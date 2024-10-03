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Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки

Тестирование видеокарты GeForce RTX 2070 на ПК с процессором Intel Core i7 3-го поколения и её сравнение с видеокартой GeForce GTX 1060 6Gb. Узнаем, есть ли смысл в установке подобной видеокарты на старый ПК, а также, по традиции - истории и байки о давно ушедших днях.
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Минуло уже более 12 лет с момента релиза, без преувеличения, легендарной платформы Intel сокет 1155. Однако, несмотря на столь солидный возраст, она до сих пор вполне неплохо себя чувствует и позволяет своим владельцам, в частности вашему покорному слуге, играть в любые современные игры, не говоря уже об использовании прочего софта. Как вы уже поняли из краткого синопсиса к статье, видеокартой служит мне nVidia GeForce GTX 1060 6Gb, в паре с которой работает процессор Intel Xeon E3-1230 V2, имеющий 4 ядра с Hyper-Threading и частотой 3.3GHz - купленный на китайской помойке. Местами уже, конечно, данная связка работает на пределе своих возможностей, однако до недавнего времени я как-то не решался тратить деньги на апгрейд, ибо и так всё работает. Но недавно, волей случая, пришлось его совершить на тупиковую платформу с сокетом 1700, но об этом как-нибудь в другой раз... 

В размышлениях о апгрейде меня больше всего интересовал вопрос замены видеокарты: есть ли смысл её менять, когда процессор, мягко говоря, старый? И пару месяцев назад мне удалось этот вопрос исследовать. Принесли мне "на посмотреть" nVidia GeForce 2070 8Gb с диагнозом - не работает. В ходе несложных изысканий выяснилось, что видеокарту залили водой. Как это сделали - я не знаю. Видеокарту, недолго думая, отнёс хорошим товарищам в местный сервис, где её почистили, погрели и подпаяли, что подгнило. На пару недель видеокарточка осела в моём ПК для тестирования. Операция по спасению видеокарты обошлась владельцу в 6 тысяч рублей, а у меня появилась возможность поделиться с вами результатами тестирования данной видеокарты на моём древнем ПК.

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Собственно, вот наши сегодняшние испытуемые:

MSI GAMING Z RTX 2070 8G vs Palit Jetstream GTX 1060 6Gb
Тестировать мы это всё будем на процессоре Intel Xeon E3-1230 V2 (условный аналог Core i7 3770) с материнской платой ASRock H61DE/S3 и 16Gb памяти DDR3 1600Mb. Всё это под управлением Windows 10.

3DMark Vantage

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RTX 2070 8Gb vs GTX 1060 6Gb

Данный тест показывает прирост в 40% по части графической производительности, что является хорошим началом и заявкой на успех. 

3DMark 11

RTX 2070 8Gb vs GTX 1060 6Gb

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Впечатляющие 90% прироста по части графики, великолепный результат.

Street Fighter IV

RTX 2070 8Gb vs GTX 1060 6Gb

А вот со старенькой игрой под DirectX 9.0c вышел прокол... 10% падение производительности - видимо, с оптимизацией видеокарт под старые API проблемы есть не только у Intel. Впрочем, более 60к/сек данной игре не требуется, так что отметим это, как забавный факт.

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Street Fighter VI

Минимальные настройки

RTX 2070 8Gb vs GTX 1060 6Gb

Максимальные настройки

RTX 2070 8Gb vs GTX 1060 6Gb

На минимальных настройках графики разница в производительности видеокарт на грани погрешности, а вот на максимальных GTX 1060 уже не хватает, плюс начинает сказываться недостаточная производительность центрального процессора. Впрочем, RTX 2070 более чем достаточно для игры на максимальных настройках и с ним. 

Final Fantasy XV

RTX 2070 8Gb vs GTX 1060 6Gb

Прирост в 70%. Отличный показатель для этой пусть уже и старенькой, но вполне заслуживающей прохождения игре. 

