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Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния

Лежит на шкафу и ждет лучших времен майнинга, моя прошлая видюха 3080ти, решил достать ее и сравнить со своей текущей 4090 лоб в лоб в ряде игр, которые были у меня на пк и был печально удивлен. Почему печально объясню ниже.
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Покупал 3080ти на старте продаж в бум майнинга по цене, немногим ниже стартовой 4090, когда бакс был по 60. Свою 3080ти мне "посчастливилось" купить в карусели ДНС за 118000 рублей, а 4090 я купил за в районе 140000 там же. У меня до Ампера была 1080ти, на которую нарадоваться не мог на протяжении нескольких лет эксплуатации, но 3080ти меня очень впечатлила, в отличие от 2000 серии, карта наконец-то сделала твердых 2 икса за 5 лет, относительно монстра 1080ти, она же Titan x из 2016. Я был уверен, что Ампер бомбезный и что-то сильно мощнее выйдет еще не скоро, и после неё будет, что-то проходное вроде 2000 серии в свое время. Но буквально на следующий год вышла такая дура, еще и с генерацией кадров! Это жесткая подляна от Нвидии, смотреть обзоры и тесты было сущей пыткой для меня, я корил себя за то, что не пропустил 3000 поколение. Единственно, что тешит, так это одинаковая скорость озу, поэтому если снова нагрянет майнинг, то 3080ти скорее будет предпочтительнее из-за менее проблемного разъема, меньших жора и габаритов и поэтому большая вероятность вернуть бабки, а не полтинник как сейчас. Очень надеюсь что майнинг не умер и мы увидим еще хотя бы один виток... Уверен, что в подобной ситуации оказались немало геймеров, видел на туюбе, купивших 3080ти даже по цене около 200к и были рады.  Но 4090 сделал минимум 2 икса всего за год и стоила дешевле, когда ее предшественница в лице Ампера, сделала 2 икса только за 5 лет!  

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Но когда я сравнил эти карты на своем компе, то понял, что 2 икса это меньшее, что можно увидеть. Например в игре Ратчет, в нативном 4К на максималках, местами где 3080ти показывала слайдшоу из 10 кадров, 4090 выдавала сотку фпс! Понятно, что упор скорее в озу и все дела, но тем не менее от 5 без генерации до 10 исков с генерацией без длсс, в режиме длаа!


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В Alan Wake 2 я увидел четкие 3 икса и без фреймгена, при том, что упора в озу на 3080ти нет, режим нативные 1080p длаа на максималках. В графике не вижу ничего особенного, системные требования считаю по-конски завышенными и если выставить нативное 4К (DLAA) на максималках да с генератором кадров, то 4090 выдает всего 40-45 фпс в лесу. При этом кадры с генерацией ощущаются как-то рвано по сравнению с нативными кадрами и на мой взгляд лучше настоящая 30ка, чем 45 с генерацией, но без нее фпс падает почти вдвое.  Ратчет более тянет на некстген, но как игра неинтересная и расчитана больше на детскую аудиторию. 


В крузисе 3 и бенче суперпозиш я увидел только около 2 иксов, больше игр не тестировал, но этого мне хватило, чтобы составить предаставление о реальной разнице, а не той что преподносят в тестах на разных ресурсах, где меньше 2 иксов, а то и 30%. В плане шума, 3080ти ощутимо шумнее. В плане температур - погорячее, но не намного, выше 80 на памяти особо не видел на 3080ти за год использования, на пару-тройку градусов на чип и память где-то повыше. 3080ти была в стоке. Но 4090 андервольченная  80%пл + 145 на чип, что значительно снижает потребление без потери производительности. Жор у 4090 максимальноый был 360Вт, в стоке 450Вт. У 3080ти - 330Вт.

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В общем завидую пропустившим 3000 серию в бум майнинга и сейчас за 45-55 купить 3080ти-3090 это отличная покупка, особенно если карта на гарантии. Есть также 4070 за 70к, она не сильно уступает, но жрет вдвое меньше и имеет фреймген.

Надеюсь что 5090 не сделает подобного рывка или выйдет хотя бы не ранее 2025 года. Но почвы для надежд особой нет. Блеквэлл будет на 3нм, с новой памятью ддр7, которая вполтора раза быстрее текущей ддр6х и поэтому наврядли окажется проходным, между 3нм и 5нм даже больше разницы, чем между 8нм и 5нм, которые у 3080 и 4090. Отсюда прирост транзисторов может быть еще больше плюс прирост от памяти, которого не было ранее и тогда скачок между Ампером и Адой покажется лишь репетицией, на фоне скачка от Ады до Блэквела. Также правило 2х лет на поколение Нвидии скорее всего не будет нарушено, и мы увидим 5090 уже следующей осенью. Все правильно, ведь именно тогда прогресс пошел семимильными шагами, когда я стал тратить значительное бабло на видяхи, ведь до 3080ти самой дорогой моей картой была 1080ти купленная на авито за 20к и прогресс до той поры шел достаточно медленно. Неужели снова вернулись времена нулевых в плане скорости прогресса? В интересное снова время живем однако и ждуны в шоколаде.  С другой стороны неизвестно, что будет с баксом и майнингом, а также с Китаем и США, возможно успевшие купить 4090 и я в их числе, на этот раз все сделали правильно, время покажет. Как-то так.

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Ссылка на видео теста.

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