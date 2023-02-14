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Всем привет,

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В этой статье я соберу сборку за символические 120.000 рублей для разрешения QHD с улььтра0высоким пресетом графики.

Выбирать буду как и с offline магазинов, так и online маркетплейсы будут рассмотрены.

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Процессор:

На момент написания статьи в ДНС действует прекрасная скидка на процессор Intel Core i7-12700 OEM

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Всего за малые 25.599 рублей можно взять очень топовый процессор пред топовой линейки Intel Core, который не побеспокоит своего покупателя как минимум 5 лет, то и больше, если перейти на FHD.

картинка перед вашими глазами:

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Да возможно 13600К чуть производительней, но вы эту разницу не увидите от слова совсем. По всем остальным параметрам ± одинаково. У 13600К Больше L2, у 12700 больше L3. Кол-во потоков одинаковое. Короче можно спорить долго, но что вы реально увидите так это температуры 13600K, в этом плане у 12700 все отлично. Я был очень приятно удивлен этому. Ну и как итог добавлю что это очень хороший камень на конец 22, начало 23 года по цене в 25600 руб в OEM исполнении. Я не особо занимаюсь разгонами и поверьте этого не надо, к тому моменту как его перестанет хватать вы уже давно будете думать об апгрейде всей системы и даже доплачивать за версию 12700К не стоит, так как эти 100 MHz в бусте опять же не дают в общем ничего кроме как дополнительной температуры.

Вывод: Это хорошая покупка в топовом сегменте железа за РАЗУМНЫЕ деньги. Те кто говорят что пару тысяч это не экономия в таких вещах вы глубоко ошибаетесь. Тратить надо разумно всегда, а не швыряться рублями за обещанные вам пару фпс, даже если это всего 3-5 тыс. рублей.

Кулер: ARCTIC Freezer 34 eSports DUO Grey





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Лучший и недорогой кулер для процессора в 2022-2023 году – башенный ARCTIC Freezer 34 eSports DUO. Ключевая особенность продукта – сниженный до 1.7 мм шаг между пластинами для лучшего рассеивания тепла и 2 120-мм вентилятора с повышенными оборотами (2100 в минуту). Таким образом, при наличии четырех тепловых трубок достигается рассеиваемая мощность в 210 Вт. Но есть пара нюансов. Список поддерживаемых сокетов от Intel: 1150, 1155/1156, 2011/2011 v3, 2066, 1151/1151 v2, 1200. У AMD это AM4, старшие сокеты не поддерживаются. Продукт ориентирован на новые процессоры. Комплект поставки включает крепежные элементы и термопасту MX-4. Пользователи отмечают низкий уровень шума на максимальных оборотах и неприхотливость воздушного кулера в обслуживании.

Материнская плата: Одна из самых лучших материнских плат на b660 чипсете для Intel - является GIGABYTE B660 GAMING X DDR4.

Тут и надёжная компонентная база, и поддержка PCI Express 4.0. Хорошее охлаждение цепей питания и возможность подключения новомодных RGB подсветок с возможностью гибко настраивать их работу через фирменный софт. Также стоит отметить наличие практически идентичной материнской платы под названием GIGABYTE B660 Gaming X AX DDR4, главным отличием которой является встроенный модуль беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Единственный момент - это невозможность разогнать процессор.

Объясняю: Если вы внимательно следите за новинками в индустрии, то прекрасно знаете, что вместе с релизом 12-го поколения десктопных процессоров Intel Core (Alder Lake-S) компания Intel представила только флагманский чипсет Intel Z690. С ключевыми его особенностями вы можете ознакомиться в обзоре платы GIGABYTE Z690 AORUS PRO. В результате первые материнские платы под Socket LGA1700 оказались довольно дорогими, особенно версии с новой памятью DDR5. Поэтому большинство ожидало анонса младших чипсетов. Это произошло уже в начале текущего года. Сводная таблица их спецификации выглядит следующим образом:

По сравнению с флагманским чипсетом, Intel B660 лишился возможности разгона процессора и получил лишь четыре линии DMI 4.0 вместо восьми.

Но как по-моему мнению, такая материнская плата достойна попасть в нашу сборку.

(об альтернативе расскажу в конце статьи)

Оперативная память:

В качестве оперативной памяти - один из лидеров на рынке ADATA XPG GAMMIX D20 с их прекрасными таймингами на частоте 3200 МГц

SSD-накопитель:

Здесь я заморачиваться не стал по поводу охлаждения и выбрал прекрасный SSD формата m.2 Kingston NV2 на 1 Терабайт памяти.

Накопитель Kingston NV2 - является отличным бюджетным устройством хранения данных с современным интерфейсом PCIe x4 4.0 для ускорения дисковой подсистемы домашнего ПК или ноутбука. Он обладает хорошим быстродействием с максимальной скоростью чтения и записи 3500 / 2100 МБ/с. Он способен обеспечить значительный прирост производительности по сравнению с накопителями предыдущего поколения. И это делает его отличным выбором для потребителей с ограниченным бюджетом.

