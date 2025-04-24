Шёл посткризисный 2009 год, мировая революция вновь откладывалась, а компания nVidia продолжала наполнение своей новой линейки видеокарт под общим индексом 200. Собственно, в конце 2008 года были выпущены видеокарты серии GTX, карты эти были быстрые, горячие... и дохли как мухи, однако это в те годы было бедой всех флагманов поголовно, и найти их нынче в живом состоянии - довольно проблематично.

Однако флагманы флагманами, а народу нужны мидлы, и компания nVidia, недолго думая, вновь прибегла к своему излюбленном тогда методу - а именно, переименовав по третьему разу карту 2007 года выпуска на чипе G92, представила миру "новейшую" видеокарту nVidia GeForce GTS 250, в первом браке известную как 9800GTX+(2008), а в девичестве как 8800GTS 512(2007).

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nVidia GeForce 8800GTS 512

nVidia GeForce 9800GTX+

Как видите "изначальные" видеокарты на чипе G92 выглядели прилично и дорого-богато, и что главное - в отличии от первого поколения 8800GTX/GTS, не так сильно были подвержены такому явлению, как - отвал.

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Так как 2008 год был кризисный, то все компании вдруг начали топить за "экологию", так что помимо "обычных" версий всего подряд, стали появляться версии Green Edition, в частности касательно видеокарт nVidia это означало урезание частот чипа/памяти, понижение напряжения оных, а также в некоторых случаях ещё и ограничение шины PCI-E версией 1.1. Увы, мой тестовый стенд имеет только PCI-E версии 1.1, так что проверить умеет ли рассматриваемая нами сегодня карта в 2.0, мне не на чем, впрочем, все тестируемые карты в равных условиях, так что сочтём этот нюанс - незначительным.

Собственно, наш сегодняшний пациент как раз и относится к Green Edition видеокартам, в данном конкретном случае в исполнении фирмы Palit под именем GeForce GTS 250 E-Green 1Gb GDDR3:

Как видим, видеокарта обладает довольно скромной системой охлаждения, с алюминиевым радиатором и одним относительно небольшим вентилятором. Из новшеств на борту - порт HDMI, но естественно не полноценный, а требующий отдельного провода, подключенного в S/PDIF-порт звуковой карты.

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Дополнительное питание обеспечивается всего одним разъёмом 6-pin, а сама плата имеет довольно скромные размеры, относительно своих прародителей. Карта не паханная, разве что пришлось её основательно продуть от пыли и смазать вентилятор. Температуры после этих процедур держатся вполне в разумных пределах.

Соперником у нас сегодня будет выступать полноценный GeForce 9600GT 512Mb GDDR3, о котором я совсем недавно уже писал статью.

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Вот так обе наши видеокарты выглядят в GPU-Z:

О GeForce 9600GT сказать особо нечего, ибо это можно сказать эталонный образец, а вот у GeForce GTS 250 частоты чип/память/шейдерный блок явно занижены - 675/1800/1458, ибо у полноценной GTS 250 данные частоты должны быть 738/2200/1836, и даже у базовой, для карт на данном чипе, 8800GTS 512 в 2007 году частоты были 650/1940/1625. Ну, зато у нас тут на борту цельный 1Gb видеопамяти, в два раза больше исполнительных блоков относительно GeForce 9600GT.

Ну чтож, поглядим на что способны наши видеокарты, тестировать будем на Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz, 4Gb DDR3-1333 и под управлением Windows 7.

3DMark 2001 SE

Мда... превосходство GeForce GTS 250 Green над GeForce 9600GT составляет менее 2%.

3DMark'03

А тут у нас уже целых 15% - немного, но уже что-то.

3DMark'05

И вновь GeForce GTS 250 Green быстрее всего 2%.

3DMark'06

Наш GeForce GTS 250 Green быстрее GeForce 9600GT на 5%.

3DMark Vantage

Ну наконец-то... GeForce GTS 250 Green вырывается вперёд на внушительные 30%.

Quake III Arena

Мда... от силы 1% разницы между видеокартами.

Unreal Tournament 2004

А тут вообще GeForce 9600GT умудряется вырваться вперёд.

Doom 3

И вновь разница на уровне погрешности измерений.

F.E.A.R.

Ну наконец-то, хоть всего на 15%, но GeForce GTS 250 Green всё же быстрее.

Resident Evil 5

И опять разницы нет.

Resident Evil 6

А тут внезапно GeForce GTS 250 Green показывает себя с лучшей стороны - на 45% быстрее чем 9600GT. Учитывая, что разницы в движке с предыдущей игрой там практически нет, то сдаётся мне виной такому результату стал 1Gb видеопамяти на борту GTS 250, а вот 512Mb уже явно для данной игры маловато, да и мощности самого чипа видимо "раскрываются".

Street Fighter IV

Внушительные 25% превосходства GeForce GTS 250 Green 1Gb над GeForce 9600GT 512Mb.

Street Fighter V

Не знаю каким боком запустившаяся DirectX 11 игра, демонстрирует 20% преимущество GeForce GTS 250. Что мешало разработчикам сделать игру работоспособной на DirectX 10 - загадка, ибо по 3D части там всё хорошо, не работают только 2D элементы интерфейса, видим одним из факторов стало то, что даже производительность старших DirectX 10 видеокарт недостаточна для комфортной игры в 720p.

Вообще DirectX 10 видеокартам знатно не повезло, ибо для работы ему требовалась Windows Vista, а старт данной ОС получился провальным, хотя по сути она мало чем отличалась от сменившей её Windows 7. Бушевавший с 2007 по 2009 мировой финансовый кризис, так же особо не способствовал продажам. И как следствие "чистых" DirectX 10 игр, наверное, можно пересчитать по пальцам одной руки, а остальные игры - якобы с "поддержкой" DirectX 10, зачастую были под него никак особо не оптимизированы, ибо в базе своей работали на DirectX 9.0c. Впрочем и первые DirectX 11 видеокарты в итоге постигла примерно такая же участь... однако это уже совсем другая история.

Итоги

Вот такое у нас получилось занимательное тестирование, из которого мы узнали - как печально было всё у компании nVidia в 2009 году. Ибо ещё в середине 2008 года компания AMD вывела на рынок линейку видеокарт HD4000, которая местами была куда быстрее всего этого трижды переименованного хлама, а в сентябре 2009 года представила миру первые DirectX 11 видеокарты линейки HD5000 - довершив разгром. nVidia же ничем ответить не могла, ибо на руках у неё были дохнущие флагманы GTX200, а в мидле устаревший хлам образца 2007 года, и на самом дне были видеокарты GT220/210, прибывшие туда из мобильного сегмента, и из достоинств у которых был разве что полноценный HDMI.

Однако за пиар мистер Хуанг всегда умел, так что множество людей меняли свои GeForce 8800 на 9800, а потом их же на GTS 250... Ибо люди в массе своей что тогда, что сейчас не особо вникают в нюансы, чем мистер Хуанг успешно воспользовался, и несмотря на полный провал 200 линейки видеокарт, сумел выйти сухим из воды, и вновь вывести nVidia в лидеры...

Впрочем, это уже совсем другая история.

А на сегодня у меня всё - всем пока.



