Весной 2021 года, после очередной переустановки, моя любимая Windows 7 перестала обновляться. Я знал, что этот день настанет и решил, что пора собирать новый ПК, переходить на Windows 10 и купить новый большой монитор. Проблема была в том, что ограниченный бюджет не позволял мне сделать это прямо сейчас и я решил что соберу свой ПК частями, вначале собрав слабую, но рабочую сборку.

Задача была не простая - у меня было всего лишь 30 тысяч рублей, а нужно было собрать стабильную систему для игр и работы. Было решено вначале собрать ПК без видеокарты, дождаться нормализации цен на них и после купить видеокарту и монитор.

Расставаться с прежним ПК не хотелось - любимые игры на нем работали, но новые уже не запускались. 8 гб памяти, i3 и gt 710 - вот его ключевые характеристики. С ним было связано множество воспоминаний, он неплохо согревал комнату зимой, был свидетелем многих памятных событий и вообще, я каждый год праздновал его день рождение, покупая себе торт, а компьютеру термопасту и баллончик сжатого воздуха.

Но фактически, это был уже музейный экспонат и пора было двигаться к чему-то современному. Жаль только каких-либо знаний о сборе ПК у меня не было. Почему? Да потому что меня устраивал мой ПК, я никогда не гнался за графикой и мощностью. GT 710 я купил после того, как оригинальная ATI Radeon HD Series проработав 8 лет перестала включаться. Для любимых игр ее хватало, а большего мне было не нужно.

С чего я начал. Первые ошибки

Жизнь на GT 710 все таки есть. Даже геймерская

Первым делом я пробежался по Youtube и посмотрел более 100 видео на тему бюджетных сборок. Половина из них не вызывали доверия и использовали уже устаревшие процессоры, поэтому я не стал досматривать их до конца. Даже я понимал, что сборка на AMD FX это просто потраченные впустую деньги. С таким же успехом я мог сидеть на своем старом и любимом ведре. Некоторые мои друзья собирали свои компы на AMD FX и наслаждались фризами и лагами в новых играх. Поэтому повторять их ошибки я не хотел, к тому же мне нужен был ПК с расчетом на будущее.

Я выделил для себя два процессора - Intel Core i3-10100F и Ryzen 2600. Оба были весьма современными, дешевыми и постоянно использовались в сборках и как раз укладывались в мой бюджет. Однако, про Ryzen было написано целое море негативных отзывов. Он постоянно горел, был чувствителен к температурам, не тащил старые игры и вообще, некоторые отзывы утверждали что это тот же самый AMD FX, а брать надо только мощный Intel. Отзывы на 10100F были более положительные. Разве что часть отзывов говорили о том, что процессор не справляется с множеством современных игр.

Я решил пойти в магазины и спросить о процессорах продавцов. Я обошел шесть магазинов и лишь в двух консультанты смогли ответить на мои вопросы. И в обоих случаях они сказали что брать следует только Intel Core i3-10100F, потому что с Ryzen проблем не оберешься. Он сложный, работает криво и вообще это не игровой процессор (тут я уже офигел, поскольку тесты игр на нем видел).

В итоге я решил посмотреть тесты сравнения процессоров. Вначале я не заметил разницы, но ряд обзорщиков обращали внимание на то, что ядра 10100F часто бывают загружены под 100%. Вспомнив, как весело мне было ловить лаги в Team Fortress 2 во время важных моментов, я подумал что повторения подобных ситуаций мне не нужно и 10100F больше не рассматривался как потенциальная покупка.

Я решил купить Ryzen 2600 и это вероятно была моя первая ошибка. Но не потому, что процессор был плохой, а потому, что стоило брать более старший и более мощный процессор. Но тогда я даже не думал о том, что мой ПК может быть еще мощнее. Зато в коробочной версии был бесплатный кулер.

Выбор материнской платы. Быстрое решение

реклама





С выбором материнской платы проблем не было. Первоначально я хотел взять Fatal1ty B450 Gaming K4, поскольку уважаю этого игрока, а ASrock кажется мне надежным производителем. Но прочитав, что придется самостоятельно менять BIOS, я решил отказаться от покупки.

