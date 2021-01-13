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Сегодня обсудим все эти моменты и постараемся ответить на главный вопрос: А стоит ли начинать в 2021 году или уже поздно? Сразу же хотим оговориться, чего категорически нельзя делать. Во-первых, ни в коем случае не нужно брать оборудование в кредит, так как эта сфера очень высокорискованная. Хорошая доходность в мгновение может смениться, так называемой, работой на розетку. Во-вторых, сейчас видеокарт по вменяемым ценам попросту нет. Те, которые в наличии, продаются очень дорого. Часто наценка составляет до 100%. Следовательно, покупая карточки по данным расценкам, Вы отодвигаете срок окупаемости до 2 раз. Хотим также отметить, что ресурс карты не вечный, да и доходность будет со временем падать, так как будут появляться новые и более производительные видеокарты, а также возрастать сложность.

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Итак, перейдём непосредственно к цифрам. Для этого зайдём на одну из самых популярных площадок NiceHash и воспользуемся калькулятором прибыльности. Тариф на электроэнергию - очень важная составляющая при подсчёте окупаемости. В среднем по России стоимость кВт⋅ч около 4 рублей или 0,055$. Возьмём несколько популярных карт от NVIDIA. Доход указан уже за вычетом электричества.

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NVIDIA RTX 3060 Ti в данный момент можно приобрести примерно за 70000 рублей или 950$. Полная окупаемость составит 262 дня или 8 месяцев 22 дня.

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NVIDIA RTX 3070 обойдётся приблизительно в 75000 рублей или 1015$. Полная окупаемость составит 278 дней или 9 месяцев 8 дней.

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NVIDIA RTX 3080 дешевле 100000 рублей не найти или 1350$. Полная окупаемость составит 227 дней или 7 месяцев 17 дней.

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NVIDIA RTX 3090 минимум от 160000 тысяч или 2150$. Полная окупаемость составит 295 дней или 9 месяцев 25 дней.





Подведём итоги. Заняться майнингом в январе 2021 года можно, если деньги не в кредит и желательно купить видеокарты по вменяемым ценам. Но нужно быть готовым к тому, что реальные сроки окупаемости могут сильно сдвинуться в ту или иную сторону. Самой выгодной и быстроокупаемой оказалась RTX 3080, далее расположились RTX 3060ti, RTX 3070 и RTX 3090.