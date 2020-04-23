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Вторая часть статьи для пользователей Windows, которые присматриваются к Linux как альтернативной операционной системе, в качестве полноценной замены продукта от Microsoft.

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Собственно, вторая часть не планировалась, но некоторые вещи надо бы рассмотреть чуть подробнее. Прошлая статья была выдержана в стиле относительно нейтральном. В этой, принято решение потыкать кое-кого клювом в места неприглядные. Пользователям Windows, в свою очередь, это позволит подготовиться к некоторым нюансам, которые их ожидают.

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Две концепции





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Начать лучше с того, что у линукса другой подход к программам. Концепция Windows - Софт для человека. Концепция Линукс - Человек для софта. Теперь проясним.

Программы написанные под Windows должны соответствовать определённым требованиям, в первую очередь быть удобными для использования и взаимодействия с пользователем, в том числе и не очень подготовленным. При всех недостатках Windows, её делали "для людей". Windows не была первой операционной системой (ОС) которая ввела графический интерфейс (ГУИ), иконки, работу с мышью и многие другие удобные вещи и принципы работы, но именно Windows сделала всё это стандартом "де факто", позволив даже неподготовленному пользователю выполнять на ПК сложные задачи и осваивать его "методом тыка" (проб и ошибок).

Тем самым ПК, из экзотического устройства для профессионалов, стал удобной и полезной в доме вещью, а программы к нему лёгкими в освоении. Не сказать, что для Windows нет программ без ГУИ или сложных в использовании и т.п. но, как правило, это специализированный софт, для чётко определённого круга задач. Все остальные пишутся с учётом общего принципа — простота использования.

В Линуксе же, многое делали "для себя" и программы без ГУИ, да и просто недружелюбные, на линуксе не редкость. Одна из причин этого – большое количество самых разных графических оболочек и прочих инструментов, ни один из которых не является стандартом "по умолчанию". Вообще, немалая часть линукс-софта напоминает собранное на коленке "я его слепила из того что было" и "я художник, я так вижу". Интересы обычного пользователя при этом не учитываются — сделано программистами и для программистов, так что "жри что дают" или "чем будете платить?". В крайнем случае – "научись программировать сам".

Дело в том, что почти вся работа для линукса, такая как написание программ, выполняется бесплатно. Соответственно, всё зависит исключительно от желания автора программы. Он может и учесть ваши пожелания, а может и наплевать на них с околоземной орбиты. И нередко именно плюёт, из-за категорического нежелания видеть в своём "уютном мирке" "тупых и надоедливых чайников".

Разработчики линукс-програм, совершенно искренне считают большинство пользователей ПК кретинами, которым кроме кино посмотреть, музыку послушать и в ВК посидеть больше ничего и не надо. Если же ему надо чуть больше, то пусть использует программы с примитивным функционалом или более сложные и неудобные в использовании, которые видимо в насмешку, они называют аналогами.

Все остальные обязаны и должны. Обязаны разбираться в тонкостях настройки конфигов, знать наизусть команды терминала с ключами и сочетания клавиш, уметь составлять багрепорты и реквесты (разумеется на аглицком), и должны. Должны как минимум быть счастливы, что им позволили пользоваться всем этим бесплатно. Если же юзер желает большего — пусть платит. За деньги сделают. Типичные ответы – "Заплатите", "Сделайте сами", "Напишите разработчику", "Вы не осилили", "Вам никто не обязан", "Разработчику лучше знать", "Нас устраивает, а остальные идут лесом" и т.п.

