В браузере появилась функция защиты от перенаправлений (Bounce Tracking Protection), которая выявляет трекеров, использующих перенаправления для обхода традиционных механизмов защиты.

Firefox 133 предоставляет пользователям улучшенные функции защиты конфиденциальности и обновления безопасности. В новой версии основное внимание уделено новому механизму защиты от отслеживания и исправлению ряда уязвимостей.

Одним из нововведений является улучшенная защита конфиденциальности. В браузере появилась функция защиты от перенаправлений (Bounce Tracking Protection), которая выявляет трекеров, использующих перенаправления для обхода традиционных механизмов защиты. Теперь браузер регулярно удаляет cookies и данные веб-сайтов, связанные с этими трекерами. Для использования данной функции необходимо включить строгий режим защиты в настройках: Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Улучшенная защита от отслеживания активности.

Firefox 133 также включает исправления 17 уязвимостей, из которых две имеют высокий уровень риска. Одна уязвимость (CVE-2024-11691) затрагивает только компьютеры Mac с процессорами Apple M, а другая (CVE-2024-11699) касается внутренних уязвимостей, которые могут быть использованы для выполнения произвольного кода. Несколько уязвимостей средней степени риска касаются только операционной системы Android.

Еще в Firefox 133 активирована функция ускорения графики с помощью GPU для Canvas2D, что значительно улучшает производительность на компьютерах с Windows. Это будет особенно заметно при обработке графики на сложных веб-сайтах.

Mozilla также выпустила обновления для Firefox ESR, Tor Browser и Thunderbird. В Firefox ESR 128 устранено несколько уязвимостей и проведены обновления безопасности. Tor Browser обновлен до версии 14.0.3, а в Thunderbird 128.5.0 esr исправлены 9 уязвимостей. Также Thunderbird 133 доступен для тестирования, а версия Thunderbird для Android теперь доступна на Google Play как версия 8.0.