Брать бюджетные материнские платы на чипсете B450 я не хотел поскольку не был уверен в их надежности. Когда-то давно меня очень впечатлили слова одного эксперта в области видеоигр. Он сказал что среднестатистический игровой ПК это “Колосс на глиняных ногах”. Имелось ввиду, что пользователи часто собирают мощные сборки, в которых есть слабое место в виде маломощного БП или слабой материнской платы.

Поэтому я начал читать статьи о том, что должно быть в современной материнской плате. В итоге было решено купить плату с хорошим охлаждением и надежной системой питания. В моем городе из бюджетных моделей была лишь одна материнка, которая подходила под такие требования. MSI B450M MORTAR MAX. Другие были либо дороже, либо дешевле, но отзывы говорили о слабой системе питания.

Когда я брал эту плату, меня волновала лишь надежность и стабильность системы. И каково же было мое удивление, когда уже собрав ПК и используя его пару месяцев я взял коробку платы в руки и обнаружил что у материнки есть подсветка и дебагер. Это была очень приятная неожиданность.

Дешевая память - большие проблемы

Память была самой большой проблемой моей сборки - необходимый минимум в 16 гб стоил очень дорого и съедал большую часть моего бюджета. Я не был готов отдать 12 тысяч за брендовую память, поэтому просто выбрал самую дешевую - знаменитую память от AMD. Тогда я еще не знал, что эта память не имеет отношения к AMD, имеет большой процент брака и плохо гонится. А уж радиаторы у нее…можно сказать. что их нет.

Сейчас я посмотрел чек и не понимаю чем я тогда думал - нужно было просто купить б/у память нормального бренда и не отдавать 7 тысяч за непонятно что. Когда я решил ее разогнать, я не понял как это сделать. Я не смог определить, кто произвел чипы. А разгон через XMP-профиль привел к тому, что кулера начали страшно выть, хотя в играх и программах не изменилось ничего. В итоге я не стал ничего разгонять и сижу на минимальной частоте. Каких-либо проблем не наблюдаю, или просто не замечаю их.

Хороший блок - надежный блок

Весьма тяжелым оказался выбор блока питания. Я знал, что блок должен быть с запасом. Также за долгие годы общения с различными сборщиками и энтузиастами я окончательно убедился, что у блока должен быть сертификат 80 PLUS, желательно золотой, но подойдет и бронзовый.

Я решил рассчитать мощность блока на сайтах, которые имели специальные калькуляторы. Но на разных сайтах почему-то получалась разная мощность - от 450 ватт до 700. Тогда я просто пошел на форумы сборщиков и спросил там. Мне посоветовали купить блок на 650 ватт. Для моей сборки с RTX 2060 его должно было хватить.

Я стал выбирать блок на сайте магазина, в котором планировал закупить всю сборку сразу. Дешевые модели я исключил сразу, дорогие тоже, оставив лишь доступные по цене. В итоге, мое внимание привлекли два блока - от Zalman на 650 ватт и Cougar VTE600.

Я скинул знакомым сборщикам два этих БП и спросил - какой лучше. Все сказали что разницы нет и это меня смутило. Я стал искать ее сам и нашел - у Cougar на один вид защиты было больше. Это был решающий повод купить этот блок. Впоследствии меня поразила его бесшумность и стабильность. Даже сейчас, после трех лет работы, система работает стабильно.

Баллада о бюджетном корпусе

Знаете ли вы, что такое бюджетный корпус? В интернете много разных мнений на этот счет, но самом деле суть бюджетного корпуса одна - быть незаметным для суммы, которую вы хотите потратить. Реальная цена бюджетных блоков редко превышает 30 долларов. Такие блоки обычно имеют минимум слотов под HDD, простую комплектацию, минимум вентиляционных отверстий и состоят наполовину из дешевого пластика.

Денег у меня почти не осталось и я решил купить самый дешевый корпус. И все мои последующие улучшения моего ПК были во многом связаны с неудачным подбором корпусов и непониманием, какие корпуса нужны современной системе. Проблема выбора дешевого корпуса заключалась в том, что найти что-то дешевое с лотком под HDD было довольно сложно. Их не было в принципе, а у меня лежал купленный год назад WD Blue на 1 тб, который я хотел использовать для хранения видео из путешествий. Но я никуда так и не поехал.

