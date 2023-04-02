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Обзор Edifier R1380T 2.0

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Сегодня хотелось бы рассмотреть полочные колонки Edifier R1380T формата 2.0, так как на удивление - обзоров практически нет на просторах интернета, несмотря на то, что они были выпущены около года назад и представляют из себя очень достойный вариант за 8000 рублей.

Критерии подбора

Искал я колонки для работы со звуком и обработки видео. Какие критерии по подбору были установлены:

Цена: бюджет до 10000 рублей. Наличие вменяемого твиттера, так как высокие частоты были в приоритете, большая часть работы непосредственно идет с обработкой голоса. Формат системы: решено было смотреть в сторону систем 2.0, так как усилок с 5.1 звуком уже по оптике подведен к телевизору, вариант нужен был небольшой и сусгубо настольный или полочный. Формат подключения: достаточен обычный AUX, беспроводные интерфейсы не обязательны.

Опыт покупки

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Эти колонки доступны во многих интернет-магазинах, однако в Архангельске на месте цена стартовала от 10 тыс.рублей, что меня конечно не устроило. Но мне повезло, знакомый как раз собирался в Москву по делам и согласился забрать их самовывозом из магазина pc4you (на тот момент там была самая низкая цена - 7950 рублей). Наличие и доступность в вашем регионе обязательно проверяйте.

Распаковка и установка

В коробке есть все необходимое для подключения колонок. Звуковой кабель хорошего качества длиной около 2 метров, который вы будете использовать для соединения обеих колонок, стандартный RCA-AUX (который я в дальнейшем заменю на более короткий), RCA-RCA. Вам не придется покупать дополнительные кабели, такого разнообразия портов соединения как в версии R1380DB вы здесь не найдете. Также в коробке находятся непосредственно 2 колонки и ИК-пульт дистанционного управления.

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Дизайн и возможности подключения

Колонки имеют компактные размеры даже для не очень большого стола:

Размер каждой колонки: 160 мм x 240 мм x 200 мм

Вес колонок: 5.54 кг

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Цветовая гамма: черные, под дерево, белые. На передней панели мы можем увидеть слегка измененные съемные панели, чтобы пользователь не перепутал их с R1280T (R1280DB). Они довольно хорошо смотрятся на столе.

На задней панели левой колонки можно найти зажимы для подключения правого динамика, тумблер вкл\выкл питания, несъемный шнур питания и два набора аудиовходов RCA.

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Последнее означает, что к R1380T можно подключить до двух аудиоисточников. Сбоку вы можете регулировать громкость, уровень низких и высоких частот, чтобы настроить звук по своему вкусу. Регуляторы приятные и гладкие, выполнены из качественного ABS пластика. Блок питания - импульсный, встроенный. Это означает, что вам не обязательно выключать колонки тумблером, в простое они потребляют около 0.5W. Также никакого нагрева в простое и близко нет.

Колонки поставляются с пультом дистанционного управления (ИК), пульт позволяет изменять громкость, также имеет функцию play\pause.

Пора бы переходить в 2022-2023 на BT пульт, но ограничения по бюджету дают о себе знать. Данный пульт кочуют ещё от древних моделей, однако его более, чем достаточно.

Звук

Когда вы покупаете систему 2.0, звук, нужно быть готовым идти на компромиссы. Это справедливо и для более дорогих моделей. Я не фанат басовитых, бубнящих систем, которые с завода настроены на приоритет низких частот. Мне больше импонирует нейтральная и максимально близкая к оригиналу, естественная звуковая картина.

Несмотря на ограничения по размеру, колонки способны выдавать 2 x 21 Вт RMS. Для комнаты среднего или небольшого размера этого хватит с головой, конечно, если вы не фанат, чтобы всё вокруг не ходило ходуном. Также, при выборе колонок не стоит обманывать себя, подыскивая максимальные значения RMS. Зачем максимально громкий звук, если при этом будут возникать искажения и вы не получите качество звука, которое будет соответствовать регуляторам, выкрученным в среднем положении.

Качество и баланс очень неплохи, но не отличны. Если вы ценитель музыки и хотите получить кристально чистую звуковую сцену - ваши ограничения по бюджету нужно будет очень сильно расширить. Однако, если смотреть на конкурентов в этом ценовом диапазоне - вряд ли можно найти что-то лучше. Если вы, как и я, смотрите видео на Youtube, слушаете музыку во время работы и работаете со звуком на начальном уровне, то данной системы будет более чем достаточно. Настроить по своему вкусы низкие и высокие - и можно просто не переживать и пользоваться годами, если конечно вы не станете работать со звуком на другом уровне.

А не проще ли взять R1280T (R1280DB\s или R1580MB)?

Для большинства пользователей различия между этими моделями будут небольшими. Мой выбор пал на R1380T из-за дюймового твитера (в первую очередь) и факта новизны данной модели. 4-х дюймовый мидбас по настройке практически не отличается от более младших моделей, в некоторых аспектах даже немного проигрывает. Но басовитость можно подрегулировать стандартными способами, использую регулятор Bass.

Для тех, кто до сих пор не смог определиться и хочет сэкономить R1280T (на данный момент цена варьируется от 7200 до 7500 рублей) - Depo196 как всегда смог сделать отличной сравнение данных систем.

Если вы решили посмотреть на варианты уровнем немного повыше, например R1700, то стоит глянуть следующее подробное сравнение:

Альтернативы

В диапазоне от 7000 до 8500 рублей выбор не очень большой.

На зарубежных рынках конкуренция более плотная и предложений в разы больше. Поэтому что-то придумать тут не получится. В сторону линейки Gigaworks я не смотрел сразу - глухой пластиковый звук, Sven - просто не хочется, Oklick - не имел возможности их послушать и желания особо нет. Я за импортозамещение, но уровень Oklick недостижим, учитывая начинку этих аудиосистем.

Стоит упомянуть саундбары, лестными отзывами которых заполнен весь интернет. Это не полноценная акустика, если вы хотя бы немного требовательны к звуку. Подключить к телевизору? Да, если встроенные динамики не очень. Недорого? Да, но за эти деньги вы получаете пластиковый корпус, посредственный диапазон частот и банальное нарушения правила - маленькие размеры не позволят получить достойный звук, тем более в таком формате. Речь, конечно же, идет преимущественно про саундбары линейки Xiaomi TV и Redmi TV.

Субъективщина

Многие скажут - да зачем на колонки столько тратить, другие скажут - почему так мало. Здесь не может быть какого-то единственно верного решения. Звук - вещь очень неоднозначная и многие воспринимают его по-разному в силу физиологических особенностей. Кому-то понравится плоский звук, другому нужны будут наваливающие басы и тд. Это не статья о том, что только эту аудиосистему необходимо приобретать. Немалое количество покупателей смотрят в сторону 2.1 и данные колонки попросту их не заинтересуют. Моя цель - донести сугубо личное мнение про достойный вариант в формате 2.0 в пределах 8000 рублей.

Ваше мнение конечно же можете высказать в комментариях - кто чем пользуется, какие альтернативы можно рассмотреть и тд.

Вывод

Я доволен качеством звука и выходной мощностью этих небольших колонок, хотя качество звучания может не соответствовать колонкам более высокого класса. Но свою стоимость они отрабатывают на 100 процентов. Для моего "домашнего офиса" они идеально подходят. Надеюсь, этот "неполноценный обзор" показался вам интересным и поможет вам в покупке.

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