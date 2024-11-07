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Тест типичного "пацанского" ПК из 2001 года на базе Intel Celeron 1200MHz и GeForce2 MX400 64Mb

Обзор и тестирование типичного "игрового" ПК родом из 2001 года, на базе процессора Intel Celeron 1.2GHz, памяти SDR 256Mb PC100, видеокарты nVidia GeForce2 MX400 64Mb 64bit, а также звуковой карты Creative SoundBlaster Live! и сетевого адаптера 3Com Parallel Tasking.
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Одним погожим октябрьским днём сего 2024 года зашёл я в гости к своим хорошим друзьям в местный сервисный центр, без особой надобности, а так - поздороваться. Жизнь в сервисе шла своим чередом и половив лулзов с историей "компьютера из магазина на три буквы", краем глаза я заметил какой-то, явно не первой свежести, системный блок. На вопрос - Шо цэ? Мною был получен ответ - Да вот некрота какая-то, тебя стоит ждёт - забирай, а то место занимает. Ну меня то просить два раза не надо и я, прихватив системник под мышку, радостно помчался до дому с целью - приступить к осмотру неожиданного приобретения.  

Системный блок был собран в "модный", на конец 90х начало, 00х корпус с вертикальным расположением блока питания, который был незамедлительно освобождён от комплектухи и отправлен на помойку. Ещё из недостатков был вырванный с корнями разъём под колонки на встроенной в материнскую плату звуковой карте.

Добычей моей оказались процессор SL6CB Intel Celeron 1.0GHz, планка памяти на 128Mb PC133, видеокарта nVidia RivaTNT2 Pro 16Mb с мёртвым вентилятором, а также полуживой блок питания и флоппик. Всё это даже запускалось, что не могло меня не радовать. Материнская плата была на чипсете i815EP и поддерживала процессоры на ядрах Coppermine и Tualatin, что было хорошо, так как у меня скопилось несколько непроверенных экземпляров. Так что кинул я это всё на стенд и занялся проверкой непроверенного железа. К сожалению, SL52R Intel Pentium III 1.0GHz стартовать отказался, а вот парочка SL5LX Intel Celeron 900MHz и SL68P Intel Celeron 1.2GHz завелись без проблем, так же было протестировано несколько планок оперативной памяти, из которых пара отправилась в мусорное ведро, а парочка оказалась на одинаковых чипах Hynix. 

Так как в хозяйстве у меня уже есть системный блок на Pentium III, пусть без поддержки материнской платой процессоров на ядре Tualatin, зато с на чипсете i815G с интегрированной графикой и без механических повреждений, было принято собрать из имеющегося у меня теперь лишнего железа "ретро-геймерский" ПК на продажу. 

Итак, сердцем нашего ПК станет процессор SL68P Intel Celeron 1.2GHz, работающий на шине 100MHz и обладающий 256Kb L2-кэша. 

Это самый быстрый из имеющихся у меня процессоров под Socket 370, да и к тому же у меня таких два.

Видеокартой у нас будет заслуженный боец геймерских фронтов - nVidia GeForce2 MX400, в исполнении "мечта барыги" 64Mb 64bit.

Ставить сюда что-то более производительное смысла не имеет, как и более слабое без поддержки Hardware T&L. Да и подобных видеокарт у меня аж 3 штуки, надо же куда-то их девать. Плюс необходимо придерживаться духа эпохи, ведь данная видеокарта, как и процессор, поступила в продажу в далёком 2001 году.

Увы, все имеющиеся у меня GeForce 2 MX400 не в самом лучшем исполнении, так что был выбран максимально хороший экземпляр с частотами чип/память 200/143, вместо положенных с завода 200/166, и с активных охлаждением. 

Так как у встроенной звуковой карты с корнями выдран разъём, да и в целом для аутентичности типичной пацанской сборки 2001 года. Я решил установить в данный ПК легендарную PCI звуковую карту Creative Sound Blaster Live!, ну а коли запросят скидку - то всегда можно будет её снять и поставить чего попроще. 

"Чёрный креатив" в те времена был желанной мечтой многих, увы денег тогда обычно хватало только на "зелёный". А ведь данная карта может прекрасно работать и сейчас, если у вас конечно ещё есть PCI разъём под неё, благодаря драйверам kX Project, которые есть даже под Windows 10.  

Ещё одной мечтой тех лет была сетевая карта 3Com, которую мы сюда и запихнём.

Интернет "по выделенке" в 2001 году был редкостью, а вот нелегальные локальные сети опутывали целые кварталы и районы. Хорошая сетевая была как раз кстати, в условиях кое-как кинутых кабелей и коннекторов, обжатых отвёрткой... эх было время.

Ко всему этому добру я ещё добавил пару планок SDR памяти по 128Mb PC133, флоппик 3,5", жёсткий диск Seagate 80Gb и привод TEAC DVD-ROM\CD-RW, оба естественно под IDE  

Собственно, как-то так оно всё собралось. 

В отличный корпус легендарной фирмы InWin.

Блок питания у меня был на 350Вт, чего более чем достаточно. 

Операционных систем я решил поставить две - Windows 98 SE и Windows XP Home Edition, ну и заодно протестировать данный компьютер и там, и там. Так что не будем откладывать и перейдём к результатам. Windows XP конечно немного не аутентик, но она тут ставится "в нагрузку" как дополнительная система, так что я не вижу смысла использовать Windows 2000, ибо у неё совместимость со старым софтом явно хуже, да и выглядит она старомодно. Про Windows ME я не упоминаю, ибо у неё всё плохо с поддержкой DOS игр, да и к качеству железа и драйверов она более придирчива нежели Windows 98 SE. 

3DMark 2000 Pro

Как видим, в Windows XP у нас чуть больше попугаев.

3DMark 2001 SE

И в данном тесте ситуация аналогичная.

Quake

А вот в старых игрушках ситуация противоположная, под Windows 98 всё выглядит куда лучше.

Quake II

И вновь преимущество на стороне Windows 98.

Quake III Arena

В более свежих играх Windows XP реабилитируется и чутка вырывается вперёд.

Unreal Tournament

Ну а Unreal это Unreal... Он от рождения кривой косой, а под Direct3D он отказался работать что под Windows 98, что под Windows XP - видимо проблема в драйверах, качеством которых в те времена фирма nVidia ещё похвастаться не могла.

Итоги

Вот такой была типичная пацанская игровая сборка в 2001 году, хотя 80Gb жёсткий диск, наверное, был в те времена чуть ли не потолком и в ходу были жёсткие диски на 20-40Gb, так что тут есть с моей стороны некое допущение, да и DVD-ROM с CD-RW стоил приличных денег, так что вряд ли он был в типичном пацанском игровом ПК. Впрочем, в те времена и без этих излишеств приобрести себе ПК могли не только лишь все, учитывая МРОТ равный 100 рублям и почти полное отсутствие кредитов, оформить которые можно было лишь при наличии хорошей "белой" зарплаты, подтверждённой справкой от работодателя и двух поручителей с такими же справками о зарплате с работы. Найти таких поручителей как вы понимаете было не просто, как и подобную работу сочетающую и белую зарплату, и хороший её размер. Пользоваться подобной сборкой можно было года эдак до 2004 в лучшем случае, ибо в те времена технологии развивались стремительно и до нашей благословенной эпохи, когда и 10-летняя сборка вполне себе актуальна, было ещё далеко. Но нынче, когда технологии достигли физических пределов жить стало как-то скучно, а тогда было весело - хотя может это у меня наступает старость...

Так что на сегодня всё - всем пока.

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intel nvidia обзор geforce celeron тестирование creative soundblaster 3com
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