Я понимал, что под Windows 10 нужен новый SSD. Но денег на SSD не хватало, поэтому новый HDD был выбран основой системы. В итоге, я выбрал системный блок AeroCool Tomahawk-S. Стоил он дешево, был красивым, у него был слот под HDD и внизу хватало место положить еще один HDD, если было необходимо. Проверив все еще раз, я сделал заказ и стал ждать SMS.

Первая сборка

И вот, солнечным вечером, я отправился за своей покупкой. Придя в магазин я получил коробки и стал их рассматривать. Распаковал процессор и осмотрел ножки. Все было хорошо. Поэтому сложив все коробки в один пакет и взяв коробку с корпусом в другую руку, я пошел домой. Моей радости не было предела.

К сожалению, сборка затянулась на два дня. Я очень боялся ошибиться и перепроверял все по несколько раз. Например, меня удивило что гнездо под процессоры AMD похоже на качели, которые меняют положение в зависимости от положения рычажка. Подключение всех проводов тоже заняло много времени. Назавтра я проверил подключение всех проводов, надежность установки кулера, вставил видеокарту из старого ПК и впервые включил компьютер, чтобы посмотреть на его работу. До этого я уже установил на новый HDD Windows 10 в старом ПК и после просто перенес диск в новый.

Мне очень понравились красивые обои и темы Windows 10, на удивление, тормозов или проблем не было. Новый компьютер с новой системой выглядел очень свежо и красиво.

Но поиграть во что-то новое я не смог. Все та же GT 710 не могла позволить играть даже в CS GO, поэтому я ограничил себя корейскими шутерами и инди играми, а также ААА-тайтлами прошлых лет. Для новинок я использовал облачный гейминг, в том числе бесплатный. Он также помогал экономить место на диске. Зайти с утра в KIlling Floor 2 и 15 минут качать уровень стало моим любимым занятием.

На этом ПК я прошел ряд новых игр - Black Mesa, Quake Remastered, POSTAL: Brain Damaged, целую кучу игр от Devolver и D3, провальный файтинг One Punch Man: A Hero Nobody Knows. Из старых игр меня надолго увлекла Yakuza 0. Ну и наконец я смог поиграть в аркады по типу Pac-Man Championship Edition и они мне очень понравились. Поиграть в них я мог и раньше, но сейчас у меня появилось настроение.

Неожиданным плюсом этого ПК стал его общий стиль. Благодаря боксовому кулеру Ryzen, стильному виду материнской платы и черному корпусу, без боковой крышки мой ПК был похож на какой-то киберпанковский щиток, кусочек огромного небоскреба из мира будущего. В тот момент я много читал киберпанк и играл в киберпанк игры. Особенно мне понравился Hard Reset и его невероятный саундтрек.

Поэтому когда я обнаружил, что у материнской платы есть подсветка, я не задумываясь включил розовый свет. Получилось красиво и это было приятным дополнением. Кроме того, такой красивый системный блок помог мне пережить долгое время ожидания следующего этапа сборки ПК.

Привет, видеокарта!

Ужасный кабель-менеджмент в новом корпусе заставил меня задуматься



Новая видеокарта была моей мечтой уже долгие годы. Я не планировал брать что-то слишком мощное, главное чтобы игры работали. Я даже не планировал играть на ультрах. Ключевой проблемой покупки видеокарты был монитор. Брать монитор из расчета подойдет ли он к GT 710 было глупо. Нужно было знать видеовыходы новой карты и не купить бесполезный монитор.

Позволить себе новую видеокарту я смог лишь весной 2023 года. До этого я два раза переболел ковидом, сидел в изоляции и тратил деньги из своей подушки безопасности на обычную доставку. Потом был небольшой ремонт, замена бытовой техники, я три раза сменил работу. Деньги на видеокарту появились лишь после того, как работодатель рассчитался со мной полностью и я наконец смог задуматься о продолжении улучшения ПК.

Теперь у меня было более четкое видение - я хотел системный блок на 3 HDD, поскольку хранение файлов стало для меня важной задачей и постоянное подключение и отключение HDD уже достало. На рынке появились видеокарты 3000ой серии и почитав отзывы, я решил отказаться от покупки RTX 2060. Наконец, нужен был башенный кулер, чтобы процессор не перегревался и я мог позволить разгон памяти.

Системный блок я нашел быстро - в магазине было не так уж много блоков с 3 HDD. Я выбрал ZALMAN Z1 NEO. И тут надо сказать, что во многом на выбор этого системного блока повлияла моя искренняя любовь к видеоиграм. Передняя панель Z1 очень сильно напоминала ограждения цитадели из Half life 2. И это выглядело очень круто.

