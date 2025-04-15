Шёл далёкий 2008 год, а у компании nVidia началось обновление линейки видеокарт. Собственно, первой видеокартой в новой линейке был GeForce 9600GT, представленный в феврале 2008 года, а остальное "обновление" представляло собой "тупо" переименование видеокарт 8000 серии в видеокарты 9000 серии, с небольшими корректировками модельных позиций в нижнем ценовом сегменте. Корректировки эти были не просто так, а для того что бы было куда вписать видеокарты на совершенно новом чипе G94, аналога которого в 8000 линейке не было. И получили данные видеокарты славное имя GeForce 9600, со всяческими там дополнительными суффиксами - GT, GSO, GS. Видеокарты вышли на редкость удачные, в виду оптимального на тот момент сочетания цены и скорости. Ибо в 8000 линейке второго поколения был огромный провал между 8600GT и 8800GS, собственно по количеству исполнительных блоков эти карты отличались в три раза - 32 против 96 исполнительных блоков.

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Сам чип 8800GS был большим, горячим и дорогим, ибо являл собой отбраковку чипов 8800GTX(G92).

Плата видеокарты так же была ни разу не дешёвая, и при этом часть её оставалась незадействованной, ибо шина памяти у 8800GS была естественно урезанной до 192bit.

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Ну и как вы уже, наверное, догадались наша 9600GT получила 64 исполнительных блока, что благотворно сказалось на цене конечного продукта. Шина памяти при этом у видеокарты была полноценных 256bit, что благотворно сказывалось на производительности. Ну и что главное - надёжность данных карт была хорошая, на зависть картам на старших чипах, которые оной в те времена не блистали. По итогу данные видеокарты приобрели культовый статус, сравнимый нынче разве что с GTX1060 или RTX3060.

В остальном же это были всё те же DirectX 10 видеокарты, и даже нормального HDMI им так и не завезли.

А тестировать мы сегодня будем видеокарту EN9600GT SILENT/HTDI/512M/A в исполнении фирмы Asus:

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Как вы уже догадались из названия, видеокарта эта в модном тогда - пассивном исполнении, и хоть данный подход к охлаждению - дегенеративен по определению, прилепленный кое-как 80мм вентилятор "на обдув", позволял картам в таком исполнении дожить до наших дней.

Обратная сторона карты, особо ничем не примечательно, разве что на фоне нынешних "обрезков" - размер её вызывает уважение.

Соперники у нас будут из массового сегмента - nVidia GeForce 9400GT и AMD Radeon HD4550, обе на 512Mb. Увы, на момент тестирования у меня в хозяйстве ничего более подходящего не нашлось.

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Собственно, вот так наши соперники выглядят в GPU-Z:

Как видим наш GeForce 9600GT явный фаворит, так что не будем уже тянуть и давайте к тестам.

Тестировать будем на Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz, 4Gb DDR3-1333 и под Windows 7.

3DMark 2001 SE

И, с ходу 30% преимущество 9600GT над конкурентами.

3DMark'03

Мда, что-то соперников я подобрал совсем слабых... 9600GT оказалась в три раза быстрее.

3DMark'05

А тут у нас более чем двукратное превосходство...

3DMark'06

Трёкратное...

3DMark Vantage

А под DirectX 10 так вообще пятикратное...

Quake III Arena

В столь старой игре преимущество есть, но не слишком существенное на общем фоне.

Unreal Tournament 2004

А вот под DirectX 7.0 карты выступают практически вровень, что опять же связано с использованием технологий родом из 90х.

Doom 3

А вот тут у нас всё возвращается на круги своя, и 9600GT оказывается в два раза быстрее.

F.E.A.R.

AMD Radeon HD4550 выступает в родном для фирмы DirectX 9.0 - традиционно хорошо, впрочем, отстаёт при этом от 9600GT более чем в 2 раза.

Resident Evil 5

Более чем 3х кратное превосходство 9600GT над соперниками, и возможность играть на максимальных настройках графики в 720p, что по тем временам вполне неплохо.

Resident Evil 6

Картина в принципе не меняется, разве что результат данная игра показывает не в fps, а в попугаях.

Street Fighter IV

Более чем трёхкратное превосходство.

Street Fighter V

А что тут делает DirectX 11 игра? - спросит внимательный читатель. Сам не знаю, что она тут делает, но она запускается и даже проходит тесты, причём с 3D частью игры вроде всё в порядке, проблемы есть только с текстом и прочими 2D элементами интерфейса. Так что решил вставить - как забавный факт, ибо "чистых" игр под DirectX 10 для тестирования я так и не нашёл, уж больно не повезло этому API по жизни.

Итоги

Вот такое у нас сегодня нелепое тестирование получилось. Уж больно слабые соперники у нас попались, но спешу вас обрадовать, когда данная статья отправилась на публикацию, ко мне в руки попало пару интересных, но весьма ушатанных видеокарт - GeForce GTS250 Green и AMD Radeon HD3870 GDDR4. И судя по всему, после небольшой профилактики будут вполне работоспособны, так что в ближайшие пару недель постараюсь по-быстрому их протестировать. Вот там-то, если всё будет хорошо, мы и поглядим почему вокруг GeForce 9600GT в те времена вырос целый культ почитателей.

Что касается GeForce 9600GT, то и он в будущем не избежал переименования, и получил имя GeForce GT230, но там чип был урезан до состояния 9600GS. А реальный конкурент от AMD вышел лишь спустя год в начале 2009 года под именем Radeon HD4770, увы качество драйверов и поддержки там было традиционное AMD'дешное, впрочем, своих почитателей карта нашла, благо была достаточно производительная и при этом холодная, как сердце твоей бывшей, благодаря 40нм техпроцессу.

Как я уже написал чуть выше - в ближайшие пару недель будет ещё пара статей с тестированием видеокарт, а потом я, пожалуй, уйду в блоготпуск до осени, благо погода нынче прекрасная. Месяц поваляюсь дома - отосплюсь, а потом займусь поиском новой работы и обустройством на новом месте, так что будет не до блогов.

Ну а на сегодня у меня всё - всем пока.