Forza Horizon 4

Минимальные настройки

RTX 2070 8Gb vs GTX 1060 6Gb

Максимальные настройки

RTX 2070 8Gb vs GTX 1060 6Gb

На минимальных настройках прирост менее 7%, а вот на максимальных - порядка 25%. Возможности встроенного бенчмарка позволяют наглядно убедиться в том, что слабым звеном у нас является процессор, серьёзно ограничивающий производительность RTX 2070, в отличии от GTX 1060, потанцевал которой он более чем способен раскрыть. 

Returnal

Минимальные настройки

RTX 2070 8Gb vs GTX 1060 6Gb

Максимальные настройки

RTX 2070 8Gb vs GTX 1060 6Gb

Данная игра известна своей низкой процессорозависимостью, и на минимальных настройках прирост производительности составляет порядка 70%, а на максимальных - порядка 140%.   

Максимальные с RTX

RTX 2070 8Gb

Видеокарта RTX 2070 даже позволяет вполне себе побаловаться с RTX, хоть и не максимальных настройках. Впрочем, можно попробовать и их, но с включённой мыловарней DLSS.

Cyberpunk 2077

Минимальные настройки

RTX 2070 8Gb vs GTX 1060 6Gb

Максимальные настройки

RTX 2070 8Gb vs GTX 1060 6Gb

В данной игре, увы, 1060 позволяет играть с комфортом только в 30к/сек, а вот RTX 2070 позволяет играть в 60к/сек даже на максимальных настройках графики без RTX. На минимальных настройках прирост составляет порядка 70%, а на максимальных - порядка 140%.  

Минимальные настройки RTX

RTX 2070 8Gb

Максимальные настройки RTX

RTX 2070 8Gb

С RTX наша 2070 то же позволяет побаловаться на минимальных настойках, а вот выше уже придётся ограничится 30к/сек или использовать мыловарню DLSS.

Итоги

По итогу могу сказать, что мои опасения на счёт слабости процессора оказались необоснованными. Несмотря на его почтенный возраст - апгрейд видеокарты имеет смысл. Хотя, на мой взгляд, стоит ограничиться чем-то не шибко мощным типа RTX 2060 или RTX 3060, ибо для раскрытия потанцевала более производительных видеокарт процессора уже будет явно маловато. Так что, если у вас на руках имеется подобная моей платформа и стоит вопрос о том, что апгрейдить в первую очередь - процессор или видеокарту, то я отвечу вам - видеокарту. Собственно, так я и планировал поступить, но волею судеб, а точнее "благодаря" своим кривым рукам, владельцам сети магазинов "на три буквы" и инженерам фирмы MSI - стал я обладателем материнской платы на сокете 1700, да не простой, а аж на цельном Z790 чипсете... куда и планирую мигрировать, прикупив памяти и какой-нибудь недорогой процессор, естественно, без богомерзких Е-ядер. Попутно узнаем, есть ли ещё потанцевал в моей GTX 1060 6Gb.

Для некоторых клоунов в комментариях, рассуждающих о "валяющихся повсюду железках чуть ли не за даром", приведу такой пример: пару недель назад мне принесли "на посмотреть" системный блок на базе процессора Pentium G840, с 4Gb оперативной памяти и видеокартой GeForce 520 1Gb. Неисправность там оказалась легко устранима методом пересборки. На вопрос же владельца о возможности апгрейда, я, прикинув в уме, озвучил цифру в "минимум 10к рублей за ксеон с алика, 8-16 гигов оперативы и живую 1050Ti 4Gb со вторички", владелец же подумав пару дней забрал системник "как есть" и сказал - как-нибудь в другой раз... 

Но боюсь клоуны если и дочитали статью до этого момента, вряд ли способны осознать написанное, так что начинаем представление господа... не зря же вы цирковое училище заканчивали по классу клоунады...  

Но на этом у меня пока всё - всем пока.

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Теги

nvidia msi geforce видеокарта palit тестирование gtx 1060 rtx 2070 core i7 3770 xeon e3-1230 v2
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