У меня было очень плохое понимание, каким должен быть современный корпус. Я думал, что передние кулеры это просто маркетинг и их можно отключить. Я не понимал, что у системного блока должна быть верхняя вентиляция. В общем, я снова сделал ошибку в выборе. С башенным кулером проблем не возникло. Я просто нашел подборки кулеров для Ryzen 2600, выбрал наиболее дешевый с хорошими отзывами. Им оказался ID-COOLING SE-224-XTS.

А вот выбор карты стал для меня большой проблемой. В принципе, я мог купить карту и раньше - некоторые модели 2060 продавались за скромные 19-20 тысяч. Но читая отзывы на них, я ужасался. Эти карты будто приходили прямиком из ада, делались из куска неостывающий лавы и перегревали все в округе. Поэтому я ждал, когда цены упадут и более удачное исполнение станет доступнее.

Вообще, я до последнего думал купить видеокарту от AMD. Ведь у мене уже был Ryzen. Но проблема оставалась - я не знал, какую именно карту взять. В итоге, пересмотрев море тестов и обзоров, я наконец набрел на рейтинги самых холодных карт. Точнее, сравнения карт с самым лучших охлаждением. Большая часть их них была довольно дорогой, имела три вертушки и не продавались в магазинах города. Но где-то в середине рейтинга находилась 3060 от линейки Gaming X, которую производит MSI. В магазине она была.

Я начал читать об этой линейке и удивился хорошим отзывам - все писали что карта очень холодная. А обзор одного авторитетного мастера окончательно меня убедил, что стоит покупать именно эту карту. Смущала лишь цена в 38 тысяч рублей. Я даже подумал купить более дешевую карту - 3050. Но нашел хорошую альтернативу RTX 3060 - RX 6700 XT в версии Gaming X. Она стоила всего 28 тысяч. Но я сделал ошибку. Вначале я купил новый корпус и кулер, и лишь назавтра пошел за видеокартой. Но RX 6700 XT в версии Gaming X в продаже уже не было. Я опоздал. Поэтому решив не тратить лишнее время, я просто купил RTX 3060.

Доставал недавно, чтобы продуть

Меня удивила проста дизайна как коробки, так и самой видеокарты. Но я был безумно рад. Долгие годы сидения на офисной карте закончились. Осталось лишь купить монитор. Простите что забыл сказать сразу - мой бюджет на этот раз был 60 тысяч. И он стремительно таял. Покупка такой дорогой карты в итоге съедала деньги, которые я рассчитывал потратить на монитор.

Да и в выборе монитора я был полным нубом. Я понимал что мне нужен игровой FHD монитор. Но как его выбрать? Я прочитал массу отзывов, посмотрел какие у видеокарты порты и выбрав несколько мониторов из каталога сайта снова пошел в магазин. В это время начался ураган и мокрый снег буквально превратил город в огромное болото.

В магазине я попросил консультанта помочь мне с выбором монитора. И не зря. Оказалось, что выбранные мной мониторы не поддерживают технологию G-Sync, нужную для сглаживания картинки в играх. Почти все бюджетные мониторы что поддерживали частоту 144 гц работали с FreeSync. У меня же была карта от Nvidia. После долгого просмотра каталога вместе с консультантом, он предложил мне купить бюджетный монитор, в котором были две технологии сразу. Это был Ardor Portal за 13 тысяч рублей.

Взяв тяжелую коробку монитора, я пошел домой. Невероятно сильный ветер чуть ли не сбивал меня с ног и пытался вырвать коробку из рук. Придя домой я уже не хотел делать ничего. Я просто лег спать. Тогда мне казалось, что мои мучения с компом окончены. Но на самом деле, это было только начало.

Большие проблемы с новым ПК

Вместо нормальной инструкции с видеокартой шел комикс

Когда я перенес материнскую плату в новый системный блок, подключил HDD, установил кулер и поставил видеокарту, система выглядела неплохо, но мешались провода. Я не стал особо с ними разбираться. Диски не грелись, любимые игры работали идеально, ничего не лагало. Даже Windows 10 казалась красивой и стильной системой. Это была победа.

