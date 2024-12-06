В одной из своих недавних статей, я рассказывал о том, как мне в руки попал очередной некро-системный блок, и как я из него сделал вполне неплохую ретро-сборку на продажу. В ходе всех этих приключений мною были проверены лежавшие у меня без дела по причине отсутствия подходящей материнской платы процессоры Intel Celeron на ядре Tualatin, собственно о результатах этого тестирования я вам сегодня и поведаю. В начале этого тысячелетия процессоры Intel Pentium III были заветной мечтой многих, увы мало кто имел средства на их покупку, впрочем, некоторые выходили из положения путём отрывания в магазинах наклеек с системных блоков... )))

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В прошлом году я уже проводил большое тестирование процессоров под Socket 370, интересующиеся могут посмотреть - тут, так что сегодня у нас будет всего три испытуемых:

SL52R Intel Pentium III 1.00GHz 133MHz 256Kb 1.75V 0.18 Coppermine

SL6CB Intel Celeron 1.00GHz 100MHz 256Kb 1.5V 0.13 Tualatin

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SL6C8 Intel Celeron 1.2GHz 100MHz 256Kb 1.5V 0.13 Tualatin

Так как на процессорах Celeron память ограничена частотой 100MHz, я так же проведу тестирование нашего Pentium III урезав ему частоту памяти до данной величины, но оставив при этом частоту шины в 133MHz.

Разгона увы в данной статье не будет, ибо железо уже старое и редкое, так что не хотелось бы его повредить, в особенности это касается процессоров Coppermine, имеющих открытое ядро. Да и сам сокет, выполненный из пластика можно легко повредить во время установки/снятия кулера. О истории и видах Socket 370, коих было три вида электрически несовместимых между собой, а также трёх видах кулеров под данный сокет - я уже как-то писал статью и не вижу смысла повторяться, всем интересующимся - сюда.

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Тестирование будем проводить на материнской плате Chaintech CT-6OIA3T с оперативной памятью 256Mb набранной двумя модулями с чипами Hynix и частотой 133MHz, но я на помню, что при использовании процессоров Celeron частота оная ограничена 100MHz.

Тестов у нас будет не много, так что давайте уже их и посмотрим.

3DMark 99 Max

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Благодаря более высокой тактовой частоте SL6C8 Intel Celeron 1.2GHz вырывается на первое место в данном тесте, ему в затылок дышит SL52R Intel Pentium III 1.0GHz, который, впрочем, почему-то серьёзно проваливается по производительности при использовании памяти PC100, уступая даже равному по частоте SL6CB Intel Celeron 1.00GHz, не смотря на более высокую частоту системной шины в 133MHz. Забавно...

3DMark 2000 Pro

Ну а тут у нас всё встаёт на свои места - Pentium III вне досягаемости конкурентов в нормальном режиме работы, при снижении же частоты памяти до PC100 размещается точнёхонько средь двух наших Celeron'ов.

Quake II

Quake II очень любит размер кэша и высокую пропускную способность памяти, так что наш Pentium III опять впереди благодаря более высокой частоте работы памяти PC133, при снижении которой он, однако всё равно обходит равный по частоте Celeron 1.0GHz.

Unreal Tournament

В UT картина в целом аналогичная.

Итоги

Ну что же, думаю с самого начала всем было очевидно какой процессор займёт первое место, а именно SL52R Intel Pentium III 1.00GHz, однако стоит напомнить что на старте продаж в начале 2000 года ценник на него был установлен в 990$, что было несколько с перебором, учитывая наличие конкуренции как со стороны Celeron за 150-200$, так и со стороны Athlon и Duron от фирмы AMD, которые порой оказывались ещё и шустрее, что правда компенсировалось типичной и по сей день для AMD глючностью и добивалось отсутствием стабильных фирменных чипсетов...

Впрочем ценники на Pentium III за год существенно скорректировались до адекватных величин в районе 250-300$. А вот вышедшие в конце 2001, начале 2002 года - SL6CB Intel Celeron 1GHz и SL6C8 Intel Celeron 1.2GHz уже имели на старте ценники 69$ и 103$ соответственно, что конечно привлекло множество небогатых пользователей, даже несмотря на необходимость покупки новой материнской платы, либо опасной процедуры перепаивания сокета на старой. Кроме того, эти Celeron были более безопасны для экспериментов по разгону, да и сам разгон давал приличный прирост, достаточно часто удавалось поднять шину до 133MHz получив таким образом для описанных выше моделей частоты 1333MHz и 1596MHz, главное при этом было не сломать крепления кулера на сокете, поставив по дурости кулер рассчитанный на процессоры с ядром Coppermine.

Однако от дальнейшего развития Pentium III компания Intel отказалась, переключившись на Pentium 4 со всеми его достоинствами и недостатками и в настольный сегмент Pentium III вернулся только в 2006 в виде линейки процессоров Core 2 Duo. Впрочем, это совсем другая история.

Ну а этом у меня всё, всем пока.