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Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого

Эпичное сражение титанов древности, в их естественной среде обитания. Поглядим на очередную попытку фирмы AMD - догнать своего конкурента. А также немного погоняем видеокарту на чипе AMD Radeon HD5750.
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Как это обычно у меня и бывает - данная статья зародилась совершенно случайно. Одному моему хорошему товарищу жена поставила ультиматум - или я или железо. И он сделал правильный выбор, а именно - заслал мне парочку планок памяти DDR2 2Gb, парочку видеокарт и парочку материнских плат под сокет AM2+. Одна видеокарточка имела скол на кристалле и увы восстановлению не подлежала, а вот вторая после правильной установки кулера и замены термопасты - ожила и неплохо себя чувствует. Но о ней ниже, а пока о материнских платах.

 Одна - простенькая ASRock A780LM-S, а вот вторая - довольно бодрая MSI 790XT-G45. И вот о ней то мы немножко и поговорим. 

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Как видите материнская плата пусть и не самая топовая, но по тем временам, да и по нынешним - обладает широким функционалом. Единственной проблемой данной материнской платы, как это не удивительно, является не чипсет AMD, а сама фирма MSI, допустившая лютый косяк. В качестве изолятора на радиаторах чипсета был использован материал, который, как впоследствии оказалось, имеет свойство накапливать влагу. Что приводило в лучшем случае к медленной к коррозии элементов и непонятным глюкам, либо в худшем случае к короткому замыканию и выходу материнской платы из строя. И это касалось не только данной модели материнских плат, а всей линейки выпускаемой фирмой MSI в те годы. Мой экземпляр имел следы коррозии, которые я почухал, изолятор убрал и заменил термопасту - так что послужит эта материнская плата ещё долго и счастливо. Впрочем, об этой проблеме уже много написано до меня, так что не будем задерживаться. 

В общем, взял я процессор AMD Athlon X2 5600+, уже мелькавший в одной из моих статей, да и протестировал обе доставшиеся мне материнские платы. И что интересно на них он работает куда стабильней чем на родной для себя AM2 платформе - нет ни глюков, ни перегревов процессора, всё работает идеально. Но если младшую плату от ASRock ещё можно оставить с таким процессором, то вот нашу MSI как-то прям стыдно с ним использовать. Так что я, недолго думая купил для неё процессор AMD Phenom II 925 за 600р на всем известном сайте бесплатных объявлений. Ну и коли у нас есть видеокарта - то решил собрать это всё до кучи в системный блок, да и продать - а то скоро ходить будет негде от валяющегося у меня кругом железа. В том числе нашлось применение моей мегабашне, собранной из найденного в хламе радиатора и пары корпусных вертушек 80x80 приделанных на стяжки. 

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Видеокарта мне досталась ничем не примечательная в исполнении фирмы PowerColor на базе чипа AMD Radeon HD5750, поступившая в продажу в 2009 году, и имеющая на борту всего 512Mb памяти, хотя даже на момент актуальности данных карт этого уже было явно маловато. Впрочем, это же AMD, что я в самом деле - их логика всегда была где-то за гранью, ибо нынче они лепят на видеокарты памяти как не в себя - хотя толку от неё там нет. 

Ну и решил я прогнать данную видеокарту на двух имеющихся у меня в хозяйстве 4х ядерных платформах - на описанной выше от AMD и на упоминавшейся мною в одной из статей платформе от Intel, на базе процессора Q8300, который как утверждают некоторые комментаторы - я украл у друга... )))

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Вот такие у нас два комплекта в стиле "4 ядра 4 гига", платформа AMD у нас с DDR2 памятью, а вот Intel с памятью DDR3, впрочем, толку от неё немного учитывая, что контроллер памяти располагается в чипсете. 