Сборка ПК изменила меня. Я полюбил читать обзоры различных девайсов, в особенности на Overclockers. Я собрал ПК сам, будучи полным нубом. Разве это не повод порадоваться? Но радоваться было рано. Я еще не заметил проблему.

Игровой портал, на котором я сидел много лет, объявил конкурс манги и я решил поучаствовать. Открыв SAI и подключив планшет, я начал рисовать. Но уже через минут 30 я падал без сил, глаза болели и мне очень хотелось прилечь. Я подумал, что проблема в мониторе - его яркий свет утомляет меня. Я включил защиту от глаз и сделал яркость ниже.

Но проблема оставалась. Я еле-еле мог просидеть за ПК больше часа. Что это? Старость? Монитор? Какой-то другой фактор? Мне все время хотелось открыть окно и сходить в душ, поэтому я решил на всякий случай проверить - не жарко ли моему новому ПК? И то, что я обнаружил повергло меня в шок.

Из единственного заднего вентиляционного отверстия валил горячий воздух. Не просто горячий, а очень горячий. По сути, ПК не делал ничего, чтобы греться. Но почему-то грелся. Оказалось, я не настроил карту. Через панель Nvidia я уменьшил число FPS. Затем я отключил функцию Zero Frozr у видеокарты, которая не включала вертушки до достижения 50 градусов. Но этого было мало. Проблема была в корпусе, который имел всего одно вентиляционное отверстие, два кулера спереди и кучу препятствий на пути у воздушного потока. Это был явно не корпус для современных систем. Это была серьезная проблема. Я даже представить себе не мог, что горячий воздух из ПК может так нагревать рабочее место. Теперь вместо ПК у меня была печка, что топилась видеокартой.

Я видел в интернете, как этот корпус улучшают, поэтому решил прорезать в нем сверху большое окно и закрыть сеткой. Но мой шуруповерт не подавал признаков жизни после ремонта, а фирма в которой я арендовал инструменты перестала работать. Связываться с кем-то новым мне очень не хотелось. Почему - отдельная тема для блога.

Инструментов у меня не было и я проложил работать сидя за этой “печкой”. Я стал бледным, глаза были красные. Даже на работе мой друг сказал, что я стал похож на “высушенную крысу из мема”. И да, я правда стал таким. Когда я встретился со своей девушкой, она спросила - все ли со мной нормально? Я рассказал ей про мучения с системным блоком, попытки прорубить в нем окно подручными средствами и прочие неудачи. Заодно, попросил спросить ее брата, не может ли он помочь мне вырезать в системном блоке вентиляцию.

Она сказала, что спросит и рассказала про свой системный блок. Мы разговорились и я сказал, что наверное больше не хочу видеть чёрные системные блоки, пора купить белый, если этот улучшить не получится. А еще, что меня смущают огромные цены на некоторые блоки которые мне понравились. Я показал ей Thermaltake Commander C35 TG ARGB Edition и немного поныл о том, что стоит он дорого.

Мы разошлись по домам. В это же время моя хорошая знакомая и большой специалист в компьютерах посоветовала мне купить мощный кулер. И поставить его на выдув. Даже ссылку скинула на подходящий. Это был Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm, довольно известный и любимый майнерами вентилятор, который даже мне, человеку далекому от сбора ПК был известен, потому что его часто показывали в роликах про сборку ПК и на некоторых артах про гейминг он тоже был нарисован. Точнее, был на него похож сочетанием цветов.

Стоил он немало, но я решил, что раз это решение моих проблем - можно и купить. Увы, даже такая мощная вертушка спаси этот архаичный корпус не смогла. Было жарко. А еще добавилась новая проблема - при включении ПК этот вентилятор начинал работать на все свои 3000 оборотов и создавал такой шум, что назвать его использование комфортным было нельзя. А отрегулировать это было невозможно.

В итоге, крайне нехотя, я понес его обратно в магазин. Мне вернули деньги, но честно, будь этот вентилятор потише, я бы точно оставил его себе. Уж очень мне он понравился. Прошло пару дней и как-то вечером, когда я уже закончил рисовать, в домофон позвонили. Я открыл. Вскоре в дверях стояли моя девушка с подругой и держали в руках какую-то коробку. Огромную. Девушка сказала что это подарок и ушла, оставив меня в недоумении. Оказалось, что это новый корпус для ПК. Причем, не самый дешевый.

