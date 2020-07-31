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Краткий обзор на неофициальные рендеры еще не вышедших карт RTX 3000

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Ориентировочно с сентября по ноябрь должна увидеть свет линейка игровых карт серии RTX 3000. По предварительным оценкам и утечкам прирост может составить до 30-50%, также серия обретет новые фишки: такие как DLSS 3.0 и возможно более качественную реализацию лучей.

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Но речь сегодня не об этом. Эта серия карт как никогда породила множество рендеров как от любителей, так и профессионалов 3D дизайна. Возможно это вызвано небывалым доселе футуристичным дизайном и диковинной конструкцией карты.

Началось все с утечки фотографии карты RTX 3080, достоверно или нет, но Nvidia провела внутреннее расследование по этому поводу, что говорит о правдоподобности фото. Пост на реддите - набрал почти 4000 кармы.

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Затем появился первый рендер rtx3000 от Профессионала под ником "JDSP_". Пост на реддите -  набрал столько же баллов. Рендер произведен с помощью ПО Maya + VRay, автору потребовалось только несколько часов на создание модели. Работа данного автора наиболее популярна и часто используется именитыми ресурсами на сайтах и их коллегами с ютуба.   

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За ним появился рендер от профессионального автора tor6770. Пост на реддите набрал более 2000 кармы. Модель создана в редакторе Fusion360, а рендер произведен с помощью Unreal Engine c функцией RTX на видеокарте 2070S. Картинка довольно популярная и часто можно увидеть ее на новостных сайтах и ютубе. Вот еще ролик рендера в реальном времени от автора силами движка unreal и лучей RTX.

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Следующий от автора creper9000, у которого несколько лет опыта работы в редакторе Blender. Пост на реддите набрал более 2000 кармы. У автора ушло 4 дня на создание модели. Рендер произведен с помощью ПО Blender + Redshift силами видеокарты gtx 1050. Его изображение также довольно поулярное и его часто можно встретить в новостных сайтах и ютубе.


Затем пошла череда рендеров хоть и от наименее опытного, но более амбициозного автора dertpert88. Качество он решил компенсировать количеством. С Cinema4d и рендером octane автор плотно познакомился только в этом году. Первая его картинка была даже не карта, а скорее ее очертания. Пост набрал на реддите всего 230 кармы. Этот и последующие рендеры были созданы силами видеокарты gtx 1080ti. На создание картинки у автора ушла пара часов.

Затем уже первый рендер карты, набравшей на реддите -  жалкие 96 кармы.

 

Затем еще один рендер, карта обрела тепловые трубки, и изменилось окружение. Пост на реддите - набрал жалкие 28 баллов. Несмотря на это именно эта картинка иногда мелькает в новостных сайтах и ютубе, хотя у автора есть и более качественные модели.

Было еще несколько вариантов от этого автора, но они совсем не зашли, поэтому пропущу их. Покажу лишь последние 2 его работы, одна из которых набрала всего 215 кармы. На создание последней модели (нижняя) ушло наибольшее кол-во времени - 2 дня плотной работы, но рендер подкачал. Автор правильно скрыл в тени отсутствие колодки питания не то 2 по 8, не то 1 по 12, и планку ввода-вывода, так как еще неизвестно, как это будет в релизной карте.

Еще одна работа от профессионального автора CaddDood.  Его система для рендеринга впечатляет - это 4 карты 2080ti под водой и последний тредриппер 3000 на 32 ядра. Его пост на реддите набрал почти 3000 кармы и встречается в новостных блогах и ютубе, хоть и не так часто как картинки от авторов выше.


На сем спешу откланяться. Интересно, кто из авторов победит, и чья модель в итоге будет наиболее похожа на оригинал после официального выхода карты rtx3000? Чья работа больше понравилась вам? Пишите в комментариях и всем добра.

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nvidia a100 rtx 3080 rtx 3080 ti rtx 3000 rtx ampere
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