Если вдруг, у вас возникла мысль заплатить, не стоит рассчитывать, что вам сделают за недорого – программисты избалованы хорошими зарплатами, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Пытаясь пропихнуть линукс, везде где надо и где не надо, периодически всхлипывая в критических публикациях, о закупках в государственные органы проприетарного софта (защищённого авторскими правами) вместо опенсорсного (с открытым исходным кодом), закостеневшее в своей догматичности линукс-сообщество, не желает дальнейшего развития и облегчения взаимодействия с конечным пользователем. Не желает, даже перенять опыт у других, гораздо более успешных продуктов, адаптировав Линукс и её софт под уже сложившиеся навыки 90% пользователей. Пользователи в свою очередь, не видят смысла заново переучиваться, т.к. преимущества линукс не очевидны, а вот требований и ограничений к юзеру у линукса значительно больше.

Хотите совет? Если вам и правда придёт в голову заплатить, заплатите лучше за Windows – дешевле обойдётся. По крайней мере, разработчики бесплатных windows-программ ведут себя не так высокомерно и свой софт пишут учитывая, что на нем будут работать не только программисты. Тем более, что бесплатных windows-программ, даже с открытым исходным кодом больше чем для линукса (зайдите на одно из крупнейших хранилищ опесорсного софта Sourceforge и проверьте сами), а если добавить сюда бесплатные, но с кодом закрытым и программы условно-бесплатные (shareware), такие например как WinRAR, Total Commander… Ну вы поняли, да?





Линукс для элиты





Порог входа в Линукс довольно высок. Проблема кроется в том, что разработчики Linux, задающие тон всей её экосистеме, увязли мышлением в 80х годах прошлого века, когда ПК были редкостью, и для работы их действительно нужно было всерьёз изучать. Когда человек садится за компьютер впервые, ему в общем-то всё-равно что там стоит, хоть голый ДОС – он изучит и освоит эту систему. Но время идёт, многое уже поменялось. Сегодня комп уже не редкость, они проникли в квартиры и человек знакомится с ПК, далеко не всегда "по работе". Кое-кто приобрел соответствующие навыки ещё в школе. И делает это человек почти во всех случаях на ПК с Windows. Соответственно, имея опыт он ожидает от ОС определённого поведения, которое уже по факту стало стандартным для пользовательской системы. Вот только линукс-разработчикам, нет никакого дела, до "виндузятников" с их навыками и привычками, как и до того, что последних более 90%. Застряв в болоте юзабельности 80х-90х годов, они категорически не желают оттуда вылазить и скептически относятся к разным "украшательствам" и "излишествам".

Адепты линукса сидят в своём уютном мирке, считая себя лучшей частью человечества, периодически вылезая на божий свет, чтобы крикнуть "Насколько же Линукс прекрасен! Идите к нам!". И оскорбляются, когда "не элита" с ними не соглашается и не желает юзать линукс даже бесплатно.

Само же Линукс-сообщество довольно токсично, недоработки принято объявлять удобствами, а того кто с этим не соглашается – вредителем и некомпетентным лентяем. Им даже в голову не может прийти, что удобство понятие субъективное, а главное – временное. То, что было хорошо в 80х и приемлемо в 90х, в начале третьего десятка 21го века – анахронизм.

Одно из таких объявленных "удобств", это Терминал. Очень немногим пользователям будет удобно, как это было принято во времена DOS, набивать команду вручную, с риском ошибиться при наборе, вместо того чтобы выбрать уже готовую простым кликом, давным-давно реализованое в windows. Но проецируется это сомнительное "удобство" набивания команд, на абсолютно всех без исключения.

Разумеется, сами адепты линукс никогда в этом не признаются, хотя бы из чувства уязвлённого самолюбия. Просто потому, что ничего другого, гарантированно работающего на всём том безумном зоопарке систем, у них нет. Шаг вправо, шаг влево — Command Line Interface (Интерфейс Командной Строки), и никакой надежды, что это будет приведено в какой-нибудь более цивилизованный вид. Терминал запускается? Отлично! Остальное, это проблемы пользователя.

Кстати, именно мизерная доля линукса на настольных ПК (около 1,5%) и вызывает такую токсичность со стороны линуксоидов. Есть правило — чем меньше сообщество, тем больше оно подвержено высокомерию, что мы и имеем возможность наблюдать.

