, увы, когда ты - не школьник, всё выглядит несколько иначе. 

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