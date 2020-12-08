Универсальный Jailbreak в 2020 году на IOS 6,7,8,9,10. Куча бесплатных программ и игр
Универсальный Jailbreak в 2020 году на IOS 6,7,8,9,10. Куча бесплатных программ и игр.
Здравствуйте, как вы знаете, недавно Apple прикрыла способ получение джейлбрейка, который раньше устанавливался с помощью Cydia Impactor. Но разработчики программы 3uTools нашли способ делать простые "побеги из тюрьмы" всем владельцам техники Apple.
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Также данная программа может:
- Управлять файлами, загружать приложения / обои / мелодии звонка, прошивать устройства.
- Упрощать управление приложениями, фотографиями, музыкой, мелодиями звонка, видео и другими мультимедийными файлами.
- Полностью просматривать различные статусы устройства iOS, включая активацию, взлом,
- Смотреть состояние батареи и блокировки iCloud, а также подробную информацию о iOS и iDevice.
- 3uTools может автоматически согласовывать доступные прошивки для устройств iOS. iOS мигает в обычном режиме, поддерживается режим DFU и режим восстановления.
- Побег из тюрьмы одним щелчком мыши делает процесс взлома таким простым и надежным.
- Более продвинутые функции, включая резервное копирование SHSH, обновление / понижение версии основной полосы частот и т. д.
Скачать программу можно на официальном сайте http://www.3u.com/
Программа полностью бесплатная, работает под Windows. Так она выглядит после установки:
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После установки джейлбрейка были установлены игры и программы, которые можно скачать с сайта 4pda в формате .ipa для последней версии вашего устройства.
Теперь вы сможете наслаждаться интересным софтом, играми, находясь далеко от вашего дома.
Как мы видим, установлены платные игры и программы, а также есть доступ к закачке музыки, видео без itunes.
3uTools - это настоящее спасение для всех владельцев смартфонов и планшетов компании Apple. Желаю удачи разработчикам этой замечательной программы.
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