А вот так наши процессоры выглядят в CPU-Z, как видим AMD Phenom II имеет на 300MHz больше по частоте, что явно даст ему преимущество. Также стоит учитывать, что Q8300 это младший семейство 4х ядерных процессоров Intel, в то время как Phenom II это старшая линейка и помимо них были ещё младшие 4х ядерники линейки Athlon II X4. Плюс ко всему Phenom II 925 поступил в продажу в ноябре 2009 года, в то время как Q8300 появился на прилавках ровно на год раньше. Но это всё мелочи, давайте уже к тестам. 

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Тестировать мы будем под Windows 7, так как нормальных драйверов под Windows 10 фирма AMD для своих видеокарт не удосужилась написать. Пользоваться в принципе ими под Windows 10 можно, однако постоянно какие-то косяки - то скриншоты снять нельзя, то нет изображения на экране в процессе тестирования, то вообще тесты не запускаются.

Ну поехали. 

Windows 7

Результаты по производительности процессора странные, а вот по памяти вполне закономерные, учитывая, что у Phenom II и контроллер памяти в процессоре и кэша навалом. Что касается производительности дисковой подсистемы, то там просто разные жёсткие диски - один простенький Seagate, а второй WD Black.

3DMark '03

Отличный результат у AMD Phenom II, как по части процессорной производительности, так и по общей. Добрые 30% превосходства в процессорных тестах. В данном тесте используется DirectX 7/8 и 9a.

3DMark '05

И вновь 30% прироста за фирмой AMD и приятная прибавка в производительности графической части в синтетических тестах под DirectX 9.0b. 

3DMark '06

В более свежих тестах, как видим, преимущество AMD сохраняется, но падает до 10% в синтетических тестах под DirectX 9.0a/b/c.

3DMark Vantage

А вот тут у нас непонятная ситуация - можно сказать паритет в синтетике под DirectX 10. 

3DMark 11

AMD исправляется и вырывается вперёд на 10%, что не может не радовать, однако влияние на графическую производительность минимально, но тут скорее виновата слабенькая видеокарта 1го поколения под DirectX 11.   

Street Fighter IV

В играх как оно обычно и бывает, разница хоть и есть, но небольшая, ибо тут конечно всё больше от видеокарты зависит, впрочем, AMD Phenom II уверенно впереди. Данная игра использует для рендеринга DirectX 9.0c.

Street Fighter V

А вот в игре с использованием DirectX 11 ситуация для Phenom II печальная, он умудрился отстать от Core 2 Quad Q 8300, впрочем, несущественно. 

Resident Evil 5

AMD впереди, пусть и на пару кадров, при тестировании использовалась версия игры под DirectX 10.

Resident Evil 6

А вот в следующей части игры доступен только DirectX 9.0c рендер, и как видим, AMD вновь впереди на пару процентных пунктов. 

Собственно, вот такие у нас с вами результаты. AMD с их Phenom II удалось догнать и местами даже перегнать Intel Core 2 Quad, вот только незадача... в 2009 году им пришлось конкурировать уже с Intel Core i7... и увы на их фоне как вы понимаете - ловить им было нечего, разве что Phenom II X6 мог что-то им противопоставить, но он был дорогой, горячий и редкий. А вот Phenom II X4 продавался по достаточно низким ценам, так что процессоры эти были довольно популярны, да ещё и использовать их можно было сразу на 3 платформах AM2+/AM3/AM3+ что для экономных пользователей и сторонников перманентного апгрейда было дополнительным поводом для покупки. Что же касается видеокарты HD5750, то для своего времени это была достаточно успешная серия видеокарт, впрочем, как и её наследники в лице серии HD6000. Единственное что по традиции нормальных драйверов они так и не получили, ну и экономия на видеопамяти быстро превратила их в кирпичи. Но благо хоть я видеокартами AMD и владел, но ни одну их них не покупал - так что мне грех жаловаться.

Кстати "мегабашня на стяжках" показала себя вполне неплохо, и прогреть процессор выше 60 градусов в стресс тестах мне не удалось, если конечно верить встроенным датчикам, так что останется жить тут. 

Ну а на этом у меня на сегодня всё - всем пока.


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