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Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)

Размышляю о том, какие корпуса могли бы быть востребованы на рынке сегодня, руководствуясь своим опытом и опытом друзей.
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Когда я собирал свой ПК, примерно 2 месяца я потратил на то, чтобы выбрать себе новый корпус. А после того как выбрал, вскоре сменил его. Корпус плохо продувался и нагревал мою систему и рабочее место. И пока я искал новый корпус, я понял что рынок корпусов огромен, но на нем не хватает некоторых типов корпусов. И решил написать об этом статью. 

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На мой взгляд, на рынке не хватает пять типов корпусов.

Корпуса с отсеком для фигурок и игрушек

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Я думаю вы точно видели корпуса, в которых стоят анимешные и игровые фигурки. Если зайти на любой сайт отзывов, можно найти таких десятки. И хотя вряд ли материалы, из которых производятся фигурки подразумевают нахождение в таком экстремальном месте, многих ПК-энтузиастов это не смущает и они не беспокоятся о потенциальном перегреве фигурки и возможном выделении в воздух вредных веществ. Хотя я не химик, даже потенциальная опасность такого рода заставила меня отказаться от идеи расположения в корпусе нескольких фигурок.

Между тем, после выхода видеокарты Yeston Radeon RX 6700 XT Sakura Waifu Edition нет никакого смысла отрицать - пользователи хотят видеть любимые увлечения внутри своего ПК. И одно из таких увлечений - это аниме и манга. А самый простой и распространенный атрибут такого увлечения - это фигурки.

Такие видеокарты наводят на мысль, что "аниме-кастомизация" это новое направление в искусстве украшения корпусов Так почему создатели корпусов все еще не отреагировали на подобные интересы потребителей? Почему бы не выпустить доступный и удобный корпус со специальным отсеком для фигурок, игрушек и просто интересных предметов, который бы защищал их от температурных перепадов и давал возможность ПК-энтузиастам придать своему системному блоку больше индивидуальности?

Современные ПК-пользователи очень далеки от хардкорных экспертов по кастомизации, способных из обычного блока сделать произведение искусства. Они могут купить и собрать, но они вряд ли могут доработать и переделать. А значит - производителям пора задуматься над тем, чтобы хотя бы в ограниченном числе попробовать выпустить подобные корпуса. Возможно даже с коллаборацией с какими-нибудь игровыми и аниме студиями.

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Горизонтальные корпуса

После того, как Valve в 2015 году выпустили Steam Machines, их не ругал только ленивый. Досталось и операционной системе - работали Steam Machines на Linux, и цене - стоили они дороже компьютеров, которые бы собирались пользователем самостоятельно. 

Однако, нельзя отрицать - Steam Machines имели массу положительных сторон. И одна из них - необычный и местами потрясающий дизайн, полученный банальной сменой расположения корпуса. Многие Steam Machines имели горизонтальные корпуса и больше напоминали консоли, роутеры и другие устройства, мало похожие на ПК.

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Некоторые пользователи хотели бы получить современный и стильный корпус с горизонтальной установкой, но найти такие на рынке весьма сложно. На мой взгляд, это большая проблема, ведь горизонтальный корпус дает пользователю массу возможностей в плане установки и кастомизации.

Корпуса с большим числом отсеков под HDD

В этот отсек можно установить сразу два HDD - один внутрь ячейки, другой сверхуКогда я собирал новый ПК, меня поразил тот факт, что многие бюджетные ПК не имеют слота под HDD. Максимум слотов под HDD что можно найти в бюджетном корпусе - три. Но много ли это? Многие материнские платы позволяют устанавливать большее число HDD.

На мой взгляд, на рынке очень не хватает доступных и недорогих корпусов с большим числом отсеков под HDD, которые при этом были бы ориентированы на простых пользователей, а не на использование для создания систем видеонаблюдения. И хотя я понимаю, что спрос на HDD падает, это не означает, что не осталось тех, кому важно иметь в компьютере множество HDD с хорошим охлаждением и надежной установкой. 

Я бы назвал число ячеек для HDD от 4 до 5 оптимальным, при условии, что диски получали бы хороший доступ воздуха от вертушек и были надежно закреплены.

“Аркадные кабинеты”

Отчасти на эту мысль меня натолкнула небольшая версия аркадного кабинета Neo GeoКульт ретро-игр давно уже пришел в СНГ. Многие геймеры собирают аркадные машины, покупают старые консоли, читают книги о старых играх и вешают на стены арты с аркадных кабинетов. Все это вне всякого сомнения интересно - арты с аркадных кабинетовы рисовали выдающиеся художники, в книгах можно узнать много интересного о разработке. А сборка аркадного автомата своими силами является крайне интересным занятием.

Но что если тебе хочется стать частью ретро-игрового сообщества, но возможности твои крайне ограничены? На мой взгляд на помощь любителям старины могли бы пройти производители корпусов, выпустив стилизованные под старые аркадные кабинеты корпуса. При современных технологиях, на фронтальную часть можно было бы расположить мини-дисплей с какой-то игрой. А на боковых крышках могли бы быть изображены арты их культовых игр прошлого или их современных аналогов.

Когда я собрал свой ПК, у меня правда была мысль сделать виниловую наклейку с оборотнем из Space Invaders или большим артом игры Arcade Mayhem Juanito. Но я так и не смог найти того, кто бы мне ее распечатал и наклеил на крышку корпуса.

Улучшенные версии корпусов прошлых лет

Их время прошло...или нет?Не секрет, что многие пользователи не любят современные корпусы и называют их аквариумами и дискотеками. Им хочется получить что-то более простое, привычное и неброское. В идеале - корпуса как десять лет назад и старше.

Проблема в том, что такие корпуса не соответствуют современным стандартам. В них компоненты системы будет перегреваться, а многие просто не влезут. Но что, если полностью переделать их изнутри, сделав подходящими под современное железо, сохранив их внешний вид? На мой взгляд это будет весьма сложная задача для проектировщиков, но решив ее, они смогли бы порадовать многих ПК-энтузиастов.

Хотя выбор корпусов для ПК сегодня невероятно огромен, чего-то всегда будет не хватать. Но я надеюсь, что когда-нибудь даже эта нехватка будет восполнена.

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