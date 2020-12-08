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Универсальный Jailbreak в 2020 году на IOS 6,7,8,9,10. Куча бесплатных программ и игр

Сможет ли джейлбрейк раскрыть потенциал для старых устройств? Обзор универсальной программы.
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Универсальный Jailbreak в 2020 году на IOS 6,7,8,9,10. Куча бесплатных программ и игр. 


Здравствуйте, как вы знаете, недавно Apple прикрыла способ получение джейлбрейка, который раньше устанавливался с помощью Cydia Impactor. Но разработчики программы 3uTools нашли способ делать простые "побеги из тюрьмы" всем владельцам техники Apple.

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Также данная программа может: 

  •  Управлять файлами, загружать приложения / обои / мелодии звонка, прошивать устройства.
  •  Упрощать управление приложениями, фотографиями, музыкой, мелодиями звонка, видео и другими   мультимедийными файлами.
  •  Полностью просматривать различные статусы устройства iOS, включая активацию, взлом,
  •  Смотреть состояние батареи и блокировки iCloud, а также подробную информацию о iOS и iDevice.
  •  3uTools может автоматически согласовывать доступные прошивки для устройств iOS. iOS мигает в обычном режиме, поддерживается режим DFU и режим восстановления.
  • Побег из тюрьмы одним щелчком мыши делает процесс взлома таким простым и надежным.
  • Более продвинутые функции, включая резервное копирование SHSH, обновление / понижение версии основной полосы частот и т. д.



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Скачать программу можно на официальном сайте http://www.3u.com/

Программа полностью бесплатная, работает под Windows. Так она выглядит после установки:



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После установки джейлбрейка были установлены игры и программы, которые можно скачать с сайта 4pda в формате .ipa для последней версии вашего устройства.


Теперь вы сможете наслаждаться интересным софтом, играми, находясь далеко от вашего дома. 





Как мы видим, установлены платные игры и программы, а также есть доступ к закачке музыки, видео без itunes.


3uTools - это настоящее спасение для всех владельцев смартфонов и планшетов компании Apple. Желаю удачи разработчикам этой замечательной программы.




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