Распаковав коробку я обнаружил в ней белый корпус ADATA XPG STARKER AIR. Даже если бы у меня были деньги, я вряд ли бы купил такой себе - для меня он был весьма дорогим. Назавтра я стал переносить комплектующие в новый корпус. Я переживал, что моя материнская плата не переживет перенос уже в третий раз. Но все обошлось. Однако, я изрядно намучился с установкой жесткого диска. Дело в том, что инструкция к этому корпусу мало что объясняла. До меня не сразу дошло, что нужно вывернуть одну стойку из корпуса, вкрутить ее в место, где должен находиться жесткий диск, и уже в эту стойку монтировать пластинку с жестким диском.

Также в блоке было всего два вентилятора, поэтому я взял два передних вентилятора из корпуса Zalman, снял вентилятор из корпуса Aerocool, нашел все имеющиеся в доме болтики и разместил вертушки по корпусу. Заодно я обрадовался, что голубой диод из корпуса Zalman больше не будет светить на всю комнату и мешать мне спать.

Таким образом, два вентилятора с голубой подсветкой встали на передней панели а слабенькая вертушка Aerocool теперь работала на верхнем вентиляционном отверстии. Я установил три жестких диска, поставил видеокарту и протерев стекло, закрыл корпус. Мне было страшно включать эту сборку. Что если мне будет также жарко?

Но к счастью, корпус оказался очень продуваемым и горячий воздух из него валил только в ААА-тайтлах, а в обычные игры я играл почти не замечая нагрева. При использовании Youtube карта нагревалась всего до 32 градусов. В комнате стало прохладно и у меня появилось много сил. К сожалению, моей манге это не помогло - я бросил ее рисовать, когда понял что мои навыки художника слабы, а рисовать одно и то же лицо на одной странице раз пять - то еще мучение.

Меня удивило то, как был украшен корпус. На месте рядом с блоком питания был нарисован какой-то щит. Наверное, это был логотип бренда. На наклейках, что шли вместе с корпусом тоже были похожие символы. Но одна наклейка имела QR-код и куда-то вела. Я подумал, что это какая-то игра или раздача. Но нет, это было аниме на Youtube. Ну как аниме, слайд-шоу с аниме-артами. Почему нельзя было сделать аниме арт на корпусе или хотя бы наклейки с ним? Для меня это загадка. Как и то, почему штекер USB c трудом помещается в гнездо.

Кстати, у корпуса была подсветка, но я даже не заметил этого, когда его собирал. На данный момент я ее не использую. До конца весны я играл в игры. Настроив весь софт, я тут же стал делать скриншоты мест, которые давно хотел посетить в играх, писал о любимых играх блоги, записывал эвенты на видео. 4 тб хватало сполна.

В белом корпусе подсветка материнской платы стала менее выразительной, зато позволила создавать крайне необычные сочетания цветов. И у меня появилась новая привычка - ставить цвет подсветки так, чтобы он ассоциировался с игрой в которую я играю. Например, бассейн в Black Mesa вдохновил меня включить голубую подсветку и компьютер стал похож на реактор. А появление героев Evangelion в одной из гач мотивировало меня долго и упорно подбирать цвета, напоминающие EVA - 01. В Хэллоуин я просто включал ядовито-зеленый цвет.

К сожалению, с началом лета я почти перестал играть в игры. И лишь поздней осенью вернулся в них благодаря Quake Champions. Почти во всех играх я видел хорошее и стабильное число FPS, красивую графику на ультрах в FHD и даже тот самый RTX…Но ряд игр почему-то работал нестабильно и лагал. Это был World War Z: Aftermath, Superhot. Причину я так и не нашел.

Какие выводы я сделал из своей долгой истории сборки ПК?

Сама идея сборки ПК поэтапно - плохая идея. Она может работать сработать, если между этапами проходит небольшое время, например, два-три месяца. Но собирать компьютер несколько лет подряд - плохая идея. Часть ваших компонентов может попросту устареть за это время.

Она может работать сработать, если между этапами проходит небольшое время, например, два-три месяца. Но собирать компьютер несколько лет подряд - плохая идея. Часть ваших компонентов может попросту устареть за это время. Бюджетные корпусы хороши лишь для совсем простых сборок . Современный же гейминг возможен только в хорошо продуваемом корпусе, желательно начального или среднего ценового сегмента. Ничего плохого и расточительного в том, чтобы покупать дорогой и красивый корпус нет.

