nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
Постоянные мои читатели уже читали историю о компьютере из магазина на три буквы, который отказался работать из коробки и путешествует по сервисам по сей день. В один из заездов ко мне на тестирование после очередного визита в сервис, я решил проверить таки его видеокарту MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM 16Gb, в заведомо исправном ПК, т.е. в моём домашнем ПК. Оный ПК имеет: процессор Intel Xeon E3-1230 V2, 4 ядра с Hyper-Threading, частотой 3.3GHz, который был куплен на китайской помойке, 16Gb памяти DDR3 1600 и простенькую материнскую плату ASRock H61DE/S3, а также видеокарту Palit GeForce GTX 1060 6Gb.
Собственно, недавно я на нём уже тестировал GeForce RTX 2070 8Gb, так что нашу GeForce RTX 4060Ti 16Gb будет с чем сравнить, а вот и она, после очередного визита ПК в сервис:
В тот раз сервис забраковал материнскую плату, и прислал нам обратно системник в разобранном состоянии, тупо по шакальному обернув все железки в пупырку и покидав в корпус. Благо доехало это всё в живом виде.
Видеокарточка особо ничем не примечательна, так что давайте уже перейдём к тестам.
3DMark Vantage
Как видим прирост производительности в DirectX 10 у нас составляет чуть менее 20%.
3DMark'11
Под DirectX 11 прирост по графике уже порядка 50%, что не удивительно, ибо он куда лучше оптимизирован под многоядерные процессоры.
Final Fantasy XV
А вот в реальных приложениях прирост не более 5%, впрочем, данной игре и этого за глаза.
Forza Horizon
А результаты бенчмарка данной игры позволяют нам наглядно увидеть, как наш старый процессор душит обе эти видеокарты, не позволяя им реализовать заложенный в них потенциал.
Street Fighter IV
Прирост порядка 10%.
Street Fighter VI
Прирост на грани погрешности, опять же как мы видим по причине слабого процессора.
Returnal
И вновь мы упёрлись в процессор, который не способен как следует нагрузить данные видеокарты.
Cyberpunk 2077
Единственная игра где можно реально увидеть толк от смены RTX 2070 на RTX 4060, да и то, только при использовании трассировки. Впрочем, обе эти видеокарты при наличии более мощного процессора показали бы себя куда лучше.
Итоги
По итогу мы ещё раз убедились в том, что платформа 1155 подходит к концу своего жизненного цикла, и скоро отправится в след за 1156/1366. Впрочем, учитывая доступность материнских плат, а особенно 4х ядерных процессоров к ним, небогатый геймер вполне может ещё какое-то время на ней пересидеть в компании с какой-нибудь GeForce RTX 2060. Что собственно я и планировал сделать, однако же волею судеб, магазина "на три буквы" и своих кривых рук, я перешёл на 1700 сокет, так что скоро ожидайте статью с раскрытием потанцевала моей GeForce GTX 1060Ti 6Gb на данной платформе.
А на этому у меня на сегодня всё - всем пока.
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