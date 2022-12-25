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Топ ПК до 70 тр - мое имхо и не только

В этом посте я расскажу, какие комплектующие можно собрать, чтобы играть в Full HD и Quad HD на максимальных и средних настройках графики.
[ ] для раздела Блоги
11
4080 по старой цене в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
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Здравствуйте. В этом посте я хотел бы поделиться своим мнением на счёт сборки пк за 70 тысяч деревянными. Сразу говорю, что комплектующие будут с разных маркетплейсов, таких как Ozon, Aliexpress, Onlinetrade и тд... 
Сперва хотел бы начать с того, что за бюджет 70k можно собрать хороший пк, чтобы играть в Full HD и Quad HD на максимальных настройках графики! В этой статье я разберу сборку пк на amd. Чуть попозже сделаю сборку на intel.
Ну и первым на сегодня я думаю, что возьму процессор amd ryzen 5 5600 Это относительно новый процессор сокета AM4. Процессор AMD Ryzen 5 5600 представляет собой производительное решение для игровых систем и рабочих станций. Данная модель выполнена на основе архитектуры Vermeer по техпроцессу 7 нм, что вкупе с 6 физическими ядрами и 12 виртуальными потоками обеспечит высокую вычислительную мощность в самых разных задачах. Диапазон рабочих частот процессора может варьироваться от 3.5 до 4.4 ГГц и при помощи свободного множителя может быть повышен для достижения еще большей производительности. Максимальный объем оперативной памяти может составлять 128 ГБ типа DDR4. Встроенный в процессор контроллер PCI-E соответствует версии 4.0. Также модель поддерживает широкий набор команд, инструкций и технологий виртуализации, что делает данное решение универсальным выбором как для профессиональной работы, так и развлечений.
Максимальное тепловыделение процессора AMD Ryzen 5 5600 составляет 65 Вт. Температура при максимальной нагрузке может достигать 90°C. Модель поддерживает различные системы водяного и воздушного охлаждения.
В общем, это один из самых сбалансированных процессоров за свои деньги. Он не отстаёт от своего конкурента 5 5600x (если поставить хорошую материнскую плату, то его можно разогнать до 5 5600x) 

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Если смотреть на цену, то в магазине на 3 буквы вы сможете забрать его за баснословные 15 399 рублей! Сразу скажу, что процессор покупается вместе с материнской платой. Так можно сэкономить при подсчёте ± 700-900 рубликов. (добавляем в корзину и идём выбирать следующие комплектующие) 
Материнская плата.

Тут я предлагаю вам на выбор прекрасную материнскую плату ASUS TUF GAMING B550M PLUS

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Из плюсов: Достойное охлаждение на VRM, я бы сказал избыточное.
10 цепей, чего с головой хватит на самые мощные процессоры.
Два слота м2 несмотря на малый форм фактор.
Хороший радиатор с термопрокладкой для м2 накопителя уже встроенный в материнку.
Подсветка на материнке. 

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(Даже я бы сказал, что она даже избыточна для этого процессора. Можно поставить условный 5 5800x3d, и она не будет греться)

Всё вместе процессор+материнская плата обойдётся нам в 22000 рублей. 

ОЗУ в нашей сборке будет выступать 2 плашки по 8 гигабайт (норма на сегодняшний день) HyperX FURY на частоте 3200 МГц. Я считаю, что за 5500 ничего кроме серверных ОЗУ не найти. Особенно в днс, т.к их там даже нету в наличии (может на момент публикации они появятся, так что проверяйте в приложении!)

Охлаждение процессора. Т.к процессор у нас не из горячих, то можно подобрать хороший строгий кулер с хорошим теплоотводом. Покупать мы его будем в Online Trade т.к он там стоят в 2 дешевле, чем в ДНС.

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   Блоком питания у нас послужит (по-моему мнению один из самых надёжных) AeroCool Cylon 600W 

 Тихий + в меру строгий (без жёлтых и красных кабелей - для меня это смотрится нелепо...) 

Основной разъем питания20 + 4 pin

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Разъемы для питания процессора (CPU)4+4 pin

Разъемы для питания видеокарты (PCI-E)6+2 pin x2

Количество разъемов 15-pin SATA5

Количество разъемов 4-pin Molex3 

Видеокартой у нас будет rx 665o xt от производителя GIGABYTE 

 Я считаю, что цена за эту карту завышена, но в наших реалях - это одно из самых сбалансированных решений цена/произодительность. Что касается вендора,то GIGABYTE делает прекрасные видеокарты для amd, нежели для NVIDIA (20xx-30xx линейки) 

Ну и последнее - это накопитель Kingston NV2 формата M.2 (500 ГБ) 

Так как у нас есть уже хороший радиатор с термопрокладкой для м2 накопителя уже встроенный в материнку, то радиатор для накопителя нам особо не нужен. Плюсом играет то, что NV2 обеспечивает скорость чтения/записи до 3500/2800 МБ/с при более низком потреблении энергии и меньшем нагреве, что помогает оптимизировать производительность системы и обеспечить выгоду без снижения эффективности. 

Корпусом данной системы является ZALMAN S2 TG - достаточно компактный корпус, 3 корпусных вентилятора в комплекте: 1 на выдув, 2 фронтальных на вход. Дополнительно можно поставить ещё 1 вентилятор фронтально, ещё 2 сверху и 2 снизу. Т.е всего 8 шт. + идёт закалённое стекло и пылевая сетка спереди, что даёт хороший продув внутри корпуса. (+ любителям минималистичного и строгого дизайна понравится обязательно) 

Теперь оформим всё в виде таблицы с наименованием бренда - цены - где покупалось (за самый низкий прайс)  

Процессор amd ryzen 5 5600
цена учитывается вместе с материнской платой Aliexpress

Материнская плата ASUS TUF GAMING B550M PLUS

 22000 Aliexpress
ОЗУ HyperX FURY 5500 Aliexpress

Кулер для процессора ID-COOLING SE-903-SD

 790 Online Trade
Блок питания AeroCool Cylon 600W
3400 ДНС
Видеокарта rx 665o xt GIGABYTE 
 32000 ДНС
Корпус ZALMAN S2 TG
3300 online Trade

Подсчитывая цену всех комплектующих, у нас вышло 67000 рублей.

Моё мнение в целом об этой сборке более чем положительно. Мы получили прекрасную систему, которая простоит не 1 год и будет радовать своего пользователя. ПК получился максимально сбалансированным, с возможностью дальнейшего апгрейда!

Хотелось бы немного сказать по поводу апгрейда - лучше первым заменить процессор на более современный. (эта сборка не устареет 3-5 лет, поэтому на условный ryzen 5 5800x3d цена снизится, и можно будет условно купить его, но не забудьте, что нужно вместе с процессором поменять и охлаждение, ведь в AAA-играх кулера будет не хватать!)
По возможности можно докупить ещё 16Гб оперативной памяти (но нужно учитывать частоту оперативной памяти!)

Также если вы занимаетесь видеоМОНТАЖОМ, то следует присмотреться в пользу NVIDIA (кнч условные 2060 super или 3050 будут отставать в играх, но если вам важен больше монтаж, то следует присмотреться к ним)
Думаю, что я помог вам в сборке ультимативного ПК за цену/производительность. 
Надеюсь эта статья была для вас полезна!
Делитесь своим мнением в комментариях.
С уважением, ваш любимый, KsinTexH))

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