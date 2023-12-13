В период между мировыми войнами производство танков было замедлено из-за ограниченного финансирования, но в то же время продолжалось развитие и тщательная проработка новых идей, которые заложили основы для системы бронетанкового вооружения практически всех стран. Многие из этих идей были успешно применены во время Второй мировой войны, а некоторые продолжили свое развитие и в дальнейшем.

Танк Pz.Kpfw.IV был усовершенствован и приспособлен для выполнения функций артиллерийской бронетехники в Германии. В других странах аналогичные танки не были спроектированы с нуля.

реклама





В период между двумя мировыми войнами возникли различные идеи по усовершенствованию танков и их отдельных компонентов. Одной из таких концепций было создание "артиллерийских" танков. Эта идея появилась уже во время Первой мировой войны, но тогда она еще не была окончательно разработана. Однако в период между войнами ситуация изменилась. Танки с короткоствольными крупнокалиберными орудиями стали широко использоваться. Эта концепция не исчезла и во время Второй мировой войны. Возможно, в будущем мы увидим новые варианты таких танков, так как данная идея до сих пор остается актуальной.

Улучшение оружия

Изначально танки были оснащены орудиями калибра 37-57 мм, которые были достаточны для применения в поддержку пехоты и поражения противника. Однако уже на этом этапе стало понятно, что у танковых орудий есть свои ограничения по эффективности. Французы были первыми, кто осознал этот факт. Они поняли, что осколочные снаряды такого калибра содержат менее 100 грамм тротила. Решение оказалось простым: в танк было установлено короткоствольное орудие (75-мм Blockhaus Шнайдер).

Его ограниченная огневая дистанция компенсировалась внушительным осколочно-фугасным эффектом, заставившим Schneider CA.1 заслужить статус "артиллерийского" танка. Французам понравились "короткостволы", однако они считали, что лучше разместить их в корпусе. Renault FT BS также был артиллерийским танком, хотя у него не было вращающейся башни, поэтому его можно считать скорее самоходной артиллерийской установкой, чем танком.

реклама





Medium Tank Mk.I CS был первым танком, специально адаптированным для выполнения артиллерийских функций.

Англичане были первыми, кто создал классический "артиллерийский" танк. Они внесли этот вклад не из-за благополучного положения. Орудие OQF Mk.I калибра 47 мм имело осколочные снаряды лишь массой 20 грамм взрывчатого вещества. Поэтому Medium Tank Mk.I не включал в себя осколочные снаряды. Стрелять только пустыми снарядами - забавно, но в значительной степени бесполезно. В 1924 году появился Medium Tank Mk.I CS, где обозначение CS означает Close Support (ближний поддерживающий) танк.

Такие танки были оснащены 3,7-дюймовой (94-мм) гаубицей, вместо 3-фунтовой пушки. В их боекомплект входили осколочно-фугасные и дымовые снаряды. Эти танки использовались для усиления в боевых условиях. Они не требовались в больших количествах, и их основное различие заключалось в их вооружении.

Первая попытка США создать танк с артиллерийской функциональностью.

реклама





"Артиллерийские" танки и те, что изначально вооружены короткоствольными орудиями калибра 75-76 мм, имеют сходные задачи, но концептуально отличаются друг от друга. "Артиллерийские" танки не были специально спроектированы, они были лишь вариантом базового танка. Приоритетом оставались танки с орудиями меньшего калибра, более эффективными в борьбе с вражескими танками и обладающими значительным боезапасом. Это существенно отличает Medium Tank Mk.I CS от, например, Großtraktor.

При принятии решения о выборе вооружения, немцы без сомнений обратили внимание на английские танки. Однако они не обладали "линейной" версией Großtraktor. В отличие от немцев, американцы предпринимали попытки создать "артиллерийский" танк. В 1928 году в Medium Tank T1 была установлена 75-мм гаубица. Это оказалось единственной попыткой изменить его вооружение. Вооружение американских танков развивалось в неправильном направлении в течение некоторого времени. Даже до того, что некоторые средние танки США 30-х годов имели только пулеметное вооружение.

Первая попытка разработать боевой танк с артиллерийскими характеристиками.

Истинный пик развития "артиллерийских" танков пришел в период между Великой Отечественной войной в Советском Союзе. В начале 1930-х годов, в частности, была частично разрешена проблема, связанная с разработкой самоходной артиллерийской установки для поддержки пехоты. В теории было понятно, что будет проще установить на обычные танки, такие как Т-26 или БТ, увеличенные башни, в которые можно было установить 76-мм пушку. Первоначально этим вопросом занимался Н.И. Дыренков, но затем задачу лучше всего справились на заводе №174. Именно там была разработана башня, внешне напоминающая главную башню Т-28.

реклама





Такое сходство не вызывает удивления, поскольку башни были спроектированы теми же людьми. В башню была установлена 76-мм пушка КТ. Это был вынужденный шаг, поскольку изначально планировалось использовать 76-мм пушку ПС-3, которая имела более высокую начальную скорость снаряда. Это позволяло бороться не только с пехотой и легкими укреплениями, но и с танками, имеющими противоснарядное бронирование (в то время толщина такой брони составляла 30-40 мм). Однако с ПС-3 возникли проблемы, поэтому была запущена в производство пушка КТ, танковая версия 76-мм полковой пушки образца 1927 года.

Артиллерийская установка на башне танка БТ-7.

Самыми известными советскими "артиллерийскими" танками стали Т-26-4 и БТ-7 Артиллерийский. У них были похожие, но не идентичные башни. БТ-7 Артиллерийский был изготовлен в количестве 155 штук, в то время как Т-26-4 не был выпущен в больших объемах. Оба танка активно применялись в боевых действиях, впервые принимая участие в сражениях у озера Хасан. Однако это не все "артиллерийские" танки в советской армии. Т-46, во всех его вариантах, также имел "артиллерийский" вариант, при этом пушки постепенно становились более усовершенствованными. Сначала была установлена пушка Л-10, затем Л-11, и наконец, в завершении программы создания "артиллерийских" танков, рассматривался вопрос установки 76-мм танковой пушки Ф-32.

Кстати, танк А-32 на самом деле является "артиллерийским" танком. Изначально у базового танка была 45-мм танковая пушка в качестве вооружения. Однако в процессе развития А-20/А-32 окончательный выбор был сделан в пользу 76-мм орудия. Поэтому неудивительно, что иногда на танке Т-34 также устанавливалась 45-мм пушка.

Что такое "Т-50 с коротким стволом пушки"? Все это связано с темой "артиллерийского" танка.

В этом контексте некоторые исследователи могут запутать как себя, так и других, внося путаницу. Как упоминалось ранее, программа разработки танков на смену Т-26 всегда предусматривала установку 76-мм пушки. Это относится и к программе СП, которая привела к созданию танка СП-126. Например, в планах для опытной работы в 1941 году указывалась башня для СП-126 с установленной в ней 76-мм пушкой Ф-32. Один из исследователей из Нижнего Тагила, который сегодня популярен на Youtube, неправильно назвал это установкой "короткоствольной пушки" в Т-50.

Это указано как замена 45-мм пушки, хотя вопрос интересен, где именно Ф-32 может быть короткоствольным. Важно отметить, что это не замена 45-мм пушки, а просто "артиллерийский" танк. К началу 1941 года "артиллерийские" танки уже почти забыли, и установка 57-мм пушки развивалась в башенный истребитель танков. Рекомендуется автору таких историй изучить документы из различных архивов, а не только информацию о водонапорной башне на "Омсктрансмаше".

Танк Mk.I CS британской разработки был потерян во Франции в мае 1940 года. Имелось 94-мм орудие, не обладавшее бронебойными снарядами, что стало серьезной ошибкой.

Англичане принялись заново рассматривать вопрос о танках CS к концу 1930-х годов, после того как они временно отошли от этой темы. Они придерживались старого подхода и, в целом, оказались правыми. Башни их крейсерских и пехотных танков были спроектированы с учетом возможности установки как 2-фунтовой (40-мм) пушки, так и гаубицы. Однако англичане допустили одну серьезную ошибку. В Советском Союзе происходило развитие 76-мм орудий не просто так. Было ясно, что одной из задач артиллерийских танков будет уничтожение вражеских танков.

Аналогично орудия полевой артиллерии часто применялись и против танков. Англичане, напротив, не обращали на это особого внимания. В результате, их 3,7-дюймовые гаубицы не справлялись с танками, имевшими броню толщиной 30 мм и более. Удар снаряда, содержащего 907 грамм взрывчатки, не приводил к желаемому эффекту. Это, однако, не были противотанковые снаряды. Некоторые танки были оснащены 3-дюймовыми (76 мм) гаубицами, которые были еще менее эффективны в противотанковой борьбе. Таким образом, кто-то в Военном Министерстве упустил изменения в ситуации.

