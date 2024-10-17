История сия началась летом 2024 года, когда одно юное дарование - внук моего знакомого, успешно сдал ЕГЭ и поступил университет на какую-то там IT специальность. Нынче их наплодили видимо-невидимо, так что я не запомнил, как она там точно звучит, да и к нашей истории это имеет опосредованное отношение. В общем, поступил и хорошо, однако в качестве мотивации родители ему пообещали новый ПК... Естественно для учёбы, а вы как подумали? Бюджет на всё про всё был порядка 200К рублей, из которых на системный блок пришлось порядка 150К. Увы, чеков с магазина я не видел, так что конкретики тут не будет.

Юное дарование естественно заранее подготовилось и накидало интересный ему конфиг, а меня позвали глянуть и подсобить в сборке, чисто для подстраховки. В принципе конфиг там был нормальный: мать MSI PRO Z790-A WIFI, процессор Intel i5 13600KF, видяха Palit 4060Ti, блок питания не шибко крутой, но на 650W, SSD естественно от Samsung, единственное что у меня вызвало вопросы это DDR5 память ADATA, однако там был кит из 2х штук, так что в случае чего с диагностикой памяти проблем бы не возникло, ибо нарваться на два дохлых модуля памяти в ките - это надо очень постараться. К фирме ADATA по старой памяти я отношусь скептически, а недавняя история с SSD у ещё одного юного дарования лишь укрепила мой скептицизм, впрочем, если фирма ADATA мне этот SSD заменит, я готов пересмотреть свои взгляды.

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С другой стороны, как-то я брал память на контору и решил побаловать начальника и воткнуть ему "хорошую" планку памяти Crucial, а остальным взять дешманский Patriot... В общем уже полгода идут пляски с возвратом денег от другого всем известного магазина, гордо заявляющего на своём сайте - "одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, на рынке с 2008 года. Компания входит в топ-5 крупнейших интернет-магазинов России", но я бы добавил к этому на сайте - "И почему-то не имеющая сервисного центра в городе с населением 500 тысяч жителей". Но мы отвлеклись... В общем глянул я и дал своё добро.

Прошло пару недель и мне сообщили - всё куплено, давай собирать. Ну мне это дело привычное - так что я, прихватив отвёртку, метнулся до места жительства юного дарования и приступил к сборке. Сборка в принципе прошла без проблем, единственное что выяснилось - видеокарту взяли от фирмы MSI, а комплектуха была куплена в разных магазинах, впрочем, всё кроме кулера было куплено во всем известном магазине "на три буквы". Памятуя о проблемах с 13 поколением процессоров Intel, сразу был обновлён BIOS до версии 7E07vAC от 2 августа 2024 года, далее на SSD была найдена операционная система Windows 11, установлены драйвера, прогнаны пара тройка тестов и я довольный собой свалил в закат, потратив на всё про всё часа 3-4...

Материнская плата хоть и начала выпускаться в 2022 году, однако имела на борту относительно свежий BIOS версии 7E07vAB от 14 мая 2024 года



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Неприятности начались через пару дней, звонит мне мой знакомый и говорит - беда, пропадает изображение на экране. Делать нечего, выдвинулся я к юному дарованию и приступил к исследованию. Было выяснено на первый взгляд бессистемное пропадание изображения на экране, при этом сам системный блок мог зависнуть, а мог и не зависать - продолжая воспроизводить звуки и реагируя на кнопку включения нормальным завершением работы. Так как ни процессоров под 1700 сокет, ни DDR5 памяти у меня в хозяйстве на тот момент не было, было принято решение тащить системный блок в магазин "на три буквы" и сдавать его по гарантии. Как и у упомянутого выше магазина из Топ-5, у нашего магазина "на три буквы" отсутствует сервисный центр в городе с населением 500 тысяч человек, а с ближайшими городами я думаю и миллион набежит. Но видимо начальничкам с дальнего востока виднее. Но это лирика. В общем поехал системный блок в областной центр - 400км в один конец.

Спустя пару недель, системный блок вернулся и как вы уже, наверное, догадались, вернулся он с заключением сервисного центра - неисправность не обнаружена. Естественно по прибытии домой выяснилось, что неисправность никуда не делась. Тут стоит пояснить, для людей с недостаточным уровнем образования, что коли компьютер куплен рассыпухой, то и в гарантию он сдаётся не как единое устройство, а как набор комплектующих. В общем дабы как-то ускорить явно затягивающийся процесс, компьютер был забран мною на базу для более тщательной диагностики имеющимся у меня на тот момент железом. Нашёл на нём Windows 10 - с нулевым результатом. Подкинул заведомо исправную видеокарту и блок питания - с нулевым результатом. Раскидал компьютер и снова его собрал - с нулевым результатом. Ну а потом я полез сдёрнуть батарейку и купил себе материнскую плату за 25К рублей, оторвав к чёртовой бабушке разъём батарейки. (((

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На данном фото тот самый клин и отвалившийся кусок держателя батарейки



Инженеры MSI в мудрости своей, зачем-то засунули пластиковый клин в защёлку батарейки, а я изрядно наприседавшись с компом за вечер просто его не заметил и решил, что недостаточно дёрнул защёлку - ну сам дурак, что поделать. С другой стороны, на кой ляд там он нужен я до сих пор понять не могу. Поколение выросло с такими разъёмами на батарейках, а фирме MSI приспичило... В общем расстроила меня фирма MSI сверх всякой меры, но у неё есть все шансы исправиться.

В общем была куплена новая материнская плата. В принципе можно было бы и на этой заменить разъём батарейки, но без палева там это сделать не получилось бы, а компьютер увы всё так же глючил и его надо было вновь сдавать по гарантии. В общем купил я такую же плату, ибо юное дарование настаивало именно на этой модели, собрал и записал видео о том, как оно глючит в качестве доказательства и инструкции для сервисного центра. Видео я закинул на канал своего соседа по гаражу, который немало мне помог с ремонтом мотоцикла, собственно, вот и само видео.

Видео можно смело мотать на 4:50, там начинается интересное.

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В общем системник был сдан в магазин и вновь поехал за 400км в сервисный центр. Тем временем прошёл уже месяц с покупки компьютера. Спустя пару недель от сервисного центра пришло заключение - неисправна материнская плата, дано разрешение магазину на возврат. Ок - подумал я, а юное дарование дало добро на замену материнской платы, впрочем, модель при этом менять он отказался. Итак, спустя время всё это добро оказалось у меня на базе, вот в таком виде...

Т.е. наш славный сервисный центр, тупо выдернул материнскую плату, а оставшееся железо обернул пупыркой, покидал всё это в корпус и отправил обратно, что сразу наводит на определённые мысли.

Мда... в наше время за такое можно было и по шее получить, заодно купив себе всё это добро в счёт зарплаты, ну да ладно, видимо "традиционные" ценности берут верх.

Добавлю сюда ещё щепотку "традиции", ибо уже задолбался изводить хорошую термопасту.

Собственно, собирал я это всё до кучи уже в третий раз и что вы думаете? Всё верно - неисправность как была, так и осталась.

Но как вы помните, я же "купил" себе плату MSI PRO Z790-A WIFI, а так как денег у меня не было, ибо летом у меня был большой проект по восстановлению мототехники, я как-то поиздержался. Пришлось оформить кредитную карту с лимитом в 50К, ибо я в принципе против кредитов так что взял так чтоб хватило впритык. И 25К рублей я потратил собственно на материнскую плату с беспроцентной рассрочкой на 2 месяца, а на остаток купил процессор, память и кулер. Так что теперь у меня было железо, для полноценной диагностики данного ПК. Собственно, сомнений у меня к этому моменту не оставалось, так что первым делом я подкинул сюда процессор i5 12400F и проблема с зависаниями ушла.

Итоги

Что у нас по итогу: В магазин будет подана досудебная претензия на возврат процессора Intel i5 13600KF и по её удовлетворении, на замену будет куплен аналогичный по цене процессор Intel 12-го поколения. До сего момента юное дарование посидит на моём 12400F, для пущей уверенности в стабильности системы и верности диагноза. Есть конечно не нулевая вероятность что более производительный процессор 12 поколения вызовет аналогичные проблемы, но проверить я это к сожалению не могу, а сервисный центр магазина "на три буквы" - не хочет.

Что же касается процессоров Intel 13 и 14 поколения, то я советую не рассматривать их к покупке, ну а коли уже купили, то вернуть в магазин пока ещё не истёк срок гарантии, ибо как видим проблемы там не только с топовыми версиями, а со всей линейкой на ядрах Raptor Lake и Raptor Lake Refresh.

Себе я посоветую, больше не заниматься сборкой ПК из железа, которое выбрал не я сам.

Ну а сотрудникам магазина из трёх букв которые хотят работать, я могу лишь посоветовать создать профсоюз и заняться наведением порядка у себя в организации, а всем остальным сделать то же самое у себя на работе, особенно если вы работаете в сфере производства, а не в сфере распределения, и если что, подсобить нормальным людям желающим работать, это если у вас самих конечно же такое желание есть.

Желающим порассуждать о конкуренции, которая якобы улучшает качество - это не для вас писалось, а для взрослых людей. Нет никакой конкуренции уже давно и не будет, добро пожаловать в реальный мир. Конкурировать тут вам дадут лишь с такими же как вы - за очень мелкий прайс, а для противостояния монополиям есть только одно средство - своя монополия, как завещал нам наш отец и учитель Илон Маск.

А на этом у меня всё - всем пока.