Видеокарта:

На этот счёт у меня 2 версии выбора видеокарты. С одной стороны по производительности для 2K разрешения и комфортной игре подходит видеокарта от "красных" RX 6750 XT, т.к тут 12 Гигабайт видеопамяти.

На Ozon я присмотрел видеокарту от ASUS за 45.500 рублей

В целом AMD Radeon RX 6750 XT относится к числу самых производительных ускорителей среднего уровня (или начального высокого уровня) и конкурирует с GeForce RTX 3070/3060 Ti. В играх с трассировкой лучей без поддержки FSR новый Radeon RX 6750 XT демонстрирует производительность лишь на уровне GeForce RTX 3060 TI, однако сейчас уже много игр имеют поддержку AMD FSR, что позволяет в значительной мере компенсировать потери от включения RT. Поэтому даже в играх с трассировкой лучей новый ускоритель располагается выше GeForce RTX 3060 Ti, доходя до уровня 3070 имея практически такую же цену. Основным отличием Radeon RX 6750 XT от Radeon RX 6700 XT является использование более быстрой памяти, а также незначительно повышенная частота работы ядра. Есть слухи, что AMD оптимизировала работу кэша у новых GPU.

Radeon RX 6750 XT позволит комфортно играть в разрешении 2.5K при максимальных настройках графики, причем как в играх без трассировки лучей, так и с оной, но с одновременной поддержкой AMD FSR (но тогда в ряде игр все-таки придется снижать либо настройки графики, либо разрешение).

Либо взять что-то от "зелёных" 3080 за 48.000 рублей от компании Peladn.

Видеокарта Peladn GeForce RTX 3080 (10 ГБ) предназначена для получения высочайшего комфорта в играх в разрешении 2.5K при использовании максимальных настроек графики с технологией RT, а также для неплохого комфорта во многих играх и в разрешении 4K. Карта отлично подойдет владельцам белых ПК, желающим использовать преимущественно белые компоненты. Правда, надо иметь в виду, что штатно подсветка у этой карты не отключается. Ускоритель Peladn GeForce RTX 3080 (10 ГБ) близок по производительности к сопернику в лице AMD Radeon RX 6750 XT, оба они нацелены на разрешение 2K - 4K при максимальном качестве графики в играх без трассировки лучей. При этом эффективность DLSS выше, чем FSR, поэтому в играх с RT+DLSS производительность RTX 3080 в целом повыше, а цена у рассмотренной нами модели ниже, чем у RX 6750 XT. Всё же я считаю, что в 2k разрешении лучше смотрится 3080, хотя там меньше видеопамяти.

Блок питания: Chieftec BBS-700S 700W BOX

Эта модель по праву считается одной из лучших на рынке. Дело в том, что данный блок питания не просто обладает крутыми характеристиками, он действительно обладает великолепной мощностью и продвинутыми возможностями. При этом, дизайн его максимально простой и удобный, в том числе и для чистки, а размеры его – 150х86х140 мм говорят о форм-факторе ATX и возможности установки в стандартные корпуса.

Блок питания обладает действительно отличными мощностными характеристиками. Этого вполне хватает, чтобы собрать хороший мультимедийный ПК или средний игровой (ибо на больше не хватит мощности). При этом, стоит он не так уж и дорого. А главное – блок питания получил отличную систему охлаждения, представленную не только качественным вентилятором на 120 мм, но и продуманной конструкцией самого корпуса блока.

А за приятную цену - этот БП попадает в нашу сборку!

Корпус: Deepcool CK560

Огромный, стильный, красивы, очень качественный. В базе есть держатель для видеокарты. Места внутри навалом, места для кабель-менеджмента куча. Можно кастомизировать как угодно. В комплекте идëт большое количество болтов. Вентиляторы в комплектации установлены и провода от них проведены, так же они работают очень тихо. Сетка легко снимается, присутствует на боковой грани закалённое стекло.

Итак статистика на ваших экранах:

Название Где куплено Цена Intel Core i7-12700 OEM

ДНС 25600 ARCTIC Freezer 34 eSports DUO Grey

OZON 4550 GIGABYTE B660 GAMING X DDR4

ДНС 12000 ADATA XPG GAMMIX D20

ДНС 6900 Kingston NV2 1 ТБ

OZON 4950 Peladn GeForce RTX 3080 (10 ГБ)

OZON 48000 Chieftec BBS-700S 700W BOX

Ситилинк 5800 Deepcool CK560

Online Trade 8500





Итого получается: 116.300 рублей и возможность игры в 2K разрешении на ультра-высоких настройках графики.

Я понимаю, что возможно у кого-то нету OZON карты, поэтому с пониманием отнёсся к этому, но даже при этом сборка выходит на 119.000 рублей. То есть мы не вышли за рамки бюджета!

Поделиться мнением по поводу сборки вы можете в комментариях!















