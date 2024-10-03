Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
Минуло уже более 12 лет с момента релиза, без преувеличения, легендарной платформы Intel сокет 1155. Однако, несмотря на столь солидный возраст, она до сих пор вполне неплохо себя чувствует и позволяет своим владельцам, в частности вашему покорному слуге, играть в любые современные игры, не говоря уже об использовании прочего софта. Как вы уже поняли из краткого синопсиса к статье, видеокартой служит мне nVidia GeForce GTX 1060 6Gb, в паре с которой работает процессор Intel Xeon E3-1230 V2, имеющий 4 ядра с Hyper-Threading и частотой 3.3GHz - купленный на китайской помойке. Местами уже, конечно, данная связка работает на пределе своих возможностей, однако до недавнего времени я как-то не решался тратить деньги на апгрейд, ибо и так всё работает. Но недавно, волей случая, пришлось его совершить на тупиковую платформу с сокетом 1700, но об этом как-нибудь в другой раз...
В размышлениях о апгрейде меня больше всего интересовал вопрос замены видеокарты: есть ли смысл её менять, когда процессор, мягко говоря, старый? И пару месяцев назад мне удалось этот вопрос исследовать. Принесли мне "на посмотреть" nVidia GeForce 2070 8Gb с диагнозом - не работает. В ходе несложных изысканий выяснилось, что видеокарту залили водой. Как это сделали - я не знаю. Видеокарту, недолго думая, отнёс хорошим товарищам в местный сервис, где её почистили, погрели и подпаяли, что подгнило. На пару недель видеокарточка осела в моём ПК для тестирования. Операция по спасению видеокарты обошлась владельцу в 6 тысяч рублей, а у меня появилась возможность поделиться с вами результатами тестирования данной видеокарты на моём древнем ПК.
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Собственно, вот наши сегодняшние испытуемые:
Тестировать мы это всё будем на процессоре Intel Xeon E3-1230 V2 (условный аналог Core i7 3770) с материнской платой ASRock H61DE/S3 и 16Gb памяти DDR3 1600Mb. Всё это под управлением Windows 10.
3DMark Vantage
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Данный тест показывает прирост в 40% по части графической производительности, что является хорошим началом и заявкой на успех.
3DMark 11
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Впечатляющие 90% прироста по части графики, великолепный результат.
Street Fighter IV
А вот со старенькой игрой под DirectX 9.0c вышел прокол... 10% падение производительности - видимо, с оптимизацией видеокарт под старые API проблемы есть не только у Intel. Впрочем, более 60к/сек данной игре не требуется, так что отметим это, как забавный факт.
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Street Fighter VI
Минимальные настройки
Максимальные настройки
На минимальных настройках графики разница в производительности видеокарт на грани погрешности, а вот на максимальных GTX 1060 уже не хватает, плюс начинает сказываться недостаточная производительность центрального процессора. Впрочем, RTX 2070 более чем достаточно для игры на максимальных настройках и с ним.
Final Fantasy XV
Прирост в 70%. Отличный показатель для этой пусть уже и старенькой, но вполне заслуживающей прохождения игре.
Forza Horizon 4
Минимальные настройки
Максимальные настройки
На минимальных настройках прирост менее 7%, а вот на максимальных - порядка 25%. Возможности встроенного бенчмарка позволяют наглядно убедиться в том, что слабым звеном у нас является процессор, серьёзно ограничивающий производительность RTX 2070, в отличии от GTX 1060, потанцевал которой он более чем способен раскрыть.
Returnal
Минимальные настройки
Максимальные настройки
Данная игра известна своей низкой процессорозависимостью, и на минимальных настройках прирост производительности составляет порядка 70%, а на максимальных - порядка 140%.
Максимальные с RTX
Видеокарта RTX 2070 даже позволяет вполне себе побаловаться с RTX, хоть и не максимальных настройках. Впрочем, можно попробовать и их, но с включённой мыловарней DLSS.
Cyberpunk 2077
Минимальные настройки
Максимальные настройки
В данной игре, увы, 1060 позволяет играть с комфортом только в 30к/сек, а вот RTX 2070 позволяет играть в 60к/сек даже на максимальных настройках графики без RTX. На минимальных настройках прирост составляет порядка 70%, а на максимальных - порядка 140%.
Минимальные настройки RTX
Максимальные настройки RTX
С RTX наша 2070 то же позволяет побаловаться на минимальных настойках, а вот выше уже придётся ограничится 30к/сек или использовать мыловарню DLSS.
Итоги
По итогу могу сказать, что мои опасения на счёт слабости процессора оказались необоснованными. Несмотря на его почтенный возраст - апгрейд видеокарты имеет смысл. Хотя, на мой взгляд, стоит ограничиться чем-то не шибко мощным типа RTX 2060 или RTX 3060, ибо для раскрытия потанцевала более производительных видеокарт процессора уже будет явно маловато. Так что, если у вас на руках имеется подобная моей платформа и стоит вопрос о том, что апгрейдить в первую очередь - процессор или видеокарту, то я отвечу вам - видеокарту. Собственно, так я и планировал поступить, но волею судеб, а точнее "благодаря" своим кривым рукам, владельцам сети магазинов "на три буквы" и инженерам фирмы MSI - стал я обладателем материнской платы на сокете 1700, да не простой, а аж на цельном Z790 чипсете... куда и планирую мигрировать, прикупив памяти и какой-нибудь недорогой процессор, естественно, без богомерзких Е-ядер. Попутно узнаем, есть ли ещё потанцевал в моей GTX 1060 6Gb.
Для некоторых клоунов в комментариях, рассуждающих о "валяющихся повсюду железках чуть ли не за даром", приведу такой пример: пару недель назад мне принесли "на посмотреть" системный блок на базе процессора Pentium G840, с 4Gb оперативной памяти и видеокартой GeForce 520 1Gb. Неисправность там оказалась легко устранима методом пересборки. На вопрос же владельца о возможности апгрейда, я, прикинув в уме, озвучил цифру в "минимум 10к рублей за ксеон с алика, 8-16 гигов оперативы и живую 1050Ti 4Gb со вторички", владелец же подумав пару дней забрал системник "как есть" и сказал - как-нибудь в другой раз...
Но боюсь клоуны если и дочитали статью до этого момента, вряд ли способны осознать написанное, так что начинаем представление господа... не зря же вы цирковое училище заканчивали по классу клоунады...
Но на этом у меня пока всё - всем пока.
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