. Современный же гейминг возможен только в хорошо продуваемом корпусе, желательно начального или среднего ценового сегмента. Ничего плохого и расточительного в том, чтобы покупать дорогой и красивый корпус нет. Выбирать процессор только потому, что все называют его бюджетным и ходовым решением - плохая идея. Нужно думать о будущем и выбирать более мощную модель. В моем случае это был AMD Ryzen 5 5600.

Нужно думать о будущем и выбирать более мощную модель. В моем случае это был AMD Ryzen 5 5600. Сборка ПК - это увлекательное и интересное занятие. Не стоит доверять его сборщикам, лучше потратить время и сделать все самому.

Не стоит доверять его сборщикам, лучше потратить время и сделать все самому. Обычно у языков программирования есть некая книга, которая помогает вникнуть в суть языка. Dive into Python, SICP, сотни их. Почему подобной инструкции нет у сборки ПК? Если бы существовал универсальный учебник сборки ПК , который обновлялся каждый год, это был бы очень хороший помощник для тех, кто решил сам собрать ПК. А так информация очень размыта и противоречива, часто о самых важных вещах ты узнаешь случайно.

, который обновлялся каждый год, это был бы очень хороший помощник для тех, кто решил сам собрать ПК. А так информация очень размыта и противоречива, часто о самых важных вещах ты узнаешь случайно. Наконец, самый главный вывод - даже не имея хороших знаний о том, как собрать ПК, просто читая информацию из интернета, вы можете собрать неплохой ПК. Сборка ПК перестала быть сложным занятием и доступна каждому.

Какие ошибки я сделал собирая свой ПК?

Хотя ошибок и странных решений было много, я выделю только самые значительные.

Неправильно подобранный корпус с плохой вентиляцией

Слабый процессор, купленный лишь потому, что он "бюджетный"

Бюджетная память, плохо подходящая для разгона

Неправильное распределение бюджета

Непонимание важности технологии -Sync и крайне бездумный подход к выбору монитора

Поэтапная сборка ПК в итоге вышла дороже, чем могла бы единовременная покупка всех компонентов

Я не пользовался кэшбэком, хотя мог

Некоторые компоненты можно было смело брать на б/у рынке, но я этого не сделал. Покупать SATA-кабель за 350 рублей и память за 7 тысяч явно не стоило - все это можно было купить дешево с рук

Я не учитывал вес своего будущего ПК и не смотрел в характеристики нового стола - теперь я не могу поставить свой ПК на стол, потому что стол не выдержит больше 15 кг.

Слишком много импульсивных покупок. Я вполне мог подождать и купить карту от AMD позже, а также поискать недорогой монитор от известных брендов.

Попытки решить проблему за счет траты больших средств. Покупка мощного кулера явно была плохой идеей, нужно было сразу менять корпус.

Я купил весьма тяжелую видеокарту, но даже не задумался о подставке для нее.

Я совершенно не понимал, что такое кабель-менеджмент. Да и сейчас у меня в блоке многие провода просто торчат.

Но в целом я считаю, что мне удалось собрать хороший игровой ПК. И эти ошибки лишь помогли мне заинтересоваться темой сборки ПК еще сильнее. Я очень надеюсь, что моя следующая сборка будет более сбалансированной и продуманной.

Характеристики моего ПК сейчас:

Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12G

Жесткий диск WD Blue 1 тб

Жесткий диск WD Blue 2 тб x 3

Процессор AMD Ryzen 5 2600

Кулер: ID-COOLING SE-224-XTS

Материнская плата MSI B450M MORTAR MAX

Корпус: ADATA XPG STARKER AIR

Блок питания: Cougar VTE600

Память: 16 гб AMD Radeon R9 Gamer Series

Запуск Windows с момента нажатия кнопки - 49 секунд.

Посчитать цену сборки мне не удалось, поскольку я не помню цену всех жестких дисков, SSD и не знаю точную цену корпуса. Но если посчитать все компоненты без HDD, включая прошлые системные блоки, то выйдет 75 тысяч рублей. Эту сумму можно было сократить, делая сборку с точным пониманием, какой корпус необходим для такой системы.

Спасибо за внимание.