В преддверии Нового года многие издания публикуют список игр, которые стоит пройти во время длинных новогодних праздников. Мне такой подход кажется несколько странным - разве может современный геймер позволить себе только и делать, что играть в дни, когда никаких других забот нет? Конечно же нет. Новогодние праздники и каникулы это прекрасное время для того, чтобы улучшить свою геймерскую жизнь и построить планы.

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Планы на обновление компьютера





Начало года хорошее время не только для плановой чистки компьютера, но и выявления его слабых мест. Возможно, блок питания уже свое отживает, на дисках полно битых секторов, SSD имеет малый объем, а видеокарта с трудом тянет новинки на минимальных настройках. Пора задуматься о том, что можно обновить и нужно ли вообще это делать? Может проще собрать новый ПК?

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Актуальность монитора тоже должна быть под вопросом. Как и исправность мышки, наушников, целостность коврика и прочих девайсов. Возможно, компьютеру не хватает подставки под видеокарту или улучшенной системы охлаждения. А может быть, процессор сильно греется и пора задуматься о выборе новой термопасты?

Начало года хорошее время для того, чтобы составить план будущего обновления и затем, в течение года, покупки всего необходимого.

Составить расписание игр или завести еженедельник





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Многие современные люди не имеют времени для того, чтобы играть в игры. Между тем, игры они покупают исправно. В надежде, что когда-нибудь в них поиграют. Спешу разочаровать - это “когда-нибудь” не настанет никогда. Его нужно создать самому. Заведите расписание, в котором будете указать время, в которое вы сможете поиграть в игры. А лучше заведите еженедельник и стройте планы в нем. Заодно, туда можно записывать название фильмов и книг, которые вы хотите посмотреть.

Единственный совет - не тратьте это время на современные онлайн игры. Одно дело играть в одиночную игру или старый мультиплеер, типа Quake или Team Fortress 2. И совсем другое - потратить их в токсичных онлайн-играх современности. Есть большой риск вместо радости получить разочарование.

Чистка девайсов

Некоторые геймеры настолько занятые люди, что забывают, что нужно протирать свои игровые девайсы постоянно. А уж после новогодних праздников и вовсе можно обнаружить на них остатки праздничных вкусностей, конфетти и много странных следов… Все это стоит протереть хлопчатобумажной тряпочкой, либо специальными салфетками. А вообще, лучше всего завести специальную щетку для клавиатуры и купить один метр вафельного полотенца. Оно хорошо смачивается водой, прекрасно стирается и хорошо собирает пыль и грязь. Его можно нарезать на небольшие тряпки и протирать ими компьютер и девайсы. Это дешевле сжатого воздуха и влажных салфеток. Для монитора стоит использовать специальную салфетку и специальное чистящее средство для мониторов.

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Особенно стоит уделить внимание наушникам. Многие геймеры считают, что если наушники надеты на голову, значит они не пачкаются. Но это не так. Часто именно регулятор громкости и чаши являются самыми грязными местами среди игровых девайсов. Просто потому, что почистить их люди забывают.

Не стоит забывать также протирать стол. А для напитков и чая лучше всего достать специальные подставки - бирдекели. Материал не особенно важен. Главное, чтобы они позволяли ставить на них что-нибудь горячее и не пачкали поверхность стола. Пластиковые подставки часто не совместимы с горячими кружками.

Настроить программы и горячие клавиши





Удивительно, но многие геймеры вместо того, чтобы делать скриншоты с помощью Nvidia Apps, до сих пор качают какие-то старые программы, зачастую пиратские. На дворе 2025 год, сегодня почти все самые важные вещи для геймера можно делать или приложениями от Nvidia и Radeon, или вовсе в Steam. Поэтому, если вы до сих пор не знаете о таких возможностях или они у вас не настроены, самое время это сделать.

Я использую функции Steam лишь в крайних случаях. Когда вижу что-то неожиданное. А вот качественные скриншоты и записи делаю в Nvidia Apps. Кнопки начала записи и создания скриншотов я поставил на numpad и это очень удобно.

Если у вашей клавиатуры есть специальные клавиши, о них тоже не стоит забывать. Например, кнопка выключения музыки очень полезна во время игр. Но люди часто просто не имеют привычки использовать их и по старинке сворачивают игры ради включения и выключения музыки или видео.

Обновить внешний вид комнаты и сделать перестановку





Начало года хорошо подходит для перестановок и обустройства игрового места и комнаты геймера. Причем, зачастую, обустройство касается даже не столько комнаты геймера, сколько квартиры в целом. Например, я часто играл глубокой ночью и мне было холодно. Я проверил дверь и оказалось, что старая обивка давно уже стала дырявой и рыхлой. Я снял её и наклеил новую. Теперь ночью в квартире значительно теплее и я не мерзну, играя в любимые игры.

Помимо перестановки стола или мебели, имеет смысл задуматься о специальном месте для чтения книг и журналов, рисования, уголка для домашнего животного или игры на портативных устройствах. Старые коврики или ковры можно заменить на что-нибудь новое. Главное, чтобы все эти изменения сделали нахождение в комнате и гейминг более комфортными.

Также можно украсить комнату и расставить вещи так, чтобы они выглядели красиво и были всегда под рукой. Найти коробки и разместить в них диски, геймпады и провода, тем самым, защитив их от пыли. Игрушки можно почистить и поставить на стол у монитора. Коробки от видеокарт тоже могут украшать полки и столы. Могу дать одну недорогую идею - в печатном салоне на листе А4 средней плотности напечатайте плакат или рисунок с любимой игрой или фильмом. Его можно поместить в рамку или просто повесить на стену. Стоит меньше 100 рублей, а игровое место преображает очень сильно.

