Далёкий 2007 год выдался для компании AMD отнюдь не сладким, ибо после покупки остатков обанкротившейся компании ATi, шёл нелёгкий процесс взаимной интеграции. Следствием этого всего стало серьёзное отставание в разработке и выпуске графических адаптеров нового поколения. Основной конкурент, в лице компании nVidia, представил миру свои флагманские DirectX 10 видеокарты в канун славного праздника в ознаменование "89 годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции", и трудящиеся всего мира по окончании праздничных торжеств могли их купить - 8 ноября 2006 года.

А вот у компании AMD дело не заладилось, и свой флагман они смогли выпустить лишь спустя полгода, ко "Дню Солидарности Трудящихся" в мае 2007 года. Трудящиеся всего мира хлынули в магазины и сметали с полок новейший флагман AMD Radeon HD2900XT, но карта эта мало того, что не могла тягаться с флагманами nVidia, так ещё и переплюнули оные по части ненадёжности - ибо карты при интенсивном использовании массового дохли в течении пары тройки месяцев после покупки.

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Мне в руки даже как-то раз попадал такой трупик, выглядит он конечно до сих пор солидно.

Но даже такой системы охлаждения с выбросом горячего воздуха за пределы корпуса было недостаточно, да и корпуса в те года если честно не очень были рассчитаны на столь горячее железо, имея максимум по одной 120мм вертушке на вдув и выдув. Так что конец всех этих видеокарт был печален...

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Увы, данную карту мне восстановить не удалось, ибо отдал я её знакомым в сервис на предмет погреть чип на паяльной станции - дабы попробовать карту оживить и по возможности протестировать, а потом попробовать задушить её до уровня HD 2900 Pro. Но в сервисе мне плату в итоге потеряли... )))

Впрочем, взамест неё я получил от них на шару пачку PCI-E видеокарт, в том числе и героя нашего обзора.

После эпичного провала с Radeon HD 2900, компания AMD, спустя всего 6 месяцев, к очередной годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции начала выпуск новой линейки видеокарт, во главе с флагманом Radeon HD 3870, что по времени совпало с выходом второго поколения видеокарт nVidia GeForce 8800, ибо первое поколение оказалось ненадёжным и дорогим. И если nVidia перевела свою линейку на 65нм техпроцесс, то AMD на 55нм, впрочем, как мы теперь уже знаем все эти нм не более чем маркетинг.

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Собственно, в чём было отличие нового флагмана - а основным стало урезание шины памяти с 512 до 256bit, что вкупе с более тонким техпроцессом позволило значительно снизить цену, ибо и сам чип стал проще и плата под него. У nVidia, впрочем, в 8800 линейке случилась та же метаморфоза, только там шину урезали с 384 до 256bit. Эталоном надёжности что у AMD, что у nVidia эти карты так и не стали, но количество отвалов упало на порядок.

Сегодня мы посмотрим, что мог новый флагман от AMD, на примере видеокарты фирмы Sapphire:

Увы, карта у нас в не самом лучшем - однослотовом исполнении. В принципе охлаждение у неё вполне достаточное, вот только мало того, что весь горячий воздух остаётся внутри корпуса, так он ещё летит на жёсткие диски, которые в те времена имели обыкновение располагаться в передней части корпуса. Ну и шумит это всё достаточно неприятно, впрочем, как-то видеокарта прожила 17 лет, и на том спасибо.

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Для дополнительного питания используется один разъём 6-pin, HDMI на плате отсутствует, но имеет полноценную реализацию с выводом звука, посредством переходника DVI-HDMI.

Соперниками нашего сегодняшнего пациента будут nVidia GeForce 9600GT 512Mb и nVidia GTS 250 1Gb.

Собственно, вот как-то так они выглядят в GPU-Z:

Отличительной особенностью флагманских видеокарт AMD того периода было использование памяти стандарта GDDR4, который хоть и обеспечивал более высокие частоты нежели GDDR3, однако всё это ценой более высоких задержек. Компания nVidia полностью проигнорировала данный стандарт, и перешла сразу на GDDR5, но в настольном сегменте лишь в 2010 году. Шейдерные блоки AMD имеют иную архитектуру, нежели таковые у nVidia, и очень условно их можно пересчитать в соотношении 5:1 к nVidia - т.е. 320/5=64. Поддержка DirectX 10.1 ничего особо не даёт, как собственно и поддержка DirectX 10, игорей для которого можно пересчитать по пальцам одной руки.

Отдельно стоит отметить размеры самого чипа, который существенно меньше обоих чипов nVidia, и более чем в 2 раза меньше по площади чем чип Radeon HD2900 (420мм2), а, следовательно, и сам чип получался при массовом производстве дешевле в 2 раза.

Давайте посмотрим, на что был способен флагман компании AMD, тестировать будем на Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz, 4Gb DDR3-1333 и под управлением Windows 7.

3DMark 2001 SE

Иии... с ходу у нас творится неладное... Radeon HD 3870 уступает обоим своим конкурентам.

3DMark'03

Картина - удручающая...

3DMark'05

Даже и не знаю, что сказать...

3DMark'06

Всё хуже и хуже...

3DMark Vantage

И даже под DirectX 10 всё у Radeon HD 3870 - печально.

Quake III Arena

А тут внезапно карта выстреливает и вырывается на внушительные 35% вперёд.

Unreal Tournament 2004

Все карты показали результаты в пределах погрешности измерений.

Doom 3

В Doom 3 карта AMD ожидаемо проваливается... уступая конкурентам практически в 2 раза, с OpenGL у компании ATi/AMD как-то всегда не ладилось.

F.E.A.R.

А вот чем объяснить провал AMD в родном для неё DirectX 9.0 - я сказать затрудняюсь, но имеем что имеем.

Resident Evil 5

И вновь все карты выступают вровень.

Resident Evil 6

А вот в более свежей игре, на том же движке, Radeon HD 3870, хоть звёзд с неба не хватает, но хотя бы обходит GeForce 9600GT почти на 20%.

Street Fighter IV

И вновь Radeon HD3870 чуть быстрее GeForce 9600GT, но всего на 5%.

Street Fighter V

И под занавес 10% превосходства Radeon HD3870 над GeForce 9600GT.

Итоги

Вот такое у нас сегодня получилось занимательное тестирование. ТОП от AMD оказался мягко говоря далёк по производительности от флагманов nVidia, однако он и стоил заметно дешевле. И вплоть до выхода на рынок видеокарт nVidia GeForce 9600GT - вполне неплохо продавался, ибо за условные "до 200$" вы получали достаточно производительную видеокарту, с полноценным HDMI, и довольно высокой надёжностью. А от nVidia тогда была только 8800GT, которая хоть и была быстрее, но стоила дороже "до 250$", ну а 8800GS была мало распространена и по скорости была заметно слабее. А ведь были ещё Radeon HD 3850, с ещё более низким ценником, ну и под конец жизни данного чипа была выпущена HD 3830 - за смешные 120$, впрочем, широкого распространения она не получила. Но время шло, и на горизонте замаячили видеокарты AMD Radeon HD 4000, впрочем - это совсем другая история...

Ну а на этом у меня на сегодня всё - всем пока, увидимся осенью... что-то я подустал, да и материала осталось от силы на пару месяцев - надо подкопить и вернуться с новыми силами.



