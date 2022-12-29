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Было это давно и было это недавно... Много термопасты с тех пор утекло... Пришло время закончить статью которую я начал писать на этом сайте 11 лет назад )))

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Году эдак в 2011 загорелся я идеей поиграть в Fable 2, игрушка была знатная, ещё и с полным переводом. Одна беда, была она эксклюзивом для Xbox 360. Покупать приставку в магазине как то было жалко денег. Изучив вопрос было выяснено что приставки сии надёжностью не отличаются. Хворь на них нашла - отвал GPU называется. Хворь эта в те времена была повсеместной. Прогневали Будду Православного европейцы, запретив свинец в припоях использовать. И всё бы ничего была у меня в хозяйстве станция паяльная, да не простая, а инфракрасная. Так что было принято стратегическое решение - купить Xbox 360 с 3мя огнями.

Пациент был найден за 500р/тушка, ревизия оказалась самая первая, так называемая Xenon, без HDMI, зато с приводом Samsung который шьётся не вынимая папироски изо рта.

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Помимо отсутствия HDMI данная ревизия отличается хорошим радиатором на CPU с теплотрубкой и медным основанием и отвратительным алюминиевым радиатором GPU без нифига.

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Приставка несла на борту процессор от IBM ажмо 3 ядра 6 потоков и частотой 3.2GHz и видеочип от AMD что то типа HD2600. Из за особенностей конструкции и тупизны инженеров GPU грелся как падла и отвалы преследовали эту версию Xbox 360 на протяжении всех 3х ревизий в которых она выпускалась, внутри ревизий там были ещё ревизии, но делу это не помогало. Более менее это решилось в 3ей, но опять же малейшее ухудшение охлаждения, в следствии неудачной установки или просто из-за пыли, приводило к отвалу GPU. Как позднее признала Microsoft все 18 миллионов приставок были выпущены на рынок с заранее известным недостатком. И всё чего добились люди через суды это бесплатный пожизненный ремонт. Ни отзывных компаний ни компенсаций добиться не удалось. Сколько этих приставок не добралось до сервиса, неизвестно никому, учитывая что на первые партии гарантию давали всего 3 месяца, а на последующие 1 год. Люди как могли сами пытались их чинить, что автоматически лишало их официальной гарантии, вот такой вот бизнес. И в каком то там году было выпущена совершенно новая версия приставки где бы GPU был интегрирован в CPU и в целом за счёт нового техпроцесса уменьшено тепловыделение вкупе с изменением системы охлаждения. Ей был присвоен суффикс S и далее без особых изменений спустя некоторое время вышел удешевлённый вариант с суффиксом E. Но и у них со временем вылез косяк с высыхающей термопастой под крышкой процессора, но благо если вовремя это заметить крышку можно просто срезать. С тех пор ни каких девайсов от Microsoft я стараюсь в хозяйстве не иметь.

Но не будем о грустном. GPU был перепаян, приставка взлетела и встал вопрос о модернизации охлаждения. Запустив шаловливые ручки в помойку местного сервиса на свет был извлечён радиатор GPU новой ревизии Falcon, с теплотрубкой и присобаченным к нею кхм... с позволения сказать дополнительным радиатором. Какой гений это спроектировал и зачем - понять сложно. Ибо при стандартном охлаждении и организации воздушных потоков этот доп. радиатор не продувается от слов совсем и ни как. Но с ним пусть будет, а без него и не надо...

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Охлаждение в Xbox 360 представляет собой 2 вентилятора и кожух, который однако не накрывает радиаторы, а просто примыкает к ним с зазором в миллиметр. Что естественно меня не могло устроить и из подручных средств были изготовлены удлинители кожуха, что позволило нормально продувать радиаторы.

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В корпусе были проделаны дополнительные отверстия снизу для доступа воздуха, а так же срезаны решётки за вентиляторами и была приобретена подставка с вентиляторами и местами для хранения джойстиков. Естественно подставка так же была попилена дремелем ибо в стоке там перекрывалось 70% потока воздуха от вентиляторов.

На этом я успокоился, собрал всё до кучи, естественно заменив термопасту на какую то валяющуюся у меня Zalman в маленьком тюбике. Привод был прошит. Был куплен незадорого жёсткий диск на 120Gb. Приставка подключена к телеку и пришло время играть. Прошёл я на ней много чего гонки, файтинги, шутеры, из особо запомнившихся Gears of War 2 и Battlefield: Bad Company, естественно Forza Motosport 3. А вот до Fable 2, как то руки не дошли... Игрался я игрался, а потом меня застигла напасть под именем - переезд. В итоге чтобы много с собой не тащить - всё было собрано в кучу и продано.

И так бы эта история закончилась, но недавеча как этим летом зашёл я к своим знакомым в местный сервис. А они мне и говорят - слухай, у нас тут валяется полтора Xbox 360 в мешке из-под картошки, у тебя ж был такой, ты в них шаришь, надо - забирай. Заняться было всё равно нечем, ну я и забрал на свою голову...

