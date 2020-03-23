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Стоит определиться, а зачем вам Линукс? Что вы сможете от него получить? Рассмотрим по порядку основные аргументы, сделав в конце каждого пункта вывод, есть ли в этом у Линукс преимущество перед Windows. Мы здесь не будем устраивать подробный разбор – такая цель не стоит, а рассмотрим каждый из аргументов в целом.

Бесплатность операционной системы.

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Вообще-то, на многих новых ПК операционная система Windows уже предустановлена и её стоимость, относительно стоимости "железа", не сильно заметна. В случае, когда ОС не установлена или комп не новый, давайте будем реалистами – дело-то не в деньгах, особенно в северо-восточной части нашей планеты.

Если у вас имеется молоток, то неважно, купили вы его или спёрли и в том и в другом случае он работает одинаково. "Недополученная прибыль", доводит правоторговцев до исступления, но что имеем то имеем – этот пункт пока проблемой не является.

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– незначительно.





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Бесплатных программ достаточно и для Windows и их ничуть не меньше, чем для линукса. При этом, более-менее серьёзные линукс-программы обычно есть и для Windows (GIMP, Inkscape, LibreOffice и т.д.) и для их использования переходить на Линукс не обязательно. А во вторых, чтобы всерьёз назвать тот же GIMP аналогом фотошопа, нужно обладать весьма развитым чувством юмора. Примерно то же самое можно сказать и про остальные программы – они сгодятся для неприхотливого пользователя, но далеко не всегда могут стать заменой. Многие, привычные для пользователя Windows программы и игры, на Линукс отсутствуют, а функционал "аналогов" меньше.

Операционная система, это всего лишь инструмент – что-то вроде прокладки, между пользователем и аппаратурой компьютера, позволяющая запустить и использовать нужную программу и у Windows выбор программ, в том числе и бесплатных, намного богаче.



Преимущество – нет.



Подключение устройств.









А вот тут у Линукса всё гораздо хуже, чем у Windows. Если драйвера не вшиты в ядро и устройство не распозналось автоматически, то его подключение с вероятностью 99%, выльется в длительное курение интернетов, портянки в командной строке (Божественном Терминале) и не факт, что это благополучно закончится. Да, автоматически распознаваемых устройств в Линукс много. Очень много. Но разумеется не "абсолютно все выпущенные", даже на день релиза ядра (это в принципе невозможно). Драйверами для Линукс озадачиваются очень немногие производители железа, а дожидаться пока их добавят в ядро или репозитарии - удовольствие "на любителя".

В свою очередь, альтернативные драйвера написанные энтузиастами, нередко не обеспечивают весь функционал/производительность и даже, если устройство благополучно распознано, вы можете не получить 100% того, на что оно рассчитано. Особенно, это актуально для не очень стандартных устройств. В Windows это развито намного лучше, даже с нонейм устройствами от "дядюшки Ляо".

Преимущество – нет.

Безопасность.





Если вы являетесь постоянным посетителем сайтов с сомнительной репутацией и принципиально не соблюдаете правил элементарной компьютерной безопасности, то да — Линукс это то что вам нужно.С учётом того, что доля Линукса в десктопах около 2%, написанием вирусов под него, пока всерьёз никто не занимается и именно в плане вирусных атак, Линукс безопаснее. Но это никоим образом не касается вашего поведения в интернете и данных, которые вы там публикуете. В этом случае, нужно быть таким же аккуратным и внимательным, как и на Windows. Также, Линукс не избавляет вас от необходимости делать резервные копии важных файлов. Как бы ОС ни была хороша, а от потери данных, например в результате выхода накопителя из строя, вы всё равно не застрахованы.

Наличие на ПК линукса не делает вас неуязвимым – об этом следует помнить.

Преимущество – частично.

Надёжность.





С надёжностью у Линукс точно так же как и у Windows, не лучше и не хуже. Кривыми руками можно и страну уничтожить, что уж говорить о программе (пусть даже большой). Настойчивому человеку преграды не страшны и он их в любом случае преодолеет. В Windows пользователь имеет UAC, точки восстановления, безопасный режим, загрузку последней удачной конфигурации и т.д. В Линуксе он имеет пароль, который нужно постоянно вводить и необходимость обладать определёнными знаниями, а в случае краха увидит перед собой пустой экран с командной строкой, воспользовавшись которой сможет легко извлечь данные, запустить необходимую программу или восстановить систему (Для вас ведь это и правда легко и вы знаете что нужно делать, увидев пустой чёрный экран с мигающим курсором, не так ли?). И Линукс точно так же, может вести себя нестабильно, особенно при обновлениях.

Если вы не ковыряете систему, не экспериментируете с софтом и прочими подобными вещами, а выполняемые на компьютере задачи постоянны и в целом, не меняются, то никакой разницы между Линукс и Windows нет. Любая из них может работать годами, и "положить" что ту, что другую, достаточно тяжело. Надёжность и стабильность обоих операционных систем довольно высокая, в этом плане Линукс и Windows равноценны и особых преимуществ друг перед другом не имеют.

Преимущество – нет.

Линукс быстрее работает на старых и медленных ПК.