Усилия немцев создать гаубичную версию Pz.Kpfw.III и прекратить производство Pz.Kpfw.IV не увенчались успехом.

У немцев существовала иная крайность. Они четко понимали важность "артиллерийского" танка на поле боя. Однако, вместо интеграции "артиллерийского" танка в один из вариантов среднего танка, они разработали отдельный проект танка B.W., который вырос из Großtraktor и Nb.Fz. К середине 1930-х у немцев было два различных вида средних танков. Следует отметить, что в 6-м отделе Департамента Вооружений осознавали эту ошибку и даже пытались ее исправить.

Изначально предполагалось, что после запуска в серийное производство модели Z.W.38 (Pz.Kpfw.III Ausf.E) производство модели B.W. (Pz.Kpfw.IV) будет прекращено. Планировалось установить башню B.W. на шасси Z.W.38, что напоминало английский подход. Однако проблемы с Z.W.38 помешали этому. Иронично, что немецкие солдаты в 1939-1940 годах признали Pz.Kpfw.IV лучшим танком. Причина заключалась в том, что он мог решать более широкий спектр задач, чем Pz.Kpfw.III. Таким образом, концепция "артиллерийского" танка действительно успешно работала.

Никакая не реликвия прошлого

В условиях Второй мировой войны ситуация с танковым вооружением изменилась. За первые два года войны, калибры танковых орудий быстро выросли, став 75-76 мм, что во многом сделало возможным решение задач, ранее возлагавшихся на "артиллерийские" танки. В то время как англичане медленнее прошли этот этап с использованием 6-фунтовых (57-мм) танковых пушек, к тому же не располагавших осколочными снарядами.

Однако в 1943 году они также перешли на 75-мм орудия, которые сильно напоминали 75-мм американские танковые пушки M3. Благодаря наличию в этих орудиях осколочно-фугасных снарядов с запасом тротила от 700 до 800 грамм, они успешно решали основные задачи поддержки.

Одобрение войск Pz.Kpfw.III Ausf.N привело к планам на большую серию этой модели.

Тем не менее, "артиллерийские" танки не исчезли, а наоборот, их стали использовать даже те, кто раньше их не уважал. Почему же так произошло? На самом деле здесь нет никакой большой тайны. Во-первых, чем выше начальная скорость снаряда, тем меньше боевого заряда несет снаряд. Во-вторых, из-за небольшой начальной скорости снаряда он имеет высокий возвышенный баллистический траектории, что позволяет попадать туда, куда не могут достигнуть длинноствольные орудия. В-третьих, стоит вспомнить русско-японскую войну. В то время жаловались, что 3-дюймовые (76-мм) пушки не могут поражать все виды вражеских полевых укреплений. Именно поэтому к 76-мм полевым пушкам добавили 122-мм гаубицы, которые часто вели огонь прямой наводкой.

StuG 42 был разработан по аналогичным причинам, как и Pz.Kpfw.III Ausf.N.

Неслучайно после модернизации Pz.Kpfw.IV с 75-мм длинноствольным орудием возникла концепция создания "артиллерийского" танка на основе Pz.Kpfw.III. Так появился Pz.Kpfw.III Ausf.N, выпущенный в количестве 614 экземпляров. Часть танков была создана с нуля, часть была переделана из более ранних версий Pz.Kpfw.III. Полученные отзывы и запросы на увеличение производства были положительными, и короткоствольность уже не затрудняла использование этих танков.

После вооружения Pz.Kpfw.III Ausf.N кумулятивным снарядом 7,5 см KwK L/24, танк мог успешно противостоять большинству вражеских танков. Аналогичные меры были приняты и в отношении штурмовых самоходов StuG. После перехода на 7,5 см StuK с длинной ствольной частью, возникли аналогичные проблемы, в результате чего было принято решение о производстве гаубичной версии - StuH 42. На их производство были направлены дополнительные усилия — было выпущено около 1300 единиц. Благодаря 105-мм гаубице StuH 42 была расширена возможность поражения целей, которые не удавалось поразить при помощи 75-мм снарядов.

ИС-2 (234) стал последним советским "артиллерийским" танком.