Зачастую, поклонники линукс также путают пользователя с тестером, говоря что попробовав пару дистрибутивов, нельзя делать выводы о линксе в целом – "Вот если бы ты перепробовал десять!". Вот только нормальный пользователь, если у него нет проблем с головой, не станет этого делать. Да, он попробует один-два, реже три дистрибутива и не получив устраивающего его результата уходит обратно на Windows. Потому что он сообществу линукс тоже ничего не должен и в тестеры не нанимался. Ему нужно просто установить софт и работать, а не разгребать мутные проблемы линукса, порождённые его анархической природой. Нормальный, среднестатистический человек найдёт лучшее применение своему времени, чем изучение замкнутой на себя системы, имеющую сомнительные перспективы и возможности.









Забег на костылях





Один из самых любимых аргументов линукса – репозитории. Это такие хранилища, где собран софт для дистрибутива и из которого юзер его должен устанавливать. Почему-то восхваляя репозитории, линуксоиды стыдливо умалчивают, что на самом деле репозитории мера вынужденная, вызванная элементарной несовместимостью программ с дистрибутивами и в них собирают тот софт, который именно на этом, конкретном дистрибутиве, работать будет. Остальные программы, полученные из-за пределов репозитория — это уж как получится. Поиск и установка программ для линукса не из репозитория, может вылиться в редкостный квест, во время которого есть вероятность изобрести новые выражения для словаря ненормативной лексики. Чтобы хоть как-то сгладить этот косяк, репозитории и используются.

Репозиторий, это чудовищный костыль, введённый из-за несовместимости и возводить его в культ – это уже перебор.

При этом не стоит смешивать репозитории с такими вещами как Google Play, Apple Store или Магазин Microsoft – это проекты чисто коммерческие, нацеленные на извлечение прибыли. При этом очень удобные и доходные для того, кому они принадлежат. Они хоть и похожи на репозитории, но цели у них совершенно другие, а потому аналогами репозиториев они не являются, хотя и очень похожи.

Очень часто говорят, что Линукс это только ядро. Это всё-равно что утверждать, что windows это только окна. Хорошо, пусть будет так. Но тогда без обид – одного ядра всё-таки "маловато будет". Может его и достаточно для устройств, в которых управляющий софт не взаимодействует с пользователем, или его вмешательство минимально – утюги, холодильники, стиральные машины и т.п. Но если линукс хорошо подходит для устройств работающих почти без участия человека, то это вовсе не означает, что он так же хорошо подходит и для настольных ПК. Требования к ОС для ПК, сильно отличаются от требований, к программе для стиральной машины.

Там, где пользователь принимает активное участие в управлении устройством (например Андроид), от линукса остаётся очень мало, потому как чтобы называться Операционной Системой, нужно значительно больше чем голое ядро, нужен ещё и "обвес". И вот как раз в "обвесе" у настольного сегмента линукса хаос и анархия – каждый лепит кто во что горазд, порой несовместимое с остальными. В одном дистрибутиве не работает одно, в другом другое, в третьем работают первые два, но отломано что-то ещё. При этом форки, наследуют проблемы проектов на которых базируются (как например Минт, наследует проблемы Убунту) и разумеется добавляют свои. Весь Линукс в целом, это сборник невероятных костылей. Какие-то добавляются, какие-то удаляются или заменяются и никаких гарантий, что не "помножат на ноль", нужный именно вам.

Сборщикам "нетленок" остаётся лишь надеяться, что разномастные запчасти всевозможной степени свежести, из которых складывают очередного "убивца винды", не будут сильно корявыми и не займутся взаимным истреблением.

Вообще-то, это называется распылением сил. Вместо того, чтобы объединиться или выработать какую-нибудь "генеральную линию", делают "ещё один вариант". Можно подумать, их до этого было мало. В некоторых случаях это действительно оправдано, но в целом, сильно тормозит развитие линукса. Эти бы усилия, да в рациональное русло, но увы.









