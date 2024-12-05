Одним ненастным осенним вечером заглянул ко мне на огонёк ультрабук HONOR MagicBook 14 модели NDR-WFE9HN на предмет почистить его от пыли. Ноутбук этот оказался на редкость приятным на ощупь, в отличие от прочих своих китайских собратьев. Не вызывает нареканий и дисплей, демонстрирующий красивую картинку, без заметных глазу огрехов. Разборка его также не вызвала проблем - открутил болты и скинул днище, открутил пару болтов на крыльчатке, и вот она наша пылька. Почистив и продув остатки пыли, всё это было собрано обратно взад. Ну а коли было немного времени, было решено провести блиц-тестирование и узнать, на что способен данный аппарат. Благо конфигурация у него достаточно интересная и, несмотря на то, что родом она из 2020 года, даже сейчас для она вполне достойная.

Экран: 1920x1080 с IPS матрицей

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Процессор: Intel Core i7-1165G7 4 ядра с HT, способных работать на частотах от 2.8 до 4.7GHz

Оперативная память: 16Gb DDR4 3200MHz

Видеокарта: Intel Iris Xe Graphics

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SSD: 512Gb NVMe

Операционная система: Windows 10

Собственно, заинтересовала меня тут встроенная графика Intel Iris Xe, было интересно глянуть, на что она способна. Недостатком данного тестирования будет активированное сжатие данных на дисках, которое включил владелец, ну а также ультрабучное исполнение, которое, как вы понимаете, не способствует оптимальному режиму работы железа. Как показали тесты, процессор в данном ноутбуке, даже после чистки системы охлаждения, неспособен держать нижний порог положенных ему частот в 2.8GHz, что не может не сказаться на конечном результате, чего там с частотами графической части творится, я как-то не подумал посмотреть.

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Соперником нашего ультрабука выступит моя текущая настольная система с процессором Intel Core i5 12400F и видеокартой nVidia GeForce GT 1030 2Gb.

Как видим, по части процессора у нас явный перевес на стороне настолки.

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По части графики в чистых цифрах вроде как всё опять же на стороне настолки, однако не будем торопиться и перейдём уже к тестам.

3DMark Vantage

Встройка Intel Iris Xe демонстрирует более чем 40% превосходство над GT 1030, хорошая заявка...

3DMark'11

И вновь Intel Iris Xe впереди аж на 70%... поглядим что в реальных приложениях.

Final Fantasy XV

И вновь Intel Iris Xe быстрее почти на 60%, и кстати в игру вполне можно комфортно играть, пусть и на минимальных настройках графики.

Street Fighter IV

А вот в DirectX 9.0c, как мы знаем Intel Iris Xe не умеет и довольствуется транслятором, впрочем, это не мешает обходить nVidia GT 1030 на 17%.

Street Fighter VI

Ну а в свежих API, как видим, Intel Iris Xe оказывается быстрее GT 1030 на 70%, а если убить графику в нулину, то даже можно нормально играть при 60 fps, что для 4х летнего ультрабука - вполне неплохо.

Итоги

Что можно сказать по итогу? А по итогу у Intel в 2020 году получилась вполне неплохая графика, имеющая большой потенциал и делающая бессмысленными дискретные видеокарты у ноутбуков для адекватных людей. А вот в конце 2022 года раскрытие потенциала данной архитектуры в виде настольных видеокарт Intel Ark получилось довольно смазанным и неуверенным. Однако прошло уже 2 года, а я в данных момент нахожусь в процессе выбора себе видеокарты, и данное тестирование у меня родило мысль - А почему нет? Драйверы за пару лет уже по большей части допилили до вменяемого состояния, система у меня относительно свежая, на 1700 сокете, так что проблем с совместимостью быть не должно, разве что придётся в кои-то веки переустановить ОС, дабы переехать полностью на UEFI...

Может стоит рискнуть и взять Intel Arc?

В общем надо ещё подумать... да послушать чего скажут в комментариях...

Ну а на этом у меня на сегодня всё - всем пока.