Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PC Papka
Mozilla представила Firefox 133 с улучшенной защитой конфиденциальности пользователей
В браузере появилась функция защиты от перенаправлений (Bounce Tracking Protection), которая выявляет трекеров, использующих перенаправления для обхода традиционных механизмов защиты.

Firefox 133 предоставляет пользователям улучшенные функции защиты конфиденциальности и обновления безопасности. В новой версии основное внимание уделено новому механизму защиты от отслеживания и исправлению ряда уязвимостей.

Одним из нововведений является улучшенная защита конфиденциальности. В браузере появилась функция защиты от перенаправлений (Bounce Tracking Protection), которая выявляет трекеров, использующих перенаправления для обхода традиционных механизмов защиты. Теперь браузер регулярно удаляет cookies и данные веб-сайтов, связанные с этими трекерами. Для использования данной функции необходимо включить строгий режим защиты в настройках: Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Улучшенная защита от отслеживания активности.

Firefox 133 также включает исправления 17 уязвимостей, из которых две имеют высокий уровень риска. Одна уязвимость (CVE-2024-11691) затрагивает только компьютеры Mac с процессорами Apple M, а другая (CVE-2024-11699) касается внутренних уязвимостей, которые могут быть использованы для выполнения произвольного кода. Несколько уязвимостей средней степени риска касаются только операционной системы Android.

Еще в Firefox 133 активирована функция ускорения графики с помощью GPU для Canvas2D, что значительно улучшает производительность на компьютерах с Windows. Это будет особенно заметно при обработке графики на сложных веб-сайтах.

Mozilla также выпустила обновления для Firefox ESR, Tor Browser и Thunderbird. В Firefox ESR 128 устранено несколько уязвимостей и проведены обновления безопасности. Tor Browser обновлен до версии 14.0.3, а в Thunderbird 128.5.0 esr исправлены 9 уязвимостей. Также Thunderbird 133 доступен для тестирования, а версия Thunderbird для Android теперь доступна на Google Play как версия 8.0.

#mozilla #tor browser #обновление браузера #безопасность интернета #защита конфиденциальности #bounce tracking protection #canvas2d #firefox 133 #исправление уязвимостей #ускорение графики
+
Написать комментарий (0)
О деградации Linux: Получены результаты тестирования Installer-SH v1.9 в Debian 7-12
Mozilla Firefox 132 блокирует сторонние cookie в строгом режиме, поддерживает Wide Color Gamut WebGL
Минюст США требует от Alphabet продать браузер Chrome
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Одессе береговые сооружения для защиты от морских высадок ушли под песок
1
ВС России перехватили глубоко модернизированную украинскую крылатую ракету "Нептун"
+
В Южной Корее вместо передачи Украине танков Т-80У и БМП-3 их списали и отправили на полигон
7
Reuters: Киев хочет получить от НАТО приглашение в альянс уже на следующей неделе
5
HyperOS 2.0 становится доступным ещё для трёх смартфонов и одного планшета Xiaomi
1
Представлены iQOO Neo10 и Neo10 Pro с игровым чипом Q2
+
Глава MI6 сообщил об использовании опыта спецопераций для оказания помощи Украине
+
Главред журнала "За рулем" Максим Кадаков поделился впечатлениями о новом универсале Lada Iskra
+
Представлен летающий автомобиль, способный двигаться и поворачиваться в воздухе в любом направлении
1
Defense Express: ВСУ обнаружили Starlink на российском беспилотнике «Герань-2»
1
Apple отказывается от 2-нм технологии в пользу System-On-Integrated-Chip от TSMC
2
Военно-морские силы Украины приняли решение сменить окраску катерного состава
+
GSC Game World выпустила патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 исправляющий около 650 багов
4
Серия смартфонов Samsung Galaxy 24 оказалась на 17% популярнее предшественников
+
Израиль планирует сохранять военное присутствие в секторе Газа в течение многих лет
1
Смартфоны Oppo следующего поколения будут оснащены аккумуляторами емкостью до 7000 мАч
+
Флагманы Huawei Pura 80 получат особую камеру-перископ
+
Samsung Galaxy S25 получат новые цвета и Wi-Fi 7, а S25 Slim выйдет уже скоро
3
Электромобиль Renault Scenic E-Tech представлен в России
+
Кипр обсуждает с США возможность вступления в НАТО
2

Популярные статьи

Почему немецкие танки Второй мировой так и не перешли на дизель
31
Total War: Warhammer III - пример идеальной игры в 2024 году
11
Почему процессоры Intel и AMD стали такими дорогими и медленными, прибавляя всего 5% за поколение
204
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей (Декабрь)
2
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
21
Где найти уникальное оружие и легендарные артефакты в S.T.A.L.K.E.R. 2
1
Подборка хороших скидок на осенней распродаже Steam 2024 - от интересных игр до необычных проектов
+
Сериал "Приключения королевского стрелка Шарпа" - маленький шедевр из эпохи VHS
3
10 главных страхов пользователей ПК и ноутбуков в 2024 году — разбираемся в их актуальности
10
Итоги гоночного уик-энда 30 ноября - 1 декабря
+

Сейчас обсуждают

Kaabar
01:17
ФАБ-3000 всё равно какого цвета каски у НАТОвских военных
Новая глава «Евродипломатии» допустила отправку натовских «миротворцев» на Украину
ark-bak
01:12
Да ему там осталось - Маск займет его место. Имхо
Трамп требует от членов БРИКС перестать разрабатывать новую мировую валюту
Backardi
01:03
ага, тут большинство топит за амуди, позорники, с болтярой амудешным во рту, а амуди им так вставляло что аж русский язык с сайта убрала
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Kaabar
00:53
Именно так. Вступить одной ножкой, натыкать баз, перевооружиться, а там и ратифицировать 5 статью дело пяти минут. Вот только СВО началось именно с этого. И они думают, что РФ опять поверит
Зеленский готов на вступление Украины в НАТО без применения 5-й статьи устава альянса
Axel Maz
00:52
Жди, это уже не актуальная тема...
ASRock заявляет о повышении быстродействия Core Ultra 200S в играх после установки свежей версии PPM
32Влад32
00:37
Мне очень страшно читать такие статьи.
10 главных страхов пользователей ПК и ноутбуков в 2024 году — разбираемся в их актуальности
Kaabar
00:36
Толстосумы все бабки ввалили в ВПК, половина товаров в США со значком "сделано в Китае" и он думает, что люди обрадуются повышению цен в 2 раза, пока раскачается промышленность США, да еще при давлени...
Трамп требует от членов БРИКС перестать разрабатывать новую мировую валюту
32Влад32
00:32
Закроет рынок? Ну пусть попробует.
Трамп требует от членов БРИКС перестать разрабатывать новую мировую валюту
Iliokrat Romanov
00:19
Не играй. Больно ты им нужен. Игра уже продемонстрировала значимость российского рынка т вопреки всем словам про провал без русских, вышла в огромный плюс и неплохие оценки 😂
Энтузиасты выпустили полноценную российскую озвучку для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Сергей Кучеров
00:17
А к старым картам, снятым с производства(например 4090) эти производственные мощности каким боком относятся? Ведь карты снятые с производства не занимают производственных линий))) Это же и так понятно...
Nvidia официально заявила о будущем дефиците RTX 5000 в 2025
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем