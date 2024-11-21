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nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК

Тестирование видеокарты GeForce RTX 4060Ti 16Gb на ПК с процессором Intel Core i7 3-го поколения и её сравнение с видеокартой GeForce RTX 2070 8Gb. Узнаем, есть ли смысл в установке подобной видеокарты на старый ПК.
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Постоянные мои читатели уже читали историю о компьютере из магазина на три буквы, который отказался работать из коробки и путешествует по сервисам по сей день. В один из заездов ко мне на тестирование после очередного визита в сервис, я решил проверить таки его видеокарту MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM 16Gb, в заведомо исправном ПК, т.е. в моём домашнем ПК. Оный ПК имеет: процессор Intel Xeon E3-1230 V2, 4 ядра с Hyper-Threading, частотой 3.3GHz, который был куплен на китайской помойке, 16Gb памяти DDR3 1600 и простенькую материнскую плату ASRock H61DE/S3, а также видеокарту Palit GeForce GTX 1060 6Gb.

Собственно, недавно я на нём уже тестировал GeForce RTX 2070 8Gb, так что нашу GeForce RTX 4060Ti 16Gb будет с чем сравнить, а вот и она, после очередного визита ПК в сервис:

В тот раз сервис забраковал материнскую плату, и прислал нам обратно системник в разобранном состоянии, тупо по шакальному обернув все железки в пупырку и покидав в корпус. Благо доехало это всё в живом виде.

Видеокарточка особо ничем не примечательна, так что давайте уже перейдём к тестам. 

3DMark Vantage

Как видим прирост производительности в DirectX 10 у нас составляет чуть менее 20%.

3DMark'11

Под DirectX 11 прирост по графике уже порядка 50%, что не удивительно, ибо он куда лучше оптимизирован под многоядерные процессоры.  

Final Fantasy XV

А вот в реальных приложениях прирост не более 5%, впрочем, данной игре и этого за глаза.

Forza Horizon

Минимальные настройки
Максимальные настройки

А результаты бенчмарка данной игры позволяют нам наглядно увидеть, как наш старый процессор душит обе эти видеокарты, не позволяя им реализовать заложенный в них потенциал. 

Street Fighter IV

Прирост порядка 10%.

Street Fighter VI Минимальные настройки
Максимальные настройки

Прирост на грани погрешности, опять же как мы видим по причине слабого процессора. 

Returnal

Минимальные настройки
Максимальные настройки

Минимальные настройки RTX

Максимальные настройки RTX

И вновь мы упёрлись в процессор, который не способен как следует нагрузить данные видеокарты. 

Cyberpunk 2077

Минимальные настройки

Максимальные настройки

Минимальные настройки RTX

Максимальные настройки RTX

RTX трассировка пути

Единственная игра где можно реально увидеть толк от смены RTX 2070 на RTX 4060, да и то, только при использовании трассировки. Впрочем, обе эти видеокарты при наличии более мощного процессора показали бы себя куда лучше.

Итоги

По итогу мы ещё раз убедились в том, что платформа 1155 подходит к концу своего жизненного цикла, и скоро отправится в след за 1156/1366. Впрочем, учитывая доступность материнских плат, а особенно 4х ядерных процессоров к ним, небогатый геймер вполне может ещё какое-то время на ней пересидеть в компании с какой-нибудь GeForce RTX 2060. Что собственно я и планировал сделать, однако же волею судеб, магазина "на три буквы" и своих кривых рук, я перешёл на 1700 сокет, так что скоро ожидайте статью с раскрытием потанцевала моей GeForce GTX 1060Ti 6Gb на данной платформе.   

А на этому у меня на сегодня всё - всем пока.

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Теги

intel nvidia видеокарты geforce rtx тестирование 2070 4060ti
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