Найти хорошее хранилище для файлов

Современного геймера тяжело представить без внушительного размера HDD или полноценного хранилища. Ничего необычного в этом нет. Обзоры и интересные видео часто удаляются из видеосервисов, моды исчезают из мастерской Steam, торренты умирают, а подшивку любимого журнала часто тяжело скачать с сайта журнала с его черепашьей скоростью. Поэтому геймеры все хранят у себя.

На мой взгляд, для геймера идеальны диски размером до 4 Гб. Главное при покупке - избегать диски с черепичной записью (SMR). С таким диском вы будете очень много мучиться. Если позволяют средства, можно купить для хранения файлов SSD большого объема.

Поиграть на праздничных событиях





Праздничные события во многих играх ещё не закончились. Так почему не попробовать поиграть на них, заодно получив специальные предметы и достижения? Обычно праздничные события заканчиваются до 9 января, но есть игры, в которых события завершаются ближе концу месяца.

Начать следить за собой

После того как комната и компьютер приведены в порядок, стоит заняться собой. Подумайте, достаточно ли вы двигаетесь, ходите, делаете зарядку? Правильно ли вы питаетесь? Набрали ли за год лишний вес? Многим геймерам очень не хватает выносливости и хорошего самочувствия для того, чтобы дольше и чаще играть. Зарядка, нормальный сон и правильная еда могут с этим помочь. А ещё не стоит забывать гулять на свежем воздухе.

Начать знакомство с незнакомыми сериями или историей игр

Бывает так, что геймеры всю свою жизнь играют лишь в определенные жанры и серии игр. Это большое упущение. Часто, геймеры даже не подозревают, как много интересных игр существует в мире. Любителям сложных и хардкорных игр стоит попробовать игры новых жанров. Например, пулевой ад, ритм-игры, платформеры на точность и vampire-like экшены. Любителям сюжетных игр стоит открыть для себя текстовые игры, визуальные новеллы, квесты, японские сюжетные экшены по типу Yakuza и JRPG по типу Final Fantasy. Большое число необычных игр можно найти среди ретро-игр под DOS.

Помимо этого, стоит познакомиться с историей игр и узнать, как они развивались. Сегодня это легко сделать благодаря большому числу обзоров, книг и даже документальных фильмов.

Собрать набор роликов, подкастов и лекций для просушивания во время игр

У игр есть один большой плюс - их можно совмещать с саморазвитием. Вы можете одновременно играть и слушать лекции, подкасты и различные ролики. Это очень удобно, ведь вы не просто экономите время, а совмещаете обучение с развлечением. При современном безумном количестве подкастов и лекций на самые различные темы, у геймера появляется невероятная возможность улучшить свои знания в чем-то, не бросая любимые игры. А некоторые игры идеально подходят для прослушивания чего-либо. Тот же Euro Truck Simulator 2.

Изучить историю критики и начать изучать искусство

Если вы не просто геймер, а блогер и обзорщик, хорошим способом провести зимние праздники будет изучение истории критики и того, как устроено искусство. К примеру, игры и кино. К сожалению, большая часть современных начинающих обзорщиков как игр, так и фильмов, часто не понимают, что такое критика на самом деле. С одной стороны, это помогает им быть ближе к аудитории и делать обзоры по типу “стоит тратить время или нет”. С другой, лишает возможности понимать и оценивать сложные вещи. А заодно, учить понимать подобные произведения свою аудиторию.

Когда обзорщик понимает, что такое критика на самом деле, он начинает иначе оценивать произведения, открывает для себя огромный мир интересных произведений и может рассказать о них своим подписчикам и читателям.

Найти для себя идеальные настройки онлайн-игр

Зачастую геймеры не уделяют должного внимания настройке графики и управления в играх. Из-за этого они теряют преимущество в игре и занимают не самые лучшие места в рейтинге игроков. Поэтому стоит потратить время на настройку игры, чтобы графика и управление не мешали вам быстро реагировать на происходящее в игре. Разницу вы заметите сразу. Существуют даже конфигурации графики от известных игроков и многие из них очень помогают обычным игрокам.

Победить в себе токсичность





Токсичность в современных играх давно уже стала проблемой номер один. Из-за нее умирает онлайн малоизвестных игр, игроки портят друг другу настроение, а новые правила, направленные на борьбу с токсичностью, часто портят жизнь обычным игрокам. А самое интересное в том, что токсичность часто портит впечатление от игры самим токсикам. Ведь вместо игры с командой и её поддержки, они получают лишь негатив в ответ.

Если вы чувствуете, что стали токсичным игроком, подумайте, в чем причина и попробуйте быть более вежливым и приветливым. Стоит помнить, это всего лишь игра, но хорошее впечатление от нее всё таки нечто большее, чем просто воспоминание о матче. Многие геймеры с теплотой вспоминают свое прошлое в онлайн играх лишь потому, что провели их вместе с игроками, которые их поддерживали и с пониманием относились к их неудачам и ошибкам. А вот токсикам часто не остается ничего, кроме как рассказывать, как они несколько лет потратили на онлайн-игру, в которой разочаровались по итогу.

Подвести итоги прошлого года

Наконец, подведите итоги года. Вспомните, какая игра вас больше всего удивила? С кем из друзей вы провели этот год? Как много новых вещей вы узнали об играх? Какой скриншот, сделанный в прошлом году, получился самым удачным? Какую игру вы так и не запустили, хотя хотели это сделать? У любого геймера есть масса вещей, которые стоит вспомнить. И начало года идеальное время для этого.

С Новым годом и Рождеством, дорогие геймеры!