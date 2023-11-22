И так, как многие уже знают, а кто не знает, узнает прямо сейчас - я занимаюсь собирательством видеокарт. Собираются они мною естественно по всяким "помойкам", так что процесс этот неравномерный и растянутый по времени.

В очередной "день зарплаты", я по традиции решил прикупить очередной "лут-бокс" на всем известном сайте бесплатных объявлений. Фотографии там были не особо обнадёживающие, но 10 плат это 10 плат - подумал я и купил.

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По прибытию коробки в ней были обнаружены: звуковая карта под шину ISA, сетевая карта 3com под PCI, переходник с Socket 370 на Slot 1, а также 7 видеокарт. Увы две из них в срочном порядке были отправлены в реанимацию - GeForce GT440 и GeForce 4Ti 4200, так что я не успел их сфотографировать, а вот про оставшиеся пять штук я вам сегодня и расскажу.

И так, пациент номер один - SiS 6215 аж на целый 1Mb:

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Карточка эта 2D, вышла где-то примерно году в 1996, ничем особым она не примечательна - 16 битный цвет и разрешения вплоть до 1024х768 она показывать умела, а этого в те времена было за глаза что для офиса, что для игр как дополнение к единственным в те времена нормальных 3D ускорителям Voodoo и Voodoo 2. Для всех прочих задач существовал Matrox. Карточка живая, но так как у меня в коллекции уже есть точно такая же на 2Mb - эта отправится на продажу.

Пациент два - ATi RageXL 8Mb

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А вот это уже полноценная 3D карта, вышедшая в далёком 1998 году как дешёвая затычка в пару к тогдашнему флагману ATi Rage128. По сути этот RageXL был обновлённой версией прошлогоднего ATi Rage Pro и ничем от него особо не отличался, ну разве что чуть большей стабильностью и доведённым до ума драйверами на момент релиза. Конкретно эта карта примечательна тем что она в фирменном исполнении ATi и тем что у неё всего лишь 32bit шина памяти, что определяется по наличию лишь одной микросхемы памяти. Как правило, память у таких модификаций работал на большей частоте, что нивелировало разницу в производительности по сравнению с полноценной 64bit версией. Карточка живая, все тесты под DirectX и OpenGL проходит - ну насколько она их в принципе способна проходить, учитывая древность архитектуры, на которой она основана.

Пациент номер три - nVidia Riva TNT2 M64 на 32Mb.

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Карточки эти появились на свет в 1999 году и имеют в основе чип с урезанной до 64bit шиной памяти относительно полноценных TNT 2. Что конечно сказывалось на производительности не лучшим образом. Также на основе этого обрезанного чипа m64 выпускались карты nVidia Vanta в вариантах на 8 и 16Mb, у которых ко всему прочему были порезаны частоты чипа и памяти. Однако карточки эти довольно неплохо разгонялись и учитывая свою довольно низкую цену - были довольно популярны у экономных геймеров. Конкретно данный экземпляр запускается, но проверить его полноценно мешает отсутствие кулера, увы он имеет специфический посадочный размер в 50мм и ничего подходящего я пока подобрать так и не смог. Ну а "колхоз" я не приемлю.

Пациент номер семь - ATi Radeon 7000 32Mb SDR

Карта на чипе 2001 года и подобных у меня уже набралось аж 3 штуки разных модификаций, хотя в те годы я даже слыхом не слыхивал о Radeon 7000 или как он ещё тогда назывался Radeon VE. Собственно, данный экземпляр интересен тем что он в фирменном исполнении ATi. Ну а также будет интересно его сравнить с версией, оснащённой 64Mb памяти типа DDR. В остальном же это довольно унылая карта, так как это обрезок от полноценного Radeon LE, ещё и лишённый блока аппаратного T&L - что разом делает из него не конкурента GeForce 2MX, а в лучшем случае конкурента Riva TNT2. Примечательной особенностью данных карт была возможность работы с двумя мониторами одновременно, но как видим в данной конкретной карте эта возможность не реализована.

Пациент номер пять - ATi Radeon 9600 128Mb

Думаю, никому не нуждающаяся в представления карта 2003 года, одна из легендарных карт тех лет. По нынешним временам это как 1060 или 3060 - золотая середина между возможностями и ценой. Карта золотого века компании ATi, которая на протяжении ряда лет унижала и доминировала над nVidia. Но, даже полный провал nVidia к счастью или к сожалению, уже не мог поколебать устоявшуюся к тому времени монополию на рынке видеокарт. Ну а сама ATi связалась на свою голову с Microsoft и в последствии была поглощена компанией AMD, в ходе которого окончательно потеряла лидерство в сфере графики, что, впрочем, не удивительно, ибо нельзя быть лидером будучи компанией "Intel для бедных". Данная конкретная карта увы не пережила "бережного" хранения предыдущим владельцем, так что отправиться в коробочку с донорами. Возится с ней я особого смысла не вижу - ибо карта эта довольно распространённая, так что ещё мне попадётся и не раз.

Что касается ещё двух видеокарт из этой коробки, о которых я упоминал в начале статьи - доктора говорят шансы есть, но не большие.

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Ну а на этом у меня на сегодня всё, всем пока.