Артиллерийские танки нового поколения в Красной Армии не получили широкого распространения по нескольким причинам. Во-первых, до времени появления кумулятивных снарядов в 1943 году, 122-мм гаубица М-30 и ее вариации имели более низкую бронепробиваемость по сравнению с 76-мм пушкой Ф-34/ЗИС-5. Во-вторых, с момента весны 1942 года, приоритет отдавался средним штурмовым самоходам, где гаубицы лучше вписывались, как показал опыт разработки гаубичных танков. Удобство работы экипажа, скорострельность и боекомплект стали приоритетными. В-третьих, в осеннем периоде 1943 года в вооружение Красной Армии была введена 122-мм танковая пушка Д-25Т.

После появления 122-мм танковой пушки Д-25Т она охватила более широкий спектр задач, и дальнейшая разработка гаубичных танков потеряла свой смысл. Тем не менее, работы в этом направлении продолжались. Начиная с 1942 года работы по 122-мм орудию У-11 представлялись как возрождение "артиллерийских" танков, хотя в 1941 году его рассматривали как альтернативу ЗИС-5. КВ-2, кстати, не относится к этим работам. Он был создан как мобилизационный вариант для уничтожения фортификационных объектов, по сути, это была башенная штурмовая самоходная артиллерийская установка.

Churchill V был разработан как английский тяжелый танк с учетом военного опыта, предназначенный для поддержки артиллерии.

Английские орудия семейства CS также не стали исключением. В период войны была разработана 95-мм (фактически 94-мм) гаубица Ordnance QF 95 mm tank howitzer Mk.I. Ее проектирование велось с учетом возможности установки в орудийную установку 6-фунтовой танковой пушки или 75-мм танковой пушки Ordnance QF 75 mm Mk.V. Разработчики также учли ошибочность распространенного принципа, согласно которому гаубицы не предназначены для борьбы с танками.

Гаубичные танки с английскими орудиями стали более опасными для противника после получения кумулятивных снарядов, поэтому они представляли собой большую угрозу по сравнению с танками, вооруженными 75-мм пушкой Ordnance QF 75 mm Mk.V. Хотя у кумулятивных снарядов были свои недостатки, их достоинства оказались значительными. Поэтому гаубичные танки были выпущены англичанами в большом количестве, как крейсерские (Centaur и Cromwell), так и пехотные (Churchill).

Машины Medium Tank M4(105) были самыми распространенными "артиллерийскими" танками.

Американцы испытали "артиллерийские" танки в бою. Начально для стрельбы гаубичной артиллерией с прямой наводкой использовали самоходные гаубицы, такие как HMC M7 и HMC M8. Однако впоследствии было принято решение установить 105-мм гаубицу на танк. Это привело к созданию Medium Tank M4(105) и Medium Tank M4A3(105). За год было произведено 4680 танков данной модели, что сделало их самыми массовыми "артиллерийскими" танками в истории. 105-мм гаубицы также устанавливали на Heavy Tank T26E2 (позже ставший Medium Tank M45). Несмотря на их ограниченный объем выпуска, эти танки принимали участие в боевых действиях в Корее.

Также в боях использовались M4A3(105)W. Американские военные оценили их высоко, так как эти танки могли выполнять более широкий спектр задач, чем танки с 76-мм орудиями, которые имели более слабые фугасные снаряды. Танковые гаубицы США и Великобритании были оснащены также кумулятивными снарядами.

Будущий Medium Tank M45.

После Второй мировой войны танковые гаубицы постепенно ушли из употребления и стали появляться лишь на инженерных танках американцев и британцев. Это произошло из-за того, что увеличение калибра танковых пушек постепенно решало проблему нехватки мощи у осколочно-фугасных снарядов. Однако, предсказуемо, военные многих стран уже многие десятилетия интересуются орудиями калибром около 150 мм.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Неудивительно, что в различных боевых точках можно увидеть орудия калибра 120-125 мм, это свидетельствует о том, что танковые пушки такого калибра иногда бывают недостаточно мощными. Поэтому не редко используют "Акации" для прямой наводки. Главным аргументом против них, как правило, выступает ограниченный боекомплект. Возможно, кто-то захочет вернуть "артиллерийские" танки в оборот и провернуть колесо истории. Я бы не исключил такой вариант. Возможно, это произойдет не с короткоствольными орудиями, а с орудиями большего калибра, с меньшим боекомплектом, но обладающими большей мощностью.