Перспективы





Развитие линукса остановилось после выпуска Убунту. Именно её сделали более-менее дружелюбной к пользователю, подтянув юзабельность до уровня windows 95-98. В своё время, Марк Шаттлворт сделал большое дело, когда вложив немалые средства, навёл на первобытную морду Линукс косметику, и сделав его чуть более привлекательным стал раздавать бесплатно, но на этом и всё. Дальнейшее развитие, в плане удобства использования остановилось и никакого прогресса с тех пор не прослеживается. Эта ситуация может измениться только в том случае, если в развитие влить достаточное количество ресурсов (в первую очередь финансовых), вот только желающих это сделать пока не видно. Само же "сообщество" объединять усилия не желает, каждый клепает что взбредёт в голову без соблюдения общих стандартов (которых, почти что и нет).

С другой стороны, если сделать линукс похожим на windows, то получится ещё одна windows. Или что-то очень на неё похожее. С третьей стороны, хуже от этого не будет – одной больше, одной меньше... С четвёртой стороны, а вдруг именно она и нужна? И именно она, наконец-то станет той последней каплей, которая обеспечит массовый прорыв пользователей на линукс? Впрочем, это уже лирика, а я реалист – в рамках своей жизни, ничего подобного не ожидаю. Нет для этого оснований.

Оснований нет, не из-за заторможенности линукс-сообщества – ничего не делать и дождаться пока устареет (и делать будет уже не нужно), это стратегия линукс, которая работает, работает и работает. Основания исчезли из-за самого могучего игрока на поле операционных систем — корпорации Microsoft, которая начала внедрение подсистемы Linux в Windows (WSL). И для поклонников Линукс радоваться тут нечему. В первую очередь, это указывает на намерения майкрософта закопать линукс, по крайней мере его десктопный сегмент. Если подумать чуть дальше и с точки зрения чисто коммерческой фирмы – они не могут просто купить линукс, как ранее покупали конкурирующие программы, фирмы и "выводили их из обращения". Они, скорее всего, нашли способ похоронить его по другому.

Трудно сказать как именно, но нужно быть до безумия оптимистичным, чтобы искать хоть каплю альтруизма в действиях коммерческой фирмы, которую ещё в середине 90х годов называли – "самой хищной и самой подлой акулой в океане бизнеса". Отсюда и пляшем. Например – как только работа линукс-приложений на windows будет отлажена, желающих поставить десктопный линукс сильно убавится, ведь можно использовать Windows и получить два в одном. Из-за отсутствия спроса на свою продукцию (нет интереса работать в "пустоту"), сообщества выпускающие десктопные дистрибутивы Линукс закроются. И всё — прощай десктопный линукс. Потом, их нужно будет только добить. Что-то может и останется, но десктопный линукс сильно проредят и уцелеют очень немногие (если вообще уцелеют).

Впрочем, может это будет и не так, а как-нибудь по другому, точно никто не скажет, благо опыта в таких делах "Майкам" не занимать -- с корпорацией IBM и проектом OS/2, Microsoft тоже несколько лет целовалась прежде чем уничтожить, так что долгосрочный план действий и в отношении Linux наверняка имеется.









Заключение





Если коротко, то я даже не знаю задач, которые можно сделать на линуксе и нельзя на windows. Чтобы в этом убедиться, достаточно воспользоваться поиском в интернете. Либо они настолько специфичны, что нужны лишь некоторым пользователям. Устанавливая на свой ПК Linux вы должны чётко знать, что вы хотите от него получить. В противном случае, можно сильно разочароваться. Но знание нескольких операционных систем, ещё никому не повредило и если есть желание и время, то опыт который получит пользователь освоивший Линукс, несмотря на мрачные перспективы последней, может оказаться весьма полезным.