А что именно под этим подразумевается? Линукс быстрее передвигает окна по рабочему столу? Или быстрее их на весь экран разворачивает? А может, если запустить аудиоплеер, музыка станет быстрее играть? Разумеется нет. Если вы решили, что на ПК с Линуксом имеющем 1 Гб ОЗУ и видеокарту на шине AGP, вы поставите гугл Хром и захотев открыть в нём полсотни вкладок – "всё будет летать" и ютуб 1080р 60fpf посмотрите, то вы сильно заблуждаетесь. Чудес не бывает. Сама по себе ОС ничего подобного не делает, всю работу выполняют программы. Быстродействие ПК зависит от его аппаратной составляющей, а операционная система лишь распределяет вычислительные ресурсы между работающими приложениями. И на этом всё. Одна из самых быстрых ОС для ПК – это DOS, потому что она отдаёт все 100% ресурсов ПК одному-единственному приложению, ну так и что из этого?

Запуск "тяжёлых" программ просаживает ПК с любой операционной системой. Переход на Линукс, может заставить вас (именно заставить!) использовать другие программы, а не те к которым вы привыкли и уже они-то, возможно и смогут использовать выделяемые ресурсы более рационально. Если же речь идёт об одних и тех же программах, но для разных ОС, то увеличения скорости ждать не стоит. В том случае, когда ваш компьютер не очень быстрый, а модернизация аппаратной части в планы не входит, то вам лучше подобрать для своих задач менее ресурсоёмкие приложения или изменить стиль работы, не запуская "всё сразу". От перехода на Линукс, ваше железо быстрее работать не станет и работа на медленном ПК, в любой ОС удовольствия не доставит.

Преимущество – нет.



Техподдержка. Сообщество.





Там точно такие же люди, как и на форумах посвящённых Windows, они ничуть не злее и не дружелюбнее. Их просто меньше, как и самих форумов, хотя бы в силу меньшей распространённости Линукс.В каком случае решить проблему вероятнее — когда вы можете попросить помощи у ста человек или у двоих? То-то же!

При этом следует учесть, что разнообразие дистрибутивов Линукс, в данном случае, вовсе не плюс. Предложение "поискать другой дистрибутив" не редкость, а способ, который устраняет ошибку в одном дистрибутиве, не всегда подходит для остальных Ну и наоборот соответственно тоже. Огромный выбор самых разных вариантов линукса, "на любой вкус", приводит к отвратительной техподдержке любого, отдельно взятого.

Преимущество – нет.

Открытый исходный код.





Вот, один из аргументов с которым носятся как с писанной торбой. Открытый исходный код (ОИК) не панацея "от всего". Для обычного пользователя, что открытый код, что закрытый — китайская грамота, читать и править исходники он всё равно не станет, так как ничего в этом не понимает. То, что код доступен для просмотра означает, что его могут изучать не только порядочные программисты, но и "не очень честные", которые не станут сообщать про ошибки, но смогут ими воспользоваться. А исправляются обнаруженные ошибки далеко не сразу и не всегда, и если авторы программы её забросили, то устранять ошибки, соответственно некому.

ОИК ещё не гарантия, что программа будет идеальной.

Преимущество – частично.

Простота использования.







Для начала нужно вспомнить, что фундаментом для Линукс, послужила ОС Unix разработанная в конце 60х, начале 70х годов. В те далёкие времена, "когда компьютеры были большими", такие понятия как "интуитивное осваивание" и "простота использования", в качестве хоть сколько-нибудь важных параметров не рассматривались в принципе. Линукс, разработанная в конце 80х на основе Unix, эти принципы переняла и с упорством, достойным восхищения, продолжает им следовать. Дело в том, что подавляющее большинство пользователей линукс, это люди увлечённые высокими технологиями (гики), программисты, администраторы различных систем и прочий люд очень хорошо разбирающийся в компьютерах. Они обладают определённым багажом знаний, а командная строка для них – предел технологического развития. Им не нужны интуитивно понятный интерфейс и прочие удобства, которые можно было бы освоить "методом тыка". На них это и рассчитано.

Впрочем, ситуация с этим уже несколько улучшилась, а некоторые вещи, давно имеющиеся в Линукс "по умолчанию" (например, альтернативные графические оболочки или виртуальные рабочие столы), в Windows до последнего времени, могли быть сделаны только сторонними программами. Вообще же, Линукс имеет совершенно другую идеологию и структуру. Из-за этого, некоторые привычки, которые у пользователей Windows уже закрепились на уровне подсознательных рефлексов, будут сильно осложнять изучение нового.

Если у вас есть знакомый Гуру, который всё установит, настроит и которому, вы имеете возможность регулярно выносить мозг, то почему бы и нет? Если же это не так и осваивать глубины Линукс планируется самостоятельно, то запаситесь успокоительными препаратами – на всякий "пожарный". По простоте использования и освоения – это не к Линукс, она может достаточно качественно потрепать вам нервы.

Преимущество — нет.



Заключение.

Окончательный выбор конечно же за вами, но предварительные выводы уже можно сделать — слухи, которые так любят распускать о "явных преимуществах линукса", сильно преувеличены. Рассказывая о достоинствах Линукс авторы, как правило, "забывают" рассказать о недостатках, передёргивают факты или откровенно вводят в заблуждение и было бы неплохо развеять, хотя бы часть напущенного тумана.

Переход на Линукс это потери. Вам придётся смириться с её ограниченностью и архаичностью, научиться самостоятельно решать проблемы, повышать свой уровень знаний (вы же любили ходить в школу?), а от некоторых привычных вещей и вовсе отказаться. Если вы к этому готовы и сложности вас не пугают – добро пожаловать в мир Линукс!