В итоге мне досталась 1 приставка в собранном виде, карта памяти аж на 256Мб и мешок запчастей включая разобранный в ноль джойстик, плату с 3мя огнями и полуразобранный привод + барахла по мелочи. Приставка оказалась 2ой ревизии так называемый Falcon, где был улучшен радиатор на GPU путём добавления теплотрубки и куцего радиатора на ней. А вот радиатор на CPU был заменён на обычный кусок алюминия. Вот в этом весь Microsoft - одно лечим, другое калечим. Обе платы были не паханные, что не могло не радовать. Были докуплены - радиатор CPU от самой первой ревизии с медным основанием и теплотрубкой, передняя панель с живыми шторками портов и корпус для жёсткого диска. На поиски ушло пару недель...

И началась эпопея с восстановлением и модернизацией. Термопаста была заменена на Noctua NT-H1 которая была у меня в хозяйстве. А вот подставку под джойстики с вентиляторами найти не удалось, так что было принято стратегическое решение впендюрить сбоку вентилятор, аккурат напротив дополнительного радиатора висящего на теплотрубке. Дремелем была прогрызана дырка и отверстия для крепления обычного 80х80 вентилятора, в закромах найдена гриль решётка. Через 3pin двойник вентилятор был запитан параллельно основным, правда пришлось немного перекоммутировать ему провода в разъёме, ну и полностью удалить жёлтый провод за ненадобностью. Так же были сделаны кожухи на радиаторы из подвернувшейся под руку упаковки от чехла iPhone.

Дальше предстояло разбираться приводом, привод был с одной стороны удачный - Benq, который легко прошить, а с другой стороны он был ушатан... то он не читает, то он не открывается, то он не закрывается. Замена лазера ни чего не дала, замена пасиков, чистка, смазка - всё пофигу. В итоге было принято стратегическое решение слить ключ и прошить в останки другого привода лежащего в мешке из-под картошки, который по счастью оказался той же модели от Benq - и о чудо, всё заработало. На всё про всё ушёл месяц...

Собрав до кучи джойстик, я радостно предвкушал как я сейчас поиграю... Но в мешке из-под картошки не оказалось кейса для батареек. Пришлось заказывать с Китая... так прошёл ещё месяц. Получив заветный кейс выяснилось джойстик хоть и включался, но при попытке синхронизировать его с приставкой вырубался на проч. Беда беда... Было принято стратегическое решение купить донора на Авито. Так прошло ещё две недели... Из двух джойстиков был собран один в корпусе от Xbox 360 Elite, плата влезла немного с натягом, но в целом всё было норм, за исключением того что джойстик напрочь отказывался заряжаться от фирменного шнура. Но от батареек работал.

Осталось решить вопрос с жёстким диском, в принципе если поставить свежую заводскую прошивку на приставку то она позволяет использовать внешние жёсткий диск по USB, объёмом вплоть до 2Tb, но свежую прошивку шить не хотелось, а то мало ли вдруг это не даст потом поставить Freeboot. В вопросах Freeboot я не силён, так как там надо паять, а я это дело не люблю, тем более в столь мелком масштабе. Так что вооружившись оригинальным корпусом для жёсткого диска я пошёл искать оный диск фирмы WD 2.5" нужной модели, которую можно прошить и приставка будет думать что он оригинальный. В городе дисков по приемлемым ценам, в нормальном состоянии и с адекватными владельцами не нашлось. Так что пришлось тащить с другого города. И ждать ещё 2 недели... Получив диск и убедившись в его работоспособности, я его прошил, благо опыт уже имелся, да и ничего сложного в этом нет.

Всё было собрано до кучи и запустилось. Радость мою омрачало лишь заедание лотка привода если закрыть его без диска внутри... но разбирать ещё раз мне это всё было уже лень, так что я счёл этот нюанс несущественным.

Были приобретены пару дисков - лицензия Forza Motosport 3 и заводская пиратка Metal Gear Solid Ground Zero, чисто для проверки. Всё запускалось, всё работало... но после почти полугода приключений и развлекухи со сборкой приставки, играть мне в неё расхотелось, так что всё было выставлено на продажу и успешно продано.

Стоит ли сейчас связываться с Xbox 360 учитывая что на нём достаточно большая библиотека игр в которые стоит поиграть. Если вы не сторонник пиратства то рекомендую взять какую-нибудь из последних приставок E версии и играть в лицензии, с обязательной установкой игр на жёсткий диск ибо приводы увы не вечны и умирают. Версия S интересна возможностью сделать Freeboot, но нужны прямые руки, а так же необходимо в предупредительном порядке удалить крышку с процессора. Оригинальная же FAT версия интересна только если брать с легко прошиваемым приводом Benq или Samsung, но приводы эти как правило ушатанные и сколько они проработают неизвестно. Также FAT в обязательном порядке требует модернизации системы охлаждения с обязательной установкой дополнительного вентилятора. Кому нечем заняться и руки чешутся - дерзайте. А я пожалуй больше за такое не возьмусь )))

Что касается цен на рабочие комплектные приставки с проводами джойстиками и прочим на вторичке:

1) За FAT версию не вздумайте отдавать более 5к рублей в независимости от комплектации и состояния, разбирать и пилить её вам придётся в обязательном порядке, если хотите что бы она прожила подольше.

2) За S и E по обстановке до 7к и до 10к если в комплекте есть Kinect.

С учётом кучи запчастей которые продавались, покупались и обменивались, восстановление второй приставки обошлось мне в сумму порядка 3к рублей и была она продана за 6к. Делалось это не для заработать, а для души, так что я доволен. За 3к такой объём работы я бы делать не стал.

А Fable 2 я так и не прошёл...