Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша

Что лучше для процессора - частота или размер кэша? Попробуем узнать на примере эпичной битвы AMD Athlon 64 X2 5200+ с частотой 2600MHz и L2 кэшем 2Mb против Athlon 64 X2 5400+ с частотой 2.8GHz и L2 кэшем 1Mb.
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Тестирование это случилось спонтанно, зашёл я тут давеча в сервис к знакомым, а они такие и говорят - у нас тут системник бесхозный завалялся, деть некуда, выкинуть жалко - забирай. Ну я и забрал - на свою голову.

Системник оказался на базе процессора AMD Athlon 64 X2 5400+ и видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, также туда было напихано 6 гигов памяти. Жёсткий диск и блок питания отсутствовали. 

реклама



А вот материнской платой тут служит MSI К9N Nео под сокет АМ2, на богомерзком чипсете nVidia nForce 550. Богомерзкий сей чипсет оттого что ведёт свою генеалогию от чипсета nVidia nForce 4, ток его чутка разогнали, что привело просто к эпическим температурам под 100 градусов при работе. Да и инженера постарались на славу, а точнее не постарались и оставили чипсет на том же месте где и ранее - так что на него было не воткнуть нормальный радиатор. Собственно, как-то так это выглядело уже после переборки. 

Вентилятор в итоге я открутил от пола и закрепил напротив чипсета, чтоб оно ну хоть как-то охлаждалось. Видеокарта была заменена на nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3, а память 4 планки по 1Gb. 

реклама



Если кто-то сомневается в ущербности чипсета в целом и компоновке данной платы в частности, компания MSI вам на это ответила ещё в те года выпуском материнской платы MSI К9N Nео V2 у которой собственно чипсет перенесли в более удачное место. 

Всё это запустилось, по верхам протестировано и установлена Windows 7, и она даже встала без приключений. Но вот когда я перешёл к установке MS Office 2007 - комп свалился в синьку... и перестал вообще загружаться. 

И начались приключения - сначала я сдёрнул радиатор с чипсета - заменил там термофольгу, на нормальную термопасту - это не помогло. Потом я сдёрнул кулер с проца и заменил термопасту - не помогло. Потом я нашёл ещё один процессор AMD Athlon 64 X2 5200+ который валялся у меня с незапамятных времён с гнутыми ногами, ноги я выправил, проц поставил - толку ноль. 

реклама



И что в итоге? А в итоге оказалась дохлой одна из планок памяти, причём гонять её отдельно тестами пришлось часа 4 прежде чем она начала сбоить в мемтесте. В общем почесал я ещё репу и поставил 2 планки по 1Gb и ещё 2 по 512Mb. Ещё помимо этого пришлось подпилить напильником заднюю планку крепления кулера, так как она упиралась в компоненты на плате.

И тут короче всё завелось и взлетело. Ну и я подумал - а почему бы не заняться сравнением процессоров, коли уж у меня их две штуки в наличии. 

Собственно, вот они два наших подопытных.

ADA5200IAA6CS и ADO5400IAA5DO

реклама



Athlon 64 X2 5200+ поступил в продажу в сентябре 2006 года, а Athlon 64 X2 5400+ в январе 2008.

Ну а вот так они выглядят в CPU-Z:

Как видим помимо различий по частоте и размеру L2 кэша, есть так же различие по используемому техпроцесс 90nm vs 65nm.

Ну и не откладывая в долгий ящик давайте уже перейдём к тестированию в синтетике и паре игрушек. Помимо указанных выше процессоров остальной конфиг был неизменным 3Gb DDR2 667 памяти в двухканальном режиме и видеокарта nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3.

Во встроенном тесте Windows 7, вполне ожидаемо процессор 5400+ вышел вперёд за счёт более высокой тактовой частоты. И почему-то выросла производительность видеокарты для Рабочего стола. А вот разница в размере кэша никак не отразилась на показателях производительности памяти.

В 3DMark'06 также зарешала частота процессора, дав 6% прирост по производительности в процессорном тесте, на графические тесты же влияние есть, но незначительное. 

В 3DMark Vantage ситуация аналогичная, более высокая тактовая частота процессора даёт прирост в 7% по попугаям в процессорном тесте и практически никакого в графических тестах. 

Ну перейдём уже к реальным приложениям, а точнее к играм... или вы действительно будете меня уверять что кто-то в здравом уме и твёрдой памяти берёт AMD для работы?

В Resident Evil 5 под DirectX 10 разницы при максимальных настройках нет никакой, а вот на минимальных настройках вперёд вырывается 5200+ с большим L2 кэшем, хоть и совсем незначительно. 

В Street Fighter IV у нас интересная ситуация: на минимальных настройках вперёд выходит 5400+ с большей тактовой частотой, а вот на максималках быстрее, причём ощутимо, выступает 5200+ с большим кэшем. 

Вот такие у нас результаты получились, а точнее их отсутствие - нулевой прогресс за 2 года, а местами и стагнация. Но в те времена бичом AMD были не процессоры, а чипсеты. А точнее отсутствие нормальных чипсетов после ухода компании VIA с этого рынка под давлением фирмы Intel. Следующий после nForce 550 чипсет nForce 560 был вообще каким-то анекдотом - платы на его основе десятками улетали в брак прямо с тестовых стендов, благо примерно в то же время AMD начала выпуск своих чипсетов, что несколько исправило положение, увы качество драйверов и в целом софта у фирмы AMD до сих пор оставляет желать лучшего. Но для экономных пользователей танцы с бубнами - это часть жизни, так что будем считать это не багом, а фичей AMD.

