Тестирование это случилось спонтанно, зашёл я тут давеча в сервис к знакомым, а они такие и говорят - у нас тут системник бесхозный завалялся, деть некуда, выкинуть жалко - забирай. Ну я и забрал - на свою голову.

Системник оказался на базе процессора AMD Athlon 64 X2 5400+ и видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, также туда было напихано 6 гигов памяти. Жёсткий диск и блок питания отсутствовали.

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А вот материнской платой тут служит MSI К9N Nео под сокет АМ2, на богомерзком чипсете nVidia nForce 550. Богомерзкий сей чипсет оттого что ведёт свою генеалогию от чипсета nVidia nForce 4, ток его чутка разогнали, что привело просто к эпическим температурам под 100 градусов при работе. Да и инженера постарались на славу, а точнее не постарались и оставили чипсет на том же месте где и ранее - так что на него было не воткнуть нормальный радиатор. Собственно, как-то так это выглядело уже после переборки.

Вентилятор в итоге я открутил от пола и закрепил напротив чипсета, чтоб оно ну хоть как-то охлаждалось. Видеокарта была заменена на nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3, а память 4 планки по 1Gb.

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Если кто-то сомневается в ущербности чипсета в целом и компоновке данной платы в частности, компания MSI вам на это ответила ещё в те года выпуском материнской платы MSI К9N Nео V2 у которой собственно чипсет перенесли в более удачное место.

Всё это запустилось, по верхам протестировано и установлена Windows 7, и она даже встала без приключений. Но вот когда я перешёл к установке MS Office 2007 - комп свалился в синьку... и перестал вообще загружаться.

И начались приключения - сначала я сдёрнул радиатор с чипсета - заменил там термофольгу, на нормальную термопасту - это не помогло. Потом я сдёрнул кулер с проца и заменил термопасту - не помогло. Потом я нашёл ещё один процессор AMD Athlon 64 X2 5200+ который валялся у меня с незапамятных времён с гнутыми ногами, ноги я выправил, проц поставил - толку ноль.

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И что в итоге? А в итоге оказалась дохлой одна из планок памяти, причём гонять её отдельно тестами пришлось часа 4 прежде чем она начала сбоить в мемтесте. В общем почесал я ещё репу и поставил 2 планки по 1Gb и ещё 2 по 512Mb. Ещё помимо этого пришлось подпилить напильником заднюю планку крепления кулера, так как она упиралась в компоненты на плате.

И тут короче всё завелось и взлетело. Ну и я подумал - а почему бы не заняться сравнением процессоров, коли уж у меня их две штуки в наличии.

Собственно, вот они два наших подопытных.

ADA5200IAA6CS и ADO5400IAA5DO



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Athlon 64 X2 5200+ поступил в продажу в сентябре 2006 года, а Athlon 64 X2 5400+ в январе 2008.

Ну а вот так они выглядят в CPU-Z:

Как видим помимо различий по частоте и размеру L2 кэша, есть так же различие по используемому техпроцесс 90nm vs 65nm.

Ну и не откладывая в долгий ящик давайте уже перейдём к тестированию в синтетике и паре игрушек. Помимо указанных выше процессоров остальной конфиг был неизменным 3Gb DDR2 667 памяти в двухканальном режиме и видеокарта nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3.

Во встроенном тесте Windows 7, вполне ожидаемо процессор 5400+ вышел вперёд за счёт более высокой тактовой частоты. И почему-то выросла производительность видеокарты для Рабочего стола. А вот разница в размере кэша никак не отразилась на показателях производительности памяти.

В 3DMark'06 также зарешала частота процессора, дав 6% прирост по производительности в процессорном тесте, на графические тесты же влияние есть, но незначительное.

В 3DMark Vantage ситуация аналогичная, более высокая тактовая частота процессора даёт прирост в 7% по попугаям в процессорном тесте и практически никакого в графических тестах.

Ну перейдём уже к реальным приложениям, а точнее к играм... или вы действительно будете меня уверять что кто-то в здравом уме и твёрдой памяти берёт AMD для работы?

В Resident Evil 5 под DirectX 10 разницы при максимальных настройках нет никакой, а вот на минимальных настройках вперёд вырывается 5200+ с большим L2 кэшем, хоть и совсем незначительно.

В Street Fighter IV у нас интересная ситуация: на минимальных настройках вперёд выходит 5400+ с большей тактовой частотой, а вот на максималках быстрее, причём ощутимо, выступает 5200+ с большим кэшем.

Вот такие у нас результаты получились, а точнее их отсутствие - нулевой прогресс за 2 года, а местами и стагнация. Но в те времена бичом AMD были не процессоры, а чипсеты. А точнее отсутствие нормальных чипсетов после ухода компании VIA с этого рынка под давлением фирмы Intel. Следующий после nForce 550 чипсет nForce 560 был вообще каким-то анекдотом - платы на его основе десятками улетали в брак прямо с тестовых стендов, благо примерно в то же время AMD начала выпуск своих чипсетов, что несколько исправило положение, увы качество драйверов и в целом софта у фирмы AMD до сих пор оставляет желать лучшего. Но для экономных пользователей танцы с бубнами - это часть жизни, так что будем считать это не багом, а фичей AMD.

Что касается системника, то он успешно прошёл все тесты и отправился было на сайт бесплатных объявлений, но увы начал опять беспричинно вырубаться под нагрузкой. Дальнейшие изыскания привели нас к неутешительному выводу - материнская плата своё отжила. Так что всё это хозяйство отправилось в разбор, а точнее ждёт пока я починю плату под 775 с процессором Intel Core 2 Duo E7500 и видеокарту Radeon HD3870 512Mb GDDR4.

Ну а на этом у меня на сегодня всё - всем пока.

P.S. Какой вывод дети мы можем сделать из данной истории? AMD не стоит трогать даже трёхметровой палкой...