Что касается системника, то он успешно прошёл все тесты и отправился было на сайт бесплатных объявлений, но увы начал опять беспричинно вырубаться под нагрузкой. Дальнейшие изыскания привели нас к неутешительному выводу - материнская плата своё отжила. Так что всё это хозяйство отправилось в разбор, а точнее ждёт пока я починю плату под 775 с процессором Intel Core 2 Duo E7500 и видеокарту Radeon HD3870 512Mb GDDR4.  

Ну а на этом у меня на сегодня всё - всем пока.

P.S. Какой вывод дети мы можем сделать из данной истории? AMD не стоит трогать даже трёхметровой палкой...

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia процессор тестирование athlon чипсет athlon 64 athlon x2 nforce 550
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
13
Ретроклокинг: разгоняем SSD
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
14
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
36
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские военные прорвали оборону ВСУ на Купянском участке
2
Несколько источников подтвердили, что Россия использует интернет Starlink в зоне СВО
1
Инженеры из РФ создали гибридный снаряд с функцией самолёта, ракеты и ударного многоцелевого дрона
3
НАСА пытается оживить "Вояджер-1", но инженер агентства сказал, что теперь поможет только "чудо"
5
Bild: ВС России добрались до "дороги жизни" ВСУ и работают над формированием "южного котла"
2
Революционная солнечная батарея устраняет необходимость в батарейках типа ААА
7
В ДНР повторили изобретение предков "гуляй-город" и построили 30-км оборонительный "царь-поезд"
3
Украинская разведка подтверждает появление терминалов связи Starlink у российской армии
3
Paradox призналась, что Cities: Skylines 2 разочаровала фанатов
+
Запись звонков VoWiFi от Samsung меняет правила игры в общении для серии Galaxy S24
6
IBM представила новую платформу IBM LinuxONE 4 Express
+
При помощи телескопов выявили быстрое вращение черной дыры Млечного Пути
1
Пресс-служба РЖД: На "Трассе мужества" построят новый тоннель протяженностью почти 1,5 км
1
Американские морпехи готовятся к выполнению боевых задач в условиях "русской зимы"
+
Состоялись испытания складного несущего винта для нового самолета с вертикальным взлётом
+
Сколько стоит БПЛА «Герань», и выгодно ли запускать по 50 дронов-камикадзе за сутки
2
Суммарные продажи GTA V превысили отметку в 195 миллионов копий, а Red Dead Redemption 2 - 61 млн
+
В Екатеринбурге планируют построить три новые станции метро
+
Garmin обновляет флагманские умные часы новыми функциями и улучшениями
+
Неизвестный смартфон Google замечен на сертификации UL Demko с аккумулятором емкостью 4942 мА*ч
+

Популярные статьи

5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
231
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
126
Мой субъективный выбор пяти лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
10
Собираем игровой ПК по советам техно-блогеров
19
Пять причин провала Xbox Game Pass
49
Android Auto и Apple CarPlay - в чем отличия
4
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
24
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
43
В Китае создано первое в мире микроволновое оружие на базе двигателя Стирлинга
+
Уход от расчетов в долларах набирает обороты в мировой экономике
2

Сейчас обсуждают

KalitkaS
11:57
Нельзя так говорить про знамя победы, особенно если зайдёте в тему видеокарт и скажете, что нвидиа лучше только из-за того, что 4090 самая мощная. Лучше рассматривать потребительский сегмент среднебюд...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Влад Иванов
11:57
👀👅👀 амогусы
Steam-бета-версия Starfield получила поддержку AMD FSR 3
KalitkaS
11:56
Неактуальные данные у меня были, сейчас он стоит 31к на озоне. Предпочитаю там из-за цены, ведь гарантия всё равно не теряется.
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Лев корл
11:55
Восьмипроцессорный смартфон😂😂😂😂😂 Автор, спасибо, улыбнул!
OnePlus тестирует Ace 3 Pro с 8 процессорами третьего поколения и 24 ГБ оперативной памяти
vl
11:54
всё верно, только не 35к, а 46,9к за процессор https://www.regard.ru/product/73872/processor-amd-ryzen-7-7800x3d-oem
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Максим Ширшов
11:53
Если фанатик это я, то добавлю, что дважды прочитав этот ваш комментарий, так и не смог понять о чем речь :) Не могли бы вы как-то яснее мысли формулировать ? )
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Trydognite
11:51
Ну потянет да 2к кстати, заголовок правильный
Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD
Auroson1c
11:50
"Больной ублюдок" ©
Зарядка для iPhone чуть не сожгла квартиру в Москве
Максим Ширшов
11:50
Threadripper 7995WX ОЧЕНЬ дорогой, но это знамя победы АМД над Интел в многоядерной производительности :)
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
KalitkaS
11:50
Если ты юзер 11 винды, то все ядра интела будут загружены, так что ваш пример про 1% работы при стороннем приложении - бред, объективно. Не у каждого есть 35к на процессор и ещё 20-30к на мать, это да...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем